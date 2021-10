Nel mezzo di una pandemia che ha strappato il mondo dal suo asse, il precipitoso declino del Libano non ha ricevuto l’attenzione che merita, data l’importanza strategica del Paese.

Confinante con la Siria a nord ea est e con Israele a sud, il Libano occupa uno spazio critico nel Mediterraneo orientale. Il suo crollo rischierebbe di riversarsi nelle aree circostanti.

Il paese sta cedendo sotto il peso di una vasta popolazione di rifugiati dalla vicina Siria e di una presenza permanente di rifugiati palestinesi. Certamente si qualifica come uno “stato di crisi”, che la London School of Economics definisce come uno “stress acuto”.

La domanda è se lo “stato di crisi” diventa, a tutti gli effetti, uno “stato fallito” secondo la definizione della LSE di uno che “non può più svolgere le sue funzioni di base di sicurezza e sviluppo”.

Il Libano, che ha impiegato più di un anno per formare un nuovo governo dopo che un’esplosione di nitrato di ammonio ha squarciato la sua area portuale e ha costretto le dimissioni del governo del giorno, è di nuovo sull’orlo dell’orlo.

La carenza di carburante, che questa settimana ha chiuso le sue principali centrali elettriche, ha attirato l’attenzione del mondo sulla continua scivolata del Libano verso la rovina totale.

L’emergere il mese scorso di un nuovo primo ministro dopo mesi di dispute sulla condivisione del potere tra i gruppi confessionali del paese non ha certo generato fiducia nella capacità del nuovo governo di superare i problemi del Libano.

La scarsità di carburante causata da una crisi valutaria in cui il paese è effettivamente in bancarotta è solo uno di una serie di problemi a cascata che ha spinto la Banca Mondiale a descrivere la situazione come una delle 10 “crisi più gravi del mondo dalla metà del diciannovesimo secolo”. secolo”.

La Banca Mondiale ipotizza che la crisi del Libano possa essere classificata nella “top 3”. Ciò include la Grande Depressione degli anni ’30.

In un rapporto pubblicato a giugno dal suo ufficio di Beirut prima della formazione del nuovo governo, la banca ha affermato che il Libano doveva affrontare

[…] sfide colossali [che]minacciano condizioni socio-economiche già disastrose e una fragile pace sociale senza un chiaro punto di svolta all’orizzonte.

L’insediamento di Najib Mikati, un miliardario magnate delle telecomunicazioni, come primo ministro ha coinciso con un ulteriore passo indietro nelle fortune del Libano al punto che la sua capacità di arrestare la sua caduta ora dipende da un aiuto esterno. Ma questo è il problema.

I potenziali donatori internazionali, guidati dalla Francia con i suoi tradizionali legami con il Paese, sono stufi dell’incapacità del Libano di mettere in ordine la propria casa e della sua corruzione endemica, e temono che l’assistenza esterna rafforzerà semplicemente la presa del radicale sciita Hezbollah sul paese.

Con il sostegno dell’Iran, Hezbollah si è presentato come il salvatore del Libano. Il carburante fornito dall’Iran è stato spedito in Libano su camion dal porto siriano di Baniyas per eludere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

Dalla sua comparsa al culmine della guerra civile libanese, durata dal 1975 al 1990, Hezbollah ha gradualmente rafforzato la sua posizione di attore dominante nella complessa struttura politica del paese.

Questo divide il potere tra gruppi confessionali cristiani e musulmani in base a un accordo di condivisione del potere mediato dalla Francia nel 1943. Un accordo mediato dai sauditi, noto come accordo di Ta’if per porre fine alla guerra civile, ha riconosciuto il ruolo di Hezbollah.

Hezbollah è designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti e da altri paesi.

Nei tre decenni trascorsi da Ta’if, il Libano si è rimesso in piedi sotto varie amministrazioni solo per scivolare indietro di nuovo, e ora in modo disastroso.

La domanda ragionevole in tutto questo, dati i suoi intensi problemi interni coperti da una struttura di governance chiaramente superata, è se il Libano sia ingovernabile nella sua forma attuale e rischi di rompersi.

