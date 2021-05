Gli armeno-americani hanno combattuto per decenni per dare al Presidente Joe Biden lo spazio politico per il suo storico riconoscimento del genocidio armeno del 1915.

Ora sono pronti per il prossimo combattimento.

In una lunga intervista ad ampio raggio con ‘Foreign Lobby Report‘, realizzata la scorsa settimana, l’attivista Aram Hamparian ha riflettuto sulla travagliata strada verso l’annuncio e sulle priorità della diaspora in futuro.

Hamparian è il direttore esecutivo dell’Armenian National Committee of America (ANCA), uno dei numerosi gruppi che rappresentano una diaspora politicamente potente che si stima rappresenti tra 500.000 e 1,5 milioni di persone.

ANCA è stata fondata nel 1941 a implementazionedell’American Committee for the Independence of Armenia (ACIA) del dopoguerra. Il gruppo si è ufficialmente registrato per la prima volta nel 2009 e riferisce di spendere 30.000 dollari in attività di lobbismo a trimestre.

Hamparian ha detto che la dichiarazione di Biden ha dato nuova vita a cause legali vecchie di anni da parte dei discendenti delle vittime del genocidio contro lo Stato turco e le società private. Ha rilanciato gli sforzi per commemorare gli eventi del 1915 e insegnare la loro storia nelle scuole statunitensi. E alimenterà l’attività di lobbying degli armeni contro la Turchia e i suoi alleati, Azerbaigian e Pakistan, su Capitol Hill e l’Amministrazione.

La comunità armeno-americana ha ottenuto una grande vittoria durante il fine settimana dopo decenni di lotte. Come sono arrivati gli Stati Uniti a questo punto e perché ci è voluto così tanto tempo?

Deciso nel merito, questo problema sarebbe stato risolto decenni e decenni fa. Il nostro sforzo è stato quello di creare una situazione in cui il riconoscimento del genocidio armeno potesse essere intrapreso nel merito. Ma per renderlo possibile, abbiamo dovuto liberare il campo dall’influenza straniera. Questa è la struttura concettuale di ciò che è accaduto.

Non è stata una battaglia di ‘questo fatto contro quel fatto’, quanto per consentire all’America di prendere una decisione nel merito. Come americano mi sento bene che agli americani sia stato permesso di parlare con una voce americana. Questo è il sollievo che proviamo. Questa non è più la politica fissata ad Ankara, esportata in DC, e poi applicata dai Presidenti repubblicani o democratici. Ora è una vera politica americana, basata sugli archivi degli Stati Uniti, basata sui nostri valori, sulla nostra storia.

La Turchia sta perdendo terreno a Washington da anni, con il Pentagono in particolare, inacidito contro Ankara per il suo acquisto di armi russe. Quanto ha influito questo sulla decisione del Presidente rispetto ad anni di lavoro di advocacy da parte di gruppi come ANCA, l’Assemblea armena d’America e molti altri?

C’è il tempismo e c’è la politica. Washington è politica, e lo capiamo. Il nostro compito era presentare i fatti, sostenere la tesi morale, fare pressione e quindi cercare le giuste opportunità. Nessuno di quei pezzi funziona in modo indipendente. Devono agire tutti insieme: i fatti, il caso morale e poi il tempismo.

Se fai tutte queste cose e il tempismo non è giusto, non succede. Allo stesso modo, se non hai fatto la preparazione, non hai fatto la pressione politica, non si ottiene nulla. Quindi è una combinazione di ciò che è sotto il nostro controllo e ciò che non è sotto il nostro controllo. Devi essere sempre pronto.

Il conflitto mortale dello scorso anno tra Armenia e Azerbaigian sull’enclave del Nagorno-Karabakh (noto come Artsakh per gli armeni) ha galvanizzato la diaspora. Pensi che la guerra abbia effettivamente aiutato la causa del riconoscimento del genocidio?

Certamente ha dato energia agli armeni attorno alle minacce molto, molto gravi alla patria armena. E in secondo luogo, ha aiutato i politici americani -compresi i legislatori- a comprendere la minaccia genocida in corso per gli armeni. Che non è finita nel 1915. Lo capisci quando [il presidente turco Recep Tayyip]Erdogan dice pubblicamente, “ci sbarazzeremo dei resti della spada”, una frase usata per riferirsi ai cristiani [sopravvissuti]del 1915, è un commento molto minaccioso. Quando dice cose del genere, ogni armeno nel mondo dice: “So esattamente cosa intende”. (Nota del redattore: alcuni studiosi turchi hanno difeso i commenti, dicendo che l’espressione può riferirsi a qualsiasi gruppo definito come bandito dallo Stato, compresi i terroristi).

