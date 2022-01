Quanto è sostenibile la distensione mediorientale? Questa è la domanda da 64.000 dollari. La risposta probabilmente è no.

Non è per mancanza di tentativi. Gli stati del Golfo e l’Egitto hanno posto fine al loro debilitante boicottaggio economico e diplomatico del Qatar durato 3,5 anni. Gli Emirati Arabi Uniti si sono mossi alla velocità della luce per stabilire legami formali con Israele e riparare le relazioni con Iran e Turchia. L’Arabia Saudita si sta muovendo nella stessa direzione, anche se in modo più faticoso. Nel frattempo, la Turchia sta anche cercando di riparare le sue relazioni a lungo tese con Egitto e Israele.

Di recente, l’Arabia Saudita ha concesso i visti a tre diplomatici iraniani per rappresentare la Repubblica islamica presso l’Organizzazione per la cooperazione islamica di 57 nazioni con sede a Jeddah. Nel 2016, l’Arabia Saudita ha interrotto le relazioni diplomatiche con l’Iran dopo che la sua ambasciata a Teheran è stata attaccata in segno di protesta contro l’esecuzione dell’attivista e religioso sciita saudita Nimr al. Nimr. La recente concessione dei visti dovrebbe essere seguita da visite di funzionari alle ambasciate chiuse dei due paesi.

Nonostante ciò, Ali Shihabi, un analista con stretti legami con la leadership saudita, ha dichiarato: “Capisco che non sono stati compiuti reali progressi, quindi non c’è bisogno di leggere troppo su questo. È stato un gesto di buona volontà saudita, soprattutto perché l’OIC è un’organizzazione multilaterale e saranno (saranno) accreditati presso l’OIC, non l’Arabia Saudita”.

A dire il vero, gli stati mediorientali hanno bisogno di un allentamento delle tensioni per potersi concentrare sulla riforma, la diversificazione e la crescita delle loro economie. Per raggiungere questo obiettivo, devono progettare un ambiente di stabilità regionale favorevole agli investimenti nazionali ed esteri.

Mancanza di confidenza

Un fattore altrettanto, se non più critico, è l’incertezza e la paura per il futuro impegno degli Stati Uniti per la sicurezza in Medio Oriente, senza un ovvio sostituto del garante di lunga data della regione. L’incertezza è aggravata da un’insistenza regionale fondamentalmente immutata sulla necessità di un assicuratore di titoli esteri. Gli stati del Golfo mancano di fiducia nelle proprie capacità e temono che un esercito forte possa minacciare la sopravvivenza di regimi dinastici, dando a paesi come la Turchia e l’Iran un vantaggio strategico.

“Quei regimi non vogliono necessariamente eserciti e forze armate molto robusti e molto capaci che diventino centri di potere”, ha affermato la studiosa del Medio Oriente Yasmine Farouk.

Se la storia è un indicatore, l’incertezza del Golfo sulle intenzioni degli Stati Uniti potrebbe essere esagerata. Una rassegna degli ultimi 50 anni suggerisce che il Medio Oriente è già stato lì prima e non è cambiato molto.

Il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan richiama alla mente il ritiro americano dal Vietnam, dopo il quale il Sud-est asiatico e il Medio Oriente si sono preoccupati della possibilità che gli Stati Uniti si allontanassero dai propri impegni. Allo stesso modo, il rovesciamento nel 1979 dello Scià dell’Iran, un’icona del potere regionale degli Stati Uniti, ha causato bruciore di stomaco nei regimi autocratici del Golfo, proprio come le rivolte popolari arabe nel 2011, che hanno rovesciato alleati degli Stati Uniti come il presidente egiziano Hosni Mubarak mentre Washington si teneva a distanza .

A dire il vero, quello era allora, e questo è adesso.

Quando l’America fu sconfitta in Vietnam e lo Scià fu rovesciato, la Guerra Fredda si era da tempo stabilita come un dato di fatto, a differenza dell’odierna rivalità USA-Cina, che deve ancora trovare i suoi ormeggi e guardrail.

In un certo senso, ciò che è cambiato è positivo. Durante la Guerra Fredda, l’Unione Sovietica e la Cina hanno cercato di indebolire e indebolire gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e soppiantarlo come potenza regionale dominante. Oggi cercano cooperazione e condividono l’obiettivo di abbassare le tensioni e introdurre un certo grado di stabilità. La competizione è economica, incentrata su tecnologia, vendita di armi, petrolio e investimenti. C’è poco interesse, se non del tutto, a Pechino e Mosca ad andare molto oltre.

