La guerra in Ucraina è un punto di svolta per la capacità di sconvolgere non solo i mercati finanziari e i modelli di migrazione umana, ma anche il panorama energetico globale. Mentre i Paesi europei annunciano i loro piani per eliminare gradualmente e deviare le importazioni di energia dalla Russia, la questione di come compensare la differenza incombe. Una soluzione è aumentare l’indipendenza energetica attraverso un maggiore passaggio a più energie rinnovabili.

Nell’Asia orientale, anche il Giappone si trova in un dilemma energetico accresciuto. Una Nazione insulare povera di risorse con uno dei tassi di autosufficienza energetica più bassi dell’OCSEdell’11,2% nel 2020, il Giappone è particolarmente vulnerabile agli shock nei mercati energetici globali. Con le politiche energetiche degli Stati dell’UE in continuo mutamento dopo l’invasione del Presidente russo Vladimir Putin, non è chiaro se i politici e gli elettori giapponesi si impegnino ad abbandonare l’energia nucleare e a raddoppiare gli sforzi per ridurre l’utilizzo di combustibili fossili.

Dopo quasi un decennio di energica diplomazia tra l’ex Primo Ministro giapponese Shinzo Abe e Putin che ha portato a pochi esiti concreti, è chiaro che le relazioni Giappone-Russia stanno entrando in una nuova fase, definita da sanzioni e distanza da lunghe discussioni sulla disputa territoriale. Mentre il Primo Ministro Fumio Kishida è stato esplicito circa la posizione del Giappone sulla questione dell’integrità territoriale alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina, esattamente come Tokyo intende gestire il rinnovato dilemma energetico che deve affrontare è ancora in fase di discussione.

In allontanamento dalla riluttanza del Giappone a imporre sanzioni all’indomani dell’annessione della Crimea da parte di Putin, nel 2014, il Ministero degli Affari Esteri si è affrettato ad annunciare un elenco di misure per contrastare la Russia, inclusa la sospensione dei progetti di cooperazione economica. Ma nessuna delle misure fino ad oggi riguarda la dipendenza energetica del Giappone dalla Russia, il quinto fornitore di petrolio greggio e gas naturale liquefatto di Tokyo.

I massimi rappresentanti del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria(METI) del Giappone, hanno detto di essere contrari a sanzioni energetiche di qualsiasi tipo. E Kishida ha espresso la sua riluttanza a ritirarsi dai progetti di gas naturale liquido Sakhalin, poiché garantiscono «forniture a lungo termine, poco costose e stabili». Eppure Kishida si è anche impegnato a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.

La preoccupazione di Tokyo di interrompere le importazioni russe deriva non solo dal timore di effetti di ricaduta sull’industria e sui mezzi di sussistenza, ma anche dalla realpolitik: l’interruzione per il Giappone potrebbe essere un’opportunità per i rivali. Come ha affermato l’ ex Ministro del METI Hiroshige Seko, «Paesi come la Cina che sono alla disperata ricerca di gas naturale liquido lo otterrebbero a buon mercato».

Il Giappone è anche diffidente su come l’invasione di Putin abbia messo la Cina in una posizione geopolitica vantaggiosa, distogliendo l’attenzione da importanti problemi di sicurezza e punti critici nell’Asia orientale.

Il Giappone aspira a una significativa ‘svolta verde‘ nei prossimi decenni. L’ultimo piano energetico strategico nazionale mira a raddoppiare le energie rinnovabili entro il 2030 e a spostare la dipendenza dai combustibili fossili all’idrogeno. L’energia rinnovabile ha registrato una crescita costante nel mercato giapponese, rappresentando circa il 20% della produzione di elettricità del Giappone nel 2020.

La guerra in Ucraina ha dato nuovo slancio al Giappone per accelerare gli investimenti nell’efficienza energetica, nell’elettrificazione e nelle energie rinnovabili, che vengono proposti come soluzione alle turbolenze del mercato energetico globale. In particolare, la promessa dell’energia eolica offshore è stata propagandata come rimedio alla crescente dipendenza del Giappone dal carbone, ma la fattibilità della trasmissione di tale energia dalle strutture offshore alle principali città rimane una sfida. «»

Alla luce della guerra Russia-Ucraina, sono in corso discussioni anche su come proteggere dagli attacchi le restanti 17 centrali nucleari del Giappone e sul potenziale riavvio di più reattori.

Il Partito Liberal Democratico al governo continua a fare pressioni per una maggiore energia nucleare, sostenendo che aumenterebbe l’autosufficienza, alleggerirebbe i costi e assicurerebbe appalti stabili. Ma il suo partner di coalizione, Komeito, è favorevole all’abolizione dell’energia nucleare e chiede invece un nuovo pacchetto economico per combattere l’inflazione e l’impennata dei prezzi del petrolio. È probabile che la promozione di stimoli economici sia di buon auspicio per l’opinione pubblica giapponese, visto il loro debole sostegnoall’energia nucleare.

Con il panorama energetico globale in evoluzione, il modo in cui la guerra in Ucraina influenzerà la transizione dai combustibili fossili e modellerà l’ordine internazionale a lungo termine sarà di fondamentale importanza.

Rispetto all’Europa, il Giappone è meno dipendente dai mercati russi, ed è probabilmente in una posizione migliore per disaccoppiarsigradualmente dall’energia russa, sebbene Tokyo rimanga riluttante a modificare in modo significativo la dipendenza dall’energia russa a breve termine. Sebbene lo slancio per trovare fonti alternative sia stato accelerato dalla guerra, le sfide rimangono.

Nemmeno una crisi così devastante come quella ucraina è sufficiente per trasformare improvvisamente in realtà le aspirazioni del Giappone all’autosufficienza energetica.