La fallita invasione dell’Ucraina da parte di Putin dimostra che la Russia non è una superpotenza

Per secoli, la Russia si è considerata una delle grandi potenze mondiali. Questo status di superpotenza è stato in qualche modo macchiato dalle umiliazioni del crollo sovietico del 1991, ma la Russia post-sovietica ha lavorato duramente sotto Vladimir Putin per rivendicare la sua posizione tra le nazioni leader sulla scena mondiale. Durante i primi due decenni del suo regno, Putin ha ottenuto il plauso per aver ricostruito la potenza militare ed economica della Russia ed è stato accreditato di aver riportato il paese al primo posto degli affari internazionali. Tuttavia, la sua disastrosa invasione dell’Ucraina ha ora fatto molto per invertire questo progresso, esponendo la profonda disfunzione e le vane vanterie che si nascondono dietro la facciata delle pretese di superpotenza russa.

La debolezza della Russia non è stata una sorpresa totale. Sin dalla caduta dell’URSS, i commentatori occidentali hanno notato l’impatto debilitante della corruzione a tutti i livelli del moderno stato russo. Negli ultimi decenni, alcuni hanno bollato il regime di Putin come uno “Stato mafioso”, in cui i confini tra autorità e criminalità organizzata sono sfumati.

La corruzione è fiorita sotto Putin in un clima di stagnazione ereditato dalla tarda era sovietica. A differenza dell’Ucraina, la Russia post-sovietica non ha mai subito la decomunizzazione né ha riconosciuto la necessità di rifiutare l’eredità sovietica. Invece, Putin ha riabilitato l’era sovietica e ha posto il ruolo dell’Armata Rossa nella sconfitta della Germania nazista al centro della sua visione di una moderna identità nazionale russa. Gli sforzi per onorare la memoria delle vittime di Stalin sono stati messi a tacere e i tentativi di riconoscere i crimini dell’URSS sono stati soffocati da un culto della vittoria che ha elevato l’esperienza sovietica della seconda guerra mondiale al livello di culto religioso e ristabilito Josef Stalin come cittadino eroe. Nel 2020 Putin ha condannato i russi ad altri sedici anni di stagnazione quando ha organizzato un referendum sulle riforme costituzionali che ha permesso di prolungare il suo regno fino al 2036.

Dalla politica all’economia, le conseguenze di una diffusa corruzione e stagnazione possono essere viste in tutta la società russa. Fondamentalmente, questo impatto negativo è molto visibile anche nell’invasione dell’Ucraina. Mentre le truppe ucraine hanno ripetutamente dimostrato il tipo di iniziativa e di leadership che ci si aspetterebbe da una società modellata da due rivoluzioni pro-democrazia post-sovietiche, l’esercito russo rimane ostacolato da un sistema profondamente gerarchico e da una rigida catena di comando.

Alla vigilia dell’invasione di quest’anno, l’esercito russo era ampiamente pubblicizzato come l’esercito numero due al mondo, ma tali affermazioni sono state brutalmente sfatate dagli eventi successivi in ​​Ucraina. L’esercito di Putin è stato esposto in quasi tutti i dipartimenti, dalla scarsa leadership e tattiche obsolete a attrezzature altrettanto obsolete. La corruzione cronica all’interno del Ministero della Difesa russo ha ostacolato la logistica militare, con i soldati che in molti casi hanno ricevuto kit risalenti agli anni ’70 o prima. È anche diventato dolorosamente ovvio che molti dei veicoli e delle armi elencati come parte del vasto arsenale russo esistono solo sulla carta. Con la guerra giunta al suo nono mese, problemi di approvvigionamento cronici significano che la Russia ora dipende sempre più dall’Iran per i droni che non è in grado di produrre da sola.

Queste carenze hanno messo in evidenza la natura estetica delle tanto decantate riforme militari attuate dalla Russia negli ultimi due decenni. In realtà, l’esercito russo sotto Putin rimane in gran parte una reliquia sovietica con una cultura politica tipicamente sovietica che consente ai comandanti russi di trattare i soldati con disprezzo. Questa mancanza di considerazione per le truppe è stata particolarmente evidente nel trattamento riservato ai russi mobilitati di recente, molti dei quali sono stati inviati al fronte in Ucraina con un addestramento minimo e attrezzature inadeguate.

Il prezzo umano dei fallimenti militari della Russia in Ucraina è stato eccezionalmente alto. Si stima che circa 70.000 soldati russi siano stati uccisi durante i primi otto mesi dell’invasione, secondo gli ultimi dati del Ministero della Difesa ucraino. Sebbene questa cifra sia controversa, anche l’analisi indipendente più prudente indica decine di migliaia di vittime russe. Ciò rende l’invasione dell’Ucraina molto più mortale della campagna sovietica di nove anni in Afghanistan, che ha provocato la perdita di 15.000 soldati sovietici ed è stata ampiamente citata come un fattore che ha contribuito al crollo dell’URSS.

