La crisi energetica dell’Europa è stata creata dall’intervento politico

Una politica energetica che vieti gli investimenti in alcune tecnologie sulla base di visioni ideologiche, e ignori la sicurezza dell’approvvigionamento, è destinata a un strepitoso fallimento.

La crisi energetica nell’Unione Europea non è stata creata da fallimenti del mercato o mancanza di alternative. È stata creata da pressioni e imposizioni politiche.

Le energie rinnovabili sono una forza positiva all’interno di un mix energetico equilibrato, non da sole, a causa della natura volatile e intermittente della tecnologia. I politici hanno imposto un mix energetico instabile vietando le tecnologie di base che funzionano quasi il 100% del tempo e questo ha fatto salire i prezzi per i consumatori e minacciato la sicurezza dell’approvvigionamento.

Nei giorni scorsi, Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha lanciato due messaggi che hanno catturato molti titoli. In primo luogo, ha annunciato un forte intervento nel mercato elettrico, quindi ha presentato al Summit sulla sicurezza energetica del Mar Baltico la proposta di aumentare le rinnovabili al 45% del mix di generazione totale entro il 2030. Ritiene che questa non sia una crisi energetica ma «una crisi dei combustibili fossili».

Tuttavia, i messaggi della signora Von Der Leyen presentano due problemi. La crisi energetica dell’Europa è dovuta a un intervento su vasta scala. Inoltre, l’aumento massiccio delle energie rinnovabili non elimina il rischio di dipendenza dalla Russia o da altri fornitori di materie prime.

Il mercato elettrico europeo è probabilmente il più‘intervenuto‘ al mondo. Un maggiore intervento non risolverà i problemi creati da un disegno politico che ha reso il mix energetico della maggior parte dei Paesi costoso, volatile eintermittente.

L’IDEOLOGIA È UN CATTIVO PARTNER NELL’ENERGIA

Tra il 70 e il 75% della tariffa elettrica nella maggior parte dei Paesi europei sono costi regolamentati, sussidi e tasse fissati dai governie, nella restante parte, la cosiddetta generazione‘liberalizzata‘, il costo delle quote di CO2 è salito alle stelle a causa di quegli stessi governi che limitano la fornitura di permessi e il mix energetico è imposto dalle decisioni politiche.

In Germania, solo il 24% di tutti i costi in una bolletta domestica sono ‘costi del fornitore‘, secondo il BDEW 2021. La stragrande maggioranza dei costi sono tasse e costi stabiliti dal governo: oneri di rete (24%), supplemento per le energie rinnovabili ( 20%), imposta sulle vendite (IVA) (16%), imposta sull’elettricità (6%), tassa di concessione (5%), tassa di responsabilità offshore (0,03%), supplemento per centrali elettriche combinate (0,08%), tassa per sconto del settore sui canoni di rete (1,3%). Tuttavia, il ‘problema’, secondo i messaggi del presidente della Commissione europea, è il mercato. Vai a capire.

È sorprendente leggere che i mercati energetici europei sono ‘mercati liberi‘, quando i governi impongono le tecnologie all’interno del mix energetico, monopolizzano e limitano le licenze, vietano gli investimenti in alcune tecnologie o ne chiudono altre, oltre a forzare un aumento del costo dei permessi di CO2 limitando la loro fornitura.

L’intervento è stato quello di spegnere l’energia nucleare e fare affidamento in modo massiccio sul gas naturale e sulla lignite come ha fatto la Germania. L’intervento è stato quello di vietare lo sviluppo di gas naturale non convenzionale domestico in Europa. L’intervento è quello di chiudere i giacimenti quando l’energia idroelettrica è la chiave per abbassare le bollette domestiche. L’intervento è aumentare i sussidi nel momento sbagliato e poi aumentare le tasse sulle tecnologie efficienti. L’intervento è quello di fermare il gasdotto che raddoppierebbe le interconnessioni con la Francia. L’intervento è vietare l’estrazione del litio mentre si parla di difendere le rinnovabili, che hanno bisogno di questa merce. L’intervento consiste nel riempire la bolletta del consumatore di tasse e costi regolamentati che non hanno nulla a che vedere con i consumi energetici. L’intervento, in sostanza, avvertito nel 2013.

