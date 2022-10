La Coppa del Mondo del Qatar: footballing for soft power

L’ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, il padre dell’attuale sovrano dello Stato del Golfo, Tamim bin Hamad Al Thani, ha imparato una lezione dall’invasione irachena del Kuwait nel 1990.

Una coalizione militare guidata dagli Stati Uniti ha liberato il Kuwait, mentre molti kuwaitiani conservatori sono fuggiti in Arabia Saudita. I cittadini kuwaitiani meno conservatori hanno assistito alla guerra nel casinò dell’hotel Cairo Hilton.

Al Thani ha riconosciuto che, come il Kuwait, il suo Paese, con una cittadinanza di 300.000 abitanti, stretto tra due colossi regionali, Iran e Arabia Saudita, non sarebbe mai stato in grado di respingere un attacco militare convenzionale sul suo territorio, non importa quanto e come sofisticate sono le armi che acquisisce.

Per garantire che il Qatar fosse rilevante per la comunità internazionale e avesse l’empatia pubblica necessaria per sostenere l’intervento a nome dello Stato del Golfo in un momento di bisogno, Al Thani ha concluso che la strategia di difesa del Qatar dovrebbe concentrarsi sul potere morbido piuttosto che sull’hard power.

In più di 30 anni da allora, il Qatar, uno dei principali produttori di gas al mondo, ha sviluppato una politica di soft power altamente sofisticata e su più fronti.

Si tratta di garantire una base clienti diversificata per il proprio gas; una politica estera frenetica e guidata dalla mediazione; e la rete televisiva ‘Al Jazeera‘ che compete con giganti del calibro di‘BBC‘ e ‘CNN‘.

Facevano parte della strategia anche la creazione da parte del Qatar di un hub per il trasporto aereo con una pluripremiata compagnia aerea e un aeroporto, l’apertura di musei di livello mondiale e investimenti di alto profilo nel settore immobiliare nelle capitali mondiali e società blue-chip.

Ma nessuno di questi elementi costitutivi ha attirato più attenzione e più polemiche della strategia sportiva del Qatar, con la Coppa del Mondo del mese prossimo in cima alla lista.

Il posizionamento dello sport come parte della strategia di difesa, accende una luce diversa sulle controversie sull’integrità della candidatura del Qatar, sulle condizioni del lavoro migranteprevalentemente asiatico che ha costruito le infrastrutture relative alla Coppa del Mondo e sui potenziali rischi per i membri della comunità LGBT che visitano un Paese in cui le relazioni omosessuali e il sesso prematrimoniale costituiscono violazioni penali della legge.

Di conseguenza, la posta in gioco per il Qatar, contro ogni pronostico, nell’amare se stesso agli appassionati di calcio, è alta. Spera di vincere la sfida essendo indulgente nei confronti dei trasgressori della legge del Qatar, compresi gli attivisti che vogliano protestare durante la Coppa del Mondo.

Questa settimana, indicando cosa potrebbe significare, la polizia del Qatar ha fermato l’attivista britannico Peter Tatchell che stava protestando contro le leggi anti-LGBT del Paese, ma non lo ha trattenuto.

Il signor Tatchell ha detto in un video clip su Twitter di essere stato interrogato per 49 minuti.

L’attivista è rimasto fuori dal museo nazionale del Qatar per almeno 35 minuti indossando una maglietta con la scritta “#Qatarantigay” e con in mano un cartello con la scritta ‘Arresti in Qatar e soggetti LGBT a conversione’ prima dell’arrivo di poliziotti in uniforme e in borghese.

La polizia ha piegato il cartello del signor Tatchell, ha scattato foto del suo passaporto, lo ha interrogato, gli ha stretto la mano e lo ha lasciato in piedi sul marciapiede.

La gestione del signor Tatchell è in netto contrasto con il trattamento dei qatarini LGBT come descritto in un rapporto di Human Rights Watch, smentito dai funzionari del Qatar.

Il rapporto affermava che almeno sei qatarini LGBT erano stati arrestati e maltrattati dal 2019 e fino al mese scorso, due mesi prima della Coppa del Mondo. I sei qatarioti intervistati dal gruppo per i diritti umani includevano quattro donne transgender, una donna bisessuale e un uomo gay.

Il gruppo ha affermato di essere stato tenuto in una prigione sotterranea a Doha e costretto a firmare promesse che indicavano che avrebbero ‘cessato l’attività immorale’.

