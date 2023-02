La ferocia al potere

Sarà pure vero che la signora Meloni è molto brava e intelligente, anche se circondata spesso da persone di dubbia capacità, ma certo in queste ultime settimane il comportamento del Governo è a dir poco molto discutibile, ma specialmente preoccupante.

Preoccupante perché le mene di destra sempre più decise non sembrano frenabili, ma specialmente non sembra che si cerchi di frenarle, anzi. Non voglio attribuire soverchia importanza a certi comportamenti discutibili come il mancato sgombero dell’edificio occupato da Casa Pound, ma certo averlo fatto vuol dire avere perso una occasione di mostrare che verso quella parte non vi sia particolare affezione. E ciò proprio nel momento in cui si verificano fenomeni di “intolleranza” della destra verso la sinistra, come nel caso degli studenti aggrediti a Firenze.

Anche qui, cose relativamente marginali, ma che indicano una tendenza.

Resa sempre più evidente, da quella ce ormai non si può non definire la “ferocia” di questo Governo o almeno dei suoi atteggiamenti. In materia il Ministro Piantedosi sembra si sia attribuito il compito di fare capire che questo Governo vuole fare vedere bene chi comanda e, per farlo capire meglio, lo “spiega” con una certa violenza.

Lo sgombero, nei giorni scorsi, delle case abusivamente occupate ne è una prova, non direi casuale e non perché, come osservavo sopra Casa Pound non è stata sgomberata, ma a casa dell’uso eccessivo della violenza. Certe, le case occupate vanno liberate, ma non è certo una novità che vi sia una situazione del genere in Italia, e “mostrare la forza” non serve a liberare prima le case, ma a fare vedere che questo Governo, all’occasione, mena!

Il senso della operazione, sbaglierò ma a me pare proprio così, è politico: e rientra in quella linea che a me sembra decisa a Palazzo Chigi, di aumentare e fare vedere la volontà autoritaria del Governo, allo scopo di fare meglio accettare provvedimenti autoritari.

Ripeto, forse è solo una mia impressione, ma sta in fatto che anche l’atteggiamento di membri e sostenitori di questo Governo mira a dire e dare l’impressione, che “comandano” loro e che loro possono fare ciò che vogliono. L’oscena sceneggiata in Parlamento in cui, usando documenti a dir poco non pubblici, si è attaccata l’opposizione è rivelatrice di cosa cercano di fare alcuni sostenitori e membri del Governo. Ma poi il ridicolo e inverecondo arrampicamento sugli specchi del Ministro super garantista Nordio, che ha difeso un comportamento almeno, a dir poco, scorretto, conferma l’idea di cui parlo: noi possiamo fare ciò che vogliamo. Non ius cogens che non lo abbiano mai fatto anche altri, ma è un dato di fatto che lo hanno fatto in passato degli “altri” molto particolari e molto scuri, e non di pelle.

Parlavo anche prima di ferocia. Rispetto alla quale vi sono due fatti che balzano agli occhi.

Il primo è il decreto grazie al quale non solo si obbligano le navi che soccorrono naufraghi, badate bene naufraghi, in mare a percorrere viaggi lunghissimi per arrivare ad un porto dove fare scendere le persone raccolte. Qualunque ne sia il motivo, peraltro condannato dalla UE e dalle organizzazioni sui diritti dell’uomo, in quel provvedimento vi è cattiveria, appunto ferocia. Si tratta di persone tirate fuori dall’acqua perché a rischio di affogare e quindi non proprio allegre e contente e con bagagli di lusso con sé, direi. Certamente, lo so bene, non si manca mai di “alludere” al fatto che siano stati raccolti “su appuntamento”, ma sta egualmente in fatto che una cosa del genere non è stata mai dimostrata, anche Salvini regnate … figuriamoci se non e avrebbe fatto una campagna di stampa e di urla!

E dunque, visto che manca la prova del contrario, sono persone che rischiavano di affogare: certo se non fossero partite … ma suvvia, siamo seri. Rischiavano di affogare e li si sottopone allo stressa assurdo di fargli fare giorni di navigazione, certo non su navi da crociera, per potere finalmente scendere a terra … e magari esser rimandati a mille chilometri più a sud!

Come si chiama questa, se non cattiveria, appunto ferocia! Non solo, ma così facendo (e sorvolo sulla assurdità per cui una nave non potrebbe soccorrere altri, una volta ottenuto il porto di destinazione: un’altra bruttura, poi sostanzialmente cancellata, se non sbaglio) si lascia uno spazio di mare, dove quelle navi avrebbero potuto incrociare, libero da controlli e quindi suscettibile di altri affondamenti, ma stavolta senza soccorsi. Questa come si chiama?

Tanto più che non si comprende che senso abbia, che senso umano intendo, lasciare larghi spazi di mare non sorvegliati da nessuno, specie dalla nostra Marina, una delle migliori al mondo. Certo, per evitare di “attirare” migranti, ma se quelli viaggiano lo stesso c’è qualcuno in grado di controllare quanti ne affogano. E, di nuovo, come si chiama tutto ciò?

Ma poi diamo le navi alla Libia, che arrivano sul posto del naufragio per constatare che ci sono stati ottanta o più morti … subito prima dell’arrivo della nave “libica”. Oppure, “raccolgono” qualcuno e lo portano in Libia a farlo torturare, depredare, eccetera. queste cose le sappiamo, ma facciamo finta di nulla, e non si chiama cattiveria tutto ciò?

Su un altro versante, sia pure non diversamente da altri Governi precedenti, si insiste non solo nel tenere in vita uno strumento assurdo e violento come il 41bis, ma non si fa nulla almeno per modificarne o razionalizzarne il regime. Anzi, con evidente soddisfazione, si conferma quella misura ad una persona che, al di là dello sciopero della fame (che certamente non può bastare a eliminare quella misura, questo è ovvio) ha commesso reati a dir poco non così gravi e che specialmente non avrebbe nulla da fare per approfittare di una condizione più umana di trattamento. Appunto, di nuovo, al di là della misura in sé, sotto giudizio della Corte Costituzionale, è il regime che è punitivo, vendicativo, feroce.

È una strada, questa della ferocia, che questo Governo ha intrapreso e sembra volere perseguire. Fa molta impressione vedere quanto poco in Parlamento e altrove si faccia per limitare questi comportamenti.