La fine della guerra russo-ucraina è in vista?

L’invasione russa dell’Ucraina è iniziata il 24 febbraio 2022. Un anno dopo l’inizio della guerra, il mistero che circonda il suo corso è più intenso che mai. Nei primi sei mesi di guerra la Russia ha avuto l’iniziativa e le domande chiave erano quando, dove e che tipo di successo avrebbe ottenuto negli attacchi alla linea del fronte lunga 2.500 chilometri. Nei cinque mesi successivi, l’Ucraina ha preso l’iniziativa e gli analisti hanno cercato di prevedere la posizione e le possibilità di futuri contrattacchi. È difficile prevedere cosa potrebbe accadere e chi avanzerà. Entrambe le parti si stanno preparando per nuovi attacchi e affrontano perdite crescenti sul campo di battaglia, mentre si aspettano nuovi rinforzi in armi e manodopera.

Il Presidente russo Vladimir Putin ritiene che il tempo sia il suo miglior alleato e che se continua a distruggere le infrastrutture dell’Ucraina e a mantenere ciò che ha vinto sul campo di battaglia, potrebbe essere in grado di creare le condizioni per la fine della guerra e uscirne come un vincitore relativo. D’altra parte, l’Ucraina vede il tempo come un suo nemico, dove deve approfittare dell’attuale debolezza delle forze russe e della mancanza di armi prima dell’arrivo di nuove forze russe, che vengono mobilitate sul campo di battaglia, e prima che il ritmo della guerra russa la produzione militare aumenta. L’Ucraina è in una corsa contro il tempo, prima che gli alleati occidentali riducano il loro sostegno a Kiev per motivi economici e/o strategici, o addirittura costringano l’Ucraina a fare una pace parziale con la Russia in cui si deciderà il destino dei suoi territori.

Gli analisti occidentali sono cautamente ottimisti sull’evoluzione della situazione in Ucraina. Finora, gli ucraini hanno ottenuto vittorie facili e simboliche a spese dell’esercito russo esausto. Tuttavia, poiché la Russia intende continuare a condurre la guerra su fronti più brevi con forze più grandi, sarà ancora più difficile reclamare ogni metro di territorio ucraino occupato dalle forze russe.

Cambiamenti nella politica americana

Gli Stati Uniti, come il più grande alleato e donatore dell’Ucraina, aggiustano costantemente la loro strategia per la guerra ucraina. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti sono impegnati ad aiutare l’Ucraina a liberare i territori che ha perso dal febbraio 2022, e non necessariamente a riconquistare ogni centimetro del suo territorio occupato dal 2014. L’obiettivo di Washington è la sopravvivenza dell’Ucraina come stato capace di difendersi militarmente, essere politicamente indipendente ed economicamente prospera. Pertanto, non include necessariamente il ritorno delle aree difficili da restituire sotto il controllo ucraino, come la regione di Donetsk o la penisola di Crimea.

Sebbene questi cambiamenti nella politica degli Stati Uniti sembrino contraddire la politica precedente, c’è una logica in quella politica nei confronti della guerra. Gli Stati Uniti non vogliono una guerra senza fine, perché trasforma l’Ucraina in una terra desolata ed è un peso per l’Occidente, economicamente, militarmente e politicamente. Pertanto, l’amministrazione statunitense sta cercando di aiutare l’Ucraina ad aumentare la pressione sulle forze russe e invierà ulteriori aiuti come mezzo per aprire la strada ai negoziati, dopo la fine del prossimo round di combattimenti tra russi e ucraini nella primavera del 2023.

Attacchi russi estesi e decisivi prima dell’arrivo degli aiuti militari occidentali

Gli analisti militari si aspettano un grande attacco russo in primavera per rompere lo status quo parziale sui fronti, prima che il promesso aiuto militare occidentale all’Ucraina arrivi in ​​carri armati e possibilmente aerei. La Russia ha utilizzato il periodo invernale per riorganizzare le proprie forze sul terreno dopo le battute d’arresto di Kherson e Kharkiv. Il reclutamento e l’invio di centinaia di migliaia di riservisti al fronte è l’ultimo passo prima di una decisiva grande offensiva. Gli analisti prevedono che il potenziale attacco russo avverrà su due fronti, a est dove la Russia vuole occupare l’intera regione di Donetsk, ea sud soprattutto intorno alla strategica città di Vuhledar.

L’attacco russo sarà su più fronti, l’obiettivo è mantenere la pressione sulle forze ucraine, che si apprestano anche a lanciare un contrattacco, per non lasciare loro alcuna libertà d’azione. Non ci sarà un attacco generale all’Ucraina, perché il presidente russo Putin ha sicuramente capito che non è più in grado di occupare l’intera Ucraina e rovesciare il governo di Kiev; ciò che è possibile è che occuperà l’intero territorio delle regioni di Luhansk e Donetsk.