Come gli Stati Uniti, né la Cina né la Russia vogliono assistere a una corsa agli armamenti nucleari nella regione. ‘”L’unico attore che può essere efficace e portare avanti i dibattiti di Vienna è l’unico attore di cui non sentiamo la posizione sulla questione iraniana, e questa è la Cina… L’influenza della Cina sulla politica iraniana è probabilmente la più grande influenza su una potenza straniera ha sull’Iran. In nessun momento della storia la Cina (ha avuto l’opportunità di) ha dato un tale contributo alla stabilità mondiale come ha fatto oggi a Vienna”, ha affermato Efraim Levy, l’ex capo del Mossad, il servizio di intelligence straniero israeliano. Si riferiva ai colloqui a Vienna per rilanciare l’accordo internazionale del 2015 che frenava il programma nucleare della Repubblica islamica.

La distensione in Medio Oriente sarebbe rafforzata in un ambiente in cui gli Stati Uniti e la Cina trovano un terreno comune nei loro approcci regionali. “C’è una notevole divergenza tra gli approcci cinesi e statunitensi al Golfo, ma gli interessi delle due potenze sono in gran parte compatibili. Entrambi vogliono una regione stabile che supporti le loro preoccupazioni strategiche ed economiche. Data la loro profonda cooperazione con le monarchie del Golfo e l’influenza della Cina in Iran, c’è un’apertura per Washington e Pechino per coordinare le loro politiche nel lavorare verso una regione del Golfo meno turbolenta”, ha affermato Jonathan Fulton, studioso della Cina-Golfo, scrivendo su Middle East Policy.

L’accademico ed ex ministro della cultura libanese e negoziatore delle Nazioni Unite Ghassan Salameh sostiene che “l’America non può lasciare il Medio Oriente solo perché si concentra sulla Cina … Paradossalmente … devi essere in Medio Oriente se vuoi concentrarti sulla Cina come rivale strategico, perché se guardi dove stanno andando petrolio e gas, stanno andando a est”.

Inevitabile corsa agli armamenti

Tuttavia, gli sforzi di Pechino per moderare la posizione negoziale più dura dell’Iran da quando il presidente intransigente Ebrahim Raisi è entrato in carica non gli hanno impedito di consentire una corsa agli armamenti balistici in Medio Oriente, in quello che gli studiosi cinesi hanno descritto come uno sforzo calibrato per mantenere un equilibrio di potere regionale. L’Iran ha respinto le richieste di Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele di espandere i colloqui a Vienna per includere i missili balistici. L’intelligence statunitense ritiene che le recenti immagini satellitari mostrino l’Arabia Saudita che produce missili balistici in un sito costruito con l’aiuto della Cina.

Funzionari sauditi hanno affermato che il Regno ha costruito l’impianto di produzione con l’assistenza del ramo missilistico dell’esercito cinese, la People’s Liberation Army Rocket Force. La Cina ha insistito sul fatto che “la cooperazione nel campo del commercio militare” non ha violato il diritto internazionale né ha comportato la proliferazione di armi di distruzione di massa”. Gli Stati Uniti si sono rifiutati da tempo di vendere missili balistici all’Arabia Saudita.

L’Iran ha descritto il lancio di prova di 16 missili balistici di classi diverse durante un’esercitazione militare alla fine di dicembre come un messaggio a Israele. È stata una risposta alle minacce israeliane di colpire gli impianti nucleari iraniani se i colloqui di Vienna falliscono o producono un risultato che Israele ritiene sufficientemente insoddisfacente da giustificare un’azione unilaterale. “Sedici missili hanno puntato e annientato il bersaglio prescelto. In questa esercitazione sono stati schierati parte delle centinaia di missili iraniani in grado di distruggere un Paese che ha osato attaccare l’Iran”, ha affermato il capo di stato maggiore delle forze armate, il maggiore generale Mohammad Bagheri.

