La Libia siede sulle più grandi riserve petrolifere conosciute in Africa ed è fortemente dipendente dai ricavi delle esportazioni di petrolio e gas. In anni più recenti è stata controllata in vari punti dai ribelli e dal gruppo dello Stato Islamico (IS). Di conseguenza, petrolio e gas sono diminuiti del 50% nel 2022 a 145.000 barili al giorno e la produzione di petrolio è scesa a 700.000 barili al giorno nella seconda metà di giugno, rispetto ai 1.250 milioni di barili al giorno prima dell’attuazione della chiusura del petrolio campi e porti dai manifestanti.

Il prezzo medio della benzina normale ha superato i 4 dollari al gallone nelle ultime settimane negli Stati Uniti, che è quasi il 50% in più rispetto allo scorso anno. Anche i prezzi del gas naturale sono aumentati in modo significativo, il che ha portato a un aumento del costo dell’elettricità e del riscaldamento domestico.

Dalla rivoluzione del 2011 e quando Moammar Gheddafi è stato ucciso dalle forze ribelli nella sua città natale di Sirte, molti gruppi armati hanno usato la violenza assediando o distruggendo impianti petroliferi, e alcuni di loro sono stati distrutti sotto il regime di Haftar nel 2014, il che ha portato al contrabbando di petrolio in Italia, Tunisia e Svizzera. Anche il settore petrolifero libico deve affrontare frequenti ostacoli e disturbi da parte dei dipendenti, legati alla chiusura di impianti petroliferi a seguito di proteste, attentati terroristici o azioni militari che hanno sabotato importanti porti e giacimenti per trarne beneficio il denaro del petrolio e darlo ai Fratelli Musulmani.

La Libia, infatti, ha ritirato i suoi piani per aumentare la produzione di petrolio a 1,5 milioni di barili al giorno nel 2022, e lo ha confermato il capo della Libyan National Oil Corporation, Mustafa Sanalla, che gli obiettivi del settore petrolifero libico durante quest’anno sono per mantenere i tassi di produzione di un milione e 200 mila barili registrati dal settore lo scorso anno 2021 il petrolio ha ottenuto solo l’11% del budget assegnato al settore e ad aprile 2019 la produzione di petrolio è diminuita di 0,1 milioni di BPD a fine luglio 2019. La crescita del PIL dovrebbe rallentare a circa il 5,5% con una media del 17,3% rispetto al 2017, e nel 2018 ha ottenuto una produzione media di petrolio più elevata di 1,05 milioni di BPD contro 0,96 milioni di BPD e una domanda interna stabile, ma la situazione è cambiata nel 2020 con meno 0,6 % e stabilizzarsi intorno all’1,4%, risultando in un PIL pro capite al livello del 61%. Nel 2022 l’inflazione persisterà a meno 2,8% e i disavanzi di bilancio rimarranno elevati del 10% del PIL, inoltre gli avanzi delle partite correnti diminuiranno costantemente dal 7,3% del PIL all’1,4% e le riserve si stabilizzeranno intorno a 91 miliardi di dollari USA .

Tuttavia, dopo la crisi petrolifera, la National Oil Corporation aveva sviluppato un piano per aumentare la produzione fino a raggiungere 1,5 milioni di barili all’inizio di maggio 2022, ma ha riscontrato ostacoli e difficoltà nel finanziamento, poiché l’ente ha ottenuto l’11% del budget richiesto in relazione al reddito. Ha contratto debiti per due miliardi e 953 milioni e 941 mila dinari libici. Quanto alla liquidazione, ha raggiunto circa 3 miliardi e 700 milioni di dinari. Con il pagamento del disavanzo per l’anno 2020 ne sono rimasti solo 746 del budget stanziato di un milione di dinari, pari a soli 136 milioni di dollari.

La Libia ha bisogno di aumentare la produzione di petrolio, ma la sfida più grande è che le reti sono state create 60 anni fa e non sono state rinnovate e quindi devono essere sostituite. Ma questo non è possibile perché le compagnie petrolifere e del gas non hanno il budget a causa delle divisioni tra le forze concorrenti di stanza in Libia Est e Ovest che tengono in ostaggio l’attività economica del Paese. Il CNO è stato in gran parte in grado di rimanere neutrale di fronte ai litigi politici. Pertanto, gli sforzi per ricostruire le infrastrutture del petrolio e del gas avranno bisogno di fondi che vanno dai 46 agli 81 miliardi di dollari.

