La guerra condotta dal governo federale dell’Etiopia e dall’Eritrea contro il Tigray sarà definita dalla forza delle armi.

Nonostante la preoccupazione dei media per il conflitto in Ucraina, oggi è la guerra più sanguinosa del mondo, con migliaia di soldati e civili che muoiono ogni giorno in combattimento e per fame e malattie. Il modo in cui andrà a finire avrà ripercussioni in tutta l’Africa e nell’arena del Mar Rosso per decenni. Con l’avvicinarsi del giorno 700 della guerra -cadrà il 29 settembre- l’attuale traiettoria, probabilmente inarrestabile, rappresenta un triste fallimento della diplomazia statunitense e multilaterale.

I rapporti dal fronte sono difficili da verificare, ma è evidente che la guerra non si è svolta come si aspettavano i leader etiopi ed eritrei. Dopo aver mobilitato più di mezzo milione di soldati ad ogni confine del Tigrino, in agosto, la Forza di difesa nazionale etiope (ENDF) e la Forza di difesa eritrea (EDF) non sono riuscite a ottenere alcun vantaggio contro la Forza di difesa del Tigray(TDF). Al contrario, il TDF ha ottenuto almeno due vittorie molto importanti nell’ultimo mese e ha mantenuto la sua posizione contro attacchi prolungati.

Il TDF, tuttavia, non ha rotto l’assedio per fame che circonda il Tigray.

Il fallimento della diplomazia statunitense e multilaterale si riduce al rifiuto di prendere sul serio i tigrini. La premessa non detta è che al governo federale dovrebbe essere consentito di stabilire il dominio militare sul Tigray in modo che possa dettare i termini di pace. In caso contrario, i diplomatici sussurrano che la sanguinosa sconfitta dell’insurrezione tamil da parte dello Sri Lanka nel 2009 potrebbe essere un precedente recente.

Più vicino a noi c’è l’esempio della vittoria del governo federale della Nigeria sulla regione separatista del Biafra, nel 1970, dopo tre anni di assedio per fame. Dopo una dimostrazione di magnanimità nigeriana sotto lo slogan ‘nessun vincitore, nessun vinto’, il mondo ha dimenticato il Biafra e i metodi brutali con cui è stato represso.

In servizio in quell’esercito federale all’epoca c’era un colonnello di nome Olusegun Obasanjo, attuale Alto rappresentante dell’Unione africana per il Corno d’Africa e mediatore per il conflitto del Tigray. L’episodio ha plasmato lui e una generazione di nigeriani.

In una conferenza stampa del 20 settembre, Mike Hammer, l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d’Africa, ha parlato di ‘partenariato strategico‘ con l’Etiopia, senza chiarire se fosse passato, presente o futuro. Il modo in cui ha descritto il conflitto e le questioni controverse sarebbe stato confortante per il Primo Ministro Abiy Ahmed e scoraggiante per le autorità del Tigray. La sua controparte dell’Unione Europea, Annette Weber, ha condiviso gli stessi sentimentiin una comunicazione ufficiale a tutti gli Stati membri dell’UE, scritta come rapporto di missione, in cui ha anche messo su carta ciò che Hammer aveva accuratamente evitato di dire, ovvero: «Gli Stati Uniti hanno facilitato tre scambi diretti informali tra le parti in conflitto (Seychelles, 2 x Gibuti)».

Dopo l’incontro di Gibuti dell’8-9 settembre, il governo del Tigray ha firmato un impegno per un processo di pace. Il governo federale no. La sua risposta è arrivata sotto forma di attacchi di droni sulla capitale del Tigray, Mekelle. Ha anche scrittoall’ambasciatore francese all’ONU, che aveva condiviso la proposta di pace nel Tigray con gli altri membri del Consiglio di sicurezza, scrivendo che la diffusione di una lettera di un gruppo ‘terrorista’ contravviene ai principi fondamentali dell’ONU e della sovranità dell’Etiopia, e dice che la Francia dovrebbe «rettificare la sua azione». I tre membri africani del Consiglio di sicurezza hanno poi bloccato una proposta sessione sull’Etiopia nei giorni successivi ai colloqui di Gibuti, allentando la pressione diplomatica su Addis Abeba.

I funzionari di Washington sono preoccupati per lo stallo, ma non vi è alcun segno che abbiano modificato il loro approccio. Sorgono tre problemi immediati, ciascuno separatamente fatale.

Il primo problema è etico. Come chiarisce il recente rapporto della Commissione internazionale di esperti sui diritti umani sull’Etiopia, il governo etiope sta commettendo crimini contro l’umanità prendendo di mira la popolazione del Tigray, compreso l’uso sistematico della fame come arma di guerra. Il rapporto degli esperti applica gli stessi standard a entrambe le parti, rilevando che tutte le parti hanno violato le leggi di guerra, ma solo le forze del governo federale lo hanno fatto «come parte di un attacco diffuso diretto contro la popolazione civile» -in altre parole, un crimine contro l’umanità (comma 98). All’elenco degli abusi imputabili al governo hanno aggiunto «persecuzione per motivi etnici» e crimini di fame.

Il rapporto degli esperti convalida coloro, come Josep Borrell, capo degli affari esteri dell’UE, che hanno preso una posizione di principio contro le atrocità e la fame. Weber, d’altra parte, stava chiaramente cercando di indebolire Borrell quando ha scritto che «l’UE è percepita come promotore di pregiudizi attraverso … la condanna esclusiva di una parte» e che il governo etiope «potrebbe chiudere l’accesso [dell’UE] ai suoi interlocutori chiave» se non cambia tono.