Al di là dei missili balistici, un’interruzione nei colloqui di Vienna con l’Iran potrebbe anche innescare una corsa agli armamenti nucleari. Israele ha già cominciato a immaginare un Medio Oriente abitato da un Iran nucleare. “Anche se le potenze globali riusciranno a rilanciare l’accordo nucleare del 2015 con l’Iran, la diplomazia potrebbe solo ritardare l’inevitabile… Dato quanto ha dimostrato di essere resiliente la Repubblica islamica, sembra che il mondo alla fine potrebbe dover tollerare una bomba nucleare iraniana, proprio come ha imparato a convivere con gli arsenali indiano e pakistano”, ha affermato l’ex ministro degli esteri israeliano Shlomo Ben-Ami.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non ha lasciato dubbi sul fatto che il Regno svilupperebbe una capacità di armi nucleari se l’Iran facesse lo stesso. I resoconti dei media lo scorso anno suggerivano che l’Arabia Saudita avesse costruito, con l’aiuto della Cina, un impianto per estrarre la torta gialla dall’uranio. L’Arabia Saudita ha negato i rapporti, ma ha insistito sul fatto che l’estrazione delle sue riserve di uranio faceva parte della sua strategia di diversificazione economica. Il ministero dell’Energia saudita ha affermato di aver collaborato con la Cina in aspetti non specificati dell’esplorazione dell’uranio.

La cooperazione sull’energia nucleare è stato uno dei 14 accordi del valore di 65 miliardi di dollari firmati durante la visita del re saudita Salman nel 2017 in Cina. Gli accordi relativi al nucleare prevedevano uno studio di fattibilità per la costruzione di centrali nucleari ad alta temperatura raffreddate a gas (HTGR) in Arabia Saudita, la cooperazione nella proprietà intellettuale e lo sviluppo di una catena di approvvigionamento industriale nazionale per HTGR da costruire nel Regno.

L’Arabia Saudita ha firmato accordi simili con Francia, Stati Uniti, Pakistan, Russia, Corea del Sud e Argentina.

Per portare avanti il ​​suo obiettivo pre-pandemia di costruire 16 reattori nucleari entro il 2030, l’Arabia Saudita ha istituito la King Abdullah Atomic and Renewable Energy City, dedicata alla ricerca e all’applicazione della tecnologia nucleare.

La preoccupazione per le intenzioni saudite è stata alimentata dall’esitazione di Riyadh nell’accettare le salvaguardie statunitensi che richiederebbero la firma del Protocollo aggiuntivo del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (NPT), anche se non lo ha escluso, tra l’altro cose.

Nel frattempo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha insistito sul fatto che è inaccettabile che i Paesi dotati di armi nucleari impediscano alla sua nazione di sviluppare armi nucleari.

Le probabilità sono alte per evitare una corsa agli armamenti nucleari in Medio Oriente. Per farlo sarebbe necessario un accordo su una zona denuclearizzata regionale. Perché ciò accada, Israele dovrebbe riconoscere il suo possesso di armi nucleari, cosa che si è rifiutato di fare.

Mentre alcuni israeliani hanno suggerito che la realtà di un Iran nucleare potrebbe persuadere Israele a cambiare rotta, non vi è alcuna indicazione che il governo stia seriamente considerando di farlo. Una zona denuclearizzata richiederebbe anche una ristrutturazione degli accordi di sicurezza in Medio Oriente per includere un patto di sicurezza che includa tutte le parti, nonché un regime di controllo degli armamenti. Finora, sembra più un pio desiderio di qualsiasi cosa le parti sarebbero disposte a contemplare sinceramente.

Più probabilmente, paesi come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia continueranno a sviluppare rapidamente le loro industrie della difesa interna. Inoltre, qualsiasi ripresa dell’accordo nucleare iraniano solleverebbe probabilmente il divieto all’acquisizione di armi convenzionali da parte dell’Iran, il che a sua volta accelererebbe la corsa agli armamenti mentre la Repubblica islamica si affretta a modernizzare e potenziare le sue capacità militari, cosa che le dure sanzioni hanno ostacolato a lungo.

Gli analisti e i responsabili politici finora si sono concentrati sugli sforzi degli stati del Golfo per diversificare le loro fonti per l’acquisizione di armi, ma hanno in gran parte trascurato il loro sforzo di espandere il numero di paesi con basi nella regione. Finora, ciò è stato limitato alle basi francesi, britanniche e turche e a una struttura cinese a Gibuti.