Alle donne transgender detenute è stato ordinato di partecipare a sessioni di terapia di conversione in una clinica sponsorizzata dal governo. Un funzionario del Qatar ha insistito sul fatto che lo Stato del Golfo non «concede in licenza o gestisce ‘centri di conversione».

Dal punto di vista del Qatar e del Kuwait, la cruda realtà è che poco è cambiato nelle loro capacità di difesa dell’hard power negli oltre 30 anni dall’invasione irachena del Kuwait.

«Purtroppo, come Paesi del Golfo, non abbiamo opzioni. Le nostre capacità non scoraggiano l’Iran, non scoraggiano altre potenze… Non abbiamo altre soluzioni pratiche», ha detto lo studioso di relazioni internazionali del Kuwait Abdullah al-Shaji in una recente conferenza a Doha.

Parlando sullo sfondo della peggiore crisi nelle relazioni USA-Saudi e potenzialmente USA-UAE dal boicottaggio petrolifero arabo del 1973, Al-Shaji ha osservato: «La Russia non sarà qui, né la Cina. Non hanno l’intenzione o la capacità. Gli Stati Uniti sanno che gli Stati Uniti sono l’unico bambino in città. Prendere o lasciare».

È qui che l’immagine del Qatar tra i tifosi di calcio assume un significato geopolitico e di sicurezza nazionale.

Il modo in cui il Qatar gestisce questioni come gli attivisti che cercano di sfruttare l’opportunità di protestare, la potenziale turbolenza dei fan equestioni culturalmente sensibili come l’ebbrezza, le espressioni pubbliche di affetto e la diversità sessuale, modelleranno il modo in cui i fan percepiranno e ricorderanno la Coppa del Mondo 2022, il più controverso nella storia del corpo calcistico mondiale FIFA.

In un mondo di crescente nazionalismo e popolarismo, in cui gli americani sono stanchi della guerra dopo due decenni di combattimenti nel Medio Oriente, gli atteggiamenti dei fan potrebbero creare o distruggere il sostegno pubblico quando il Qatar avesse mai bisogno che la comunità internazionale venisse in suo aiuto.

Un’analisi dell’esperto di social media ed esperto di disinformazione e disinformazione Marc Owen Jones ha illustrato la centralità della Coppa del Mondo nel riportare il Qatar nei media britannici nei 12 anni tra la vittoria del Qatar dei suoi diritti di hosting nel 2010 e il torneo stesso nel 2022.

Il 40% dei 1.735 titoli relativi al Qatar su giornali come ‘The Guardian‘, ‘The Times‘, ‘Daily Express‘, ‘The Sun‘, ‘Daily Mail‘, ‘The Telegraph‘ e ‘Metro UK‘ si riferivano alla Coppa del Mondo.

Dei circa 685 articoli relativi alla Coppa del Mondo, 454, o il 66%, erano critici, 201, o il 29%, erano neutrali e 33, o il 5%, erano positivi. La maggior parte degli articoli negativi si concentrava sui diritti umani.

Al contrario, al massimo il tre per cento degli articoli sulla Russia nel periodo compreso tra la conquista dei diritti di hosting da parte della Russia insieme al Qatar nel 2010 e la Coppa del Mondo russa nel 2018 si sono concentrati sul torneo. Nel caso della Russia, l’intervento del Paese in Ucraina nel 2014 e la sua annessione della Crimea hanno dominato la copertura dei media.

Se i sondaggi sull’opinione pubblica sono qualcosa su cui basarsi, il Qatar sta perdendo la battaglia per i cuori e le menti dei fan negli Stati Uniti e in Europa, nonostante abbia attuato riforme di vasta portata del suo ex sistema del lavoro che metteva i lavoratori alla mercé dei loro datori di lavoro, e abbia di assicurare ai fan e agli attivisti che tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dallo stato civile, sarebbero i benvenuti.

Il Qatar potrebbe anche avere una reputazione mista nelle Nazioni che forniscono manodopera, sebbene i dati disponibili da quei Paesi siano scarsi. Allo stesso modo, mancano dati sull’atteggiamento dei fan nei confronti del Qatar in gran parte dell’Africa e in gran parte dell’Asia.

Un recente sondaggio statunitense ha suggerito che il 41% degli americani, il 51% degli appassionati di sport americani e il 61% dei fan accaniti hanno affermato che le violazioni dei diritti umani del Qatar hanno ridotto il loro interesse per la Coppa del Mondo.