In una valutazione dello status del Libano come potenziale stato fallito, il Council on Foreign Relations ha nominato i seguenti criteri. Questi includevano il 75% (almeno) dei libanesi che vivono al di sotto della soglia di povertà, gli 1,7 milioni di rifugiati la cui situazione è persino peggiore di quella dei cittadini libanesi, la durata dei blackout di 22 ore al giorno e il debito pubblico del 175% PIL.

Da quella valutazione nel settembre dello scorso anno la situazione è molto peggiorata, se possibile. La sterlina libanese è praticamente priva di valore, avendo perso il 90% del suo valore nei confronti del dollaro negli ultimi anni. Il paese è afflitto dall’iperinflazione con aumenti dei prezzi di oltre il 400% che mettono i prodotti alimentari di base fuori dalla portata di molti. L’economia libanese si è contratta di oltre il 20% nel 2020.

Un terzo dei libanesi vive in “estrema povertà”, secondo le Nazioni Unite.

Non ultimo dei problemi del Libano è il suo enorme carico di rifugiati. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) riferisce che il paese ha 865.530 rifugiati siriani registrati tra circa 1,5 milioni di siriani in Libano.

Oltre alla presenza siriana, ci sono circa 190.000 palestinesi in Libano, molti nei campi profughi. I palestinesi sono effettivamente apolidi e persino più vulnerabili a un’economia in deterioramento rispetto ai libanesi impoveriti.

La popolazione del Libano, compresi i rifugiati, è di circa 6,8 milioni.

Ad aggravare i problemi del Libano è un’acuta crisi valutaria. È a tutti gli effetti rotto, e quindi incapace di continuare a sovvenzionare le importazioni di prodotti vitali, compresi cibo e medicine.

Questo ha spinto i prezzi alle stelle.

Mikati merlata lo ha detto senza mezzi termini dopo il suo giuramento.

Dove troveremo i dollari da sovvenzionare? Siamo a secco. Non abbiamo riserve o denaro che ci permetta di aiutare.

Nel frattempo, miliardi di dollari sono usciti dal paese mentre ricchi funzionari libanesi e corrotti hanno cercato di proteggere i loro beni a causa del crollo del sistema bancario del paese.

Le banche sono diventate insolventi. Migliaia di libanesi hanno perso i risparmi di una vita. Nel mezzo di tutto questo, avrebbero motivo di essere sgomenti per le rivelazioni nei Pandora Papers trapelati secondo cui figure di spicco del governo e della burocrazia hanno sottratto fondi al paese per anni.

Tra quelli identificati come aver spostato fondi all’estero c’è Riad Salameh, governatore di lunga data della banca centrale del Libano. È l’amministratore unico di una società delle Isole Vergini britanniche fondata nel 2007.

Salameh è indagato in Svizzera e Francia per potenziale riciclaggio di denaro e appropriazione indebita. È stato accusato dai media libanesi locali di trasferire fondi all’estero in violazione dei regolamenti. Egli nega di aver effettuato tali trasferimenti.

Tuttavia, ciò che non è in dubbio è che il Libano è una delle giurisdizioni più corrotte del mondo. Ciò contribuisce alla sua incapacità di mettere ordine in casa.

Nel Global Corruption Perception Index, riconosciuto come la valutazione più credibile delle pratiche di corruzione globali, il Libano classifica 137 su un elenco di 180 paesi insieme a Russia, Papua Nuova Guinea e Repubblica Democratica del Congo.

Nel Fragile States Index compilato dal Fund for Peace in collaborazione con la rivista Foreign Policy, il Libano si è classificato 34 nel 2020, in calo rispetto al 40 nel 2019. Dato il suo calo accelerato negli ultimi 12 mesi, il suo rating 2021 potrebbe competere con quello degli stati in fallimento come Yemen, Somalia e Siria.

Se il Libano non è uno Stato fallito ora, lo è certamente in divenire. Ciò impedisce un intervento sostanziale da parte delle riluttanti istituzioni di prestito internazionali e dei governi occidentali preoccupati per il suo ulteriore scivolamento verso un “asse di resistenza” guidato dall’Iran.