In una potenziale battuta d’arresto, il capo militare del Sudan, il generale Mohamed Othman al-Hussein, ha affermato che il suo paese stava rivedendo un accordo per ospitare una base navale russa sulla costa del Mar Rosso. Nel frattempo, vari stati del Golfo stanno guardando tranquillamente paesi asiatici come India, Corea del Sud e Giappone per stabilire una presenza più attiva nella regione.

Alcuni analisti suggeriscono che un riavvicinamento tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iran potrebbe alterare la dinamica di un Medio Oriente in cui Israele ha relazioni diplomatiche con il Golfo e altri stati arabi. Questi analisti sostengono che Israele potrebbe vedere la distensione come una minaccia al suo ruolo emergente di baluardo anti-iraniano che gli consentirebbe di espandere le operazioni militari e di intelligence in paesi dai quali è stato escluso o limitato nel dispiegamento delle sue capacità.

“Sebbene (l’ex primo ministro israeliano Binyamin) Netanyahu abbia utilizzato l’idea di ‘contenere l’Iran’ come giustificazione primaria per gli accordi di Abraham, il riscaldamento simultaneo dei legami tra Iran e Stati del Golfo finirà per diluire il ruolo di Israele, minando la sua argomentazione secondo cui l’Iran è un stato canaglia e destabilizzatore regionale”, hanno affermato gli studiosi Mahjoub Zweiri e Lakshmi Venugopal Menon.

Camminare sul filo del rasoio

Gli Emirati Arabi Uniti hanno cercato di contrastare la potenziale minaccia dell’Iran di interrompere il riavvicinamento degli Emirati con Israele promettendo che non avrebbero consentito allo stato ebraico di costruire installazioni legate alla sicurezza sul suo territorio.

L’impegno degli Emirati, suggerendo che alcuni elementi della distensione in Medio Oriente potrebbero essere più sostenibili di altri, non ha impedito al comandante dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti, il generale Ibrahim Nasser al-Alawi, di visitare Israele, o alla marina degli Emirati di partecipare a un’esercitazione navale congiunta con Navi israeliane, bahreinite e statunitensi.

Allo stesso modo, parlando a una conferenza nel novembre 2021, il maggiore generale Amikam Norkin, comandante dell’aviazione israeliana, ha suggerito, in riferimento agli Emirati Arabi Uniti e al Bahrain, la possibilità di cooperazione nella difesa antidroni e missili balistici. Israele potrebbe “diventare un attore chiave e una risorsa per i paesi che sono minacciati dai droni iraniani, oltre a sviluppare la necessaria profondità strategica nella continua campagna contro l’Iran”, ha affermato il generale Norkin. Sembrava stesse proponendo il dispiegamento di sistemi di rilevamento israeliani nel Golfo che avrebbero funzionato anche contro i missili balistici.

Inoltre, l’impegno degli Emirati Arabi Uniti non ha interrotto la cooperazione tra Emirati Arabi Uniti e Israele per contrastare il presunto hacking iraniano. ClearSky, una società di sicurezza informatica, ha riferito che un gruppo informatico gestito da Hezbollah, la milizia sostenuta dall’Iran in Libano, aveva violato la società di telecomunicazioni Etisalat degli Emirati, nonché società in Israele, Palestina, Arabia Saudita, Giordania, Egitto e Stati Uniti Stati e Gran Bretagna.

Tuttavia, i nazionalisti degli Emirati e i surrogati del governo hanno dipinto la sospensione dei colloqui da parte degli Emirati Arabi Uniti per acquisire l’F-35, il jet da combattimento più avanzato d’America, a causa delle condizioni che l’amministrazione Biden vuole imporre alla vendita come prova del potere appena acquisito del loro paese e un’affermazione di sovranità.

Sepolto sotto la spavalderia c’era il fatto che le strette relazioni con Israele apparentemente non esentavano gli Emirati Arabi Uniti da un’intesa USA-Israele per mantenere il vantaggio militare qualitativo dello stato ebraico. Le condizioni dell’amministrazione riflettevano i suggerimenti israeliani volti a impedire che la vendita mettesse a rischio il margine dello stato ebraico.

Allo stesso tempo, legami più stretti con Israele potrebbero complicare non solo le crescenti migliori relazioni degli Emirati Arabi Uniti con l’Iran, ma anche la loro partnership di lunga data con l’Arabia Saudita. Il Regno teme che la relazione possa dare agli Emirati Arabi Uniti un vantaggio e un grado di maggiore indipendenza dall’Arabia Saudita e migliorare la loro capacità di giocare l’uno contro l’altro.

