Martedì 9 agosto, i 22 milioni di elettori registrati del Kenya, andranno alle urne per scegliere un successore del Presidente uscente Uhuru Kenyatta, a cui è vietato cercare la rielezione per limiti di mandato.

Saranno selezionati anche nuovi legislatori a livello nazionale e di contea e governatori di contea. Per le elezioni presidenziale, ai kenioti viene presentata una serie di volti familiari tra cui scegliere. Eppure, anche per gli standard della politica ultra-transazionale e imprevedibile del Paese, il campo elettorale di quest’anno è insolito. Abbiamo parlato con l’analista di Eurasia Group Connor Vasey per saperne di più.

È una corsa molto ristretta quest’anno con solo quattro candidati presidenziali autorizzati a partecipare. In pratica è anche più serrato di così, quella che potresti chiamare una ‘corsa di due cavalli e mezzo’.

Da una parte c’è il vicepresidente William Ruto, la cui graduale alienazione da Kenyatta lo rende una figura sia in carica che di opposizione. Dirige sia il suo partito, l’Alleanza Democratica Unita, sia la coalizione Kenya Kwanza.

Dall’altra parte c’è il leader dell’opposizione di lunga data Raila Odinga (Orange Democratic Movement), che sta per subire la sua quinta e probabilmente ultima pugnalata alla presidenza. Ma grazie a una riparazione delle circoscrizioni nel 2018, Odinga ha il sostegno dell’ex rivale Kenyatta, il ‘mezzo cavallo‘ che sostiene la campagna di Odinga. I due hanno messo insieme la coalizione di 26 membri, Azimio La Umoja (Dichiarazione di unità), guidata da Kenyatta.

Quali sono le loro piattaforme programmatiche?



Al di là del marchio e delle personalità, le piattaforme dei due candidati principali sono essenzialmente le stesse. Entrambi promettono un ‘ringiovanimento’ o una ‘liberazione’ economica (a seconda di chi lo chiedi) per il fondo della piramide della popolazione. Entrambi parlano molto del sostegno agli agricoltori, alle piccole imprese, agli imprenditori giovanili e al settore informale.

Ruto lo veste nella sua narrativa ‘imbroglione contro dinastia’, che inquadra la sua campagna come uno sforzo per affrontare le famiglie politiche affermate. Odinga, nel frattempo, fa molto affidamento sul suo contributo nel portare la democrazia multipartitica in Kenya e sul suo tempo nell’opposizione per presentarsi come lo statista più credibile e anziano. Ha scelto la rispettata attivista anti-corruzione e costituzionalista Martha Karua come sua compagna di corsa.

Quali sono i problemi principali?

Lo stato dell’economia -in particolare la creazione di posti di lavoro e il costo della vita- è di gran lunga il più grande. Sebbene sia stata a lungo una preoccupazione per la maggior parte dei kenioti, negli ultimi anni ha assunto maggiore urgenza. La pandemia e l’impennata dei prezzi delle materie prime hanno aumentato le difficoltà economiche e messo in luce una terribile disuguaglianza. Fino a poco tempo, la campagna di Ruto si concentrava quasi esclusivamente sull’economia e Odinga ha compiuto seri sforzi per recuperare il ritardo su quel fronte. Inoltre, la corruzione e l’assistenza sanitaria sono altre due grandi preoccupazioni nazionali, mentre anche questioni più locali come l’accesso all’acqua e all’elettricità possono influenzare alcuni elettori.

Perché Kenyatta sostiene Odinga e non Ruto?



È importante notare prima di tutto che il rapporto Kenyatta-Ruto è sempre stato un matrimonio di convenienza e non è mai stato sostenuto da un allineamento interpersonale più profondo. Una volta che la loro collaborazione non era più politicamente opportuna, i suoi giorni erano contati. Quando Kenyatta e Odinga hanno concordato, all’inizio del 2018, di porre fine alla loro aspra disputa sul risultato elettorale del 2017 -un atto di riconciliazione noto localmente come ‘The Handshake’ ciò ha segnalato che il panorama politico stava per iniziare a cambiare.

Quanto al motivo per cui Kenyatta ha deciso che la sua alleanza con Ruto era sopravvissuta alla sua utilità, sembra essere giunto alla conclusione che Ruto non era la persona migliore per preservare la sua eredità presidenziale e gli ampi interessi economici della sua famiglia. Le persone vicine al Presidente affermano che era diventato evidente che Ruto era sia scomodamente indipendente, -ad esempio, aveva sviluppato un seguito nella roccaforte di Kenyatta-, sia un ‘socio in affari’ inaffidabile. La crescente importanza di Odinga, che a sua volta nutre rimostranze contro Ruto, ha ulteriormente inasprito Kenyatta sul suo vice.

Ci saranno violenze a livello del 2017?



L’instabilità che abbiamo visto nel 2017 è stata principalmente il prodotto dell’interazione di proteste violente con una risposta della Polizia ancora più violenta. Qualcosa di simile, anche se su scala ridotta, è un rischio. Le azioni dei funzionari elettorali che possono infiammare le tensioni saranno un importante punto di controllo -sfortunatamente, sono percepiti come sostenitori di parte di un candidato o dell’altro.

Detto questo, ci sono ragioni per un cauto ottimismo. In primo luogo, nonostante alcuni incidenti isolati, il periodo pre-elettorale è stato tranquillo rispetto ai cicli precedenti. In secondo luogo, ci sono stati importanti cambiamenti alla costituzione del 2010 che sono sempre più istituzionalizzati: il decentramento del potere alle contee (riducendo la posta in gioco delle elezioni) e una maggiore indipendenza della magistratura (che offre ai candidati un percorso credibile per contestare una perdita). Terzo, e forse più importante, è l’apatia che molti kenioti provano nei confronti di un’elezione priva di volti nuovi.

Quali sono le principali sfide che attendono il prossimo Presidente?

All’inizio, entrambi i candidati lotteranno per accogliere i membri delle loro grandi alleanze in posizioni di governo e per ripristinare una calma politica sufficiente per escogitare una soluzione alla crisi del costo della vita. A lungo termine, camminare sul filo del rasoio tra stimolare la crescita e preservare le fragili finanze del Kenya sarà la sfida più grande per il nuovo presidente. Le voci di una popolazione giovane che chiede più posti di lavoro e miglioramenti del tenore di vita non faranno che aumentare.