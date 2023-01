La Corea del Sud sostiene il firewall contro il Nord

La Corea del Sud è ampiamente considerata una democrazia di successo, ma c’è ancora una grave mancanza di libertà quando si tratta di tutto ciò che riguarda la Corea del Nord.

70 anni dopo la guerra di Corea, visitare la Corea del Nord è proibito, così come qualsiasi comunicazione con essa. Un firewall online impedisce l’accesso ai media elettronici nordcoreani. Poiché i periodici stampati sono stati importati e inseriti in una biblioteca gestita dal Ministero dell’unificazione della Corea del Sud (MOU), l’impatto della censura di Internet ha ricevuto poca attenzione.

Ma nessuna nuova pubblicazione cartacea nordcoreana ha raggiunto il Sud da tre anni. Ciò ha effettivamente tagliato fuori i sudcoreani dalla maggior parte delle informazioni di base sull’altra metà della penisola. Temendo la trasmissione del COVID-19, la Corea del Nord ha interrotto la maggior parte del commercio, compresa l’esportazione di pubblicazioni cartacee, all’inizio del 2020. satellite, sono diventate le uniche fonti di informazione.

Nel luglio 2022, il nuovo governo conservatore della Corea del Sud ha improvvisamente annunciato che la censura sarebbe stata revocata, ma sei mesi dopo non è cambiato nulla. Nell’ottobre 2022, il ministro dell’unificazione della Corea del Sud Kwon Young-se ha confessato che mentre poteva immaginare la TV nordcoreana nelle case sudcoreane, non poteva immaginare di revocare la censura online. I contenuti TV dalla Corea del Nord possono già essere guardati presso la biblioteca del Ministero dell’Unificazione o su una qualsiasi delle più grandi piattaforme di condivisione video. Eppure i contenuti dei siti web nordcoreani censurati non sono disponibili al pubblico da nessuna parte.

Il ministero ha sostenuto che porre fine alla censura aiuterebbe a ripristinare “l’omogeneità etnica”, aumentare la pressione sulla Corea del Nord affinché faccia lo stesso e aiutare i sudcoreani a “capire” l’altra parte. Kwon in seguito ha aggiunto che i cittadini erano ormai abbastanza “maturi” da essere esposti ai contenuti nordcoreani e non c’erano ostacoli legali per porre fine alla censura.

Non una volta il governo ha ammesso che la censura è problematica ai sensi del diritto internazionale e nazionale. La Corea del Sud è firmataria della Convenzione internazionale per i diritti civili e politici. Dovrebbe garantire la “libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo, senza limiti di frontiera” .

A livello nazionale, la Korea Communication Standards Commission (KCSC) controlla la censura dei siti web nordcoreani. Abusa di una clausola della legge su Internet della Corea del Sud che consente la censura di “informazioni con contenuti che commettono un’attività” vietata dal National Security Act .

Il National Security Act è famigerato per impedire un dibattito obiettivo sulla Corea del Nord, sebbene nel 1991 sia stata aggiunta una clausola di sicurezza per limitarne l’applicazione e proibire la restrizione dei diritti umani fondamentali. Nonostante ciò, KCSC vieta interi siti Web nordcoreani invece di censurare attentamente contenuti specifici. La Corte d’appello di Seoul ha rimproverato i censori nel 2017 per aver violato il principio della “regolamentazione minima”, ma il KCSC ha rifiutato di ripensare il suo approccio.

Il governo progressista dell’ex presidente sudcoreano Moon Jae-in (2017-2022) ha ottenuto la maggioranza in parlamentoma non ha modificato la legislazione nonostante il problema fosse evidente all’inizio del 2020. Sebbene il ministero dell’unificazione stia raccogliendo testi online vietati, non ha creato alcuna alternativa modi per accedervi per il pubblico. Il ministero afferma che le regole sul copyright gli hanno impedito di mettere i contenuti raccolti online nella sua biblioteca pubblica, ma suona più come una scusa. Finora poteva vantare solo una singola acquisizione riuscita di nuovi materiali. A ottobre, il ministero ha annunciato di poter acquistare legalmente i numeri digitali di un giornale nordcoreano del 2020 e del 2021 attraverso la Cina.

L’attuale politica di censura non è solo legalmente discutibile, ma è anche inefficace e contraddittoria. Chiunque sia abbastanza esperto di tecnologia può aggirare il firewall, come fanno molti giornalisti ogni giorno. Nessuno viene perseguito per l’accesso ai siti web nordcoreani, anche se la maggior parte dei sudcoreani ritiene che potrebbe esserlo e la registrazione di un account è considerata legale. Poiché le reti private virtuali sono necessarie per accedere ai siti Web censurati, è impossibile monitorare chi si impegna in “comunicazioni con il nemico” proibite.

Ma c’è una soluzione sorprendentemente facile.

La Corea del Sud deve solo esentare la Korea Press Media con sede in Giappone dalla censura di Internet o convincere la società a rendere il suo database commerciale accessibile in qualche modo ai sudcoreani offline. Per più di un decennio, quel database ha rilasciato versioni digitali dei principali quotidiani nordcoreani entro poche ore dalla loro stampa e dozzine di riviste di scienze sociali e naturali con un certo ritardo.

I politici e la società civile della Corea del Sud avrebbero dovuto essere consapevoli di questa possibilità: il loro silenzio evidenzia l’efficacia della censura. Ancora peggio, i sudcoreani devono ancora criticare pubblicamente il fatto che il loro diritto di accedere alle informazioni nordcoreane sia stato gravemente violato per tre anni.

Le obsolete regole di censura della Corea del Sud e il COVID-19 hanno riportato l’analisi della Corea del Nord alla Guerra Fredda: quasi nessun contenuto è disponibile per i cittadini e non c’è fine in vista. La società internazionale non dovrebbe guardare in silenzio e ignorare questo problema come ha fatto l’ultimo rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato americano sulla Corea del Sud . Alla fine, tutto andrà peggio se la politica della Corea del Sud nei confronti della Corea del Nord sarà guidata dall’ignoranza e dalle incomprensioni , invece che dai fatti e dall’analisi.