La crisi di di Governo pone alla ribalta il ruolo della sussidiarietà (Costituzione art 118 ove ‘la Repubblica favorisce la libera iniziativa di cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale’); (come vocabolo latino si può intendere come sostantivo “concreto” “subsidium”che significa “linea di riserva-nell’ordine di battaglia-, rinforzo, soccorso, aiuto, sostegno, rimedio; come aggettivo(“subsidiarius”) che significa “di riserva, ausiliario”; come verbo(“subsidiari”e “subsidere”).

Il concetto di sussidiarietà ha un andamento carsico: compare ed emerge nei momenti critici (come questo) oppure è sottotraccia, sempre e comunque, e mantiene il suo valore strutturale senza farsi vedere in modo percepito. E’ evidente tramite i servizi erogati.

Ci sono vari tipi di sussidiarietà: verticale (regola i rapporti in logica gerarchica, es. istituzionali tra UE e Stati Nazionali, Stato Italiano e Regioni, Comuni) ; orizzontale (supporto integrativo, parallelo e sostitutivo, ad es. lo Stato non deve intervenire se la società è in grado da sola di risolversi questi problemi oppure le istituzioni private intervengono per integrare anche sostituendo operativamente lo Stato; circolare intesa come un principio di cooperazione, di relazione, di interazione, di collaborazione tra i cittadini (come singoli, associazioni, imprese) e lo Stato (ed infatti è entrato come riforma della Costituzione Italiana, 2000 nell’ ultimo comma dell’art.118)”.

Con la caduta del Governo, siamo entrati in regime di affari correnti e, quindi, bisogna gestire il sistema Paese in modo equilibrato e fornendo beni e servizi di bene comune ai cittadini che esprimono la loro esigenza di cittadinanza (diritti e doveri).

In attesa di nuove elezioni, il governo resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti anche se sarà necessaria l’approvazione in extremis del ddl concorrenza, stralciando l’articolo 10 sui taxi, per salvaguardare il Pnrr ed altro.

Il ‘disbrigo degli affari correnti’ prevede una continuità amministrativa non adottando atti urgenti. In particolare il governo potra’ emanare decreti legge in quanto dettati da casi di necessita’ e urgenza ed esaminare i relativi disegni di conversione.

In questa situazione entra lo Stellone Sussidiarietà (per Stellone d’Italia si intende l’emblema a forma di stella che sormonta la figura femminile simbolo dell’Italia, che rappresenterebbe la buona fortuna che ha accompagnato il paese anche in momenti difficili).

Esso è il riferimento operativo per poter far fronte alla domanda di servizi ed alla produzione di beni a favore dei cittadini.

La Crisi di Governo interpella il sistema per adottare le implicazioni economico-aziendali della sussidiarietà che assumono un rilievo pragmatico ed operativo(ontologico) quando si passa dai principi concettuali alle applicazioni gestionali.

Infatti “essere il più vicino possibile ai cittadini ed avere una funzione sussidiaria nel sistema socio economico,in termini economico aziendali,significa stabilire un rapporto costante e duraturo,efficiente ed efficace basato sulla capacità di leggere i bisogni e rispondere alla domanda in modo concreto ed operativo-efficace(in logica aziendale di integrazione “input/output” per un finalismo di “outcome”).

A maggior ragione questo avviene in situazione di affari correnti ove lo Stato non può assumere decisioni straordinarie in attesa del nuovo governo.

Se non ci fosse il pericolo di essere fraintesi la sussidiarietà(specialmente quella orizzontale e verticale) è uno Stato organizzato in logica di spin off del Stato stesso.

Attivando funzioni e strumenti di gestione tali da configurare una relazione(partecipativa ove i processi decisoinali sono razionalmente e non emotivamente condivisi,mutualistica ove si coprono i costi in logica di equilibrio economico finanziario,di consumo ove la ricchezza a disposizione del sistema viene consumata senza finalismo economico finanziario,di scambio ove si è finalizzati al profitto inteso come redditività positiva dell’azienda) fra struttura/organizzazione che produce/eroga/offre beni e servizi e fruitori di tale offerta.

In sintesi si tratta di correlare in modo sussidiario le “aziende pubbliche con quelle private non profit/”for profit””, ma anche le “aziende private non profit/”for profit” con altre aziende private non profit/”for profit” determinando risultati di utilità pubblica coerenti con la funzione di “governance” dello Stato”.Inoltre il concetto di “vicino” si correla a quello di “prossimo” e “stakeholder” e quindi su questa accezione si integra ancor più il senso laico e cattolico della sussidiarietà che trova ulteriore unitarietà nel concetto di azienda come strumento al servizio dell’uomo e della ricchezza del sistema che affranca da una visione e da una situazione di sottosviluppo e di fasce deboli.

Il principio di sussidiarietà possiede tuttavia implicazioni più ampie ed è applicabile ai rapporti fra un’entità sussidiante ed una sussidiata se l’aiuto possiede caratteri economici e fini di pubblica utilità e se, naturalmente, il sussidiante può esercitare un’autorità gestita con autorevolezza nei confronti del sussidiato.E’ una filiera composta da Stato,ente intermedio e cittadino come sussidiato finale.

Mentre si discuterà delle alchimie politico-partitiche c’ un esercito di imprese sociali (IS)non profit e profit e che sostengono lo chassis portante dell’italia in vari settori:

Tipologia Numero stima IS non profit generaliter IS NON PROFIT in forma di società di capitali 360.000 1870 IS COOPERATIVE SOCIALI 15.700 IS FONDAZIONI DI VARIO TIPO (bancarie,d’impresa,comunitarie,di partecipazione,ecc). 7.500 IS ENTI RELIGIOSI 3.500 IS NON PROFIT ad “imprenditorialità sociale generaliter”(enti non profit con formula imprenditoriale sociale/ > 50 aderenti) * possono comprendere anche le categorie precedenti 25.000 IS FOR PROFIT: società di capitali orientate alla generazione e misurazione di impatto su base volontaria 60.000 IS FOR PROFIT: società di capitali orientate alla generazione e misurazione di impatto ex lege e/o in maniera certificata SOCIETA’ BENEFIT 150 IS UTILITIES 100 IS con obbligo non financial report 300 IS innovative a vocazione sociale (SIAVS) 160

Il presidio dell’interesse generale da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), delle imprese sociali profit e non profit attiene ad una pervasiva funzione quasi totalizzante il sistema Stato e nella fattispecie: interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie;educazione, istruzione e formazione professionale; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche oricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’educativa;servizi strumentali ad enti del Terzo settore attivita’ commerciali, produttive, di educazione einformazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone; alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;) agricoltura sociale; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;promozione della cultura della legalita’, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo,promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ; cura di procedure di adozione internazionale; protezione civile; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita’ organizzata. A questi settori si aggiunge l’attivita’ d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilita’ ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche’ persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta’ tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

Lo ‘stellone’ della sussidiarietà significa il presidio del Paese anche in situazione di crisi ed in questi momenti esprime la sua funzione essenziale come tessuto connettivo del dinamismo e del mantenimento necessario per affrontare le criticità della crisi di governo. Ad maiora!.