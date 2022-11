La Corea del Nord sceglie Russia e Cina, e manda al diavolo gli USA

Tra la tarda serata di ieri e la notte trascorsa, la Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici verso il Mar del Giappone, di cui due a corto raggio e uno intercontinentale (Icbm). Secondo le forze armate della Corea del Sud, il test dell’Icbm è «probabilmente» fallito. Queste le informazioni dalle agenzie di stampa.

Ieri, la notizia che Pyongyang aveva testato una raffica di almeno 23 missili di vario tipo, «oltre a sparare circa 100 colpi di artiglieria dalla contea di Kosong -verso il mare, in una zona cuscinetto costituita nel 2018 per ridurre le tensioni- coprendo nella sua azione uno spettro ampio dal fronte est del mar del Giappone a quello ovest del mar Giallo. Uno dei missili era caduto, per la prima volta in oltre 70 anni di penisola coreana divisa, sotto la linea di confine (la Northern Limit Line), vicino alle acque territoriali del Sud, nel mar del Giappone», recita la nota ‘ANSA‘. «Gli Stati Uniti hanno condannato il lancio del’Icbm: Pyongyang ha violato così le risoluzioni dell’Onu, ha affermato Washington sollecitando l’imposizione di sanzioni. La reazione di Seul era stata furiosa per un atto che rappresenta “di fatto un’invasione territoriale”, aveva denunciato il Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol al Consiglio di sicurezza, disponendo al contempo “un’azione rapida per far pagare al Nord le provocazioni”». E tanto per cominciare: Stati Uniti e Corea del Sud hanno deciso di prolungare le esercitazioni aeree congiunte iniziate il 31 ottobre.

Questi sono solo gli ultimi di una serie di test molto fitta. E vengono dopo che a settembre la Corea del Nord ha approvato la sua nuova legge sulle armi nucleari, nel contesto della quale si dichiara uno Stato dotato di armi nucleari, e Kim giura di«non rinunciare mai» alle armi nucleari. La legge, secondo gli osservatori, dimostrerebbe le speranze di Pyongyang di rafforzare i suoi legami con Cina e Russia. «Dopo l’aperta opposizione di Cina e Russia a nuove sanzioni contro la Corea del Nord, Kim sa di avere il loro sostegno», ha commentato Yang Moo-jin, docente all’Università di studi nordcoreani di Seoul.

E a proposito di Russia, in questi ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno nuovamente accusato la Corea del Nord di fornire segretamente alla Russia«proiettili di artiglieria per la guerra in Ucraina nascondendo dove vengono trasportati». Accusa sostenuta da una nota dell’intelligence USA «recentemente declassificata». «La Corea del Nord sta cercando di nascondere le spedizioni facendo sembrare che le munizioni vengano inviate in Paesi del Medio Oriente o del Nord Africa, afferma l’intelligence». ‘CNN‘ annota che sono due mesi «che la comunità dell’intelligence statunitense ha affermato di ritenere che la Russia stesse acquistando milioni di razzi e proiettili di artiglieria dalla Corea del Nord da utilizzare sul campo di battaglia». Fatto, tra il resto, che deporrebbe a favore della tesi secondo la quale «anche gli arsenali di artiglieria convenzionale di Mosca sono diminuiti durante otto mesi di combattimento».

Si precisa per altro che i «funzionari non hanno fornito prove a sostegno delle nuove accuse. L’intelligence declassificata inoltre non ha fornito dettagli su quante armi fanno parte delle spedizioni o su come sarebbero state pagate».

Insomma, la Corea del Nord sta nuovamente attirando l’attenzione e la preoccupazione internazionale. Così si ripropone la domanda oramai solita: cosa vuole Kim Jong?

Certo, il programma nucleare è al centro delle ambizioni di Kim, e altrettanto sicuramente Kim punta a rafforzare la sua immagine, in primo luogo a livello nazionale, e cementare il potere del suo regime -sempre preoccupato se non paranoico per il rischio di un colpo di Stato. Ma probabilmente queste sono spiegazioni parziali, c’è altro. «Sebbene vi sia un lungo elenco di possibili fattori interni ed esterni che guidano le mosse in corso della Corea del Nord, queste attività devono essere viste in tandem con quella che sembra essere la mutevole politica estera di Pyongyang. Solo così potremo comprendere l’attuale calcolo del Nord e le più ampie implicazioni politiche», afferma, in un intervento del centro 38North, Rachel Minyoung Lee, analista del 38 North Program presso lo Stimson Center, e Senior Analyst per Open Nuclear Network (ONN), un programma di One Earth Future.

