La Francia ha iniziato a ritirare le sue truppe dal nord del Mali come parte dei piani per riorganizzare le sue forze anti-insorti schierate nella regione del Sahel nell’ambito dell’operazione Barkhane. Le basi dell’esercito francese a Kidal, Tessalit e Timbuctù saranno chiuse entro la fine dell’anno e consegnate all’esercito del Mali. Il supporto aereo sarà mantenuto. Ma l’attuale contingente di 5.100 soldati francesi sarà ridotto a circa 3.000.

Cosa è cambiato da quando la Francia è intervenuta per la prima volta nel 2013?

La Francia è intervenuta in Mali nel 2013, ‘a seguito della richiesta‘ del governo di transizione del Presidente Dioncounda Traore per aiutare a combattere il terrorismo. All’epoca, l’allora Presidente francese François Hollande dichiarò che l’obiettivo dell’intervento era ‘lottare contro il terrorismo’.

L’intenzione dichiarata era quella di schierare truppe francesi in Mali a fianco dell’esercito maliano per fermare le forze islamiste che si dirigevano verso sud. Ma si potrebbe sostenere che l’obiettivo strategico dell’intervento fosse la protezione della sicurezza e degli interessi economici francesi nella regione del Sahel e dell’Africa occidentale.

L’attenzione iniziale era sull’interno del Mali. Ma la realtà è che il terrorismo è un fenomeno transfrontaliero. In effetti, l’intervento della Francia mirava a imporre un effetto domino inverso che le consentisse di affrontare i gruppi terroristici della regione e di imporsi nuovamente nel Sahel.

Ma ci sono pochi risultati visibili o effettivi sul campo dopo otto anni di guerra in Mali. E l’opinione ha iniziato a cambiare mentre i maliani, così come l’autorità di transizione del Paese, vedono la situazione della sicurezza nel Paese peggiorare di giorno in giorno.

Mentre l’intervento della Francia aveva lo scopo di aiutare il Mali a combattere il terrorismo, la crisi nella regione si è trasformata in un conflitto etnico interno. Nella regione di Mopti c’è conflitto tra Fulani e Dogon, così come tra Bambara e Fulani. A Timbuctù ea Gao c’è un conflitto tra i Tuareg e gli Arabi da un lato, e tra i Tuareg e i Songhai dall’altro.

Le forze francesi affrontano molte sfide, in termini di protezione dei civili, secondo un recente rapporto della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite (MINUSMA) in Mali.

Inoltre, la Francia è accusata da molti maliani di proteggere e sostenere gruppi separatisti armati a Kidal, una delle regioni desertiche del nord del Mali.

È quindi chiaro che la Francia ha perso il sostegno al governo del Mali, che ha accusato Parigi di addestrare terroristi responsabili dell’istigazione e dell’esacerbazione del conflitto nel Paese.

Insieme alla popolazione che esprimeva la propria insoddisfazione per la presenza delle forze francesi in Mali, la Francia non aveva altra scelta che ridurre il proprio dispiegamento militare.

La Francia sta lasciando il Mali meglio?

Innanzitutto, dobbiamo sapere che il Mali ha forti legami storici con la Francia poiché è un’ex colonia francese. Nella più ampia regione del Sahel, la Francia rimane la prima potenza occidentale.

Ma la maggioranza dei maliani ha iniziato a dubitare della sincerità della Francia, con la sfiducia che diventa sempre più prevalente.

L’altro sviluppo è stato il crescente interesse della Russia nella regione. Se tutte le truppe francesi dovessero partire domani, le forze russe – sotto il gruppo Wagner – sarebbero pronte a colmare il vuoto. La Russia ha la capacità di farlo. Ha dimostrato di recente nella Repubblica Centrafricana di essere in grado di affrontare una delle minacce più importanti in quel paese.

Inoltre, l’opinione pubblica del Mali favorisce l’arrivo dei russi.

Cosa riserva il futuro al Mali?

Abbandonato dai suoi ex alleati, l’esercito maliano è ora a terra senza droni militari francesi o supporto logistico americano.

A ciò si aggiunge la precaria situazione politica del Paese. C’è stato un cambio di governo a fine maggio dopo un colpo di Stato. Un mese dopo, il 20 luglio, il nuovo Presidente del governo di transizione, il colonnello Assimi Goïta, fu l’obiettivo di un tentativo di omicidio alla Grande Moschea di Bamako.

Ci sono due possibili scenari:

La prima sarebbe che il Mali stabilisca un nuovo accordo di cooperazione con una delle potenze mondiali. Ad esempio, la Russia e il suo gruppo Wagner. Agli occhi di alcuni maliani e del governo sono in una posizione migliore per gestire la situazione.

Per quanto riguarda il secondo scenario, sul tavolo ci saranno le trattative con i jihadisti, mossa che è stata respinta a titolo definitivo dalla Francia.

Tuttavia, è mia opinione che i negoziati con i due terroristi maliani Iyad Ag Ghali e Amadou Koufa diventeranno l’opzione di scelta per il governo maliano. Potrebbero quindi condurre una battaglia congiunta contro lo Stato islamico e i gruppi terroristici non maliani nel Paese.

Ma la Francia non ha lasciato la regione, e per estensione il Mali. Manterrà una presenza attraverso l’Alleanza del Sahel, lanciata nel 2017 da Francia, Germania e Unione Europea. Questo lavora a stretto contatto con il G5 Sahel che è stato istituito da Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger come sforzo congiunto per combattere la criminalità organizzata e il terrorismo.

Tuttavia, la stabilità potrebbe essere molto lontana. Un recente rapporto sulla Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite (MINUSMA) in Mali mostra che deve affrontare serie sfide. Il rapporto rileva:

In un contesto di sicurezza sempre più difficile, sono urgentemente necessari ulteriori mezzi aerei per consentire alla Missione di adempiere al suo mandato.