La democrazia a rischio che l’America esporta nel mondo

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Questo Quotidiano digitale ospita da tempo mie riflessioni su tematiche sociali riguardanti lo stato della democrazia in America. Ad aprile dell’anno scorso avevo già scritto sui “Libri bruciati in America, nel mondo in guerra”, 12 aprile. Come in “Fahrenheit 451” terribile film distopico da un romanzo di fantascienza del 1953 di Ray Bradbury che consiglio vivamente a molti divenuto poi un film di Truffaut nel 1966. Una società dove leggere o possedere libri è reato. Tutti i libri. Per cui opera un apposito corpo dei vigili del fuoco impegnato a bruciare ogni tipo di libro.Storia che si ripete. Sentite questa. Accade non in un paese mediorientale o in qualche dittatura del mondo combattuta dagli Usa, ma in territorio americano come qualsiasi paeseautoritario e dittatoriale.

Esagero e magari arriva qualche fanatico a dire che sono antiamericano, magari uno di queidemocratici alla Riotta Rampini o altri? I peggiori perché negano evidenze plateali magnificando ideologicamente tutto ciò che è americano. Perché, come dicono, se no vincono gli altri. Così nello stato più dittatoriale del mondo democratico la bruttissima Florida in concorrenza con un altro stato reazionario come il Texas ma altri seguono, tutti governati da repubblicani, i libri scompaiono. Come, direte, vengono rubati, in che senso? No, non vengono rubati vengono fatti sparire da intolleranti presidi sulla base di leggi che dire oscurantiste è un eufemismo. Il ‘rogo’ è selettivo perché spariscono solo alcuni titoli. In due contee della Florida dopo le vacanze invernali gli studenti delle elementari hanno trovato gli scaffali di biblioteche e delle classi vuote. Perché alcuni presidi su input politico hanno emanato direttive per cui alcuni testi sono dichiarati illegali da una serie di leggi “anti-woke” come la chiamano lì. Emanateda quel proto fascista del governatore Ron De Santis che si allena per competere con il fascista Trump per le presidenziali del prossimo anno. E così la legge 1.467vieta nelle scuole libri “pornografici (!!) o non adatti all’età ed ai bisogni degli studenti”. Vittoria dello Stato etico che determina la vita morale altrui. Come in ogni sana dittatura. Così si eliminano titoli che possano “mettere a disagio o indurre sensi di colpa”. Lo statuto mira, udite, a prevenire l’insegnamento dell’antirazzismo (dunque rivogliamo il KuKluxKlan… e tutti i nazisti ben presenti sulla scena americana) e del femminismo. Così come è illecito insegnare che lo schiavismo e la segregazione razziale sono state le politiche perseguite ufficialmente degli Stati Uniti. Ossia si fa ma non si dice. Una conferma di quel movimento di riscatto storico, fatto di suprematisti bianchi e fascisti di varia specie volto a perseguire la cancellazione della cultura per ritornare ai sani princìpi americani. Con la violenza delle armi, come già accaduto. Che fa il paio su versanti diversi con il movimento che per opposte e migliori intenzioni imbratta o distrugge statue dei confederati degli stati sudisti secessionisti.

Il motivo per quel De Santis sarebbe nella sua oscurantista follia demenziale che se no si “provoca disagio” verso i discendenti degli schiavisti. Che come noto sono fragili e deboli. Qualcuno penserà che dica falsità, una maledetta fake news di quest’epoca oscura e tetra, allora informatevi da chi volete. Ma televisioni e social lo dicono poco. Tutto ciò è il corredo di un’insana follia di un’epoca dove tutto ed il suo contrario vengono alle mani senza risparmiare la ragione. Questo precetto in apparenza volto a difendere nella bambagia poveri bimbi senza protezione prevede sanzioni fino a 5 mila dollari e 5 anni di reclusione. Sembrano tanto simili alle minacce delle destre come quella italiana con multe e sanzioni spropositate contro giovani o navi di soccorso di migranti, mentre condonano gli amichetti evasori fiscali riducono le tasse ai già benestanti e ricchi, si spartiscono poltrone d’oro con cui controllare il paese. La finta legge ed ordine l’apparente fermezza contro i loro nemici ma così accoglienti a spartirsi il malloppo con gli amici.