La «gravitazione della Corea del Nord verso la Cina e la Russia e il discorso ‘nessuna negoziazione‘ di Kim Jong Un sono state ampiamente raccontate. Il vero significato di questi sviluppi va oltre la semplice adesione della Corea del Nord al blocco anti-occidentale guidato da Cina e Russia in quella che alcuni hanno definito ‘Guerra Fredda 2.0’: segnala un cambiamento fondamentale rispetto alla politica di non allineamento con la Cina, durata oltre 30 anni, e la Russia e gli sforzi per normalizzare le relazioni con gli Stati Uniti. Il punto di vista della Corea del Nord sull’ordine politico globale e su come gli Stati Uniti si inseriscono nella sua politica estera, avrà implicazioni per la situazione della sicurezza nella penisola coreana e nella regione, comprese le prospettive di colloqui sul nucleare», sostiene

L’analista si sofferma sul contesto nel quale Pyongyang si muove e in cui si sono formate le sue percezioni che poi hanno determinato le decisioni che vengono prese e attuate.

«I segni del perno di Pyongyang verso la Cina si sono accumulati in modo costante e coerente negli ultimi anni, come dimostra il sostegno ufficiale del Nord alle spinose questioni di Hong Kong e Taiwan già nell’agosto 2019 e nel giugno 2020».

Si arriva poi alla dichiarazione congiunta Cina-Russia del 4 febbraio 2022, in cui i due Paesi hanno espresso la loro visione di un nuovo ordine globale e promesso l’amicizia ‘senza limite’. Questa dichiarazione, secondo Lee, «sembra essere stato un punto di svolta per la leadership nordcoreana»,la quale a quel punto ha «cambiato la sua visione del mondo e fondamentalmente trasformato la sua politica estera di oltre 30 anni».

«In questo documento, Kim Jong Un ha probabilmente visto un mondo sempre più frammentato in cui il potere e la leadership degli Stati Uniti stanno declinando sulla scena mondiale. Il suo pensiero si è riflesso nel suo discorso all’Assemblea popolare suprema (SPA) a settembre, dove ha dichiarato: “il cambiamento da un mondo unipolare sostenuto dagli Stati Uniti a un mondo multipolare viene accelerato in modo significativo”. Questo sembra aver incoraggiato la Corea del Nord a ricalibrare fondamentalmente la sua politica di non allineamento con la Cina e la Russia e l’uso degli Stati Uniti come cuscinetto contro questi due giganti vicini».

E così, determinate le impressioni, assunte le decisioni, si arriva velocemente all’attuazione.

Pyongyang si è mossa rapidamente, e nell’arco di un mese si è allineata con la Russia, «rilasciando una dichiarazione del Ministero degli Esteri in cui incolpava gli Stati Uniti per la situazione ucraina».

Poi, il mese successivo, arrivano le ispezioni di Kim Jong Un presso la National Aerospace Development Administration (NADA), subito«seguite dal primo lancio di successo di missili balistici intercontinentali (ICBM) del Nord dal novembre 2017, segnando la fine ufficiale del suo propria moratoria sui missili balistici a lungo raggio e sui test sulle armi nucleari».

«Durante l’estate, le iniziative della Corea del Nord per rafforzare le relazioni con Cina e Russia hanno raggiunto nuove vette. Il Ministro della Difesa nordcoreano ha promesso “operazioni coordinate strategiche e tattiche” con l’ esercito cinese, mentre Kim Jong Un ha elogiato un nuovo livello di “cooperazione strategica e tattica” con la Russia, entrambi termini molto insoliti da utilizzare in riferimento a quei rispettivi Paesi. L’allineamento del Nord con la Russia diviene più pronunciato, come si vede dal riconoscimento diplomatico delle due province ucraine separatiste e dal sostegno all’annessione della Russia. La pubblicazione da parte del quotidiano del partito nordcoreano dell’intervista dell’ambasciatore russo alla RPDC con il quotidiano del governo russo è stato un altro significativo cenno ai legami bilaterali. I progressi più audaci di Pyongyang verso la Cina e la Russia dall’estate riflettono forse le nuove direttive impartite in un plenum del Partito a giugno, dove Choe Son Hui è stato nominato Ministro degli Esteri, molto probabilmente per attuare la nuova politica estera della Corea del Nord».

