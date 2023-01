La fine della cooperazione climatica USA-Cina

I campanelli d’allarme della crisi climatica suonano da anni. C’è un crescente consenso tra gli scienziati del clima sul fatto che sia indispensabile mantenere l’aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Ma in quanto maggiori emettitori mondiali di gas serra, gli Stati Uniti e la Cina non hanno cooperato per impegnarsi a raggiungere sufficientemente questo obiettivo climatico.

La politica climatica della Cina è coerente con un riscaldamento globale di 3 gradi Celsius e il contributo determinato a livello nazionale degli Stati Uniti è coerente con un obiettivo di temperatura di 2 gradi Celsius . Tuttavia, alla 27a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entrambi i paesi si sono puntati il ​​dito l’un l’altro per non aver agito abbastanza velocemente.

A causa di fattori tecnologici, politici interni e sistemici, la grande cooperazione di potere per raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi Celsius è morta.

Sebbene necessarie, le tecnologie pulite esistenti da sole non possono limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius. Anche gli investitori di tecnologia pulita come Bill Gates osservano pessimisticamente che i “miracoli” delle tecnologie solari ed eoliche non ci salveranno dal cambiamento climatico: sono necessarie scoperte tecnologiche. I politici negli Stati Uniti e in Cina comprendono questa sfida. In quanto attori razionali, hanno pochi incentivi a ridurre sostanzialmente le emissioni ea stabilizzare il livello di anidride carbonica nell’atmosfera.

Anche fattori politici interni ostacolano la cooperazione bilaterale. Potenti aziende negli Stati Uniti hanno continuato a esercitare un’influenza sostanziale ea lavorare efficacemente contro qualsiasi impegno vincolante per ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra.

Pechino deve affrontare anche ostacoli politici interni. Sostenere lo sviluppo economico di Kuznets è l’obiettivo principale per la Cina, la cui rapida crescita si è basata in gran parte sulla combustione di combustibili fossili. Dalla fine degli anni ’90, il consumo di carbone in Cina è aumentato di circa tre volte . La dipendenza dal percorso proietta una lunga ombra e ha effetti espansivi nel tempo sulle politiche climatiche del paese. Nonostante abbia investito enormemente nello sviluppo delle energie rinnovabili, si rifiuta di ridurre l’uso di combustibili fossili e non intraprende azioni sufficienti per raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi Celsius.

La grande rivalità di potere proibisce anche la cooperazione bilaterale. Ad esempio, l’attenzione alla sicurezza nazionale ha portato il governo degli Stati Uniti a inasprire la sua politica di controllo delle esportazioni per paura che i prodotti high-tech possano raggiungere gli utenti finali militari. Dal 2018, gli Stati Uniti hanno intrapreso una guerra commerciale contro la Cina e le tariffe sui prodotti cinesi di tecnologia pulita rimangono durante l’amministrazione Biden. Washington ha anche approvato una legislazione nota come Foreign Investment Risk Review Modernization Act per espandere le procedure di supervisione dell’attuale Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti.

Anche la Cina ha imposto varie severe normative che ostacolano la cooperazione cleantech con gli Stati Uniti. Ad esempio, nell’ottobre 2020, il paese ha introdotto la legge sul controllo delle esportazioni della Repubblica popolare cinese, fornendo una giustificazione per limitare le transazioni commerciali estere basate sulla sicurezza nazionale . Nel dicembre 2020, la Cina ha emesso le misure sulla revisione della sicurezza nazionale degli investimenti esteri, rafforzando la supervisione del governo e la capacità di limitare o negare gli investimenti esteri. Alcune tecnologie pulite avanzate sono nell’elenco delle tecnologie vietate o limitate per l’esportazione o l’investimento.

Nel prossimo futuro, rimane improbabile che gli Stati Uniti e la Cina intraprendano azioni sul clima per raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi Celsius per tre ragioni.

In primo luogo, da una prospettiva più dinamica, le tecnologie possono evolversi nel tempo. Ma il successo incrementale a cui abbiamo assistito è tutt’altro che sufficiente per spingere i responsabili politici a cooperare. Potrebbe volerci molto tempo, forse decenni, per ottenere tecnologie trasformative.

In secondo luogo, è probabile che le barriere politiche interne persistano. Alcuni gruppi di interesse negli Stati Uniti potrebbero non opporsi fermamente alle rigorose azioni per il clima. Ma molti ostacoleranno politiche sostanziali che minacciano la loro sopravvivenza o danneggiano i loro bilanci. Con il presidente Xi Jinping che si assicura il suo terzo mandato come leader supremo della Cina, si prevede che le politiche climatiche cinesi saranno coerenti: Pechino continuerà a dare priorità alla crescita economica e dipenderà fortemente dalle industrie tradizionali ad alta intensità energetica.

In terzo luogo, è probabile che la grande competizione per il potere si intensificherà. Sebbene gli Stati Uniti e la Cina possano cooperare in alcuni campi, ad esempio quando Tesla gestisce impianti in Cina o quando le aziende statunitensi acquistano pannelli solari cinesi, nessuno dei due sacrificherà i propri interessi nazionali per ridurre sostanzialmente le emissioni per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius nel futuro prevedibile.

Negli Stati Uniti, l’ex presidente Donald Trump ha già annunciato una candidatura alla Casa Bianca per il 2024. Se diventasse nuovamente presidente, Washington probabilmente abbandonerà gli accordi multilaterali sul clima e intensificherà i conflitti con la Cina. In risposta a tali politiche statunitensi, è improbabile che i politici cinesi, dominati dalla realpolitik, scendano a compromessi .

Il fatto che gli Stati Uniti e la Cina siano le maggiori economie ed emittenti del mondo rende irritante per la comunità internazionale il loro rifiuto di assumersi seri impegni per ridurre sostanzialmente le emissioni e controllare il riscaldamento globale.

Anni di mancata collaborazione sono una tragedia per l’intera umanità. Hanno bloccato il mondo dall’intraprendere un percorso di riduzione delle emissioni di carbonio in grado di prevenire gravi cambiamenti climatici. Fino a quando non avremo scoperte nelle tecnologie pulite, l’isolamento della cooperazione climatica dalla politica interna e l’allentamento della competizione strategica tra grandi potenze, la cooperazione nella sostanziale riduzione delle emissioni – e con essa, l’obiettivo di 1,5 gradi Celsius – non sarà fattibile.