L’Arabia Saudita ha chiesto senza successo la cancellazione di un accordo su energia e acqua negoziato dagli Emirati Arabi Uniti tra Israele e Giordania, il più grande accordo di cooperazione tra i due paesi da quando hanno firmato un trattato di pace nel 1994, lo scorso novembre. Riyadh voleva sostituire l’accordo con uno che lo includesse escludendo Israele.

Sfida e dissenso

Una fiorente corsa agli armamenti e le preoccupazioni che un mancato accordo tra Stati Uniti, Europa, Cina, Russia e Iran a Vienna possa aumentare significativamente le tensioni regionali e provocare una conflagrazione militare sono solo due delle polveriere che potrebbero far vacillare la distensione in Medio Oriente .

In una revisione del 2021, lo studioso mediorientale Ross Harrison ha osservato che le guerre in Siria, Libia e Yemen hanno creato “dilemmi di sicurezza e trappole di conflitto che hanno reso insormontabili gli ostacoli per arrivare alla cooperazione, anche per attori che potrebbero essere predisposti a cooperare… Transizione da dove si trova oggi la Siria a un paese più stabile, inclusivo e demilitarizzato, libero da attori esterni, sembrano lontani anni, se non decenni”. Il signor Harrison ha osservato che due decenni dopo essersi lacerato, il Libano ha rischiato di ricadere nella guerra civile.

Gli anni dal 2011 al 2021 e il conflitto civile a cui hanno assistito sono stati modellati da rivoluzioni e controrivoluzioni. I leader di otto dei 22 stati membri della Lega Araba – Tunisia, Egitto, Libia, Yemen, Algeria, Libano, Iraq e Sudan – sono stati rovesciati da rivolte popolari. Il possibile cambiamento politico è stato invertito o ostacolato nella maggior parte se non in tutte le rivolte inizialmente riuscite dalle controrivoluzioni.

Le controrivoluzioni sono state spesso sostenute da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto dopo che il generale diventato presidente Abdel Fattah al-Sisi è salito al potere con un colpo di stato militare nel 2013 sostenuto dai due stati del Golfo. Mentre le sanguinose guerre civili in Siria, Libia e Yemen sono state la conseguenza più estrema, non c’è alcun suggerimento che la distensione nel prossimo decennio avrebbe dato una pausa alla controrivoluzione.

Aggiungi a quel cigno grigio della Palestina. Israele può credere di aver spinto con successo ai margini la risoluzione del problema palestinese con l’aiuto degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain. Ma la domanda non è se ma quando le aspirazioni palestinesi arriveranno a perseguitare Israele ea spingersi più in alto nell’agenda araba e musulmana.

La domanda è come Israele affronterà il fatto che l’occupazione è insostenibile, che i dati demografici minacceranno sicuramente il carattere ebraico dello stato e che i disordini civili che si estendono oltre la Cisgiordania fino ai confini prima del 1967 rimangono una possibilità costante. È probabile che il modo in cui Israele risponde a questi problemi influenzi l’opinione pubblica araba e musulmana. Finora, l’opinione pubblica è stata una delle ragioni per cui l’Arabia Saudita e altri non hanno seguito gli Emirati Arabi Uniti nel riconoscere Israele, anche se l’espressione pubblica dei sentimenti critici è stata severamente ridotta, se non duramente repressa.

Tuttavia, la ricerca della distensione non ha impedito ai paesi che non hanno relazioni diplomatiche di essere più espliciti nei loro contatti con Israele. Il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha tenuto colloqui a Neom, il suo progetto da 500 miliardi di dollari per una città futuristica, con Netanyahu quando era ancora primo ministro nonostante il rifiuto del Regno di riconoscere Israele.

Il Qatar, che già aiuta Israele a finanziare gli stipendi pubblici e le operazioni di soccorso nella Striscia di Gaza bloccata, ha concluso un accordo commerciale di diamanti con lo stato ebraico. L’accordo consente al Qatar di entrare a far parte di un gruppo selezionato di paesi autorizzati al commercio di diamanti. In cambio, consentirà ai mercanti di diamanti israeliani di recarsi nello stato del Golfo anche se i due paesi non hanno relazioni formali.