Se questi sono i fatti, il loro significato politico, come si può chiaramente evincere, va ben oltre la voglia di protagonismo di Kim. «La vera importanza di questo cambiamento politico va oltre il semplice perno della Corea del Nord verso Cina e Russia: segnala una trasformazione più fondamentale nella posizione di Pyongyang sulle relazioni con Washington», afferma Rachel Minyoung Lee.

In primo luogo, «sembra segnare la fine di una decisione strategica presa 30 anni fa da Kim Il Sung di normalizzare le relazioni con Washington come cuscinetto contro Pechino e Mosca.

Se i segnali precedenti non erano stati abbastanza chiari, Kim Jong Un ha fatto centro nel suo discorsodi 8.500 parole alla SPA all’inizio di settembre, rilasciato in tandem con la nuova legge nucleare del Nord. In questo autorevole discorso, Kim ha fatto un raro riferimento diretto alla denuclearizzazione, proclamando che “non ci sarà mai… prima la denuclearizzazione, né ci saranno negoziati a tal fine”. Come a sottolineare il suo punto, ha aggiunto: «Abbiamo tracciato la linea di non ritirarsi per quanto riguarda le nostre armi nucleari in modo che non ci siano più negoziazioni su di esse».

Kim ha dichiarato «una condizione in base alla quale potrebbe cambiare la sua politica nucleare: “se l’ambiente politico e militare nella penisola coreana[cambiasse]”. Tuttavia, tale condizione sembra estremamente difficile, se non impossibile, da soddisfare, supponendo che Kim si riferisca a qualcosa sulla falsariga delle cinque condizioni per la denuclearizzazione della penisola coreanaannunciate dal governo della RPDC nel 2016, compreso il ritiro delle forze statunitensi dalla penisola coreana».

Dunque, prosegue Lee, la Corea del Nord sembra«stia tornando indietro», nei confronti degli Stati Uniti, rispetto a quanto stabilito da Kim Il Sung(risultato nel quadro concordato del 1994 ), «che alla fine normalizza i rapporti diplomatici bilaterali con gli Stati Uniti lavorando per la denuclearizzazione. Questa linea è continuata ai tempi di Kim Jong Il e Kim Jong Un, come esemplificato dai colloqui a sei negli anni 2000 e dalla dichiarazione congiunta di Singapore del 2018». Di tutto questo si fa tabula rasa, si torna indietro, attuando una svolta molto importante.

In secondo luogo, Lee rintraccia un «cambiamento nella convinzione di lunga data di Pyongyang che la creazione di un “ambiente esterno favorevole” -in genere un riferimento al miglioramento dei legami con gli Stati Uniti- sia parte integrante della riforma economica.

Ciò è forse ben sintetizzato da queste cupe parole nel discorso di Kim alla SPA: “La nostra generazione non perseguirà un ambiente migliore immediatamente visibile per la vita economica a costo di rinunciare alle armi nucleari”. Nello stesso discorso, Kim ha continuato a sostenere iniziative di riforma, chiedendo di “migliorare la gestione delle imprese in modo da poter massimizzare i profitti”. L’implicazione è che la Corea del Nord tenterà di continuare con le riforme e migliorare l’economia, ma non migliorando le relazioni con gli Stati Uniti.

Questo segna un importante allontanamento dal passato. Storicamente, ad esempio, all’inizio degli anni 2000 e nel 2018, entrambi anni fondamentali nella politica economica della Corea del Nord, c’è stata una forte correlazione tra la spinta alle riforme della Corea del Nord e la sua sensibilizzazione diplomatica, in particolare verso Washington. È possibile che la sopravvivenza della Corea del Nord nonostante il prolungato autoisolamento, che alcuni avevano ipotizzato potesse porre fine al regime, insieme ai potenziali benefici economici derivanti dall’allineamento con Cina e Russia, abbia incoraggiato Pyongyang a cercare un percorso diverso».

Per quanto non si possa prevedere quanto durerà questa attuale politica estera, secondo Lee, «l’entità del cambiamento suggerisce che rimarrà in vigore almeno nel breve termine. Detto questo, questa politica non è favorevole alla diplomazia o all’allentamento delle tensioni. Ad esempio, le “operazioni strategiche e tattiche coordinate” e la “cooperazione strategica e tattica” della Corea del Nord con Cina e Russia, rispettivamente,potrebbero avere implicazioni sulla sicurezza per la penisola coreana e la regione se tradotte in azione, in particolare in quanto la guerra in Ucraina si prolunga e aumentano le tensioni attraverso lo Stretto».

