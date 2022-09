Un esame della storia ci fa vedere che un paese come l’Inghilterra, con una consolidata tradizione monarchica, ha dimostrato che la Corona ha potenzialità storiche sufficienti per sopravvivere ai rischi dinastici, nonostante le carenze che le persone dall’ambiente familiare dei sovrani.

Sembra chiaro, dopo la morte della regina Elisabetta II, che il monarca rimarrà e, se compirà bene la sua missione, sarà rispettato, essendo questo il ruolo della monarchia britannica. Il resto della famiglia reale sarà relegato al ruolo di semplici aristocratici e scomparirà dagli eventi ufficiali e pubblici e non rappresenterà mai più il monarca, come ha indicato ai suoi tempi l’ex direttore del quotidiano liberale The Independent: “Penso a tutto rimarrà lo stesso che ora, ma a poco a poco, la famiglia reale perderà l’affetto che gli inglesi hanno per loro”.

A 96 anni, la regina Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha battuto tutti i record nella storia reale britannica. Nello stesso anno, a partire dal 6 febbraio 2022, ha celebrato il suo Giubileo di Platino, con il quale ha commemorato i suoi 70 anni sul trono e nel quale ha rinnovato, nel cosiddetto Giorno dell’Adesione, l’impegno al servizio pubblico acquisito in lei discorso storico del 21 aprile 1947. In questo discorso, trasmesso alla radio, la principessa Elisabetta, allora ventunenne erede al trono, proclamò un solenne atto di consacrazione: «Dichiaro davanti a tutti», disse in tono giovanile voce, “che tutta la mia vita, lunga o breve, sarà dedicata al tuo servizio e al servizio del nostro grande Commonwealth Imperiale, a cui apparteniamo tutti”.

Questo lungo periodo di regno è stato bruscamente interrotto con la sua morte l’8 settembre 2022.

Discendente di una famiglia principesca dell’impero e imparentata con gli Stuart e la Sassonia-Coburgo-Gotha, Elisabetta II faceva parte della dinastia ora chiamata Mountbatten-Windsor, che salì al trono con l’Atto di Stabilimento del 1701.

Nata il 21 aprile 1926 e battezzata con i nomi di Isabel, Alejandra e María, niente e nessuno prefigurava in quel momento che avrebbe ereditato la corona britannica, ma l’abdicazione per amore dello zio Eduardo VIII (1894-1972), convertito suo padre, Giorgio VI (1895-1952), divenne re dall’oggi al domani e la sua successiva morte improvvisa gli permise di salire al trono a meno di trent’anni di età. Fu così incoronata il 2 giugno 1953, divenendo anche capo della Chiesa anglicana.

Oltre ad essere sovrana del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fu a capo del Commonwealth, attualmente composto da 54 stati indipendenti, di cui la regina fu ancora capo di stato per 16, e Difensore della Fede, una titolo che la registrò come capo della Chiesa anglicana dal giorno della sua incoronazione in cui fu unta e riconosciuta come tale.

Il 20 novembre 1947 sposò Filippo di Mountbatten (1921-2021), Duca di Edimburgo, Conte di Merioneth, Barone di Greenwich e Principe del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con il titolo di Altezza Reale per concessione. Real del 22 gennaio 1957, che deteneva, prima del matrimonio, i titoli di Principe di Grecia e di Danimarca, rinunciandovi in ​​occasione del suo matrimonio e naturalizzato inglese.

Da questo matrimonio sono nati quattro figli: Carlo (1948), Principe di Galles dal 1 luglio 1969; Anna (1950), Princess Royal dal 13 giugno 1987; Andrea (1960), Duca di York dal 23 luglio 1986, ed Edoardo (1964), Conte di Wessex dal 19 giugno 1999. I discendenti maschi di Elisabetta II, se non sono Principi di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, utilizzare il cognome Mountbatten-Windsor, dal Regio Decreto dell’8 febbraio 1960.

In relazione alla linea di successione, la corona britannica è ereditaria per linea di primogenitura discendente dalla linea protestante della principessa Sofia (1630-1714). Di conseguenza, l’ordine di successione oggi sarebbe il seguente:

S.A.R. Il principe William e i suoi discendenti.

S.A.R. Il principe Enrico e i suoi discendenti.

S.A.R. il duca di York e i suoi discendenti.

S.A.R. il conte di Wessex e i suoi discendenti.

S.A.R. La principessa Anna e i suoi discendenti.

La regina Elisabetta II era imparentata di sangue con molti dei capi delle case reali europee. Bisognerebbe risalire a Luis-Rodolfo de Braunschweig (1671-1735), duca di Wolfenbüttel, sposato nel 1690 con Cristina Luisa de Oettingen (1671-1747), per unire per linea di sangue la maggior parte delle case reali d’Europa. Due Sicilie, Liechtenstein, Italia, Belgio, Bulgaria, Portogallo, Austria-Ungheria, Romania, Jugoslavia, Russia, Spagna e Grecia).

Per il resto delle case reali d’Europa, come Lussemburgo, Svezia, Germania, Danimarca, Norvegia e Olanda, sarebbe necessario risalire genealogicamente al matrimonio di Carlo II (1741-1816), duca di Meclemburgo-Strelitz, e la sua prima moglie, Carolina d’Assia (1752-1782), per la prima, e quella di Federico II (1744-1797), Re di Prussia, e sua moglie Luisa de Hessen (1751-1805), per il resto .

Oggi non ci sono tracce del potere politico personale che un tempo avevano i sovrani del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sebbene con una graduale concessione delle loro prerogative i sovrani britannici siano riusciti a mantenere il trono. Elisabetta II, in quanto sovrana d’Inghilterra e capo del multiplo e plurirazziale Commonwealth, ha esercitato un potere puramente simbolico.

Il prolifico scrittore letterario e compositore musicale, noto in tutto il mondo per la sua opera Arancia meccanica, John Anthony Burgess Wilson (1917-1993), una volta disse della famiglia reale inglese:

“Tali persone devono essere immerse nel protocollo reale, devono essere disposte ad astenersi da certe libertà fondamentali che sono garantite alla gente comune, ad essere costantemente discrete, ad evitare con zelo lo scandalo e a mostrare al mondo un volto che nasconde le emozioni umane più ordinarie .”

Il segretario privato della regina ha dato la notizia della morte del sovrano informando il primo ministro, il segretario di gabinetto e l’ufficio del Consiglio privato, nonché gli alti funzionari del paese, con la familiare frase in codice: “Il ponte di Londra è caduto”.

Il suo funerale si svolgerà presso l’Abbazia di Westminster a Londra e sarà officiato dall’arcivescovo di Canterbury, la massima autorità religiosa dell’anglicanesimo.

Successivamente sarà sepolta nel Castello di Windsor e, così, si concluderà il regno più lungo nella storia della monarchia britannica.