L’invasione dell’Ucraina ha anche rivelato altre aree in cui la Russia di oggi è ben al di sotto dello status di superpotenza. A differenza della Cina e di altre potenze emergenti, la Russia non ha mai diversificato o modernizzato la sua economia. Invece, le élite dominanti del paese hanno dato la priorità all’accumulo di incredibili fortune personali. Di conseguenza, la Russia di oggi rimane fortemente dipendente dalle esportazioni di materie prime e non ha equivalenti tecnologici della cinese Huawei o della Samsung sudcoreana. Con le sanzioni imposte in risposta all’invasione dell’Ucraina che limitano l’accesso a una gamma di tecnologie all’avanguardia, la Russia ha lottato per produrre armi sofisticate e in alcuni casi avrebbe fatto ricorso a elementi di cannibalizzazione degli elettrodomestici.

L’eccessiva dipendenza economica della Russia dall’esportazione di energia e armi ora sembra essere stata ancora più un errore strategico poiché la domanda internazionale precipita a causa dell’invasione dell’Ucraina. L’UE si è ritirata dal gas russo prima del previsto e entrerà nel 2023 con un alto grado di indipendenza dal ricatto energetico del Cremlino. Con i clienti europei che si allontanano dall’energia russa, Mosca farà fatica a trovare sufficienti acquirenti alternativi per il gas nel prossimo anno poiché la Russia non ha investito nel GNL.

Nel frattempo, anche l’industria della difesa russa deve affrontare prospettive cupe. Le prestazioni spesso pessime dell’esercito russo in Ucraina sono state un disastro di pubbliche relazioni per gli esportatori di armi russi, che ora devono spiegare perché i loro prodotti sono così tecnologicamente inferiori. Numerosi clienti tradizionali hanno già annullato i contratti di armi. Altri dovrebbero seguire l’esempio.

Da quando l’invasione su vasta scala dell’Ucraina è iniziata il 24 febbraio, la Russia è diventata una specie di paria internazionale. L’intero mondo occidentale ha condannato le azioni di Mosca, mentre anche alleati tradizionali come Cina e India hanno offerto critiche mute. Solo una manciata di compagni paria come Siria, Corea del Nord e Nicaragua sono stati preparati a schierarsi con la Russia e sostenere Mosca alle Nazioni Unite. Nell’ex regione sovietica, solo la Bielorussia ha votato con la Russia all’ONU.

Questo isolamento internazionale ha messo in evidenza la fondamentale debolezza della posizione geopolitica della Russia e l’assenza di qualsiasi messaggio significativo dietro l’atteggiamento antioccidentale di Mosca. I tentativi di Putin di posizionare la Russia come paladina dei valori tradizionali non hanno avuto successo. In realtà, i tassi di aborto, divorzio, suicidio e alcolismo sono tutti significativamente più alti in Russia che nella maggior parte dei paesi europei. I russi hanno un’aspettativa di vita molto più breve e sono in media più poveri dei loro vicini europei. Questa povertà si riflette nel saccheggio di massa di articoli per la casa dalle case ucraine, con i soldati russi che rubano di tutto, dalle lavatrici alla biancheria usata.

La guerra ha anche rivelato i limiti del soft power russo, con il pubblico occidentale in particolare che rifiuta in modo schiacciante i tentativi russi di giustificare l’invasione. Anche nelle regioni con forti legami storici con la Russia come il Caucaso meridionale e l’Asia centrale, il pubblico ha trattato le narrazioni del Cremlino con profonda sfiducia.

Nonostante i massicci investimenti nelle operazioni dei media, l’invasione dell’Ucraina ha messo in luce i limiti della disinformazione del Cremlino. In Occidente, Mosca ha predicato in gran parte ai convertiti e non è riuscita ad andare oltre un pubblico di minoranza guidato principalmente dall’antiamericanismo e dal pensiero cospirativo. Il quadro è simile nella sfera politica. Come ha dimostrato la recente elezione del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, il sostegno russo ai populisti e ai nazionalisti di destra non ha portato a grandi scoperte nella politica europea.

La guerra in Ucraina ha rivelato spietatamente la Russia di Putin come una grande potenza di Potemkin. Come i villaggi Potemkin eretti lungo le rive del fiume Dnipro in Ucraina alla fine del diciottesimo secolo per impressionare l’imperatrice russa in visita Caterina la Grande, il tanto acclamato risveglio della Russia sotto Putin è in realtà una facciata magistrale progettata per mascherare una realtà molto meno impressionante. Questa illusione è stata ora infranta dalla dura realtà del più grande conflitto armato d’Europa dalla seconda guerra mondiale.

La Russia si sta dirigendo verso una sconfitta storica in Ucraina che avrà profonde ramificazioni per il modo in cui i russi vedono il loro stato e se stessi. La sconfitta in Ucraina minerà l’identità imperiale che definisce la Russia di Putin. Forzerà il pubblico russo a confrontarsi tardivamente con decenni di creazione di miti nazionalistici da parte delle loro stesse élite rapaci. È ancora troppo presto per prevedere che tipo di Russia emergerà dalle macerie dell’invasione di Putin in Ucraina, ma sembra già improbabile che qualcuno continuerà a vedere il Paese come una delle superpotenze mondiali.