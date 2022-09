L’affermazione del Presidente francese Emmanuel Macron tre anni fa secondo cui l’alleanza transatlantica era ‘cerebralmente morta’ suona oggi come del tutto fuorviata. La ripresa della guerra in Europa ha rafforzato la ragion d’essere della NATO e ha costretto gli europei ad affrontare il fatto che non esiste un’alternativa realistica alla cooperazione transatlantica. Inoltre, più leader politici europei riconoscono la crescente minaccia della Cina, il che rafforza le argomentazioni a favore dell’‘affidamento agli amici‘ occidentali in fatto di difesa e su altre questioni. Questo processo richiederà la leadership su entrambe le sponde dell’Atlantico.

La Francia, la più grande potenza militare dell’Unione europea e la seconda economia dell’UE,è più riluttante ad abbracciare l’atlantismo rispetto alla maggior parte delle sue controparti NATO. Questa esitazione rischia di limitare il successo e la portata degli sforzi per rafforzare la cooperazione transatlantica. Tuttavia, nel contesto geopolitico in evoluzione, il miglior modo per preservare i suoi interessi e la sua influenza sarebbe abbracciare l’atlantismo e aiutare a guidare il rafforzamento della cooperazione transatlantica nel regno della difesa e oltre. I politici americani dovrebbero incoraggiare e tendere una mano al loro più antico alleato ad abbracciare un tale cambiamento.

L’atlantismo è il supporto per uno stretto rapporto tra Europa e Stati Uniti, e la reticenza francese verso questo obiettivo è indissolubilmente legata al rapporto franco-americano. Per le élite francesi, questa relazione è avvolta da timori di‘vassalizzazione‘ e si preoccupano delle esportazioni di armi francesi e dell’influenza del loro Paese in Europa.

Risalente alla crisi di Suez nel 1956, questo atteggiamento aumentò quando il generale Charles de Gaulle stabilì la sua politica estera incentrata sulla grandezza e ritirò la Francia dalla struttura di comando alleata della NATO, nel 1966. Ancora profondamente radicata nell’apparato politico-amministrativo, cerca di mantenere l’influenza, l’indipendenza e gli interessi della Francia. L’ambizione di grandezza ha quindi portato la Francia a difendere l’autonomia strategica europea e molte élite hanno creduto, soprattutto dal 1994, che la Francia avrebbe avuto più influenza in un accordo di difesa europeo separato che all’interno della NATO. Il più recente realismo pragmatico sui benefici della NATO ha indotto la Francia a reintegrarsi nella struttura di comando alleata della NATO nel 2009. Ma questo cambiamento non ha alterato in modo significativo l’idea che la Francia dovrebbe evitare di fare troppo affidamento sugli Stati Uniti.

L’autonomia strategica europea è un obiettivo ufficiale dell’UE sin dalla Strategia globale dell’UE del 2016 e i sostenitori lo dipingono come complementare alla NATO. Tuttavia, le loro affermazioni rimangono per lo più poco convincenti perché un’autonomia strategica ambigua e mal definita cerca di consentire l’indipendenza europea dagli Stati Uniti. «Cosa significherà domani l’articolo cinque [clausola di difesa collettiva della NATO]?» si è chiesto Macron nella stessa intervista in cui ha affermato che la NATO era senza cervello. Mentre l’Europa ha bisogno di espandere la sua capacità militare, come gli Stati Uniti desideravano da tempo, la guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha mostrato quanto rimanga illusoria la vera indipendenza dalla capacità militare americana.

In quanto tale, il chiaro vincitore istituzionale della guerra Russia-Ucraina sono stati la NATO e gli atlantisti europei. Gli europei centro-orientali hanno perso la fiducia, se mai ne hanno avuto, che l’UE potrebbe contribuire alla loro sicurezza: le garanzie militari della NATO e degli Stati Uniti sono l’unico deterrente credibile all’aggressione russa. Svezia e Finlandia, due Stati precedentemente non allineati che condividono un confine con la Russia, hanno frettolosamente chiesto di aderire all’alleanza, una mossa che conferma quanto sia ampio questo sentimento in Europa. Come sottolinea Zachary Selden, «se Svezia e Finlandia fossero fiduciose nella capacità dell’Unione Europea di raggiungere una significativa autonomia strategica sostenuta dalla potenza militare, non ci sarebbe bisogno di aderire alla NATO». Inoltre, l’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO porterà maggiori capacità militari e contributi finanziari rispetto ai precedenti round di allargamento, il che rafforza la tesi per la creazione di un blocco europeo all’interno dell’alleanza. Tuttavia, un serio blocco europeo nella NATO sarebbe quasi inconcepibile senza la leadership francese, in quanto massima potenza militare e unico Stato nucleare nell’UE.

Un cambiamento nel pensiero strategico francese verso l’atlantismo potrebbe essere più realistico ora.