È la fine della guerra russo-ucraina in vista nel 2023

L’incertezza e la preparazione allo scenario peggiore, che deve ancora venire, sono comuni a tutte le analisi quando si parla delle prospettive di continuazione della guerra. Nessuna delle due parti in conflitto ha la possibilità di una vittoria militare e nessuno è ancora riuscito a costringere le parti in conflitto a sedersi al tavolo dei negoziati.

Ciò su cui quasi tutti gli analisti concordano quando si parla della prospettiva di quella guerra nel 2023 è la grande divergenza nella visione delle parti in conflitto riguardo alla fine della guerra. La Russia, in quanto colei che ha preso la decisione di iniziare la guerra, ha richieste massimaliste per fermare il conflitto armato.

Le condizioni russe per fermare la guerra consistono nelle seguenti richieste fondamentali:

● Modificare la costituzione ucraina, che conterrebbe una disposizione sulla rinuncia ad aderire a qualsiasi alleanza militare.

● Riconoscimento della sovranità e dell’indipendenza delle cinque regioni di Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporozhye, che sono entrate a far parte della Russia nel 2014 e nel 2022 come parti costitutive della Federazione Russa, e quindi il riconoscimento da parte ufficiale di Kiev dei nuovi confini che sono emergenti tra la Russia e l’Ucraina.

● Il disarmo dell’Ucraina dalle armi pesanti e l’eliminazione delle tendenze di “nazismo, nazionalismo e sciovinismo”.

● Rinuncia costituzionale al possesso e allo spiegamento di armi nucleari e al divieto della presenza di basi militari straniere sul proprio territorio.

● Garantire che la parte ucraina paghi un risarcimento “a tutti i cittadini della Federazione Russa, comprese cinque nuove regioni, per la perdita di vite umane, lesioni, distruzione parziale o totale delle loro case, nonché infrastrutture critiche, a partire dalla fine di febbraio 2014 .”

● Kyiv per pagare tutti i debiti ei prestiti finanziari, commerciali ed economici presi in prestito dalla Russia dal 1991 dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il piano di pace in dieci punti, che ha discusso con il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden, tra gli altri, e invita i leader mondiali a tenere un vertice di pace globale basato su tale piano. Zelenskyj ha annunciato per la prima volta la sua formula per la pace al vertice del G-20 nel novembre 2022, e il piano consiste nelle seguenti dieci condizioni[2]:

● Sicurezza radiologica e nucleare con particolare attenzione al ripristino della sicurezza intorno alla più grande centrale nucleare d’Europa, la centrale nucleare di Zaporozhye in Ucraina, attualmente sotto il controllo russo.

● Sicurezza alimentare, inclusa la protezione e la garanzia delle esportazioni di cereali ucraini verso i paesi più poveri del mondo.

● Sicurezza energetica, concentrandosi sulla limitazione del prezzo delle risorse energetiche russe e aiutando l’Ucraina a riparare e ripristinare la sua infrastruttura elettrica, circa la metà della quale è stata danneggiata dagli attacchi russi.

● Rilascio di tutti i prigionieri e deportati, compresi i prigionieri di guerra ei bambini deportati in Russia.

● Il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina e la sua affermazione da parte della Russia ai sensi della carta delle Nazioni Unite, in una clausola che Zelensky ha definito “non negoziabile”.

● Ritiro delle forze russe, cessazione delle ostilità e ripristino dei confini tra Ucraina e Russia.

● Giustizia, compresa l’istituzione di un tribunale speciale per ritenere responsabili i criminali di guerra provenienti dalla Russia.

● Prevenire la distruzione dell’ambiente naturale e la necessità di protezione ambientale concentrandosi sullo sminamento e sulla riparazione degli impianti di trattamento delle acque.

● Prevenire l’escalation dei conflitti e costruire una struttura di sicurezza a livello euro-atlantico, comprese le garanzie per l’Ucraina.

● Conferma della fine della guerra mediante la firma del documento da parte di tutte le parti interessate.

La militarizzazione della Germania all’ombra del passato nazista

Storicamente parlando, la Germania ha svolto il ruolo di gigante europeo “ dormiente” . È stato riluttante ad agire come leader regionale, a causa del suo passato nazista. Gli analisti politici, analizzando la politica del cancelliere tedesco Olaf Scholz, ritengono che indichi che i tedeschi stanno cercando un ruolo globale maggiore in futuro e un ruolo diverso nella lotta per il dominio in Europa dopo un lungo periodo di esitazione.

