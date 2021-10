Mentre il mondo si prepara a discutere di tagli più aggressivi alle emissioni di carbonio alla conferenza sul clima COP26 delle Nazioni Unite a Glasgow, la Cina ha appena inviato il peggior segnale di anticipo possibile. Allenterà le restrizioni sull’estrazione del carbone negli ultimi tre mesi dell’anno in risposta a una crisi energetica che ha visto blackout a livello nazionale e molti produttori che hanno chiuso le linee di produzione nelle ultime settimane.

La Cina ora estrarrà più carbone nel 2021 rispetto ai 3,9 miliardi di tonnellate che ha estratto nel 2020, oltre a importarne tranquillamente di più da luoghi come l’Australia. La mossa va contro la forte retorica del presidente Xi Jinping sulla decarbonizzazione, incluso un impegno molto recente a smettere di costruire centrali elettriche a carbone in altri paesi. E solleva interrogativi sulla capacità della nazione di rispettare i rigidi obiettivi di riduzione del carbonio nel suo 14° piano quinquennale al 2025.

Quindi, come è entrata la Cina in questa situazione e cosa significa per gli sforzi del mondo per raggiungere lo zero netto?

Perché le luci si sono spente?

La Cina ha un cosiddetto obiettivo a doppio controllo per la protezione ambientale nazionale, che consiste nel ridurre sia il consumo di energia che la quantità di energia che va in ciascuna unità di PIL (nota come intensità energetica). Dopo aver compiuto notevoli passi avanti nel periodo 2015-20, la Cina punta ora a ridurre l’intensità energetica del 13,5% entro il 2025 e le emissioni di carbonio per unità di PIL del 18%, con l’obiettivo di ridurre le emissioni complessive di carbonio entro il 2030.

A tal fine, la Cina sta reprimendo il carbone, che genera ancora circa i due terzi della sua elettricità. Lo stato ha chiuso miniere piccole e inefficienti e ha imposto restrizioni alla produzione di carbone. Di conseguenza, la produzione di carbone è diminuita in molti mesi nel 2021, mentre anche le importazioni di carbone erano basse.

Ma questo ha fatto aumentare il prezzo del carbone e le aziende produttrici di elettricità non hanno potuto trasferire i costi ai consumatori a causa dei massimali nazionali. Di fronte alla generazione di elettricità in perdita, i principali attori hanno semplicemente smesso di produrre.

A peggiorare le cose, la Cina ha avuto un’estate eccezionalmente calda (a sua volta attribuita al cambiamento climatico). Il clima secco e senza vento ha fatto sì che l’energia eolica e idroelettrica della Cina generasse meno elettricità del solito. Il risultato sono state interruzioni che hanno visto molte famiglie ridotte a cene a lume di candela, semafori che si sono guastati e persone sfortunate rimanere intrappolate negli ascensori tra due piani.

Nel frattempo, alle province sono stati assegnati obiettivi e scadenze specifici per aiutare a raggiungere gli obiettivi di emissioni, molti dei quali relativi al consumo di elettricità. Pechino “nomina e vergogna” province ritardatarie con avvisi gialli (cattivi) e rossi (molto cattivi), rappresentati da triangoli nella mappa sottostante.

Come con altri obiettivi difficili in Cina, mancarli può avere gravi implicazioni per le prospettive di carriera di un funzionario locale. Quindi, in risposta a questi avvisi, diverse province hanno imposto restrizioni sull’uso dell’elettricità, in particolare alle aziende di industrie ad alta intensità energetica come l’acciaio, la stampa, i tessuti, il legno, i prodotti chimici, la plastica e la produzione di beni. In molti casi, alle aziende è stato detto indiscriminatamente di limitare la produzione a due o tre giorni alla settimana, aggravando i problemi causati dalle società di generazione che interrompono l’elettricità.

Arrivando in un momento in cui la domanda di prodotti fabbricati in Cina è in forte aumento perché la spesa dei consumatori globali si sta riprendendo dalla pandemia, questo è un altro colpo per le catene di approvvigionamento globali. Hanno già a che fare con troppo pochi semiconduttori, lavoratori, container e navi, per citarne solo alcuni. Apple, Tesla, Microsoft e Dell sono tra i grandi nomi che affermano che anche le loro catene di approvvigionamento sono ora colpite dalla crisi energetica cinese.