Ci sono altri problemi nell’assicurare investimenti in infrastrutture, elettricità, acqua e assistenza sanitaria. Tuttavia, nei settori della finanza, della salute, dei trasporti, del commercio e dei servizi pubblici c’è un “certo caos nelle attività del settore privato in Libia”. In termini finanziari, l’economia libica è divisa in tre settori principali considerati un’economia forte: banche (83%), assicurazioni (16%) e investimenti (1%). L’impatto dell’inflazione è stato ufficialmente del 26,3% nel 2018. In effetti, l’inflazione aumenterà fino a sei volte nel 2022.

Questa situazione deriva principalmente dal contrabbando, poiché gli uomini d’affari e le loro attività contribuiscono alla sua pesante dipendenza dalle entrate petrolifere e gli accordi firmati tra il Fondo monetario internazionale libico e la Banca mondiale (BM) hanno consentito alla Libia di beneficiare di una circostanza positiva. Dopo la rivoluzione del 2011, i fondi pubblici sono stati spesi incautamente per molte istituzioni statali a causa delle alte aspettative della popolazione e il deficit di bilancio si è allargato alle entrate fiscali e doganali. Poiché i soldi sono stati spesi nel 2015, il 36% delle riserve della banca centrale è stato utilizzato per pagare il bilancio nazionale e cercare di ricostruire il Paese. Nel 2016, il 70% del budget è stato ritirato dalle riserve e le riserve valutarie del paese di 120-130 miliardi di dollari sono state bruciate a un ritmo di 20 miliardi di dollari all’anno, il che significa che sono rimasti solo circa 20-30 miliardi di dollari.

Biden e la diplomazia petrolifera

Il Presidente Joe Biden si è concentrato sul ‘fare la pace in Medio Oriente’ persuadendo l’Arabia Saudita a firmare un accordo di normalizzazione con Israele. E pressioni sull’Arabia Saudita per aumentare la produzione di petrolio. Convincere l’OPEC a espandere gli obiettivi di produzione di alcune centinaia di migliaia di barili al giorno perché la produzione di petrolio libica è inaffidabile. Ma stabilizzare la Libia potrebbe restituire rapidamente al mercato tra 500.000 e 1 milione di barili al giorno. Infliggerebbe anche un colpo strategico alla Russia e sosterrebbe l’Europa. Ma è necessario accelerare la pace tenendo le elezioni, poiché l’occupazione di campi e stazioni nelle aree controllate da forze mercenarie, è costata alla Libia più di 3 miliardi di dollari di entrate petrolifere perse.

Un altro tentativo politico del Primo Ministro del Governo di Unità, Abdel Hamid Dabaiba, di sostenere gli sforzi del Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, per arrivare alle elezioni il prima possibile, e a quelle elezioni sono l’unica opzione per i libici e che la Libia ha bisogno degli sforzi della missione delle Nazioni Unite per elaborare la norma costituzionale che sarà la base per condurre questo diritto nazionale.

Gli Stati Uniti si sono concentrati su un meccanismo economico per spingere la Banca Centrale della Libia e la Libyan National Oil Corporation ad affrontare l’indagine sull’ingiusta distribuzione dei proventi del petrolio e, se la situazione dovesse continuare in questo modo, potrebbe verificarsi il caos a causa delle manifestazioni e domanda di elettricità da parte della gente, che non c’è alcun collegamento tra interruzioni di corrente e chiusura degli impianti petroliferi, e che il popolo dell’Oil Crescent sta lavorando sul fatto che i soldi non andranno alla corruzione o al furto, che annulleranno il divieto sulle esportazioni di petrolio e che la diminuzione della produzione libica è aumentata di circa 600.000 barili al giorno dall’inizio del 2022, il che equivale a una diminuzione di oltre il doppio dell’aumento dell’OPEC.

In effetti, gli Stati Uniti hanno un meccanismo neutrale per la distribuzione delle entrate petrolifere, costringendo Haftar a revocare qualsiasi chiusura di installazioni petrolifere prima di accettarlo in qualsiasi processo politico. In quanto cittadino statunitense, i suoi beni possono essere congelati e intentata una causa civile contro di lui in Virginia, dove è accusato di tortura dal 2014. In secondo luogo, l’Egitto deve scegliere di difendere Haftar, e questo danneggerà gli interessi americani. L’esclusione dell’Egitto da parte di Haftar è dietro alla ripresa della produzione petrolifera libica con l’aiuto della Turchia. L’obiettivo del Presidente Joe Biden era vedere la Libia come un Paese stabile dopo aver sofferto per anni sotto una crudele dittatura.