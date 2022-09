C’è stata un’ondata di dolore in tutto il Regno Unito – e nel mondo – dopo che la regina Elisabetta II è morta giovedì nella sua tenuta nelle Highlands scozzesi all’età di 96 anni.

I presentatori dei notiziari della BBC hanno indossato abiti neri anche prima dell’annuncio della sua morte, mentre dignitari e politici si sono preparati acquistando cravatte e bracciali neri.

La regina, che ha recentemente celebrato il suo Giubileo di platino in occasione dei 70 anni sul trono, è stata vista l’ultima volta in pubblico all’inizio di questa settimana quando ha incontrato il nuovo primo ministro britannico, Liz Truss, al castello di Balmoral, la sua residenza estiva.

Elizabeth Windsor non avrebbe mai dovuto essere la regina. Suo zio, Edoardo VIII, salì al trono nel 1936 ma presto abdicò per poter sposare una persona mondana americana divorziata, andando contro l’ordinanza della Chiesa d’Inghilterra. Il padre di Elisabetta, Giorgio VI, sostituì il fratello maggiore, facendo della giovane Elisabetta Windsor la nuova erede apparente.

Quando Elisabetta salì al trono nel 1952 all’età di 25 anni, il mondo era un posto molto diverso. Il Presidente Harry Truman siedeva alla Casa Bianca e il dittatore Joseph Stalin era ancora al timone dell’Unione Sovietica. In patria, Winston Churchill stava trascorrendo il suo secondo periodo al numero 10 di Downing Street – ed è stato con questo statista che la regina Elisabetta II ha stabilito una tradizione di udienze settimanali con il primo ministro britannico – un totale di 15 durante i suoi 70 anni di regno – che ha continuato fino al momento della sua morte (tranne quando in cattive condizioni di salute).

Nel bene e nel male, il ruolo del monarca in Gran Bretagna è sempre stato strettamente apolitico e la regina Elisabetta II è stata a lungo lodata per essere rimasta al di sopra della mischia della meschina politica dei partiti e per non essersi inserita in disordinati affari globali. Tuttavia, ha visto molto durante i suoi sette decenni al timone e le sue visite ufficiali reali in tutto il mondo sono state cariche di simbolismo.

Storia in divenire. Durante la sua prima visita all’estero come regina nel 1953, Elisabetta II intraprese un tour del Commonwealth di mesi accompagnata dal marito, il principe Filippo, duca di Edimburgo. Ha fatto tappa in Giamaica e Fiji – che non hanno ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito rispettivamente nel 1962 e nel 1970 – e ha visitato Bermuda, Tonga, Australia, Nuova Zelanda e Gibilterra, incontrando spettatori adoranti lungo il percorso. Per alcuni detrattori reali, tuttavia, queste visite, intrise di fasto e circostanze, furono emblematiche del modo in cui la famiglia reale trasse vantaggio a lungo dal colonialismo britannico.

A metà degli anni ’60, la regina Elisabetta, allora madre di quattro figli, visitò la Germania occidentale, segnando la prima visita di un monarca britannico in Germania in mezzo secolo. In occasione del 20° anniversario della fine della seconda guerra mondiale, la sua visita è diventata un simbolo della riconciliazione europea dopo che i due paesi si sono trovati ai lati opposti di una sanguinosa guerra che ha cambiato per sempre il continente.

In effetti, l’ex monarca fece una serie di altri viaggi storici durante il suo regno. Nel 1986, la regina Elisabetta è diventata la prima monarca britannica a visitare la Cina continentale, dove ha espresso la speranza di una risoluzione sullo status di Hong Kong (due anni prima, il Primo Ministro britannico Margaret Thatcher ha accettato di restituire la sovranità su Hong Kong alla Cina nel 1997) e per una maggiore rapporti commerciali tra Londra e Pechino. Il suo viaggio è arrivato in periodi interessanti per la Cina, allora guidata da Deng Xiaoping. Quell’anno le proteste guidate dagli studenti contro la corruzione accese la partita che sarebbe culminata nel massacro di piazza Tienanmen del 1989.

Poi, nel 2011, la regina Elisabetta è diventata la prima monarca a visitare la Repubblica d’Irlanda (re Giorgio V visitò nel 1911 quando il paese faceva ancora parte del Regno Unito). Ciò è avvenuto poco più di un decennio dopo la firma dell’Accordo del Venerdì Santo, con il trauma dei Troubles ancora diffuso. La sua visita è stata salutata come un momento spartiacque, anche se le relazioni rimangono difficili fino ad oggi, come dimostrato dai disordinati negoziati post-Brexit.

Un regalo tumultuoso. Il figlio maggiore della regina, il principe Carlo, diventerà il prossimo monarca, anche se non è chiaro quando avrà luogo la cerimonia ufficiale di incoronazione, un corteo religioso celebrato dal chierico più anziano della Chiesa d’Inghilterra.

Tuttavia, l’ottica di una sontuosa cerimonia sarà estremamente negativa per il nuovo re, che non occupa lo stesso posto prezioso nella psiche collettiva britannica della sua amata madre. (La cerimonia di incoronazione della regina è costata l’equivalente di 46 milioni di sterline, anche se secondo quanto riferito Charles vuole qualcosa di più rilassato. Tuttavia, costerà un sacco di soldi.)

Ciò accade quando il Regno Unito è impantanato nella peggiore crisi del costo della vita degli ultimi decenni, in gran parte a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia e degli affitti. La Banca d’Inghilterra ha recentemente avvertito che il Regno Unito dovrà probabilmente affrontare la sua recessione più lunga dalla crisi finanziaria globale del 2007 e che l’inflazione dovrebbe raggiungere uno sbalorditivo 18,6% all’inizio del prossimo anno. I costi energetici alle stelle e la carenza post-Brexit hanno alimentato tassi di inflazione superiori a quelli dell’UE e degli Stati Uniti, con la classe media e povera britannica che è stata colpita particolarmente duramente.

L’umore nazionale in Gran Bretagna è estremamente cupo. La morte di un rappresentante nazionale di lunga data è l’ennesimo colpo per un Paese in crisi.