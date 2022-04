Mentre gli americani assorbono il flusso costante di notizie terribili e fotografie strazianti della guerra in Ucraina, è necessario guardare alle opinioni dell’Europa su un conflitto europeo. Primo, questi punti di vista sono tutt’altro che armoniosi; non c’è, come ha detto lo studioso inglese della Russia Richard Sakwa, “nessuna visione strategica dell’Unione Europea” sull’Ucraina: la maggior parte dei membri si è semplicemente ‘vergognata’ nell’alzare la posta nella fornitura di armi. In secondo luogo, in generale, l’Europa è divisa tra est e ovest: il nuovo governo Scholz a Berlino sputa di creare un insieme coerente di politiche, e in Francia, il Presidente Emanuel Macron ha vinto la rielezione nonostante le critiche per la sua volontà di coinvolgere il Presidente Putin fino a notte fonda prima dell’invasione. Nel nuovo Regno Unito extra-UE, il Primo Ministro Johnson è accusato in alcuni ambienti di una sorta di scenario vicario ‘Wag the Dog’, in cui strombazzare il sostegno a Kiev potrebbe oscurare alcune attività sconvenienti in casa [l’ultima copertina dell’irriverente La rivista britannica Private Eye mostra Johnson che stringe la mano al presidente Zelensky, ognuno dei quali dice simultaneamente “Grazie per essere venuto in mio soccorso”.] Nell’est del continente, i polacchi e i rumeni sono stati più aggressivi, il neo rieletto Orban in Ungheria resta un’anomalia.

Nell’edizione del 23-24 aprile del Financial Times è apparso un articolo d’opinione di Ivan Krastev, Presidente del Center for Liberal Strategies di Sofia, Bulgaria, e borsista sia dell’Institute for Human Sciences di Vienna che dell’European Council on Foreign Relazioni. È un saggio ponderato, intitolato ‘Isolare la Russia non è nel potere o nell’interesse dell’Occidente’. A sostegno di ciò, Krastev adduce quattro ragioni:

– Isolare la Russia “adotta inconsciamente un discorso in cui la Russia come civiltà è immutabile”. Come ha mostrato il 1991, non è affatto così.

– L’isolamento “chiude l’interesse per ciò che sta accadendo in Russia”: ci sono proteste contro la guerra, anche se piccole rispetto al diffuso sostegno pubblico [come nota a piè di pagina, i sondaggi mostrano che le tranches incessanti delle sanzioni guidate dagli Stati Uniti servono a mobilitare l’opinione pubblica opinione dietro il Cremlino e per creare una ‘mentalità d’assedio’.]

Forse la cosa più importante a lungo termine, Krastev prevede che “scommettere su un mondo senza la Russia è in definitiva futile, perché il mondo non occidentale, che potrebbe non favorire la guerra del Cremlino, difficilmente è desideroso di isolare la Russia” [entrare in Cina, India, Brasile, Sud Africa e gran parte del continente africano.]

Krastev inciampa, tuttavia, con la quarta ragione per evitare l’isolamento: “[Esso] giustifica la narrativa contorta di Putin secondo cui l’unica Russia che l’Occidente può tollerare è una Russia debole o sconfitta“.

Direi che questa ‘narrativa’, tutt’altro che contorta, è in effetti chiara, lineare e supportata dalla storia del dopo Guerra Fredda. Quando l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, che nonostante tutto è di fondamentale importanza per la Russia, è stato più ‘tollerante’, a suo agio nei confronti della Russia? La risposta, ovviamente, è il disastroso decennio degli anni ’90, quando una Russia ampiamente compiacente accolse con favore l’applicazione alchemica occidentale della ‘riforma’ economica; quando la NATO è stata allargata sulle deboli e futili proteste della Russia; quando la NATO ha attaccato il suo alleato chiave, la Serbia, contrariamente alla Carta delle Nazioni Unite; quando gli Stati Uniti hanno strappato il Trattato sui missili anti-balistici; quando il disprezzo del Presidente Bill Clinton per il sempre più tragicomico Boris Eltsin non poteva essere contenuto, il suo commento, riportato dal vicesegretario di Stato Strobe Talbott, dice tutto: “Eltsin ubriaco è meglio della maggior parte delle alternative sobrie”.

Putin, ovviamente, è una proposta diversa per l’Occidente e, che ci piaccia o no, per la Russia: e fossimo stati pronti ad affrontare seriamente un Paese che riemerge dalle ceneri degli anni ’90; riconoscere che la Russia, proprio come gli Stati Uniti, ha legittimi interessi di sicurezza strategica nel suo vicinato esteso [la Russia dovrebbe creare una Dottrina Monroe per la nostra considerazione?]; e che un’Ucraina nella NATO è, come hanno convenuto anche i più esperti osservatori non dalla parte della Russia, un non inizio – avremmo potuto evitare la prospettiva crescente di una situazione di stallo prolungata nella guerra in Ucraina, o, peggio ancora, un pieno- ha fatto esplodere la guerra per procura tra Russia e NATO con risultati potenzialmente apocalittici.

È per tutti questi motivi che mentre condanno pubblicamente e inequivocabilmente l’invasione della Russia, tuttavia sottolineo le opportunità perse lungo la strada. A questi non bisogna aggiungere, come consiglia Ivan Krastev, l’isolamento permanente della Russia.