La deterrenza attraverso lo Stretto di Taiwan richiede un tocco diplomatico

Pochi osservatori delle relazioni USA-Taiwan avrebbero previsto gli eventi epocali che si sono verificati nel 2022. C’è stata la visita a sorpresa della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, l’ impegno del Presidente Joe Biden a difendere Taiwan con le forze militari statunitensi in caso di attacco cinese e un forte sostegno al Taiwan Policy Act (TPA) da parte del Senato degli Stati Uniti.

La deterrenza estesa degli Stati Uniti, che consiste in impegni del trattato di sicurezza e dispiegamenti militari progettati per proteggere gli alleati, è stata creata come pratica distinta dalla deterrenza tradizionale. Washington intende fornire miliardi di dollari in assistenza militare a Taiwan nell’ambito del TPA proposto. Oltre a costruire basi militari e inviare truppe agli alleati, il governo degli Stati Uniti cerca di investire indirettamente nelle capacità di armi difensive di Taiwan e aumentare la credibilità delle sue minacce attraverso la diplomazia.

Dati i rischi associati alla deterrenza militare, la deterrenza diplomatica può colmare le lacune, soprattutto nel caso dello Stretto di Taiwan. La diplomazia offre agli Stati Uniti più opzioni nella sua cassetta degli attrezzi per sostenere Taiwan, come incoraggiare funzionari statunitensi di alto livello a visitare Taiwan e, come propone il disegno di legge TPA, designare Taiwan come “importante alleato non NATO”.

Questa strategia diplomatica è fondamentale perché Taiwan da sola può fare poco militarmente contro la Cina. La difesa dell’isola ha dovuto affrontare sfide, come le relazioni civili-militari, lo scarso sostegno popolare per maggiori spese militari e la resistenza alla reintroduzione della coscrizione. Anche le vendite di armi statunitensi promesse ma non mantenute rendono difficile per Taiwan migliorare le sue capacità di deterrenza.

Dopo che il Presidente Biden è entrato in carica, è diventato chiaro che il confronto con Pechino non sarebbe stato sufficiente a dissuadere la Cina dall’invasione di Taiwan. La strategia del governo degli Stati Uniti di contrastare l’influenza cinese in tutto il mondo fa ben poco per spostare l’equilibrio di potere attraverso lo Stretto di Taiwan.

Al centro, la strategia di deterrenza diplomatica ha due componenti. La prima include le azioni diplomatiche che gli Stati Uniti hanno intrapreso a sostegno di Taiwan negli ultimi anni. Il secondo e più cruciale aspetto è l’uso della diplomazia per rafforzare la difesa dell’isola senza coinvolgere direttamente l’esercito statunitense.

La deterrenza diplomatica evita alcuni dei potenziali svantaggi di perseguire una politica di deterrenza militare per Taiwan. Il suo vantaggio più notevole risiede nella sua flessibilità. Ad esempio, sebbene le promesse del presidente Biden possano sembrare destabilizzanti, Pechino ha la flessibilità di interpretare questi messaggi in modi che non si discostano dall’attuale politica nei confronti della Cina . Questo libera la Cina dal dover reagire con la forza militare aperta.

Tale flessibilità si è esaurita quando il presidente Pelosi ha visitato Taiwan. In risposta, la Cina ha bloccato Taiwan con missili ed esercitazioni militari per diversi giorni.

Tuttavia, la deterrenza diplomatica fornisce una valvola di sicurezza e consente a Washington di raggiungere i suoi obiettivi strategici. Parallelamente alla retorica dell’amministrazione Biden e del Congresso degli Stati Uniti, altre agenzie negli Stati Uniti sono state in stretta comunicazione con le loro controparti a Taiwan. Queste conversazioni hanno portato a progressi tangibili nella difesa dell’isola, dall’aumento delle vendite di armi alla nuova cooperazione tra la Guardia Nazionale di Taiwan e l’esercito.

I critici avvertono che l’isola potrebbe perseguire l’indipendenza ricevendo gli impegni degli Stati Uniti per difenderla. Ma Taiwan, anche dopo che il Partito Democratico Progressista pro-indipendenza si è insediato nel 2016, non è mai stata la parte che ha cambiato lo status quo. Da quando Xi Jinping è salito al potere un decennio fa, la Cina è stata più aggressiva a livello globale e regionale, militarizzando le isole nel Mar Cinese Meridionale e inviando aerei da guerra nella zona di difesa aerea di Taiwan.

L’opinione pubblica di Taiwan è ora galvanizzata, in parte dall’invasione russa dell’Ucraina, a prendere in mano la difesa. Sforzi nostrani come la Kuma Academy, un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce programmi di addestramento alla protezione civile ai civili di Taiwan, hanno dimostrato quanto sia ricettivo il pubblico nei confronti del rafforzamento delle capacità di autodifesa dell’isola.

Mentre il Paese discute se ripristinare il suo sistema di coscrizione e adottare una strategia militare asimmetrica, il sostegno visibile degli Stati Uniti è più critico che mai. Un sondaggio del 2022 ha mostrato che semplicemente informare i cittadini di Taiwan che gli Stati Uniti sarebbero venuti ad aiutarli in una guerra ha dato un impulso significativo alla loro volontà di difendersi.

L’ amministrazione Biden ha deciso di rimuovere alcune disposizioni del TPA che potrebbero essere considerate un riconoscimento diplomatico statunitense di Taiwan agli occhi di Pechino, suggerendo che il governo degli Stati Uniti rimane cauto nel provocare la Cina inutilmente. Ma l’atto svolgerà ancora un ruolo essenziale nella deterrenza una volta approvato. Oltre all’assistenza militare, esistono disposizioni che mirano a migliorare gli scambi culturali ed economici tra Taiwan e gli Stati Uniti, come la creazione di un Taiwan Fellowship Program.

La deterrenza richiede dimostrazioni coerenti e visibili della determinazione politica e delle capacità militari degli Stati Uniti. L’impegno degli Stati Uniti a usare la forza militare per proteggere i propri alleati e partner da potenziali avversari ha senso. Ma mentre Washington affronta le crescenti sfide della Cina su tutti i fronti, deve dare la priorità alla deterrenza diplomatica.

Nel valutare l’imminente TPA, è più importante esaminare il suo impatto dalla retorica che lo circonda.