E, certo, io ne ho viste cose che voi italiani non potreste immaginarvi, ma mi appresto a vederne, di cose, che neppure io avrei potuto immaginarmi. Ché mancano una manciata di settimane all’avvio della corsa per il Quirinale, La corsa più pazza del mondo. Volendo, ci si può preparare vedendo l’omonimo film, che al confronto era una scampagnata di educande. Ma forse è più adeguato The Rocky Horror Picture Show.

Ché, considerando il campo dei possibili partecipanti si potrebbe pure candidare il buon vecchio Arnaldo Forlani, stoppato nel 1992 sulla via del Colle, che ha appena compiuto, l’8 dicembre, 96 anni. Assistendo agli spettacoli riprovevoli ed alle personali inadeguatezza politiche, vien quasi (quasi) da rimpiangerlo. E allora perché non lui a inizio 2022: in fondo dovrebbe rimanerci solo sino a 103 anni. Più eventuale rielezione.

E poi abbiamo visto, proprio oggi, venerdì 10 dicembre 2021, Julian Assange fare un altro passo verso il ‘patibolo’ della estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti. Ed editori e giornalisti difensori della libertà di informazione… No, queste cose ho preferito e preferisco non vederle.

E abbiamo visto pure tanti antivaccinisti irritarsi inalberarsi offendersi fuggire quando qualcuno prova delicatamente a dir loro quel che fanno e sono, e gentilmente indicare dove dovrebbero stare. O andare… Sorprendentemente, ma non troppo quando si parla di psicopatia e nella fattispecie paranoia, si è creato un variegato fronte che vede ammassati (e quindi ad ulteriore rischio di seppur metaforico contagio) destradestra, sinistrasedicentesupersinistra , matti sparsi e cattolici in gran parte anti Francesco (sia nel senso del Santo di Assisi che del Santo di Buenos Aires). Neocultori dei Nove Sacramenti, visto che hanno evidentemente espulso il quinto, ‘Non uccidere’.

IO NE HO VISTE COSE CHE VOI ITALIANI NON POTRESTE IMMAGINARVI… /3 (continua)