La conclusione alla quale Rachel Minyoung Lee arriva è che la politica estera della Corea del Nord, in questa fase «sembra ora dominata dalla scuola di pensiero secondo cui l’impegno con gli Stati Uniti è futile e che gli interessi nazionali del paese sono garantiti al meglio attraverso l’allineamento con Cina e Russia. In tale contesto, è importante compiere sforzi costanti per persuadere Pyongyang che la normalizzazione delle relazioni con Washington sarebbe vantaggiosa per la sicurezza del suo regime a lungo termine e creare spazio per coloro nel sistema nordcoreano che favoriscono la diplomazia con gli Stati Uniti (supponendo che esistono ancora)», in modo che l’attuale politica non duri troppo a lungo.

Se la lettura di Lee è corretta, diventa credibile e perfino scontato il fatto che Pyongyang stia collaborando con Mosca fornendo armi e munizioni.

Le spedizioni potrebbero aiutare la Russia a rafforzare una parte importante del suo sforzo bellico: un duro combattimento di artiglieria in prima linea, hanno sostenuto i funzionari dell’intelligence USA.

«Nelle settimane precedenti l’acquisizione della nuova intelligence, alcuni funzionari militari e dell’intelligence stavano iniziando a credere che la Corea del Nord si stesse ritirando dal suo accordo di fornire armi alla Russia», hanno spiegato diversi funzionari alla ‘CNN‘. Ora questi stessi funzionari non la pensano più così, affermano, anzi, che, «nonostante le smentite della Corea del Nord, ritengono che il regime canaglia sia andato avanti con il suo sostegno a Mosca», promettendo di contrastare le spedizioni in Russia dall’Iran e dalla Corea del Nord e prendere di mira le reti che consentono queste spedizioni.

La Corea del Nord «potrebbe rappresentare la più grande fonte di munizioni di artiglieria legacy compatibili al di fuori della Russia, compresi gli impianti di produzione nazionali per ulteriori forniture», ha affermato Joseph Dempsey, ricercatore associato per la difesa e l’analisi militare presso l’International Institute for Strategic Studies.

Il che non sarebbe neanche di eccessivo sforzo, secondo quanto sostenuto da Lee Illwoo, esperto della Korea Defense Network in Corea del Sud, il quale ha affermato che sia la Corea del Nord che la Corea del Sud conservano decine di milioni di proiettili di artiglieria ciascuna. «La Corea del Nord probabilmente venderà proiettili più vecchi che vuole sostituire con quelli più nuovi per più sistemi di lancio di razzi o missili sofisticati nelle sue basi dell’esercito in prima linea, ha affermato». La maggiore dipendenza della Corea del Nord dalle armi nucleari e dai missili guidati potrebbe anche eliminare la necessità di molti dei suoi vecchi proiettili di artiglieria non guidati che un tempo giocavano un ruolo di primo piano, ha affermato Ankit Panda, esperto del Carnegie Endowment for International Peace.

La Corea del Nord, afferma ‘CNN‘, «sarebbe probabilmente in grado di fornire alla Russia proiettili di artiglieria da 122 o 152 millimetri e artiglieria a tubo o artiglieria lanciarazzi multipli che sarebbero compatibili con i sistemi russi, ha affermato Bruce Klingner, un ex analista coreano della CIA che è ora alla Heritage Foundation. Ma per ora, non è chiaro quanto saranno d’impatto i proiettili di artiglieria della Corea del Nord per la Russia sul campo di battaglia.

Nel 2010, la Corea del Nord ha sparato 170 proiettili da 122 millimetri sull’isola di Yeonpyeong, nella Corea del Sud. Meno della metà ha colpito l’isola e, di questi, circa un quarto non è riuscito a esplodere, un alto tasso di guasti che suggerisce che alcune munizioni di artiglieria prodotte dalla RPDC, in particolare i proiettili (lanciarazzi multipli), soffrono di uno scarso controllo di qualità durante la produzione o che le condizioni e gli standard di conservazione sono scadenti, secondo un rapporto del 2016 del Center for Strategic and International Studies».

Indipendentemente dalla tipologia di fornitura, il significato politico, per quanto Washington minimizzi, è di evidente portata. Ritornando alla lettura di Rachel Minyoung Lee, il significato è che la denuclearizzazione della penisola coreana sarà un tema, almeno per ora, senza più alcuna possibilità di evoluzione, mentre l’alleanza Russia-Cina si arricchisce di una nuova ‘gamba‘, e non esattamente secondaria, in specie sul tavolo nucleare.