L’accordo ha assunto ulteriore significato a causa dell’acquiescenza degli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati hanno collaborato con Israele per i diamanti per diversi anni e a lungo si sono opposti ai tentativi del Qatar di entrare a far parte dell’esclusivo club delle pietre preziose.

Nel frattempo, le differenze di atteggiamento nei confronti delle rivolte popolari, dei Fratelli musulmani e del presidente siriano Bashar al-Assad, ampiamente ritenuto responsabile di crimini di guerra costati mezzo milione di vite, giacciono appena sotto la superficie nonostante la revoca nel gennaio 2021 di un 3,5 -un anno di boicottaggio economico e diplomatico del Qatar. Doha ha chiesto tranquillamente ai membri della Fratellanza che vivono lì di trasferirsi, ma non ha ulteriormente modificato il suo sostegno agli islamisti.

Un potenziale spartiacque potrebbe verificarsi con la morte dell’anziano studioso islamico egiziano Yusuf al-Qaradawi, che vive in Qatar. Il signor Al-Qaradawi, 95 anni, ha avuto una grande influenza nel plasmare le politiche del Qatar sin dall’indipendenza del paese nel 1971, inclusa la difesa di maggiori diritti per gli altri che non sono necessariamente riconosciuti in patria. Autocrazia, il Qatar ha sostenuto le aspirazioni dei manifestanti in Medio Oriente e Nord Africa e si è opposto al ritorno del presidente Al-Assad all’ovile arabo nella speranza che incoraggerebbe la Russia ad aiutare a ridurre l’influenza iraniana nel paese. La Siria è stata sospesa dalla Lega Araba nel 2011 in un momento in cui Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita finanziavano tutti gruppi contrari al regime siriano.

Non vi è alcuna indicazione che tali speranze abbiano un fondamento nella realtà. Le forze di terra iraniane in Siria, insieme ai combattenti Hezbollah e alle unità del tipo della Legione straniera popolate da sciiti pakistani e afgani, hanno assicurato che l’intervento russo sia stato finora possibile senza l’inserimento di un gran numero di truppe regolari. Ha reso l’intervento russo relativamente privo di rischi ea basso costo.

Per ora, la distensione in Medio Oriente sembra aver spostato piuttosto che rimosso il campo di battaglia su cui si svolgono le rivalità regionali. Gli Emirati Arabi Uniti, ampiamente considerati leader nella riduzione delle tensioni, hanno adottato un approccio selettivo al riavvicinamento.

Le iniziative diplomatiche degli Emirati Arabi Uniti si sono concentrate su Iran, Turchia e Siria, prendendo di mira paesi con i quali il rischio di un’escalation supera il costo della riconciliazione. Tuttavia, i piani delle società degli Emirati di investire in progetti energetici in Iran e Siria minacciano di violare le sanzioni statunitensi. La distensione non ha convinto gli Emirati Arabi Uniti a smettere di sostenere gli insorti in Yemen, i surrogati in Libia o la fornitura di armi all’Etiopia nella sua guerra contro il Tigray.

Terreno traballante

Il lungo e il corto è che la corsa per smorzare le tensioni in Medio Oriente e Nord Africa poggia su un terreno instabile. Fatta eccezione per l’Iran, che vede la frenesia della sensibilizzazione diplomatica ed economica come una riaffermazione della sua posizione di grande potenza regionale, gli stati del Medio Oriente come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono guidati da incertezza e paura. Le loro mosse sono sforzi per guadagnare tempo per mettere in ordine la loro casa ed essere preparati per un potenziale prossimo round di differenze, non un tentativo di creare uno standard di base per una visione condivisa del futuro della regione.

Le mosse mirano anche a mantenere impegnati gli Stati Uniti e un tentativo di navigare nelle acque rischiose della concorrenza delle grandi potenze che è necessariamente ad hoc ea breve termine e rischia di dare il turbo a una corsa agli armamenti regionale senza una strategia realistica a lungo termine sottostante. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti vedono la distensione come una copertura per limitare le ricadute di un potenziale fallimento dei colloqui di Vienna e di un possibile confronto militare tra Iran e/o Israele e Stati Uniti.