I prezzi dell’energia in Europa non sono cari per caso, ma per design. L’aumento esponenziale dei sussidi, dei costi regolamentati e del prezzo dei diritti di emissione di CO2 sono decisioni politiche.

Eliminare le energie di baseload (nucleare, idraulica) che funzionano sempre e sostituirle con fonti rinnovabili che necessitano di un backup di gas naturale e ingenti investimenti in infrastrutture è costoso. È stato in tutta Europa e continuerà ad esserlo.

Una transizione energetica deve essere competitiva e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, o non lo sarà. Un maggiore intervento non risolve i problemi.

I governi europei dovrebbero preoccuparsi di cancellare dalle bollette domestiche tutte quelle voci che non hanno nulla a che fare con il consumo di elettricità, compreso il costo degli errori di pianificazione passati, e abbassare le tasse che sono semplicemente insostenibili. Tali voci dovrebbero essere nel bilancio nazionale e altre spese non essenziali dovrebbero essere tagliate per evitare l’aumento dei disavanzi.

Il mercato non è sempre perfetto, ma l’intervento del governo è sempre imperfetto.

I governi sono pessimi nello scegliere i vincitori, ma sono ancora peggio nello scegliere i perdenti. L’intervento costante lascia una scia di debiti e superamenti dei costi che tutti i consumatori pagano.

Cosa succede quando il governo interviene? Chiude l’energia nucleare per ossessione ideologica e poi dipende per il 40% del suo mix energetico da carbone, lignite e gas, come la Germania. Oppure porta la sua compagnia pubblica di punta sull’orlo del fallimento intervenendo sulle tariffe, come la Francia. Oppure, come la Spagna, crea un conflitto diplomatico con il suo più grande fornitore di gas naturale, l’Algeria, e, con essa, raddoppia i suoi acquisti di gas dalla Russia dall’inizio della guerra fino a luglio 2022.

Ora l’Unione Europea si sta affrettando a installare nuovi rigassificatori galleggianti. Più di trenta. Il problema? Che praticamente tutte le navi a gas naturale liquefatto per questo inverno sono già state appaltate.

Gli stessi governi che si sono rifiutati di rafforzare le catene di approvvigionamento del gas naturale quando era a buon mercato, ora si stanno affrettando a spendere ingenti somme per soluzioni a bassa efficienza.

L’installazione di energie rinnovabili non elimina la dipendenza dal gas naturale. Le energie rinnovabili sono, per definizione, intermittenti e volatili oltre che difficili da pianificare. Inoltre, l’installazione di più energie rinnovabili richiede anche enormi spese per investimenti di trasmissione e distribuzione, il che rende la tariffa più costosa.

Investire di più nelle rinnovabili è positivo, ma nessun politico può dire che sono l’unica soluzione. Il problema dello storage, il costo astronomico di una rete di batterie e l’infrastruttura necessaria, stimata in oltre duemila miliardi di euro se fattibile, sono fattori chiave. Se oggi l’Europa avesse un mix solare ed eolico al 100%, sarebbe eccessivamente volatile e intermittente, e nei periodi di scarsa disponibilità di solare ed eolico aumenterebbe la dipendenza dal gas naturale, necessario come riserva, e la necessità di idro e nucleare, energie di carico di base che funzionano sempre. Inoltre, le rinnovabili, che sono positive in un mix energetico equilibrato, non riducono la dipendenza da altri Paesi. I Paesi diventano dipendenti dalla Cina e da altre Nazioni per litio, alluminio, rame, ecc…

L’installazione del 45% di rinnovabili nel mix non elimina la dipendenza dal gas naturale, la riduce solo leggermente nella parte del fattore di carico rinnovabile più stabile (parte della produzione eolica). Infatti, la dipendenza da periodi di bassa energia eolica e di bassa resa solare sarebbe estremamente elevata e, come abbiamo già sperimentato, coincidono con periodi in cui gas e carbone sono più cari a causa della maggiore domanda.

Se c’è una cosa che questa crisi ci mostra è che ciò di cui l’Europa ha bisogno è più mercato e meno interventi. L’Europa è arrivata a questa crisi per una combinazione di arroganza e ignoranza da parte dei legislatori che controllano il mix energetico. L’importanza di un mix equilibrato, tra nucleare, idroelettrico, gas e rinnovabili è ogni giorno più evidente.

La politica energetica interventista ha fallito miseramente. Un ulteriore intervento non lo risolverà.