La Crimea è una polveriera

La più grande minaccia di catastrofe nucleare che l’umanità abbia mai affrontato è ora centrata sulla penisola di Crimea. Negli ultimi mesi, il governo e l’esercito ucraini hanno ripetutamente promesso di riconquistare questo territorio, che la Russia ha sequestrato e annesso nel 2014. L’establishment russo, e la maggior parte dei russi, da parte loro, ritengono che mantenere la Crimea sia vitale per l’identità russa e la posizione della Russia come un grande potere. Come mi ha detto un conoscente liberale russo (e nessun ammiratore di Putin), “In ultima istanza, l’America userebbe le armi nucleari per salvare le Hawaii e Pearl Harbor, e se necessario, dovremmo usarle per salvare la Crimea”.

Agli occhi di tutti i partecipanti alla guerra, la Crimea è carica di un significato strategico cruciale.

Per il governo ucraino, la riconquista della Crimea e della base navale di Sebastopoli non solo segnerebbe la sconfitta totale dell’Ucraina dell’aggressione russa, ma eliminerebbe anche la capacità della Russia di bloccare i porti ucraini del Mar Nero e renderebbe molto più difficile qualsiasi futura invasione russa dell’Ucraina. .

Quest’ultima convinzione sembra a prima vista errata, dal momento che la Russia manterrebbe 1.200 miglia di confine con l’Ucraina a est ea nord. Tuttavia, è legato alla convinzione che la perdita russa della Crimea segnerà la vittoria sulla Russia in questa guerra, e sarebbe un’umiliazione così schiacciante che il regime di Putin cadrebbe – e che da ciò seguirebbe il drastico indebolimento o addirittura il completo disintegrazione della Federazione Russa.

Questa è anche la speranza dei governi polacco e baltico e degli estremisti dell’Europa occidentale e degli Stati Uniti. Sperano nell’eliminazione della Russia come fattore significativo negli affari globali, portando all’isolamento della Cina e al rafforzamento del primato globale degli Stati Uniti. Da qui il crescente linguaggio (cinicamente preso in prestito dalla sinistra) della “ decolonizzazione ” della Russia, un codice trasparente per la distruzione dell’attuale stato russo.

Gli strateghi statunitensi hanno anche una ragione più specifica per sperare che la Russia possa essere cacciata dalla Crimea. Sebastopoli è l’unico porto russo in acque profonde sul Mar Nero. Gli altri richiederebbero sforzi, tempo e spese immensi per essere trasformati in basi navali praticabili. La perdita di Sebastopoli eliminerebbe quindi virtualmente la Russia come potenza significativa non solo nel Mar Nero ma anche nell’adiacente Mediterraneo .

Inoltre, forse questi strateghi statunitensi dovrebbero stare attenti a ciò che desiderano. Uno sguardo sia alla mappa che alle politiche del governo Erdoğan in Turchia dovrebbe chiarire sia che la Turchia, non gli Stati Uniti, ne sarebbe probabilmente il maggior beneficiario, sia che un forte aumento del potere turco non sarebbe necessariamente essere a vantaggio dell’Occidente.

Va anche notato che molti obiettivi russi in Medio Oriente e nel Mediterraneo non sono stati di fatto contrari agli interessi degli Stati Uniti. Se l’amministrazione Bush avesse ascoltato la Russia (e la Francia e la Germania) e non avesse invaso l’Iraq, avrebbe risparmiato agli Stati Uniti perdite di migliaia di vite e trilioni di dollari, e al popolo del Medio Oriente perdite e sofferenze infinitamente maggiori.

Se l’amministrazione Obama avesse ascoltato la Russia e non avesse rovesciato lo stato di Gheddafi in Libia, avrebbe evitato più di un decennio di guerra civile in Libia, la diffusione della guerra civile e dell’estremismo islamista in gran parte dell’Africa occidentale e centrale, e una grande aumento dell’immigrazione clandestina verso l’Europa. Se l’amministrazione Obama avesse distrutto lo stato Ba’ath in Siria, quasi certamente si sarebbe trovata impantanata in un’altra catastrofe sulla falsariga dell’Iraq, ma senza la maggioranza sciita irachena a fornire una sorta di base per la ricostruzione dello stato. Questi disastri reali o potenziali sono stati tutti opera delle forze di Washington, non di Mosca.

Per quanto riguarda l’amministrazione Biden, sembra divisa sull’argomento fino a che punto sconfiggere la Russia. Sulla Crimea, una linea trapelata al New York Times e ad altri organi di stampa ha affermato che l’amministrazione vuole rafforzare l’Ucraina sufficientemente per poter minacciare in modo credibile la Crimea (presumibilmente riconquistando il “ponte terrestre” tra la Crimea e la Russia vera e propria, attraverso il russo- territori occupati di Kherson e Zaporizhzhia), ma come il Pentagono, non crede che l’Ucraina possa effettivamente riconquistarli e quindi rischiare una guerra nucleare.