La copertura del Golfo riflette l’incapacità di riconoscere che le percezioni dell’impegno degli Stati Uniti si basavano su una lettura errata della Dottrina Carter del 1980 che le successive amministrazioni statunitensi hanno permesso opportunisticamente di inasprire. La dottrina impegnava gli Stati Uniti a difendere la regione dall’attacco di una potenza esterna, si legge nell’Unione Sovietica. Quella minaccia cadde nel dimenticatoio con la fine dell’Unione Sovietica. Nella mente di diversi stati del Golfo, l’Iran post-rivoluzionario ha sostituito l’Unione Sovietica come una minaccia esistenziale. La percezione è stata rafforzata dalla crescente ostilità tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica; L’opposizione di Stati Uniti, Israele e Golfo al programma nucleare iraniano; e la mutevole percezione della minaccia da parte di Israele, che vedeva l’Iran piuttosto che i palestinesi e gli arabi come la sua principale sfida esistenziale.

La situazione attuale è anche il risultato dell’incapacità degli Stati Uniti di accoppiare la loro presenza di sicurezza con le politiche per affrontare i problemi affrontati dalla popolazione della regione: istruzione, distribuzione del reddito, salute pubblica, cambiamento climatico e diritti fondamentali. La frenesia di ridurre le tensioni offre agli Stati Uniti una seconda possibilità di ampliare la propria azione di sicurezza e stabilità per affrontare questioni che riguardano ampie fasce di popolazioni mediorientali e che negli ultimi anni si sono imposte all’ordine del giorno.

Gli Stati Uniti hanno capito bene?

Riassumendo il dilemma politico statunitense in Medio Oriente con le parole della band punk inglese The Clash – “se rimango ci saranno problemi, se vado ci sarà il doppio” – lo studioso mediorientale Jon Alterman ha suggerito che gli Stati Uniti L’incapacità di garantire che gli Stati del Golfo avessero aspettative realistiche e non avessero letto male la Dottrina Carter li ha incoraggiati ad agire in modo più aggressivo e a correre rischi maggiori nella falsa convinzione che Washington avrebbe loro spalle.

Le percezioni errate hanno convinto gli stati del Golfo a interpretare erroneamente la Dottrina Carter come garanzia che gli Stati Uniti avrebbero assicurato la sopravvivenza dei loro regimi e li avrebbero protetti dall’Iran incondizionatamente. Molteplici azioni degli Stati Uniti, o la loro mancanza, hanno compensato questa interpretazione, hanno sconvolto gli stati del Golfo e, a volte, li hanno persuasi a diventare sconsiderati.

Il rifiuto degli Stati Uniti nel 2011 di impedire il rovesciamento dell’egiziano Hosni Mubarak; negoziati segreti che hanno portato all’accordo nucleare iraniano internazionale del 2015; L’idea del presidente Barack Obama di un Medio Oriente che l’Arabia Saudita e l’Iran condividerebbero come egemoni; e la mancata risposta degli Stati Uniti nel 2019 agli attacchi iraniani alla navigazione negli Emirati Arabi Uniti e agli impianti petroliferi in Arabia Saudita, sono stati tra i marcatori stabiliti. La descrizione del presidente Donald Trump dell’attacco del 2019 contro gli impianti petroliferi di Abqaiq come “un attacco all’Arabia Saudita e (non) un attacco a noi” ha costituito un campanello d’allarme.

Molti analisti suggeriscono che il rifiuto dell’amministrazione Biden di definire una politica mediorientale inequivocabile abbia avuto un effetto positivo. Ha prodotto la fretta di attenuare le tensioni regionali. “Dal punto di vista dell’amministrazione, questo è un segno che la strategia statunitense sta effettivamente funzionando”, ha affermato Alterman.

Questo può essere vero a breve termine. Tuttavia, gli Stati Uniti dovranno definire una politica inequivocabile e chiaramente articolata che delinei gli impegni che prevede prima piuttosto che dopo. Una politica chiara potrebbe aiutare i rivali mediorientali a gestire le loro differenze e concentrarsi sulla cooperazione economica e sul commercio. Mentre il dibattito sulla politica statunitense continua a imperversare a Washington, inizia a emergere un terreno comune tra i fautori dell’attuale posizione militare statunitense e quelli di un ritiro dalla regione.

Nelle parole di Hussein Ibish, un membro anziano del think tank degli Stati del Golfo Arabo a Washington (AGSIW), questo terreno comune implica un “ripensamento (della) distribuzione delle risorse (americane) per renderle più efficaci e, se del caso, più piccoli, più snelli e più flessibili, riconoscendo al tempo stesso che gli schieramenti a lungo termine delle forze statunitensi nella regione del Golfo rimangono essenziali per gli interessi degli Stati Uniti e quelli dei loro partner regionali e globali, e per la sicurezza e la stabilità regionali .”

