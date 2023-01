La diga GERD e le guerre per l’acqua in Medio Oriente

Dall’altra parte dell’Eufrate si trova uno dei beni più preziosi, non un liquido scuro e viscoso che chiamiamo formalmente petrolio o un metallo prezioso luccicante come l’oro, ma piuttosto una sostanza traslucida che è indispensabile per le nostre vite, chiamata semplicemente acqua.

La diga dell’Eufrate è stata il sito di molte conquiste storiche che vanno dall’impero accadico ai seleucidi e successivamente ai romani e agli ottomani. Nella storia più recente ha portato a una situazione di stallo tra le forze armate turche e la Repubblica siriana quando, durante gli anni ’90, le interruzioni idriche hanno portato la diga di Atatürk nel sud-est della Turchia ad essere considerata prioritaria dall’apparato di sicurezza nazionale del paese, con un ultimatum consegnato che qualsiasi gli ostacoli porterebbero le truppe turche a entrare in Siria per ristabilire l’ordine. A seguito della dichiarazione, la Repubblica araba di Siria ha soddisfatto le richieste turche ed è stato raggiunto un accordo per garantire flussi d’acqua senza ostacoli attraverso il fiume Eufrate attraverso il confine condiviso.

Le forze armate turche hanno condotto l’operazione Euphrates Shield nel 2016 per ottenere un punto d’appoggio nell’area e sgomberare i gruppi fondamentalisti marxisti e religiosi; tuttavia, un obiettivo secondario era quello di assumere il controllo dei flussi d’acqua dall’Eufrate. Molti responsabili politici hanno discusso della diminuzione delle riserve petrolifere come aspetto principale dei conflitti basati sulle risorse, eppure l’acqua – un bene quotidiano imperativo – è spesso trascurata ed è in realtà una risorsa importante che si cerca di proteggere come bene interesse statale vitale.

La diga dell’Eufrate in Siria è attualmente nelle mani dei suddetti gruppi fuorilegge a livello internazionale per cui prima era detenuta da estremisti religiosi, un punto da sottolineare rispetto a molti gruppi illegali che la vedono come una base da cui ‘fare leva’ sulle loro richieste in tutta la regione. La liberazione della diga e il ripristino di una gestione reciproca del fiume Eufrate attraverso sia la diga di Atatürk in Turchia che la diga dell’Eufrate in Siria è possibile solo attraverso la cooperazione delle forze armate turche e dell’esercito siriano in sincronia con la nazionale irachena anche le forze. Solo attraverso il controllo degli stati nazione che hanno una comprovata esperienza di mantenimento e flusso di successo delle risorse idriche a livello regionale possiamo garantire che i conflitti per delega non si verifichino come risultato di un potenziale “ricatto” delle risorse.

Gli Stati Uniti possono sfruttare la loro presenza esistente nel nord della Siria per ottenere la cooperazione con le forze armate turche, uno degli eserciti più attivi e potenti della NATO, e mettere insieme una politica che incorpori la leadership siriana per garantire che coloro che hanno più possibilità le capacità di terra nelle vicinanze sono in grado di realizzare un sistema funzionale in grado di resistere a più generazioni per quanto riguarda un prodotto che ha gravi implicazioni per la sicurezza nazionale.

Essendo i pionieri in questo senso, gli Stati Uniti possono garantire che la Federazione Russa non riposizioni le sue truppe nella regione per aprire un altro fronte sull’Eufrate, che mira a sottomettere o distrarre dal nostro impegno come alleanza transatlantica a sostenere la difesa ucraina della loro patria. Ciò annullerà anche qualsiasi tentativo da parte della Repubblica popolare cinese di utilizzare la “coercizione” infrastrutturale per armare il fiume contro i paesi della regione, il che rischia ripercussioni di mercato su materie prime strategiche chiave come il petrolio e conseguenze negative sul funzionamento quotidiano di uno stato NATO che ha una partecipazione paritaria sul corso d’acqua stesso.

Il Medio Oriente è stato il “dungeon master” di molteplici guerre basate sulle risorse, che hanno reso la regione a loro volta più debole e causando una responsabilità ancora maggiore per la comunità internazionale una volta che le conseguenze di questi conflitti si saranno pienamente realizzate. Il rafforzamento della sicurezza idrica all’Eufrate è un passo importante che può essere compiuto oggi attraverso la leadership sia degli Stati Uniti che delle potenze regionali come la Turchia per proteggere il fiume in modo tale che rappresenti un diritto inalienabile delle popolazioni che dipendono da esso, e non uno strumento che può essere utilizzato come arma da coloro che cercano di sconvolgere la vita dei cittadini degli stati rivieraschi.

Man mano che i conflitti basati sulle risorse si riversano nel mainstream nel panorama post-pandemia, l’acqua si profila come un bene strategico. Gli Stati Uniti insieme ai partner della NATO come la Repubblica turca devono dare la priorità alla “realpolitik” dei giorni del segretario Kissinger e formare alleanze ideologicamente neutre con attori regionali, che si tratti della Siria ba’athista o della leadership in Iraq, al fine di salvaguardare questo fondamentale della vita; poiché, come disse una volta Napoleone Bonaparte: “l’acqua, l’aria e la pulizia sono gli articoli principali della mia farmacia”.