L’amministrazione Biden sembra ritenere che se l’esercito ucraino riuscisse a sfondare nel Mar d’Azov, ciò spaventerebbe così tanto Mosca che accetterebbe un accordo (che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha effettivamente offerto a marzo) in base al quale la Russia tornerebbe a le linee che ha tenuto tra il 2014 e lo scorso febbraio, e le questioni dello status formale della Crimea e del Donbas sarebbero rimandate a futuri negoziati.

Questa strategia è tuttavia estremamente rischiosa, perché richiede un forte grado sia di messa a punto militare che di controllo sulle azioni ucraine, e nessuno dei due è garantito. Inoltre, senza un pieno riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, sarebbe molto difficile per la Russia ritirarsi completamente dal “ponte di terra” verso la penisola che ha conquistato l’anno scorso, perché ciò metterebbe l’Ucraina in una posizione molto più forte per avviare un nuova guerra per conquistare la Crimea in futuro. Perché la perdita del ponte terrestre verso la Crimea lascerebbe solo il ponte sullo stretto di Kerch come mezzo per la Russia per rifornire l’Ucraina via terra – e l’Ucraina ha già dimostrato la sua capacità di distruggere quel ponte.

Inoltre, uno dei motivi dell’invasione russa dell’Ucraina lo scorso anno era che l’Ucraina aveva bloccato il canale dal fiume Dnepr alla Crimea, danneggiando così gravemente l’agricoltura della Crimea. Finché una nuova guerra rimane una possibilità, se la Russia desidera mantenere la Crimea, deve combattere per mantenere o riconquistare il ponte di terra.

Una comprensione dell’importanza della Crimea per i russi può essere ricavata in gran parte dagli obiettivi degli estremisti occidentali, menzionati sopra. L’establishment russo, e la maggior parte dei russi ordinari, sono determinati a mantenere la posizione della Russia come grande potenza. Sono tuttavia presenti anche altri tre fattori. Il primo è il significato emotivo della Crimea, derivante dai ricordi dell’eroica difesa di Sebastopoli contro francesi, britannici e turchi nel 1854-55, e tedeschi e rumeni nel 1941-42. L’Armata Rossa ha perso più uomini in Crimea di quanti ne abbia persi l’esercito americano su tutti i fronti della seconda guerra mondiale messi insieme.

La seconda è che tra la conquista della Crimea nel 1783 da parte di Caterina la Grande dall’Impero Ottomano e dei suoi alleati tatari di Crimea, e il suo trasferimento all’Ucraina nel 1954 per decreto sovietico, la Crimea faceva parte della Russia. Fino a quest’ultima data, in nessun momento della storia la Crimea aveva fatto parte dell’Ucraina. I russi affermano, non senza ragione, che se la situazione si fosse ribaltata e la Crimea fosse stata trasferita dall’Ucraina alla Russia, allora gran parte dell’opinione pubblica occidentale avrebbe simpatizzato con le richieste ucraine per il suo ritorno.

La terza è che l’Ucraina ha una maggioranza etnica russa. Nel gennaio 1991, la stragrande maggioranza (94%) della Crimea votò per diventare una “Repubblica dell’Unione” separata dell’URSS, il che avrebbe portato la Crimea a diventare uno stato indipendente insieme a Ucraina e Russia quando l’Unione Sovietica si fosse sciolta. Nel dicembre di quell’anno, una risicata maggioranza (54%) di Crimea votò per un’Ucraina indipendente, ma a condizione dell’autonomia della Crimea, che il governo ucraino abolì unilateralmente quattro anni dopo. Durante tutto il periodo del dominio ucraino, la maggioranza della Crimea ha ripetutamente espresso il desiderio di autonomia all’interno dell’Ucraina.

Dopo il sequestro russo nel 2014, un referendum (non riconosciuto a livello internazionale) e una serie di sondaggi d’opinione hanno indicato che l’annessione alla Russia aveva un solido sostegno della maggioranza. Come stiano le cose oggi è difficile dirlo dato il livello di repressione che regna oggi in Russia. Ma come ha sottolineato l’ex consigliere di Zelensky Oleksiy Arestovych, è improbabile che le intense misure culturali anti-russe introdotte dal governo ucraino – tra cui il divieto della lingua russa e il rogo dei libri russi – abbiano un maggiore sostegno all’Ucraina in Crimea.

È impossibile dire con certezza se la Russia in ultima istanza utilizzerà armi nucleari per tenere la Crimea. Sembra probabile che inizierebbero con un attacco non convenzionale meno pericoloso, ad esempio la disabilitazione dei satelliti statunitensi, che potrebbe iniziare l’escalation verso la guerra nucleare. Non vi è alcun fondamento, tuttavia, per il ragionevole dubbio che lo Stato russo sia disposto a correre rischi colossali, per sé e per l’umanità. Stando così le cose, dovremmo ricordare le parole del presidente John F. Kennedy nel suo ” Discorso sulla pace ” all’Università americana nel giugno 1963, riflettendo le lezioni che aveva imparato durante la crisi dei missili cubani: