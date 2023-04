La destra meloniana in due parole? Raggelante e pericolosa

Raggelante. Sì, raggelante, è l’unica parola che mi viene in mente, anzi l’unico aggettivo, anzi ancora, l‘unica reazione quasi di visceri, che mi venga in mente a vedere certe scene. Scene che fanno pensare, ma che mostrano anche una loro logica interna, chiara, sordida.

Penso all’immagine della signora Meloni, sguaiata come sempre quando è eccitata (guardatela i Parlamento!) aizzare un gruppo di bambini armati di bandierine italiane, portati lì da qualche maestro, da qualche preside ai quali il cosiddetto Ministro Valditara non credo abbia intenzione di inviare lettere di condanna, aizzare, dico, ad osannarla.

Non solo sguaiata, volgare, ma, appunto, raggelante: Giorgia Meloni, osannata da bambini in festa con il grembiulino bianco, anche se senza fez, è veramente il limite estremo al quale, in piena coscienza, questo governo e il suo presidente intendono giungere. A vederla quella scena, accanto al disgusto non ho potuto trattenere il riso. Chi può dimenticare, se non ricordo male il Presidente Fanfani o suoi amici e sostenitori, girare l’Italia a visitare stalle di mucche lucidissime, di campi splendidamente coltivati, di trattori smaglianti. Tutti perfetti, tutti lucidissimi, tutti accompagnati da folle festanti di bambini e adulti, tutti portati in gran fretta 20 km più avanti per ripetere la sceneggiata. Già, dico, Fanfani, ma lo dico solo per non ricordare la realtà tremenda, che avrebbe dovuto far pensare la signora Meloni, posto che ne sia capace e ne abbia voglia, far pensare al rischio tremendo di essere rapportata ad un suo, secondo lei forse illustre predecessore: tal Benito, che faceva lo stesso per celebrare se stesso e i grandi progressi, inesistenti, di una Italia che si avviava alla distruzione della guerra.

Qualcuno potrebbe pensare che si sia trattato solo di una ingenuità, di una piccola soddisfazione infantile, farsi riprendere mentre sale su un F 35, novella top Gun, con la folla che la osanna «Giorgia, Giorgia, Giorgia». C’era perfino una aviatrice, forse, che aiutava sorridente (!) la sguaiata Giorgia a prendere posto nel velivolo da combattimento, mentre la folla (quattro gatti in realtà, molto rumorosi come tutti i bambini chiamati a fare chiasso, senza sapere perché, ma imbottiti di caramelle e forse minacciati di qualche scappellotto) mentre la folla, dico urlava e sbandierava. Già, in occasione della festa dell’aviazione militare, non per nulla degnamente celebrata dalle Ferrovie dello Stato, ignare dell’ortografia. Sarà un caso, un caso preoccupante, ma io sono napoletano e da noi si dice: «Dio prima li fa e poi li accoppia».

Inevitabile pensare al Duce, che questo faceva e che ci ha portato dove ci ha portato. Ma ciò che turba di più è il silenzio di gran parte della stampa, che ha preferito sorvolare su una cosa di una gravità incredibile.

Forse l’unico a rendersene conto e a reagire è stato il povero, sì lasciatemelo dire, ‘povero’ Sergio Mattarella, che poco dopo la volgare e politicamente esecrabile performance della virile Presidente del consiglio, la chiamava al Quirinale per, permettetemi l’ironia, rimproverarla aspramente (stavo per scrivere sculacciarlo, ma forse Mattarella è troppo signore anche solo per pensarlo) per l’inefficienza del governo, la sua incapacità, la sua distrazione nei confronti di quel piano di rinascita (PNRR) in mancanza del quale l‘Italia … altro che F 35.

Fatto sta che la signora Meloni al Quirinale è andata e a Trento no, ma in nulla è cambiato il suo modo di essere, e la mentalità ormai veramente preoccupante dei suoi amici di partito. Perché mentre lei subiva le probabili ire di Mattarella, il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, se ne usciva con affermazioni di una rozzezza, di una volgarità, di uno sprezzo verso le persone che hanno combattuto e sono morte per cacciare i suoi amici dall’Italia, se ne usciva dico con affermazioni non discutibili per l’assurda ignoranza della realtà, anzi per la deliberata ignoranza della realtà, ma per il senso profondo di quelle affermazioni sull’attentato di via Rasella e cioè per il tentativo di ridurre la resistenza, la lotta dura e pericolosa al fascismo, ad una barzelletta di poco conto, anzi peggio ad un atto di viltà. Il Presidente del Senato questo non lo ha detto, ma lo ha lasciato capire con il tono irridente accompagnato dalla irrisione del solito giornalista di Corte. E anche quando è stato costretto dalla Presidente rimbrottato da Mattarella, e dallo stesso Mattarella, a smentire o precisare, l’unica cosa che ha saputo dire è stata « sì lì c’era qualche nazista»!

Ma c’è una logica profonda in questa follia, direbbe Shakespeare, e la logica era stata già espressa dalla virile Presidente, ora anche top gun, che nel ricordare la tragedia delle Fosse Ardeatine se ne usciva con quella frase che volutamente oscurava il significato antifascista di quella celebrazione. Perché il disegno è evidente, è un disegno molto rozzo, molto poco lungimirante, ma molto, molto pericoloso: è il disegno non solo di far dimenticare l’orrore del fascismo, della repressione, delle condanne, delle leggi razziali, ma di fare apparire quel ventennio obbrobrioso, come un periodo in fondo felice, di successo. È questo il disegno sordido in atto, facilitato del resto dalla ignoranza generale, figlia di una scuola a dir poco pessima.

Al punto che poi, i soliti manutengoli più o meno coscienti di ciò che fanno, ma specialmente di ciò che dicono, ne approfittano per abbandonarsi alle sconcezze di sempre, le uniche che gli girano nella testa, le uniche che nella loro cultura medievale emergono. E allora viene fuori quello che approfitta della gran caciara per tirare fuori che d’ora in avanti non si devono più usare le parole straniere. Guarda un po’ un suo predecessore diciamo così, pretendeva che si sostituisce la parola “bar” con la italianissima dizione « qui si beve». E quell’altro, per non restare ignorato e per far vedere che esiste anche lui, che se ne esce con l’affermazione, in sé volgarmente razzista « chi ha il reddito di cittadinanza vada a lavorare nei campi»! Dove accanto alla rozzezza dell’affermazione, c’è anche (e il gentiluomo nemmeno se ne accorge di usarla proprio nel posto meno indicato, dinanzi a dei produttori di vino!) il disprezzo per il contadino, per lo zappatore, per chi fa un lavoro faticoso e, secondo lui, umile o forse come il suo brillante collega della istruzione, da umiliare.

Dicevo raggelante. Sì, raggelante, ma anche terribilmente pericoloso, in un Paese in cui sembra mancare ogni reazione realisticamente coerente. Se solo pensiamo alle discussioni da intellettualoidi che si sono scatenate a proposito di chi si trovava nella caserma di via Rasella, ci rendiamo conto del livello di indifferenza, ma anche di incomprensione della realtà odierna di questo Paese.

Certo, il livello di queste persone è davvero bassissimo, ma non è scritto da nessuna parte che le Costituzioni vengano sovvertite solo da geni o da premi Nobel, anzi le banane tendono a prevalere!