Il momento storico in cui i russi sono entrati in Ucraina può essere descritto come il crollo del muro di Berlino, perché i tedeschi hanno deciso di trasformarsi in un pilastro globale europeo e non era più accettabile che esitassero nel loro tentativo di dominare l’Europa.

All’indomani della caduta del muro di Berlino, seguita dal crollo dell’Unione Sovietica, la Germania si è trasformata nel paese con la più grande economia e demografia in Europa, ma ha subito molti problemi economici e sfide derivanti dall’unificazione, portando The Economist chiamarlo “ Il malato dell’euro ” (1999)[3].

Nonostante questi problemi, la Germania è diventata la potenza dominante in Europa, anche se ha sempre sottolineato che rimarrà una potenza pacificata, basandosi nella sua politica estera su valori che ritiene immutabili, come evitare l’uso della forza militare e sostenere l’integrazione regionale europea, l’orientamento occidentale e la diplomazia multilaterale. Ha anche confermato che il ruolo regionale di una Germania unita sarà solo una continuazione dell’approccio stabilito nella Germania occidentale dopo il 1949.

La Germania ha continuato a svolgere il ruolo di un gigante europeo “ dormiente ”, poco disposto ad agire come leader regionale per le difficoltà a superare il suo passato nazista, perché soffriva di debolezze strutturali nel senso di forte dipendenza dalle esportazioni, popolazione sempre più anziana, oltre alla mancanza di forza lavoro, alla ” relativa ” debolezza militare e alla riluttanza ad aumentare le spese militari.

Dopo che il cancelliere federale Angela Merkel (CDU/PPE) è salito al potere nel 2005, la Germania ha iniziato a crescere lentamente e ad assumere un ruolo di primo piano in Europa. Nel decennio successivo al 2009 (l’inizio della crisi dell’euro), il ruolo svolto dalla Germania nella crisi del debito greco e l’intransigenza con cui ha affrontato i greci e li ha invitati a “lasciare temporaneamente l’UE, oppure sottomettersi ai suoi termini “ , la sua influenza e il suo potere sono diventati una realtà a spese di altri Stati membri dell’UE, in particolare della Francia, dopo che il Regno Unito ha lasciato l’UE.

A causa del complesso storico tedesco, per non mostrare il dominio, la cooperazione franco-tedesca era una sorta di modus vivendi in cui ” la Francia ha bisogno della Germania per nascondere la sua debolezza, e la Germania ha bisogno della Francia per nascondere la sua forza” ( The Economist 2011)[ 4].

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato la decisione di trasformare la Germania in una nazione militarmente potente, e il parlamento tedesco ha sommariamente approvato lo stanziamento di 100 miliardi di euro per la difesa. La Germania si è impegnata a stanziare il 2% del PIL per le spese militari secondo i requisiti della NATO. Ciò significa che a partire da quest’anno la Germania spenderà circa 85 miliardi di euro all’anno per la difesa, il che la posiziona al terzo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti (770 miliardi), la Cina (254 miliardi) e davanti alla Russia (61 miliardi). Questa decisione rappresenta un cambiamento radicale nella politica tedesca e occidentale, che ha prevalso dalla fine della seconda guerra mondiale e prevede la limitazione dell’armamento della Germania, come il paese che ha spinto l’Europa in tre grandi guerre in meno di un secolo (la guerra con la Francia nel 1870 e la prima e la seconda guerra mondiale). Questa decisione avrà forti ripercussioni per l’Europa e per il mondo, in quanto modifica gli equilibri di potere sulla “Vecchio Continente ” e minaccia di restituirlo alla politica di potenza che ne ha caratterizzato la storia moderna.

Con questo nuovo orientamento è tornata l’idea di Lebensraum (Living Space), che mosse i tedeschi alla vigilia della seconda guerra mondiale per espandersi e dominare i loro vicini. Lebensraum è una teoria, che dice che lo stato è come un organismo vivente; ha i propri bisogni e requisiti per la vita e deve espandersi per soddisfare i bisogni della sua popolazione, se le sue capacità superano il suo spazio geografico. Questa teoria fu avanzata dal geografo ed etnografo tedesco Friedrich Ratzel nel suo libro “ Politische Geography 1897” [5], e Adolf Hitler la usò per giustificare la politica espansionistica tedesca.

La decisione della Germania di inviare 88 carri armati Leopard in Ucraina ha solo infiammato il dibattito sullo status militare di una Germania unita dalla sua unificazione nel 1990. Il presidente russo Vladimir Putin ha paragonato l’operazione della Russia in Ucraina alla lotta contro la Germania nazista, in un discorso in occasione dell’80° anniversario della fine della battaglia più sanguinosa della seconda guerra mondiale, la battaglia di Stalingrado del 1942.

