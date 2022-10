La denuclearizzazione della Corea del Nord deve includere l’uranio

Per quasi quattro decenni gli Stati Uniti hanno guidato lo sforzo globale per eliminare il programma di armi nucleari della Corea del Nord. Ma la Corea del Nord è stata incessante nei suoi sforzi per indebolire gli Stati Uniti in ogni momento.

L’intento finale di Pyongyang è diventato chiaro nel gennaio 2021. Al Congresso del Partito dei Lavoratori, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato le sue prime due priorità di sicurezza nazionale: «rendere armi nucleari più piccole e leggere per usi più tattici» e «spingere continuamente avanti con la produzione di testate nucleari di grandi dimensioni». Kim Jong-un ha rafforzato il chiaro intento della Corea del Nord di acquisire un arsenale nucleare, offuscando ogni sforzo per dissuaderla dall’acquisire e far maturare il suo programma di armi nucleari.

Il programma della Corea del Nord per l’uranio altamente arricchito (HEU) incarna la serietà delle sue intenzioni di acquisire un’arma nucleare, poiché probabilmente supporta più testate per l’intero complemento dei sistemi pianificati e le rese previste.

Sebbene Pyongyang abbia consentito alla comunità internazionale l’accesso al suo programma sul plutonio, ha costantemente negato l’esistenza del suo programma HEU. Invece, ha affermato che i suoi sforzi per l’uranio sono solo per usi civili. Ma senza la piena conoscenza del programma HEU di Pyongyang, verificare il rispetto del controllo degli armamenti non ha senso. I significativi sforzi della Corea del Nord per l’HEU e i tentativi di nascondere il programma, chiariscono la sua mancanza di impegno per il controllo degli armamenti e la denuclearizzazione.

La Corea del Nord ha sviluppato il suo programma HEU in almeno tre decenni. Alla fine degli anni ’90 haricevuto assistenza per centrifughe a gas dal Pakistan, tramite la rete Abdul Qadeer Khan. Il progetto, noto come centrifuga P2, è probabilmente la base dell’attuale programma nordcoreano. I rapporti open source suggeriscono che la Corea del Nord sta ricercando centrifughe più avanzate.

Un possibile percorso sarebbe lo sviluppo di centrifughe in fibra di carbonio, come quelle utilizzate dall’Iran, che aumenterebbero notevolmente la produzione.

Si ritiene che la Corea del Nord abbia istituito almeno due strutture HEU, che potrebbero ospitare migliaia di cascate di centrifughe. La comunità di esperti ha concentrato gran parte della sua attenzione sulla struttura più nota, Yongbyon, con un probabile secondo sito a Kangson. C’è anche un crescente consenso sull’esistenza di un terzo sito, ma non è chiaro dove. Un rapporto congiunto della RAND Corporation e dell’Asan Institute for Policy Studies dell’aprile 2021 postulava un possibile sito a Bungang, vicino a Yongbyon, o Sowi-ri.

Yongbyon è spesso considerata la principale struttura di armi nucleari della Corea del Nord. La Corea del Nord ha mostrato sfacciatamente il reattore dell’impianto di fabbricazione del combustibile di Yongbyon ai professori della Stanford University, nel 2010. Mentre la Corea del Nord ha affermato che il suo arricchimento dell’uranio ha sostenuto un reattore civile ad acqua leggera, gli esperti ritengono che Yongbyon sia destinato a supportare un programma HEU con almeno 2000-3000 P2 -tipo centrifughe. Dalle immagini satellitari pubblicamente disponibili, sembra che la struttura HEU di Yongbyon sia stata raddoppiata a 4000 centrifughe nel 2013.

Kangson non è mai stato riconosciuto come sito di arricchimento HEU. Probabilmente è operativo dal 2003 e avrebbe potuto essere il modello per Yongbyon. Esistono opinioni divergenti sul potenziale ruolo di Kangson nel programma HEU, il che sottolinea la mancanza di trasparenza della Corea del Nord.

Sebbene sia difficile da verificare con certezza, le prove disponibili suggeriscono una serie di implicazioni significative del programma HEU della Corea del Nord. Entro il 2017 la Corea del Nord possedeva probabilmente 8.000 centrifughe e poteva produrre 130-150 chilogrammi di HEU all’anno. Oggi quel numero potrebbe raggiungere i 175 chilogrammi all’anno sulla base di una tecnologia migliorata. Ciò significa che la Corea del Nord potrebbe possedere 600-950 chilogrammi di HEU. Per un’arma nucleare sono necessari circa 25 chilogrammi di HEU.

Probabilmente la Corea del Nord ha sviluppato le testate per la sua gamma completa di sistemi missilistici. Gli analisti stimano che la Corea del Nord potrebbe produrre circa sei testate nucleari all’anno. Se si dovessero includere le armi a base di plutonio, la possibilità di sottovalutare la quantità di HEU prodotta all’anno e la conversione delle scorte di HEU in testate, la stima della RAND Corporation di 12-18 testate all’anno diventa più plausibile.

La Corea del Nord ha perseguito con vigore e nascosto il suo programma HEU perché ha notevoli applicazioni militari se abbinato alle opzioni missilistiche di Pyongyang. Il rapporto congiunto RAND-Asan indicava che «la Corea del Nord è stata valutata per molti anni… per avere i progetti per costruire una testata HEU da 500 chilogrammi in grado di essere lanciata su un missile».

Se la Corea del Nord intende realizzare testate ‘super-dimensioni’, Pyongyang presumibilmente inseguirebbe armi termonucleari, per le quali l’HEU è un componente essenziale, e le accoppierà con missili balistici a raggio intercontinentale.

Senza trasparenza sulle sue scorte di HEU, la Corea del Nord potrebbe rispettare i suoi impegni relativi al plutonio, con l’obiettivo di ottenere concessioni dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, solo per liberare capacità basate su HEU. Qualsiasi accordo che non richieda lo smantellamento verificabile del programma HEU della Corea del Nord avrà successo solo in parte.

Le persistenti smentite da parte della Corea del Nord di un programma HEU sono un serio ostacolo a qualsiasi progresso significativo sul controllo degli armamenti o sulla denuclearizzazione. Dato che HEU sostiene quasi certamente il programma di armi nucleari della Corea del Nord e le prove di molteplici siti di arricchimento HEU, la mancanza di trasparenza su questo tema offre a Pyongyang una potenziale opportunità di sfondamento.