In che modo la comunità armeno-americana intende sfruttare lo slancio della designazione?

Bloccare la memoria e istituzionalizzarla, sotto forma di ricorrenze annuali, memoriali, musei, cose del genere. L’istituzionalizzazione è una di queste. (Nota dell’editore: una proposta per un museo del genocidio dell’Armenia a Washington esiste da due decenni).

Il numero due è l’istruzione. Penso che almeno una dozzina di Stati abbiano disposizioni formali sull’educazione al genocidio armeno; molti altri Stati in realtà educano sul genocidio armeno.

E le implicazioni legali? Nel 2000 lo Stato della California ha approvato una legge che estende i termini di prescrizione per i crediti di assicurazione sulla vita per le vittime del genocidio, ma la Corte di Appello Nona ha cancellato la legge. Il riconoscimento del genocidio del Presidente Biden cambia l’equazione?

[I tribunali] hanno spesso citato la prelazione federale -che gli Stati non possono intraprendere azioni che non siano coerenti con la politica federale. Diverse leggi statali furono abrogate su quella base giuridica. Alla fine, la Corte Suprema ha deciso di non ascoltare il caso sulla base del fatto che la stessa legge della California era incostituzionale a causa della prelazione federale. Tutto quello che abbiamo fatto in quel mondo [pre-riconoscimento] che è stato abbattuto, e ci sono voluti anni, l’intera arena è ora aperta a noi. Quindi c’è la via legale, e penso che sarà perseguita in modo molto significativo.

I tribunali non possono più dire, questo è in contraddizione con la politica federale degli Stati Uniti. Quella era stata una grande fonte di frustrazione per noi. Il Dipartimento di Stato ha sempre tenuto a dire: “beh, non stiamo negando nulla”. Ma in qualche modo, le loro dichiarazioni hanno finito per bloccare le azioni legali. Quindi è stata negazione.

E le ripercussioni internazionali?

C’è la questione più ampia della giustizia, delle riparazioni e della restituzione. L’America ha firmato la convenzione ONU sul genocidio, insieme alla Turchia. Il titolo della convenzione è‘Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la punizione del genocidio’. Fondamentalmente il mondo crede che dovremmo punire il genocidio, perché vogliamo prevenire il genocidio.

La definizione comune di giustizia è rendere la vittima integra, ciò che può essere restituito dovrebbe essere restituito, ciò che non può essere restituito dovrebbe essere risarcito. Penso che tutto dovrebbe essere sul tavolo. Penso che stiamo parlando di proprietà e terra, accesso al mare. Ma non possiamo avere quella discussione, la Turchia non è disposta ad avere quella discussione, perché ancora nega.

Perché hanno investito così tanto su questo tema, per così tanto tempo, a Washington? Perché non vogliono essere isolati su questo problema. Vogliono, nelle loro negazioni, avere altri sui quali appoggiarsi. Man mano che si trovano sempre più isolati e soli, le loro negazioni diventano sempre meno sostenibili.

Dove possiamo aspettarci di vedere la ripresa dell’azione legale?

Ci può essere giustizia a tre diversi livelli.

Un primo fronte sono gli individui, le persone. Ad esempio, la base aerea di Incirlik si trova su terreni agricoli di proprietà di armeni, loro sequestrati illegalmente a seguito del genocidio. Quindi ci sono affermazioni individuali che possono essere perseguite. (Nota dell’editore: nel 2010, i presunti discendenti dei proprietari dismessi di Incirlik hanno citato in giudizio la Turchia presso la Corte Federale di Los Angeles, chiedendo più di 65 milioni di dollari. Incirlik ospita una base chiave dell’aeronautica americana in Medio Oriente.)

In secondo luogo, sono organizzazioni, istituzioni, come la Chiesa armena. Così, ad esempio, la Chiesa armena ha citato in giudizio per la restituzione del suo quartier generale [nell’odierna Kozan], che è stato distrutto e rubato durante il genocidio, e quelli si stanno facendo strada attraverso i tribunali in Turchia e in Europa (Ndr: la prossima udienza del caso era fissata per il 6 maggio).