La combinazione dell’incapacità dell’Europa di assistere in modo indipendente l’Ucraina e i crimini di guerra di Putin rappresenta lo sgretolamento di due nozioni fondamentali nel pensiero strategico francese che si opponevano all’atlantismo. La prima è la speranza che la Francia possa guidare un’Europa capace di difendersi autonomamente. Il secondo è l’assunto basato sulla grandezza che il relativismo morale si applica a tutte le superpotenze (in questo caso, Russia e Stati Uniti) in modo che la Francia possa essere una potenza di mediazione non allineata tra di loro.

L’invasione russa e i successivi crimini di guerra screditano queste ipotesi, il che offre a Macron l’opportunità di apportare cambiamenti significativi al pensiero strategico francese. Ora è un momento politicamente opportuno per farlo, grazie alla sua recente rielezione per un mandato presidenziale di cinque anni in un Paese in cui il potere esecutivo ha autorità sulla politica estera con scarso controllo legislativo. Inoltre, la riforma in corso del corpo diplomatico francese e del servizio francese di alto livello, offre al governo l’opportunità di nominare consulenti di politica estera che faciliterebbero tale cambiamento invece di opporvisi.

Al di là di un semplice cambiamento politico generale, sono necessari diversi passi per garantire che gli atteggiamenti dell’élite francese cambino a livello strutturale, sia in politica estera che più in generale. Concretamente, ciò significherebbe creare forum di scambio e dialogo ampi e istituzionalizzati a diversi livelli di governo, inclusi funzionari eletti, responsabili politici e burocrati. L’obiettivo sarebbe rafforzare la comprensione e le relazioni tra Parigi e Washington. Qui, la Francia potrebbe emulare ed espandere il successo dell’esempio tedesco nello stabilire innumerevoli legami personali tra le comunità di politica estera tedesca e americana. Il cambiamento politico richiederebbe anche al governo Macron di fare della lotta efficace contro l’impatto dell’influenza e della disinformazione russa una priorità politica. Queste azioni del Cremlino promuovono narrazioni e analisi ostili alla NATO e agli Stati Uniti sia per l’élite francese che per la popolazione generale.

Oltre a rafforzare un blocco europeo nella NATO, un’adesione francese all’alleanza transatlantica garantirebbe la grandezza francese in modo più efficace di quanto non farebbe sostenere l’autonomia strategica europea.

Il rafforzamento della NATO richiederebbe comunque spostamenti verso la responsabilità strategica europea che cercherebbero di rafforzare invece di indebolire la NATO. I Paesi europei devono rafforzare le loro capacità militari per consentire una migliore condivisione degli oneri e stabilire capacità europee indipendenti di gestione delle crisi all’interno del loro vicinato. In quanto forza militare più grande, più disponibile e più efficace in Europa, la Francia avrebbe un ruolo importante da svolgere (sicuramente più grande della Germania) nell’incoraggiare e coordinare tali sforzi. Questo sforzo soddisferebbe efficacemente l’ambizione francese di guidare l’Europa e potrebbe rafforzare la legittimità francese nel guidare e fondere un blocco europeo sempre più capace all’interno della NATO. Un tale ruolo rafforzerebbe strutturalmente sia l’influenza francese che la statura nei confronti delle sue controparti americane nell’alleanza, attenuando così le preoccupazioni di ‘vassalizzazione’.

Il vertice di Madrid del 2022 ha rivisto il concetto strategico della NATO per considerare la ‘sfida’ cinese, il che rafforza la tesi per la Francia di abbracciare l’atlantismo. Se l’Europa può aiutare a contrastare la Cina, l’alleanza continuerebbe ad avere un sostegno bipartisan negli Stati Uniti, dove una fazione in crescita sostiene che gli europei sono ‘free rider’. Se un blocco europeo rafforzato nella NATO permettesse alle forze armate statunitensi di concentrarsi sull’Asia orientale e contrastare la Cina, tale argomento sarebbe meno credibile. Inoltre, se la Francia può aiutare a guidare le relazioni transatlantiche nella NATO, potrebbe anche amplificare la cooperazione in altre aree politiche per contrastare la Cina. Iniziative non di difesa per rafforzare il coordinamento per emarginare l’influenza cinese si stanno già formando in iniziative come il Consiglio commerciale e tecnologico USA-UE,20

È vero che un abbraccio francese all’atlantismo costituirebbe un significativo allontanamento dall’ortodossia strategica e politica francese. Ma questo obiettivo è raggiungibile con un certo aiuto. Mentre molti si chiedono se il Presidente Joe Biden abbia una visione di politica estera, un cambiamento nella direzione della Francia richiederebbe agli Stati Uniti di promuovere esplicitamente un’alleanza occidentale ancora più stretta man mano che il contesto geopolitico diventa più difficile. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha alluso all’evoluzione verso un tale quadro a livello economico globale, ma questo non basta. Una volta che l’America avrà stabilito tale agenda, gli Stati Uniti potrebbero impegnarsi con la Francia su questo tema. In caso di successo, la leadership francese nelle relazioni transatlantiche metterebbe l’Occidente in una posizione più forte per affrontare le crescenti sfide alla sicurezza provenienti da Russia, Cina e altri.