Inoltre, un sondaggio YouGov commissionato da Amnesty International ha rilevato che il 67% dei 17.477 partecipanti al sondaggio in Europa,America Centrale e Latina, Stati Uniti e Kenyavoleva che le proprie federazioni calcistiche nazionali parlassero pubblicamente delle questioni legate ai diritti umani con i Mondiali del Qatar.

Per contrastare le percezioni negative, il Qatar ha investito molto per rendere la sua Coppa del Mondo un’esperienza indimenticabile.

Tuttavia, il corrispondente di calcio del ‘New York Times‘, Rory Smith, ha avvertito che l’investimento del Qatar potrebbe non andare a buon fine.

«Non è il calcio che fa i Mondiali, non proprio… I Mondiali, in fondo, sono un sentimento… Ciò che ha reso la Russia 2018… è stata Nikolskaya, la strada nel centro di Mosca che è diventata un hub per i tifosi di tutto il mondo, pieno di bandiere, bandierine e canti. Era la vista di migliaia e migliaia di peruviani per le strade di Saransk, una fascia rossa sui loro cuori. Era la sensazione che, anche in una vasta terra di steppa, montagne e foreste, non fossi mai stato a più di sei piedi da un colombiano», ha detto Smith.

Quella sensazione, che tocca non solo chi va al Mondiale, ma anche chi lo segue sugli schermi di casa, «non può essere forzata. Non può essere comandata in un’esistenza. Deve gestare, svilupparsi, fermentare».

È qui che l’apparente destinazione del Qatar a un pubblico di fascia alta, con la sua enfasi su sistemazioni costose e di lusso durante il torneo,potrebbe ritorcersi contro e minare il suo obiettivo di generare empatia per lo Stato del Golfo.

Molti di quelli seduti a casa, in particolare in Europa, Africa e Asia, potrebbero ritenere che i costi e l’accesso regolamentato abbiano impedito loro di partecipare.

«È difficile non preoccuparsi che molti di quei tifosi siano stati esclusi dal Qatar in virtù del fatto che non sono stati ammessi nel Paese senza biglietto per una partita e che con loro le sensazioni cambieranno, trasformando il torneo in una versione surrogata di se stessa, un tributo a tutte le cose che i soldi possono comprare… e a tutte le cose che non possono», ha avvertito Smith.

In ultima analisi, la cartina di tornasole della strategia sportiva del Qatar sarà se la Coppa del Mondo aiuterà il Qatar a riprodurre il suo successo geopolitico, ottenuto tanto da solo quanto con l’aiuto involontario dei suoi ex detrattori, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, quando ha sconfitto un boicottaggio economico e diplomatico di 3,5 anni. Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno revocato l’embargo all’inizio del 2021.

In definitiva, per beneficiare appieno del valore reputazionale del torneo, il Qatar, dopo la Coppa del Mondo, dovrà portare avanti le riforme sociali, economiche e politiche, anche se l’attenzione degli attivisti si sposta e si concentra su Paesi come l’Arabia Saudita e l’Egitto che è probabile che facciano offerte per i prossimi megaeventi sportivi come la Coppa d’Asia 2027 e la Coppa del Mondo 2030.

La capacità e la volontà del Qatar di andare avanti con le riforme potrebbero fare la differenza nel modo in cui il torneo viene ricordato, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, che probabilmente saranno cruciali per la difesa militare dello Stato del Golfo quando le chips saranno in calo.

Il problema è che i gruppi per i diritti umani, il lavoro ei gruppi LGBT potrebbero perdere la loro influenza. Il Qatar potrebbe non rimanere così ricettivo alle critiche come lo era in vista della Coppa del Mondo.

In un discorso di questa settimana, l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim, ha lamentato che da quando ha vinto i diritti di hosting, il Qatar è stato «sottoposto a una campagna senza precedenti che nessun Paese ospitante ha mai dovuto affrontare».

L’emiro ha continuato dicendo che «inizialmente abbiamo affrontato la questione in buona fede, e abbiamo persino considerato alcune critiche come positive e utili… (Ma) è diventato presto chiaro che la campagna tende a continuare e ad espandersi fino a includere invenzioni e doppi standard che erano così feroci che purtroppo ha spinto molte persone a mettere in discussione le ragioni e le motivazioni reali dietro questa campagna».