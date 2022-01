L’Iran potrebbe potenzialmente emergere come un vincitore non intenzionale nell’escalation della crisi sull’Ucraina. Cioè, se le truppe russe attraversano il confine ucraino e i colloqui a Vienna per rilanciare l’accordo nucleare iraniano del 2015 falliscono.

L’imposizione di severe sanzioni statunitensi ed europee in risposta a qualsiasi incursione russa in Ucraina potrebbe probabilmente rendere la Russia più incline a ignorare le ricadute della violazione delle sanzioni statunitensi nei suoi rapporti con l’Iran.

Allo stesso modo, il fallimento dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, Russia, Cina, Unione Europea, Francia, Germania e Gran Bretagna per rilanciare l’accordo che ha frenato il programma nucleare della Repubblica islamica avvicinerebbe l’Iran a Russia e Cina nel suo sforzo per compensare le paralizzanti sanzioni statunitensi.

Funzionari statunitensi ed europei hanno avvertito che il tempo sta scadendo sulla possibilità di ripristinare l’accordo da cui gli Stati Uniti sotto l’allora Presidente Donald J. Trump si sono ritirati nel 2018.

I funzionari hanno affermato che all’Iran mancavano settimane per acquisire il know-how e la capacità di produrre rapidamente abbastanza combustibile nucleare per una bomba. Ciò, hanno suggerito i funzionari, significherebbe che un nuovo accordo dovrebbe essere negoziato, cosa che l’Iran ha rifiutato.

Senza dubbio, questo era nella parte posteriore della mente dei leader russi e iraniani quando si sono incontrati la scorsa settimana durante una visita a Mosca del Presidente iraniano, Ebrahim Raisi. È stato il primo incontro tra i leader di Russia e Iran in cinque anni.

A dire il vero, la strada verso un aumento del commercio russo, della cooperazione energetica e delle vendite militari si aprirebbe con le dure sanzioni statunitensi recentemente imposte contro la Russia, anche se le restrizioni all’Iran rimarrebbero in vigore.

Ciò non significa che la strada sarebbe priva di ostacoli. Putin dovrebbe ancora bilanciare le relazioni con l’Iran con i legami della Russia con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.

Se non altro, l’equilibrio della Russia, come quello della Cina, è diventato più complicato senza le variabili di Ucraina e Vienna poiché gli Houthi sostenuti dall’Iran espandono la guerra di sette anni nello Yemen con attacchi di droni e missili contro obiettivi negli Emirati Arabi Uniti.

Gli Houthi hanno colpito quando le marine russa, cinese e iraniana hanno iniziato le loro terze esercitazioni congiunte dal 2019 nell’Oceano Indiano settentrionale. I due eventi non erano correlati.

“Lo scopo di questa esercitazione è rafforzare la sicurezza e le sue basi nella regione e ampliare la cooperazione multilaterale tra i tre Paesi per sostenere congiuntamente la pace mondiale, la sicurezza marittima e creare una comunità marittima con un futuro comune”, ha affermato il contrammiraglio iraniano Mostafa Tajoldini detto alla tv di stato.

Le esitazioni degli Stati Uniti sui loro impegni per la sicurezza nel Golfo hanno convinto gli stati del Golfo come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a coprire le loro scommesse e diversificare la natura delle loro relazioni con le principali potenze esterne.

Tuttavia, una Russia e potenzialmente una Cina che non sono più preoccupate per le ricadute della violazione delle sanzioni statunitensi contro l’Iran potrebbero mettere in guardia Riyadh e Abu Dhabi sul fatto che i due rivali statunitensi potrebbero non essere più affidabili o impegnati a garantire la sicurezza nel Golfo. Finora, né la Russia né la Cina hanno manifestato interesse a mettersi nei panni degli Stati Uniti.

Ciò lascia l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti con poche buone scelte se la Russia ritiene che le sanzioni statunitensi non siano più un ostacolo nei suoi rapporti con l’Iran.

Si ritiene che la Russia desideri il successo dei colloqui di Vienna, ma allo stesso tempo ha sostenuto le richieste iraniane di garanzie che gli Stati Uniti non si sarebbero allontanati da un accordo ripreso come ha fatto nel 2018.

Sullo sfondo dei discorsi su un proposto accordo di cooperazione ventennale tra i due paesi, la Russia sembra voler negoziare un accordo di libero scambio tra l’Iran e l’Unione economica eurasiatica che raggruppa Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan, insieme alla Russia.

L’Iran ha firmato un simile accordo di cooperazione di 25 anni con la Cina che rimane in gran parte una dichiarazione di intenti nella migliore delle ipotesi piuttosto che un piano d’azione in fase di attuazione.

Come nel caso della Cina, il progetto di accordo con la Russia sembra essere stato un’iniziativa iraniana piuttosto che russa. Dimostrerebbe che l’Iran è meno isolato di quanto vorrebbero gli Stati Uniti e che l’impatto delle sanzioni statunitensi può essere attenuato.

“Abbiamo un documento sulla cooperazione strategica bilaterale, che potrebbe determinare le nostre relazioni future per i prossimi 20 anni. In ogni caso, può spiegare le nostre prospettive “, ha detto Raisi mentre entrava nei suoi colloqui con Putin.

Per ora, le discussioni di Raisi a Mosca sembrano aver prodotto prospettive più alte che accordi concreti.

Le speculazioni dei media secondo cui la Russia sarebbe disposta a vendere all’Iran fino a 10 miliardi di dollari in armi, inclusi i caccia Su-35 e i sistemi di difesa antimissilistica S-400, sembrano essere rimaste proprio queste, speculazioni. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti considererebbero particolarmente problematica la vendita all’Iran di tali armi.

Allo stesso modo, funzionari iraniani, tra cui il Ministro delle finanze Ehsan Khanduzi e il Ministro del petrolio Javad Owji, hanno parlato di accordi firmati durante la visita a Mosca che rilanciarebbero una linea di credito russa da 5 miliardi di dollari, in cantiere da anni, e produrrebbe progetti energetici non specificati .

“Non è chiaro se si tratti di nuovi progetti o di quelli che sono stati precedentemente discussi e persino accettati, come quello su cui Lukoil ha smesso di lavorare nel 2018 dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati… Lukoil era preoccupato di essere preso di mira dalle sanzioni statunitensi”, ha affermato per gli affari internazionali studioso Mark N. Katz.

Teoricamente, la dinamica della crisi ucraina e le prospettive di negoziati falliti a Vienna potrebbero significare che un accordo di cooperazione russo-iraniana a lungo termine potrebbe ottenere gambe più veloci rispetto alla sua controparte cinese-iraniana.

Negoziare con una Russia pesantemente sanzionata dagli Stati Uniti e dall’Europa in un’escalation della crisi in Ucraina potrebbe livellare il campo di gioco poiché entrambe le parti, piuttosto che solo l’Iran, sarebbero ostacolate dalle misure punitive occidentali.

Lo studioso e analista politico iraniano con sede a Teheran Sadegh Zibakalam ha suggerito che era tempo per il regime di ritirare lo slogan della rivoluzione iraniana di 43 anni “né est né ovest”. Lo slogan è ricordato in una targa alla Farnesina.

Affermando che l’Iran non ha aderito da molto tempo al motto, Zibakalam ha suggerito di rimuovere la targa e di conservarla nel seminterrato di un quotidiano intransigente di Teheran. “Non è stato utilizzato per molto tempo e dovrebbe essere rimosso”, ha twittato.