Il secondo problema è che le dinamiche militari e diplomatiche non sono in sincronia.

Dall’inizio della guerra, Addis Abeba ha segnato il ritmo del processo di pace. Ogni volta che Abiy percepiva un vantaggio sul campo di battaglia, bloccava gli sforzi di pace, consentendo alla diplomazia di procedere solo quando il suo esercito aveva bisogno di tempo per riorganizzarsi e riprendersi.

L’usanza etiope è che chiedere un cessate il fuoco segnala la debolezza militare. La maggior parte degli etiopi ha interpretato l’offerta di pace del Tigray in quel modo, come un invito per Abiy a spingere di più. Gli Stati Uniti non hanno fatto nulla per dissuadere gli etiopi di questo. Hammer sembrava felice di intascare i compromessi dei tigrini e placare Abiy indicando che chiederà ancora più concessioni ai tigrini.

È un errore. L’offerta del Tigray era sicura e formulata con cura. Stanno combattendo per le loro vite, non devono i loro successi a nessuno tranne che a se stessi e sono anche negoziatori tenaci e duri. Gli Stati Uniti stanno perdendo una rara apertura. È già successo.

Esaminando la guerra del 1998-2000 tra Eritrea ed Etiopia, uno dei diplomatici più esperti dell’Etiopia ha osservato: «Una svolta diplomatica nella crisi etio-Eritrea sembrava sempre aspettare un’avanzata da una parte o dall’altra sul campo di battaglia -come se (scusate per la formulazione grossolana) il sangue dei giovani fosse un lubrificante per il progresso della diplomazia». Una formula per la pace è stata avanzata nel 1999, ma è stata concordata solo tardivamente dai due governi dopo un anno di inutile carneficina sul fronte. Tra le ragioni di ciò c’era la percezione etiope che Washington volesse vedere chi stava vincendo, prima di mettere sulla bilancia il suo peso politico.

Il terzo e ultimo problema è che l’Eritrea è più di uno sgradevole partner minore in questo conflitto. Nel suo briefing, Weber ha riprodotto il tropo standard del circuito diplomatico di Addis Abeba: «Il Primo Ministro Abiy deve affrontare un dilemma. Sebbene i funzionari del governo dichiarino che l’Eritrea non è invitata alla guerra, le forze dell’EDF sono fondamentali per un ENDF allungato per tenere sotto controllo il TDF. Le forze dell’ENDF e dell’Amhara sono state spostate in Eritrea per attaccare da lì».

Questo è semplicemente sbagliato. Abiy ha risolto il suo dilemma mettendo almeno 12 divisioni ENDF sotto il comando eritreo. Circa 50.000 soldati etiopi sono ora carne da cannone del Presidente eritreo Isaias Afwerki e solo i più ingenui credono che lascerà i sopravvissuti a casa. Questo mese ha rifiutato di restituire 5.000 soldati somali addestrati in Eritrea. Michelle Gavin del Council of Foreign Relations ha avvertito che «l’Eritrea [gode] di un livello di accesso ai circoli più ristretti dell’establishment della sicurezza etiope che Abiy non potrebbe rilassarsi se ci provasse».

Hammer ha segnalato che il Dipartimento di Stato non ha idea di come gestire l’Eritrea. Nella sua conferenza stampa, ha affermato: «Incoraggeremo coloro che potrebbero essere in grado di comunicare direttamente con Asmara che questo è di estrema preoccupazione e deve smetterla». Ha aggiunto che non parlerà di «altre misure che potremmo essere in grado di intraprendere», ma ha aggiunto che le sanzioni non sono state prese in considerazione.

Non è chiaro chi comanda a Washington. È il capo di Hammer, l’Assistente Segretario di Stato per l’Africa, Molly Phee, che sta seguendo una politica minimalista di gestione delle ricadute delle crisi africane? Ciò alimenta un’analisi pigra che presuppone che i tigrini dovrebbero negoziare la loro sottomissione alle condizioni di Addis Abeba,dopodiché l’Etiopia può riportare in modalità attiva la sua partnership strategica con gli Stati Uniti. Che sia basato sull’impotenza o sull’ignoranza, equivale a dare il via libera a Isaias per diventare padrone del Corno d’Africa.

O la politica è decisa a livello del Segretario di Stato Anthony Blinken e del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan? Potrebbero cogliere le ripercussioni del permettere ad Abiy e Isaias di prevalere, con il risultato che il ‘partner strategico‘ dell’America nel Corno sarà la pedina di un dittatore alleato della Russia.

Gli europei sono animati dal desiderio di un posto in prima fila nel circo dei negoziati che l’UA è impegnata a progettare, e sono impegnati a falsificare fatti e analisi per ottenere la partecipazione. Quel processo di pace è un’opzione tattica per l’Etiopia e l’Eritrea, adattata per accogliere la sensibilità di Abiy e ignorare le richieste del Tigray. Ciò promette vanità diplomatiche che si frappongono nell’affrontare i problemi reali e le dinamiche di potere. L’AU potrebbe diventare il direttore del circo di uno spettacolo impressionante, ma qualcun altro dovrà fare il vero lavoro.

La semplice logica della guerra non è cambiata: senza un impegno politico di alto livello, i combattimenti e la carestia continueranno fino a quando uno dei belligeranti crollerà, o forse due o addirittura tutti e tre. Il sangue della gioventù etiope -e i cadaveri dei bambini affamati del Tigray- sono il lubrificante per un’imitazione apatica della diplomazia.