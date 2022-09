La morte della regina Elisabetta II segna il passaggio di un’era nel Regno Unito. Potrebbe anche segnalare la fine di un approccio alla politica globale che lei personificava, un’idea di un mondo riunito come una famiglia o una comunità, a cui teneva profondamente.

Il monarca è stato una fonte di continuità durante un drammatico periodo di cambiamento e declino per il Regno Unito. Quando è nata, suo padre era imperatore dell’India; nell’ultimo anno della sua vita, la piccola isola caraibica delle Barbados decise di non volere più il monarca britannico come capo di stato.

La regina ha continuato a credere nelle connessioni con altre nazioni e a promuoverle. Il Commonwealth, il raggruppamento di Stati che un tempo era governato dagli inglesi (e uno o due altri), era importante per lei: sia la realtà dei legami duraturi che il senso di una relazione ‘familiare’ in cui la Gran Bretagna aveva un dovere duraturo verso quegli Stati e i loro popoli, qualunque sistema costituzionale avessero scelto. Ha parlato spesso di questo senso di famiglia, di relazioni estese e di legami generazionali. Forse questa prospettiva non è sorprendente in una donna la cui vita e le cui scelte sono state così profondamente modellate dalla sua famiglia, ma rifletteva anche la sua vita e i suoi tempi.

Conosceva personalmente molti dei leader indipendentisti dei Caraibi, dell’Asia e dell’Africa. Aveva un’idea, ad esempio, delle dinamiche in atto in Africa intorno alla lotta contro l’apartheid. Ha visitato più volte molti dei Paesi del Commonwealth, dimostrando durante questi viaggi di comprendere che le cose erano state diverse vent’anni prima e che avrebbero potuto essere di nuovo diverse tra vent’anni. Poteva collegare ciò che stava accadendo in quel momento con le lotte di decenni prima, con la famiglia e la politica locale.

In termini contemporanei, aveva una prospettiva morale sul globalismo. Ci sono molte persone nella Gran Bretagna moderna che vedono i collegamenti del Paese all’estero come un’opportunità puramente commerciale o una fonte di influenza strategica, o come problemi da ignorare. La regina li vedeva anche come un obbligo, anche se potremmo screditare l’idea di noblesse oblige o il modo patrizio in cui veniva spesso espresso tale obbligo. Considerava le relazioni con il Commonwealth come qualcosa di più della somma dei flussi commerciali e delle vendite di armi. Per lei, il posto della Gran Bretagna nel mondo riguardava le connessioni tra i popoli, non solo le élite, le imprese, gli stati o i monarchi, per quanto importanti fossero.

Questa prospettiva è stata influenzata dalla sua fede religiosa, dalla sua storia familiare e dalla sua esperienza in tempo di guerra. In parte riguardava il servizio. “Dichiaro davanti a tutti voi che tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo”, ha detto in un discorso a Città del Capo, in Sudafrica, nel giorno del suo ventunesimo compleanno nel 1947, usando una parola che ora è antica e odiosa.

È necessario notare che il Paese che la regina guidava spesso sfruttava, reprimeva e negava i diritti alle persone che governava e che la sua pubblica compassione per gli altri non lo impediva. Il suo senso di moralità e preoccupazione non sempre corrispondeva alla realtà sul campo.

Eppure, per molti versi, era più in sintonia con coloro che avrebbero criticato il passato imperiale che con coloro che avrebbero ignorato del tutto la storia. Il suo era un approccio morale al mondo e ai suoi problemi. In parte dipendeva dal suo punto di vista che le persone avevano responsabilità reciproche.

“Siamo nutriti e sostenuti dalle nostre relazioni e, nel corso della mia vita, ho avuto il privilegio di ascoltare ciò che le relazioni costruite attraverso la grande portata e la diversità del Commonwealth hanno significato per le persone e le comunità”, ha detto quest’anno in un discorso al Commonwealth. “La nostra famiglia di nazioni continua ad essere un punto di connessione, cooperazione e amicizia. È un luogo in cui incontrarsi per perseguire obiettivi comuni e il bene comune, offrendo a tutti l’opportunità di servire e trarre beneficio”.

I legami globali del Regno Unito persisteranno chiaramente in molte dimensioni: finanziaria, economica, politica. La morte della monarca, sebbene triste, durerà solo un momento. La Gran Bretagna ha continui stretti legami con molti paesi dell’Africa, dei Caraibi, dell’Asia e del Medio Oriente, e questi collegamenti hanno a che fare con l’influenza pratica e il commercio britannico. Ma il senso di connessione morale, familiare e personale potrebbe ora diminuire. Forse quella concezione è sempre stata più romantica che reale, ma era certamente una realtà per la regina Elisabetta II. Il senso morale del mondo – ciò che dobbiamo gli uni agli altri e ciò che possiamo guadagnare cercando obiettivi in ​​comune – era per lei la più alta forma di dovere. Questo, almeno, sembra essere qualcosa che ha trasmesso a suo figlio, ora re Carlo III.