La crisi di Cuba e l’empatia strategica

Alle 8:45 della mattina del 16 ottobre 1962, il consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente John F. Kennedy, McGeorge Bundy, entrò nella residenza della Casa Bianca con gravi notizie per il Presidente. Bundy, con una pila di fotografie sotto il braccio, informò il Presidente che la CIA credeva di avere le prove che i sovietici stavano costruendo basi di missili balistici a medio raggio vicino a San Cristobal, Cuba.

Iniziano così i tredici giorni della crisi missilistica cubana.

Si dice spesso (e non è meno vero per questo) chel’attuale crisi in cui ci troviamo ora con la Russia armata di nucleare rivaleggia con la crisi dei missili cubani.

Il modo e il motivo per cui la crisi dei missili di Cuba è giunta a una risoluzione pacifica è dovuto a una serie di fattori che riteniamo particolarmente rilevanti oggi. Principalmente tra questi c’è l’importanza dell’empatia strategica nella formulazione e nella pratica degli affari esteri.

Come ha osservato lo psicologo ed ex funzionario del governo Ralph White, «l’empatia è il grande correttivo per tutte le forme di guerra che promuovono un’errata percezione. Significa semplicemente comprendere i pensieri e i sentimenti degli altri». La capacità di Kennedy e Krusciov di entrare in empatia con la posizione dell’altro ha consentito a entrambi i Paesi e al mondo di resistere alla tempesta.

Durante la crisi cubana, Kennedy fu sottoposto a forti pressioni per agire militarmente, colpendo i siti missilistici sovietici o invadendo Cuba, da parte dei capi di stato maggiore congiunti; membri del Comitato Esecutivo (ExComm) del Consiglio di Sicurezza Nazionale (tra cui, e soprattutto, dal suo stesso vicepresidente, Lyndon Johnson); e dai leader del Congresso, incluso il Presidente della Commissione per i servizi armati del Senato, Richard Russell. Ma più e più volte, con costernazione dei suoi intransigenti consiglieri civili e militari, Kennedy si è tirato indietro dal baratro.

Una delle decisioni più controverse del Presidente Kennedy durante i tredici giorni di crisi è stata quella di consentire alla petroliera sovietica, la Bucharest, di superare il blocco navale statunitense.

Secondo le memorie della crisi pubblicate postume da Robert Kennedy: «Contro il consiglio di molti dei suoi consiglieri e dell’esercito aveva deciso di concedere più tempo a Krusciov. “Non vogliamo spingerlo in un’azione precipitosa, dargli il tempo di riflettere. Non voglio spingerlo in un angolo da cui non può scappare”».

Il Presidente Kennedy ha anche saggiamente resistito alla pressione quasi unanime dell’ExComm per lanciare un attacco di rappresaglia contro i siti missilistici terra-aria sovietici ritenuti responsabili dell’abbattimento e dell’uccisione del pilota americano degli U2 Rudolf Anderson, Jr. che era in missione di ricognizione su Cuba il 27 ottobre.

Allo stesso modo Krusciov capì che Kennedy era sottoposto a un’immensa pressione affinché agisse dal suo apparato militare e di sicurezza nazionale. Grazie a una serie di incontri di backchannel tra Robert Kennedy e l’ambasciatore sovietico negli Stati Uniti, Anatoly Dobrynin, Krusciov venne a conoscenza delle pressioni che agivano sul Presidente degli Stati Uniti.

Nelle sue memorie, Krusciov ricorda l’avvertimento di Robert Kennedy all’ambasciatore sovietico: «I militari stanno esercitando una grande pressione su di lui, insistendo per azioni militari contro Cuba … Anche se non vuole o desidera una guerra, potrebbe succedere qualcosa di irreversibile contro la sua volontà. Se la situazione persiste ancora a lungo,il Presidente non è sicuro che i militari non lo rovesceranno e non prenderanno il potere».

Secondo il figlio di Krusciov, Sergei, il leader sovietico ha detto al suo Ministro degli Esteri, Andrei Gromyko, di aver visto il messaggio di Kennedy come una richiesta di ‘aiuto‘.

«Sì, aiuto», disse Krusciov a Gromyko. «Abbiamo una causa comune, salvare il mondo da coloro che ci spingono verso la guerra».

La crisi è stata infine risolta con un accordo che gli Stati Uniti non avrebbero invaso Cuba in cambio della rimozione dei missili sovietici incriminati. Fu fatta un’ulteriore intesa, tenuta segreta all’epoca, che gli Stati Uniti avrebbero rimosso i missili Jupiter della NATO in Turchia, che erano visti dalla leadership sovietica allo stesso modo in cui l’Amministrazione Kennedy considerava i missili sovietici a Cuba. L’acquiescenza dei sovietici nel mantenere silenziosa l’ultima parte dell’accordo, in modo da consentire agli Stati Uniti di non sembrare come se stessero svendendo un alleato della NATO, è un altro esempio di come l’empatia strategica abbia giocato un ruolo nel porre fine alla crisi.

Robert Kennedy ha osservato negli anni successivi alla crisi che i membri dell’ExComm che hanno partecipato alle discussioni, a suo avviso, «erano persone brillanti ed energiche. Avevamo forse tra i più abili del Paese, e se qualcuno di una mezza dozzina di loro fosse stato Presidente, molto probabilmente il mondo sarebbe stato sprofondato in una guerra catastrofica».

Nel loro insieme, l’abbraccio dell’empatia strategica di Kennedy e Krusciov ha aperto la strada alla risoluzione pacifica della crisi più pericolosa della Guerra Fredda.

Le lezioni sono chiare. Tuttavia, in modo preoccupante, resta la domanda se l’attuale leadership americana e russa sia incline a imparare da loro.