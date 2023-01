La digitalizzazione e la trasparenza sono vitali per la ricostruzione dell’Ucraina

Quando ti sei abituato alle continue interruzioni di corrente, ai regolari allarmi antiaerei e alle strade deserte della sera di Kiev, un viaggio d’affari negli Stati Uniti può sembrare di essere trasportato in un’altra dimensione. Tuttavia, quando ho visitato Washington DC nelle ultime settimane del 2022, ho subito scoperto che la situazione in Ucraina era in cima all’agenda locale.

Durante il mio breve periodo negli Stati Uniti, ho tenuto oltre 30 incontri con funzionari governativi e rappresentanti dei settori della difesa, finanziario e no-profit. Tutti erano profondamente immersi nelle sfide che l’Ucraina deve affrontare ed erano pronti a offrire un vero sostegno. Gli argomenti di discussione includevano gli sforzi per incrementare le esportazioni alimentari ucraine, rafforzare i sistemi di difesa aerea del paese e facilitare la futura ricostruzione dell’Ucraina.

Ogni conversazione presentava anche una componente anticorruzione. Ciò è essenziale per costruire il tipo di partenariati trasparenti ed efficaci che aiuteranno l’Ucraina ad andare avanti. Il successo dipenderà da una combinazione dei sistemi giusti e di personale adeguatamente qualificato.

Gli strumenti digitali possono svolgere un ruolo chiave in questo processo. La reputazione dell’Ucraina come innovatore digitale è già riconosciuta al di là dell’Atlantico. Due anni fa, l’Ucraina è diventata il primo Paese al mondo a concedere lo status legale ai passaporti elettronici per uso domestico. Centinaia di servizi pubblici per privati e imprese sono già accessibili online. Più di recente, l’Ucraina ha occupato il secondo posto in Europa per l’apertura dei dati nella classifica 2022 Open Data Maturity.

Il progresso digitale dell’Ucraina può servire da solida base per la ripresa del Paese. Mentre ero negli Stati Uniti, ho avuto l’opportunità di presentare piani per un sistema di gestione della ricostruzione digitale (DRMS), che fungerà da piattaforma online completa che garantirà l’implementazione simultanea di successo di più progetti in tutta l’Ucraina. Il DRMS consentirà di gestire ogni fase dei progetti di ricostruzione dell’Ucraina fornendo informazioni online in tempo reale, compresi i dati di spesa.

Il concetto si basa sul principio della massima trasparenza e sulla pubblicazione di dati aperti in conformità con le norme internazionali come l’Open Contracting Data Standard. Questa soluzione digitale guiderà lo sviluppo di un intero ecosistema. Creerà opportunità per le imprese di tutto il mondo di partecipare alle gare d’appalto per la ricostruzione dell’Ucraina.

Ulteriori strumenti consentiranno di monitorare gli appaltatori, mentre le ONG potranno analizzare i dati e creare indicatori di rischio. Questo approccio renderà la prossima ricostruzione dell’Ucraina un modello di governo aperto e contratti aperti per il mondo intero.

Il sistema di ricostruzione digitale dell’Ucraina dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2023. Questa iniziativa è il risultato della cooperazione tra le autorità ucraine, la società civile e le istituzioni internazionali. Viene implementato insieme a RISE Ucraina, una coalizione di ONG internazionali e ucraine.

Anche le scelte del personale svolgeranno un ruolo chiave nell’ulteriore evoluzione dell’architettura anticorruzione dell’Ucraina. Nominare le persone giuste sarà fondamentale per questo processo. Nei mesi e negli anni a venire, l’Ucraina dovrebbe cercare di reclutare all’interno dei ranghi delle forze armate del Paese.

Attualmente ci sono più persone che mai in uniforme che difendono l’Ucraina. Ciò include uomini e donne provenienti da una varietà di esperienze professionali, tra cui molti che hanno imbracciato le armi dopo carriere di successo come dipendenti pubblici e difensori dei diritti umani. Secondo i miei amici che attualmente prestano servizio in trincea, questa esperienza cambia radicalmente la visione del mondo e la posizione civica di una persona.

I veterani militari saranno fortemente motivati a salvaguardare lo sviluppo dell’Ucraina e le istituzioni democratiche del Paese. Ecco perché è così importante che l’Ucraina riceva il sostegno degli Stati Uniti e di altri partner internazionali per iniziative che consentiranno di integrare i veterani negli sforzi anticorruzione in corso nel Paese.

L’idea provvisoria è quella di selezionare persone con il relativo background scolastico e professionale per la formazione sugli approcci più efficaci alla lotta alla corruzione. I candidati prescelti possono quindi unirsi alle forze dell’ordine ucraine e alle istituzioni anticorruzione del Paese.

Sono fiduciosa che combinando la trasparenza digitale con un approccio mirato al personale, sarà possibile ottenere un cambiamento storico in Ucraina. Questo messaggio ha risuonato chiaramente con i nostri partner americani durante la mia recente visita negli Stati Uniti. Il nostro perseguimento di un obiettivo comune è una fonte di ispirazione e un motivo in più per credere che l’Ucraina vincerà la guerra.

La versione originale di questo intervento è qui.