Attraverso la crisi ucraina, gli Stati Uniti hanno raggiunto uno dei loro obiettivi strategici più importanti in Europa, ovvero il confronto diretto della Germania con la Russia, in modo da potersi dedicare a contrastare un’altra, più importante minaccia nella regione indo-pacifica (la Cina )

Sebbene sia praticamente impossibile per la Germania minacciare militarmente l’Europa, il percorso storico della Germania indica che dominerà (economicamente e militarmente) l’Europa. Questa è una realtà che non può essere ignorata e può portare a resistenze, che causeranno problemi all’interno dell’UE. La domanda rimane, quale sarà la reazione della Francia in queste nuove circostanze?

La domanda principale rimane: e se ci fossero sviluppi come la stagnazione economica (calo delle esportazioni industriali e riduzione degli investimenti… ecc.) a causa della perdita delle fonti energetiche russe e del mercato russo per i prodotti tedeschi? La Germania tornerà almeno all’idea di vivere lo spazio Lebensraum con mosse sofisticate?

La strategia americana: intensificare il conflitto per porre fine alla guerra

La guerra in Ucraina è entrata in una nuova fase in cui la strategia americana sta subendo cambiamenti radicali. La paura di una guerra nucleare sta diminuendo e sta aumentando la paura di una guerra a lungo termine, che esaurirà tutti gli alleati dell’Ucraina. Pertanto, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joseph Biden sta aumentando il suo sostegno all’Ucraina, sperando che in seguito si giunga a una soluzione diplomatica alla crisi, basata sulla strategia di ” escalation per la pacificazione” .

La posizione pubblica degli Stati Uniti è che la diplomazia è l’unico modo per porre fine alla guerra una volta per tutte. Fino a quando il presidente russo Putin non cambierà posizione, il modo migliore per migliorare le prospettive di una pace giusta e duratura è continuare a fornire sostegno militare all’Ucraina, ripetendo le parole “in accordo con la visione del presidente ucraino, con l’enfasi che la decisione di porre fine alla guerra spetta all’Ucraina” . Ma i funzionari statunitensi stanno riflettendo su quali potrebbero essere i termini per porre fine alla guerra quando verrà il momento, lontano da ciò che dice il presidente Biden, che spetta al presidente ucraino Zelensky “decidere come vuole che la guerra finisca” .. Le dichiarazioni di Biden trascurano il fatto che senza il sostegno americano l’esercito ucraino non può resistere in prima linea e che il segnale per fermare la guerra arriva da Washington e Mosca, non da Kiev.

All’inizio di febbraio 2023, il quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ha annunciato che il direttore della CIA William Burns si era recato segretamente a Mosca nel gennaio 2023 e che c’era una proposta di pace presentata dal direttore della CIA a nome della Casa Bianca, offrendo al presidente russo Vladimir Putin il 20% del territorio ucraino per porre fine alla guerra. La Casa Bianca e la CIA hanno risposto alla notizia affermando che l’informazione era ” completamente falsa”. [6]

Alla fine di dicembre 2022, il decano della diplomazia americana, Henry Kissinger[7] in un editoriale scritto per la rivista britannica The Spectator, ha suggerito che l’Ucraina dovrebbe stabilire legami ufficiali con la NATO, la Russia dovrebbe ritirarsi dal territorio che ha conquistato dal inizio dell’invasione, e la voce del popolo dovrebbe potenzialmente decidere il destino del territorio occupato da Mosca prima della guerra in corso (Crimea 2014). “Ho ripetutamente espresso il mio sostegno allo sforzo militare alleato per contrastare l’aggressione della Russia in Ucraina”, ha scritto e sottolineato Kissinger, ” ma si avvicina il momento di costruire sui cambiamenti strategici che sono già stati realizzati e di integrarli in una nuova struttura verso il raggiungimento della pace attraverso il negoziato”.

Nel maggio 2022, Kissinger ha affermato che le due parti dovrebbero concordare una ” linea di demarcazione ” e un ritorno al “precedente status quo” , chiedendo essenzialmente all’Ucraina di cedere il territorio compresa la penisola di Crimea e parti della regione di Donetsk in cambio della pace, aggiungendo che il controllo di quei territori sarà deciso dopo il cessate il fuoco.

Gli analisti ritengono che l’amministrazione americana si aspetti di raggiungere un punto critico in questa guerra quando russi e ucraini si renderanno conto che non c’è un vincitore, e quando i russi saranno pronti a negoziare e non intensificare, così come quando gli ucraini saranno pronti ad accettare ciò che è offerto e possibile, e non quello che vogliono o meritano. Quindi sarà in vista la fine della guerra russo-ucraina.