E poi infine c’è il livello statale. L’Armenia, in quanto membro delle Nazioni Unite, ha la facoltà di perseguire i casi.

E poi, per di più, hai rivendicazioni contro società americane o internazionali (comprese compagnie di assicurazioni sulla vita con richieste relative al genocidio).

Indossando il nostro cappello ANCA, non [saremo coinvolti in altre cause legali]. Ma lavoriamo con molti gruppi diversi e questo è un argomento di discussione molto intensa in questo momento.

Estenderai le tue pressioni per affrontare gli alleati della Turchia? Il Pakistan, ad esempio, ha denunciato quello che ha definito ‘l’approccio unilaterale’ di Biden alla questione del genocidio, guadagnandosi il plauso di Ankara.

Stiamo lavorando a stretto contatto con gli alleati indiano-americani e indù-americani evidenziando le politiche anti-armene del Pakistan (Nota dell’editore: l’Armenia ha accusato il Pakistan di fornire aiuto militare all’Azerbaigian nel conflitto dello scorso anno, cosa che il Pakistan nega). Non riconoscono l’Armenia (l’unico Paese a non farlo). Penso che questa partnership crescerà solo nel tempo.

Ad esempio, vorremmo che i membri del Congresso si concentrassero sulla questione della cooperazione turco-pakistana sulle armi nucleari. Stiamo compiendo uno sforzo concertato per condividere questa preoccupazione con i membri del Congresso. Insieme a greco-americani, indiano-americani, voci sempre più ebreo-americane sono preoccupate per l’argomento. (Nota del redattore: la Turchia ha recentemente intensificato la sua cooperazione militare con il Pakistan dotato di armi nucleari, alimentando rapporti di possibile supporto segreto per un programma turco di armi nucleari).

Con la lotta per il riconoscimento del genocidio ormai terminata, quali sono le tue principali priorità in termini di lobbismo per il Congresso e l’amministrazione Joe Biden?

Aiuti esteri per Artsakh [Nagorno Karabakh] . Questa è una priorità enorme. Il fatto che il Presidente applichi la Sezione 907 che limita gli aiuti statunitensi all’Azerbaigian, questa è un’altra priorità molto alta. (Nota dell’editore: la sezione 907 del Freedom Support Act del 1992 vieta l’assistenza diretta degli Stati Uniti all’Azerbaigian, ma il Presidente può rinunciare alla disposizione per motivi di sicurezza nazionale. I gruppi armeno-americani e l’Azerbaigian sono attualmente bloccati in una lotta lobbistica del Congresso su chi dovrebbe ottenere i finanziamenti per ricostruire il Nagorno-Karabakh dopo i combattimenti dell’anno scorso).

E il ritorno dei prigionieri. Sei mesi dopo la fine della guerra, l’Azerbaigian detiene ancora prigionieri. E sfortunatamente il nostro Dipartimento di Stato li chiama detenuti, che è una soluzione legale per evitare le protezioni normalmente offerte ai prigionieri di guerra. Ovviamente sono prigionieri di guerra. C’era una guerra. Le persone sono state fatte prigioniere. Il governo degli Stati Uniti dovrebbe chiamarli prigionieri di guerra e dire che hanno diritto alle protezioni per i prigionieri di guerra ai sensi della Terza Convenzione di Ginevra.

Hai iniziato la nostra conversazione dicendo che il riconoscimento del genocidio è diventato possibile solo una volta che il campo è stato ripulito dall’influenza straniera. Qui a ‘Foreign Lobby Report’ abbiamo seguito da vicino la campagna di successo della diaspora armena per convincere le aziende a rinunciare alla Turchia come cliente da quando è scoppiato il conflitto nel Nagorno-Karabakh lo scorso autunno. Ritieni che quella campagna abbia un impatto duraturo sulla scena dell’influenza di Washington?

La Turchia ha sempre pagato bene. Per molto tempo [rappresentare Ankara]è stato un buon affare. Ma le cose stanno davvero cambiando. Il loro posto nell’ecosistema del lobbismo è cambiato drasticamente. Sempre più aziende lo considerano una responsabilità professionale. Dovrebbe essere una responsabilità professionale. E siamo attivi in quell’area.