Tre lezioni

La Cina non solo sta allentando le restrizioni sulla produzione di carbone per il resto del 2021, ma sta anche mettendo a disposizione prestiti bancari speciali per le compagnie minerarie e persino consentendo di allentare le regole di sicurezza nelle miniere. Ciò sta producendo l’effetto desiderato: l’8 ottobre, dopo una settimana in cui i mercati sono stati chiusi per festa nazionale, i prezzi interni del carbone sono subito scesi del 5%. Ciò presumibilmente allevierà la crisi con l’avvicinarsi dell’inverno, nonostante l’imbarazzo del governo per la COP26. Quindi quali lezioni si possono trarre per la strada da percorrere?

1. Le catene di approvvigionamento si stanno logorando

Da quando le interruzioni delle catene di approvvigionamento globali causate dal COVID sono diminuite, l’umore è stato quello di tornare alla normalità. Ma la lotta per il potere della Cina illustra quanto possano essere ancora fragili. Le tre province di Guangdong, Jiangsu e Zhejiang sono responsabili di quasi il 60% delle esportazioni cinesi di 2,5 trilioni di dollari (1,8 trilioni di sterline). Sono i maggiori consumatori di elettricità della nazione e sono i più colpiti dalle interruzioni.

In altre parole, finché l’economia cinese (e per estensione l’economia globale) è così dipendente dall’energia a carbone, c’è un conflitto diretto tra il taglio del carbonio e il mantenimento del funzionamento delle catene di approvvigionamento. L’agenda dello zero netto rende molto probabile che vedremo simili interruzioni in futuro. Le imprese che sopravviveranno saranno quelle preparate per questa realtà.

2. Le economie di comando hanno degli svantaggi

In Cina, il tetto fisso del prezzo dell’elettricità ha impedito l’aumento dei prezzi anche quando ciò significava produrre elettricità in perdita. La carenza di energia ha visto alcuni grandi produttori sopravvivere assumendo generatori privati (il che significa più emissioni di carbonio), mentre i giocatori più piccoli che non possono permettersi i generatori non sono stati in grado di soddisfare gli ordini e stanno fallendo. Con i grandi produttori che cercano di recuperare il costo del noleggio di generatori e meno beni esportati in generale, i prezzi al consumo globali aumenteranno.

Contrasta questo con un’economia di mercato come il Regno Unito, che sta attraversando una crisi energetica a causa degli alti prezzi del gas. Anch’essa prevede limiti ai prezzi al consumo per l’elettricità, ma è stato più rapido consentirne l’aumento. Ciò non salverà molti fornitori di energia più piccoli, che hanno troppi clienti con contratti a tariffa fissa non redditizi e non possiedono alcuna rete energetica, quindi non possono compensare le loro perdite vendendo energia all’ingrosso ad altri fornitori a prezzi più costosi. Anche le aziende e i consumatori soffriranno di bollette energetiche più elevate, ma non ci sono interruzioni di corrente, quindi nel complesso l’interruzione dell’economia è molto minore.

3. La Cina prende sul serio la decarbonizzazione

Nonostante la sua temporanea diminuzione dell’estrazione del carbone, vale la pena lodare la determinazione della Cina sulla decarbonizzazione. Come sottolineato dagli analisti della banca Nomura: “La determinazione senza precedenti di Pechino… potrebbe tradursi in inestimabili guadagni a lungo termine, ma i costi a breve termine sia per l’economia reale che per i mercati finanziari sono notevoli”.

Insomma, il mondo sta affrontando una vera crisi. Le conseguenze del cambiamento climatico si stanno manifestando più frequentemente di prima. Eppure, nonostante tutte le entusiasmanti tecnologie a basse emissioni di carbonio, siamo ancora lontani dall’essere in grado di fare affidamento su di esse per ridurre le emissioni di carbonio senza compromettere l’economia. La buona notizia è che almeno molti paesi, inclusa la Cina, sono ora impegnati a ridurre le emissioni e sono disposti a collaborare per raggiungere questo obiettivo. Qualunque siano le difficoltà che ci attendono, la collaborazione è sicuramente la chiave per il netto zero.