Ad aggravare la vicenda americana, è l’eliminazione della famosa libertà personale perché i libri saranno valutati da ispettori istruiti sui criteri corretti (moralmente) dallo stato. Una roba inaudita in Russia, Cina, Corea, ma poiché è in America tutti omertosamente tacciono. Così nella incivile ignorante America, un qualsiasi studente o genitore può denunciare un insegnante così come qualsiasi appartenente ad associazioni religiose contro qualcosa che non gli piace. A breve si dovrebbe arrivare a delazioni di massa. Ricorda nulla? Là alle superiori già sono stati eliminati corsi di storia afroamericana perché “non oggettiva (!, Quale sarebbe quella oggettiva?) e tendente a propugnare un solo punto di vista”. Così con la scusa di non essere troppo pluralisti si elimina “il” punto di vista dei neri schiavizzati ammazzati discriminati per ascoltare la versione degli assassini. Movimenti di fascismo allo stato solido come in Italia ed altrove con la scusa dei negazionisti che si vogliano discriminare fascisti e nazisti che hanno discriminato ed ucciso! Chi non l’avesse ancora capito è il corpo dottrinale di Meloni e camerati sparsi. Non vi basta ancora? Gli autoritari proibizionisti di tutte le tesi estranee alla propria l’estate scorsa con un’altra legge impongono che ciascun college debba pubblicare ogni anno un rapporto sulle idee politiche del corpo docente così da valutare “la libertà intellettuale” di ciascuno. Liste di proscrizione dell’azione politica della destra che il val di tara privo di peso netto ha per l’appunto ingiunto con minacce alla direttrice fiorentina che parlava ai ragazzi del pericolo del fascismo dopo che sodali della Meloni di estrema destra avevano picchiato alcuni studenti. Ci siamo già dentro qualcuno provi a svegliarsi. Magari anche nel circo mediatico della fu informazione libera. Ma poiché al peggio non c’è mai fine è doveroso riportare un’altra folliadi una guerra culturale degradante pericolosa occorsa dove? Ma in Florida naturalmente.

Devo convincere mio cugino americano a smettere di passare parte del mese in quello stato infame reazionario. Spero mi ascolti. E così una preside è stata cacciata perché si è macchiata di un delitto ignobile: ha mostrato ai suoi studenti delle medie una foto del David. No, non un modello parlo del David di Michelangelo. Mi vergogno persino a parlarne. Ignoranza pregiudizio oscurantismo che hanno preso tre appestati dal virus dei primi ominidi, genitori che si sono lamentati. Due di loro perché non avvertiti in tempo e l’altro perché è “pornografico”. Giuro, è così nel secondo decennio non del XXI secolo ma forse nel Medioevo. Sostenendo quei tre bulletti che quella visione abbia sconvolto i figli. Questa aperta ignoranza, non sanno chi sia Michelangelo e dove stia quella statua ammirata da tutto il mondo, è il motore acceso e rombante di nuove forme di intolleranza dove qualsiasi becero figuro può dirla sua su ciò che nella vita si muove. E qui cito l’ultima perla perché quel tizio che spadroneggia in Florida ha emesso il Parental Rightsin Education Act ovvero una bella leggina che vieta di dire agli studenti che al mondo esistono gli omosessuali! Una cosa non mi piace? La cancello non ne parlo così non esiste. Non ci sono parole e si vuole presentare quel De Santis alle presidenziali del 2024. Come quel corrispettivo di quei violenti genitori che picchiano professori se si azzardano a dare un voto basso al proprio figlio imbecille ritenuto ovviamente uno scienziato. Corrispettivo ancora di medici ed infermieri picchiati nelle strutture sanitarie da parenti e sodali ignoranti e beceri. Il mondo nel suo complesso sta degradando verso forme ingestibili di irrazionalità e di rabbia assassina. Abbiamo perso tutto dignità rispetto comprensione vergogna in un clima di impunità come nel contesto italiano in cui chi governa come questa destra ha in pochi mesi vomitato qualsiasi volgarità ignoranza con impudenza trincerandosi dietro il ruolo della mammina. E se ne vedranno ancora di brutte qui da noi ed altrove. Questa l’epoca attuale.