Piazzare una scommessa

A mitigare a favore della distensione in Medio Oriente c’è il fatto che non è stata solo l’incertezza sull’impegno degli Stati Uniti a spingere Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti ad adottare un approccio più conciliante. Il nocciolo della questione è che l’assertività, con poche eccezioni, come il colpo di stato del 2013 in Egitto, si è ritorta contro. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati costretti a riconoscere che la loro capacità di proiettare la potenza militare oltre i propri confini era limitata.

Un’analisi costi-benefici ha prodotto un verdetto chiaro. L’Arabia Saudita e, in misura minore, gli Emirati Arabi Uniti sono intrappolati in una disastrosa guerra in Yemen che si trascina da quasi sette anni. Il siriano Al-Assad ha il sopravvento in una brutale guerra civile durata un decennio. L’Iran sta incontrando venti contrari in Iraq, ma rimane una forza lì. Lo stesso vale per il suo alleato in Libano, Hezbollah.

Inoltre, Yemen, Iraq, Siria e Libano hanno dimostrato la capacità dell’Iran di raggiungere i suoi obiettivi militarmente piuttosto che diplomaticamente con l’aiuto di attori non statali, nonostante l’isolamento internazionale e le dure sanzioni statunitensi.

C’è anche un punto interrogativo sulla sostenibilità degli sforzi per ridurre le tensioni, poiché Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono le parti più deboli nei negoziati con l’Iran. La percezione dell’inaffidabilità degli Stati Uniti e il sospetto che Washington possa voltare le spalle al Medio Oriente indeboliscono ulteriormente la loro posizione. Ciò è aggravato dal fatto che i funzionari sauditi ed emiratini fondamentalmente non credono che sia possibile un vero accordo con l’Iran: “C’è una forte sensazione nel Golfo che il problema dell’Iran non scompaia mai. Non si tratta della Repubblica Islamica; parla dell’Iran”, ha detto Alterman.

Inoltre, il dialogo deve ancora produrre qualcosa di più di una pausa temporanea, soprattutto tra Arabia Saudita e Iran. “Questo schema di dialogo è in corso da due anni, o lo stiamo conducendo da due anni. Eppure non ha creato nulla di significativo in termini di risultati”, ha affermato lo studioso iraniano Sanim Vakil. “Le tensioni di fondo e fondamentali tra l’Iran e gli Stati arabi del Golfo, e quella tra l’Iran e i suoi attori esterni nella regione, rimangono irrisolte”.

La strategia dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti equivale a una scommessa che la distensione, sullo sfondo di continui disordini sociali in Iran guidati da difficoltà economiche, scatenerà un cambiamento politico a Teheran. Sperano anche che l’Iran accetti che la sopravvivenza del regime non può essere assicurata esclusivamente attraverso una maggiore sicurezza e repressione.

“Quello in cui speriamo è la moderazione del regime… in cui abbiamo a che fare con l’Iran come un altro stato con cui possiamo affrontare e attraverso il quale possono trarre vantaggio. Quindi, se hanno bisogno di leva, possono ottenere leva, ma non deve passare attraverso gli aspetti militari… Questo è il tipo di cambiamento che non è stato esplorato molto”, ha affermato Mohammed Baharoon, Direttore Generale di b’huth , un centro di ricerca sulle politiche pubbliche..

Conclusione

Gli sforzi dei rivali mediorientali per smorzare le tensioni e gestire i conflitti anziché risolverli sono, nel migliore dei casi, fragili. Inoltre, sollevano la questione di quale sia l’obiettivo finale. Per ora, sembra essere principalmente uno sforzo per guadagnare tempo, mettere in ordine le proprie case, diversificare le proprie economie e garantire che rimangano competitive nel 21° secolo.

La sostenibilità della distensione in Medio Oriente dipenderà in definitiva dal sostegno degli Stati Uniti e di altre grandi potenze, tra cui Cina, Russia, Europa, India, Giappone e Corea del Sud. Sarà anche subordinata alla cooperazione economica e al commercio, aumentando il costo di un ritorno al conflitto al punto da superare i benefici del confronto.