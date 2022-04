Un nuovo ma prevedibile ciclo di crisi sta per iniziare tra Corea del Nord, Corea del Sud e Stati Uniti e i suoi alleati in Asia.

Tuttavia, questa crisi differirà in un modo molto importante da quasi tutti gli altri scontri nucleari guidati dalla Corea del Nord degli anni passati, e soprattutto nel 2017: quasi a nessuno importerà fino a quando non sarà troppo tardi per fare qualcosa al riguardo.

Sebbene il punto di partenza possa essere dibattuto, le recenti tensioni tra Corea del Nord e Corea del Sud illuminano opportunamente un percorso su come si sta sviluppando la crisi e cosa la sta guidando. Pyongyang, la sua economia allo sfascio e il suo leader, il re Jong Un, avendo ben poco da mostrare per i suoi 10 anni di regno, sta tornando al consueto playbook dei test missilistici (e presto nucleari), in il mio punto di vista, come un modo per mostrare al suo popolo che la sua mancanza di cibo e benessere non è vana.

Kim sta anche tirando fuori un’altra pagina dal playbook dell’escalation della Corea del Nord usando qualsiasi retorica dalla Corea del Sud per creare una crisi quasi dal nulla. Approfittando di un’osservazione audace – ma non necessariamente esagerata – sulla capacità della Corea del Sud di colpire gli impianti nucleari del nord, la sorella della Corea del Sud, Kim Yo Jong, si è scagliata in due dichiarazioni separate pubblicate dai media statali nordcoreani. Ciò che ha attirato l’attenzione di molti osservatori coreani: sembrava minacciare una guerra nucleare se attaccata in qualche modo dalla Corea del Sud.

Anche se questa non sarebbe esattamente la prima volta che la Corea del Nord minaccia di sterminare milioni di suoi concittadini coreani, la novità è la mancanza di risposta nel mondo all’osservazione. In effetti, la risposta che un produttore mi ha dato in una delle principali reti televisive nazionali quando le ho chiesto se voleva coprirlo (ero in studio per commentare la crisi in Ucraina) è stata eloquente. “Corea del nord? Non ci importa più molto a meno che non facciano qualcosa di nuovo. Tutta quella roba sui missili? Che importa? È vecchio e non più sexy. Mostrami la sensualità della Corea del Nord e ti mostrerò il tempo di trasmissione.

Questo dice molto. La Corea del Nord, dopo anni di innumerevoli crisi dopo crisi, chiaramente non sta ricevendo l’attenzione a cui era abituata poiché i test missilistici hanno iniziato a passare in secondo piano. Secondo lo stesso produttore, quei test missilistici ora sono “solo di routine”. Mentre la crisi ucraina, l’inflazione e l’amministrazione Biden stanno lottando con una miriade di altri problemi, sembra che ciò che era solito portare la Corea del Nord in prima pagina nel 2017 non funziona più. Inoltre, senza il fattore Donald Trump, sembra che la Corea del Nord sia svanita dalla nostra immaginazione collettiva.

Ma tutto questo potrebbe cambiare presto. La Corea del Nord ha ancora bisogno di sostegno economico in termini di sgravio delle sanzioni per sostenere un’economia che è stata sbattuta dai blocchi di COVID-19 che avrebbe potuto essere la peggiore del pianeta (semplicemente non lo sappiamo a causa del completo blackout delle informazioni ). Kim sogna ancora di diventare meno dipendente dalla Cina per la sua stessa sopravvivenza e di tornare ai giorni degli anni ’70, quando la sua famiglia è stata in grado di giocare l’uno contro l’altro i grandi poteri, ottenendo concessioni da diversi benefattori mentre consolidava e garantiva il potere sulla RPDC.

che cosa significa tutto questo? Semplice: una mancanza di attenzione e la speranza che possa ottenere una sorta di sollievo dalle sanzioni significano che la Corea del Nord potrebbe iniziare a testare armi nucleari, possibilmente già giovedì sera (15 aprile) EST, mentre Pyongyang celebra il 110° anniversario della nascita di Kim Il Cantato. Niente dice sexy o può fare notizia come un’arma nucleare che esplode. Non solo Kim ha detto che potrebbe farlo, risalendo all’inizio del 2021, ma sembra che stia ricostruendo le sue strutture per i test nucleari. Kim ha bisogno di sapere che quelle stesse strutture cattureranno e misureranno in sicurezza quelli che sarebbero probabilmente test di armi nucleari tattiche o un nuovo progetto di bomba all’idrogeno.

La triste realtà è che questo non dovrebbe mai essere così vicino a succedere. Ma proprio come le principali reti televisive non si preoccupano della Corea del Nord, nemmeno Washington. Se l’amministrazione Biden avesse mostrato almeno una sorta di interesse per la questione nordcoreana, invece di elaborare alcuna guida politica al di là dei punti di discussione abusati di voler parlare con la Corea del Nord in qualsiasi momento di qualsiasi cosa, ci sarebbe stata una possibilità di evitare crescenti tensioni.

Il team Biden sperava chiaramente che la Corea del Nord rimanesse in silenzio e che lo status quo di nessun missile a lungo raggio o test nucleare sarebbe durato. Il negozio di politica estera di Biden probabilmente vede la Corea del Nord come una questione che richiederebbe più tempo, energia e capitale politico per avviare qualsiasi tipo di trazione diplomatica, che sembra scarseggiare in questi giorni. E qual è il payoff politico?

Stranamente, Biden non ha mai fornito un indirizzo politico dettagliato sulla RPDC, non ha mai veramente articolato una strategia per la Corea del Nord che chiunque possa indicare come definitiva e non ha nemmeno un inviato speciale a tempo pieno. Questo suona e sembra molto simile alla cosiddetta politica della “pazienza strategica” dell’amministrazione Obama, ma con ancora meno chiarezza e interesse. Sì, l’amministrazione Biden vuole parlare con la Corea del Nord, ma solo di denuclearizzazione completa, e senza alcun senso di quali termini o concessioni dovrebbero prendere in considerazione entrambe le parti in un negoziato. Non c’è da stupirsi che Pyongyang sembri disinteressata alla diplomazia.

Tutto questo crea un infuso da strega dove solo i problemi possono sobbollire. La Corea del Nord, in assenza di qualsiasi riduzione delle sanzioni, continuerà a costruire il suo arsenale di armi nucleari e la tecnologia missilistica. Se non riesce a ottenere alcun sollievo, molto probabilmente venderà tutta la tecnologia militare in suo possesso al miglior offerente, come ha chiaramente fatto con l’Iran. Sembra il vecchio ciclo di provocazioni della Corea del Nord, seguito da richieste di ulteriori sanzioni da parte di Washington e richieste di colloqui senza alcuna chiarezza su ciò che sarà nel nostro futuro, ancora una volta. Ma qualcuno sta davvero prestando attenzione e, quando lo farà, sarà troppo tardi?