La COP27 ha creato opportunità per guadagni geopolitici?

I colloqui internazionali sul clima (COP27) si sono conclusi in Egitto questo fine settimana con un accordo sulla controversa questione del risarcimento degli Stati vulnerabili per la distruzione causata dal cambiamento climatico (noto come perdita e danno nel linguaggio climatico).

Resta da vedere se l’accordo sarà più che simbolico. Nel frattempo, continua l’inarrestabile marcia del riscaldamento, aggravata dal ricorso a maggiori combustibili fossili dovuto alle pressioni della guerra in Ucraina. Anche così, i recenti sviluppi nell’arena climatica forniscono agli Stati Uniti opportunità geopolitiche per rimodellare la propria strategia verso il Sud del mondo e il suo principale rivale, la Cina.

Gli Stati Uniti erano fortemente contrari alla creazione di un fondo separato per perdite e danni. Poche settimane prima della COP27, l’inviato statunitense per il clima John Kerry ha perso la calma in una risposta sconnessa a una domanda mirata sull’argomento da parte di un giornalista. Ma all’ultimo minuto gli Stati Uniti hanno cambiato idea, consegnando una vittoria agli Stati più poveri.

Ma il diavolo è nei dettagli. Finora, gli impegni per il finanziamento di perdite e danni sono arrivati quasi interamente dall’Europa, e questa è una piccola parte dei fondi necessari. E con i politici statunitensi -inclusi alcuni democratici– riluttanti a fare più che pagamenti simbolici per gli sforzi internazionali sul cambiamento climatico, il fondo rischia di rimanere più simbolico che sostanziale.

Nel frattempo, come ha spiegato il mio collega Anatol Lieven, i rischi e le minacce climatiche si stanno moltiplicando, anche se i budget del Pentagono per contrastare Russia e Cina continuano a gonfiarsi. Pertanto, nonostante tutto il clamore di Sharm El-Sheikh sull’impegno per un obiettivo di riscaldamento di 1,5 gradi Celsius (ora praticamente irraggiungibile), stiamo osservando un mondo di disastri naturali molto più grandi e degrado a lenta insorgenza della produttività umana e agricola giustapposti con crescendo grandi tensioni di potere. Eppure c’è forse ancora una possibilità di combattere per mantenere il riscaldamento globale entro 2 gradi Celsius. È un obiettivo per cui vale la pena lottare, poiché ogni frazione di grado arrestata potrebbe significare molte vite salvate.

Mentre in questi giorni è difficile trovare vittorie sostanziali sull’azione per il clima, la crisi climatica potrebbe avere risultati su un fronte inaspettato: la geopolitica.

La ripresa del dialogo USA-Cina sul cambiamento climatico (dopo che Pechino lo aveva inutilmente sospeso a seguito della sconsiderata visita di Nancy Pelosi a Taiwan lo scorso agosto) continua un disgelo iniziato con l’incontro Xi-Biden a margine del vertice del G20 in Indonesia. Tale cooperazione potrebbe produrre progressi significativi, tra l’altro, sul contenimento delle emissioni del potente metano più caldo e sul potenziamento più rapido delle tecnologie di energia rinnovabile. Ma il dialogo sul clima potrebbe anche aggiungere slancio verso una stabilizzazione complessiva della relazione bilaterale più importante del mondo.

Siamo ancora lontani da una tale stabilizzazione, ma l’arena del cambiamento climatico ha un ruolo da svolgere se vogliamo arrivarci.

L’impegno USA-Cina sul cambiamento climatico ha un altro potenziale vantaggio: una migliore strategia degli Stati Uniti verso il Sud del mondo. Questa strategia è fallita e ha un disperato bisogno di essere riparata. Washington ha esagerato nel vedere il Sud del mondo come un’arena della ‘competizione strategica’ in modi che stanno danneggiando gli interessi degli Stati Uniti. Nel dibattito polarizzato sulla guerra in Ucraina, un’ampia fetta del Sud del mondo ha preso una posizione indipendente.

Negli ultimi due decenni, la Cina ha notevolmente approfondito la sua presenza nel Sud del mondo, attraverso un commercio molto maggiore e un aumento degli investimenti nell’ambito della sua Belt and Road Initiative (BRI). Sebbene alcuni di questi investimenti non siano andati bene, molti Stati del Sud del mondo hanno accolto con favore un ruolo maggiore della Cina nelle loro economie. Ciò apre la possibilità a Pechino di fungere da canale per colmare le differenze Nord-Sud.

Questo si sta già vedendo in una certa misura sulla riduzione del debito per gli Stati più poveri colpiti duramente dal doppio shock di Covid e dalla guerra in Ucraina. Gli Stati ricchi del Club di Parigi e la Cina stanno lavorando insieme attraverso l’iniziativa di sospensione del servizio del debito del G20.

Per quanto riguarda il cambiamento climatico, la Cina si è schierata fermamente con il Sud del mondo sui sinistri, ma ha anche indicato che potrebbe contribuire al fondo di nuova istituzione, purché si intenda su base volontaria. Questo è un potenziale percorso per Washington e Bruxelles per giustificare l’aumento dei loro contributi, e potrebbe quindi innescare un ciclo di rafforzamento reciproco di maggiori finanziamenti da parte di tutti i principali emettitori per gli Stati più vulnerabili. Se Washington e Pechino desiderano cercare anche un certo allentamento della loro guerra commerciale, ridurre le barriere e invertire le tariffe sui prodotti energetici puliti, potrebbe essere meno controverso di altre azioni conciliative.

In un mondo di profonde divisioni e crisi esistenziali, le opportunità per riparare il sistema internazionale sembrano essere poche e lontane. Washington e Pechino non dovrebbero esimersi dall’utilizzare il cambiamento climatico come una di queste opportunità