Tiriamo le somme. E come si fa? Che cosa si può argomentare dinanzi a questa pornografia imperante dove lo sporco il lercio il falsamente morale di coloro i quali ritengono i propri come gli unici valori possibili ha preso il sopravvento? E così gli Stati Uniti, sempre più divisi ed in conflitto prossimi ad una seconda guerra civile, sono la nazione a cui ancora tanti guardano quale faro della democrazia in una narrazione che ha saputo espungere occultare e sbiadire una concezione della democrazia oggi pericolosamente a rischio al proprio interno e che esporta con invasioni armi bombe nel mondo. In uno strabico e schizofrenico ordine mondiale nel quale l’America pretende di essere sempre “first” vuoi nell’opzione repubblicana di conservatori divenuti estremisti trumpianio in quella democratica di Biden che ribadisce negli ultimi incontri pubblici “America is back”. Anche se avrebbe ben altro significato se si potesse finalmente affermare che America is “Black” ovvero si potesse presentare quale vero faro delle libertà senza le perduranti discriminazioni razziali irrisolte dopo 400 anni dopo i genocidi compiuti contro i nativi pellirossa. Ma poiché ha saputo costruire una storia ed una simbologia capace di occultare la storia reale e magnificato quella ufficiale grazie ai racconti edulcorati e parziali di tanti amici americani ottusi in giro per il mondo è sempre difficile argomentare sull’agire libero e non discriminatorio della società americana. Oggi in America è in atto una polarizzazione dello scontro politico segno preoccupante di un degrado nell’ascolto della società civile e nel restringimento degli spazi di confronto delle tradizionali comunità cittadine e locali in favore di un inasprimento dei temi politici a livello presidenziale. Per un verso in questi anni è emersa una nuova consapevolezza dei contrasti e conflitti culturali e sociali connessi con l’apertura all’intera società dei temi sui diritti delle donne con il controverso MeToo o le battaglie per i diritti civili e l’incolumità personale dei neri nel non essere ammazzati da poliziotti in genere bianchi con licenza di uccidere come Derek Chauvin contro George Floyd. Come in qualsiasi paese dittatoriale dove le forze del controllo sociale delimitano e limitano spazi di libertà a diversi settori e movimenti della società. Forse come in Russia dove chi prova a dissentire viene incarcerato assassinato avvelenato o fatto sparire. Nella civile America i negri vengono uccisi sul posto o sbattuti in galera per reati che non toccano i coetanei bianchi. Si assiste così da anni nel disinteresse generale a spinte polarizzanti in politica accentuate da una destra religiosa e culturale tra cui gli evangelici trasferitasi in politica nel 2016 con il campione eversivo Trump. Protagonista di un punto di arrivo con una degradazione dei princìpi democratici nelle politiche di integrazione sociale per le minoranze nonché nell’uso delle istituzioni come clava e strumento contro altri. Strategie che vengono da molto lontano non capite ed elaborate da forze liberali o di sinistra troppo prese a farsi accettare alla mensa di politiche restrittive neoliberiste o di élites dai valori universalistici capaci di sostenere l’urto di trasformazioni e cambiamenti che hanno frantumato diversi ceti socialilasciati indifesi contro l’esplodere di crisi sistemiche di un capitalismo finanziario speculativo e bancario insostenibile. In questo panorama e da molto tempo è cominciata a diffondersi un’ideologia della restaurazione da parte di forze della reazione di destre religiose e culturali che hanno cominciato a premere sulle legislazioni degli stati e contro il Presidente per restringere spazi di libertà ritenuti offensivi e contro discriminatori. Questo progetto di neo restaurazione di destra su basi ideologiche religiose pre conciliari basate su un costrutto di dogmi e di una fede inscalfibile rispetto al mutare dei costumi delle culture delle scienze dei popoli degli stati e delle istituzioni è stato reso possibile dalla progressiva assenza di un pensiero delle diversità della tolleranza della solidarietà. Un pensiero cosiddetto di sinistra che si è dissolto dinanzi al progressivo espandersi di mutamenti le cui regole di comando sono state lasciate nelle mani libere da ogni forma di vincolo e di relazione da politiche economiche improntate alla competizione all’egoismo alla sopraffazione. Ed è un paradosso che mentre un Berlusconi qualsiasi per difendere i suoi alquanto ambigui interessi si dette alla politica nel 1994 ormai privo della difesa del boss politico Craxi invocando un argine alla vittoria (?) del comunismo (!?), i comunisti fossero già scomparsi. E per decenni le frattaglie rimaste sono state bacchettate da destra nella loro rivincita contro “la sinistra” che obbliga il mondo ai suoi voleri di cui straparlano figuranti col manganello, tra cui l’atroce tombolotto alla in-cultura reazionario vandeano, mentre è la destra che nel mondo globale ha esteso le sue atroci violente ed intolleranti modalità di azione politica. Il mondo è quasi tutto di destra. E piace tanto.