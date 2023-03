La concorrenza strategica tra Pechino e Washington mette in dubbio la politica dell’‘una Cina’

Il pessimismo circonda il futuro delle relazioni Cina-USA e la possibilità di un conflitto tra le due potenze nucleari. Lo Stretto di Taiwan è diventato il più probabile focolaio di conflitto tra la concorrenza strategica degli Stati Uniti con la Cina e il crescente disaccordo sulla questione di Taiwan.

Sebbene la politica One China degli Stati Uniti sia diversa dal principio One China della Cina, vi è consenso tra le due potenze sul fatto che “sia la Cina continentale che Taiwan appartengono a un’unica Cina” e che gli Stati Uniti non supportano “l’indipendenza di Taiwan” o ” una Cina, una Taiwan’. Ma la comunità strategica cinese sta perdendo fiducia nella politica statunitense ed è ansiosa che le relazioni Cina-USA vengano scosse dall’erosione di questo fondamento politico.

A complicare ulteriormente le cose, la posizione di Taiwan sulle relazioni politiche tra le due sponde dello Stretto è inaccettabile nella Cina continentale, dove si ritiene che Taiwan promuova la politica “una Cina, una Taiwan”. Per la Cina, l’impegno statunitense nei confronti di Taiwan a fini competitivi è effettivamente visto come un sostegno alla politica “una Cina, una Taiwan”.

Una parte importante della strategia del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è incentrata sulla competizione per l’influenza geostrategica. Nel dicembre 2021, l’assistente del segretario alla Difesa degli Stati Uniti Ely Ratner ha testimoniato davanti al Congresso che “Taiwan si trova in un nodo critico all’interno della prima catena di isole… che è fondamentale per la difesa degli interessi vitali degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico”.

La sua testimonianza ha scatenato un ampio dibattito negli ambienti politici cinesi e statunitensi, con molti studiosi cinesi che hanno sostenuto che l’amministrazione Biden potrebbe aver violato la politica statunitense One China con la percezione di Taiwan come una risorsa strategica degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti ha negato che le dichiarazioni di Ratner rappresentassero un cambiamento nella sua politica.

Dopo lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina, l’amministrazione Biden e la comunità strategica degli Stati Uniti ritengono che gli Stati Uniti abbiano maggiori motivi per rafforzare le loro “relazioni non ufficiali” con Taiwan, in particolare le loro relazioni militari. Poiché l’amministrazione Biden non è riuscita a scoraggiare la Russia, non può commettere lo stesso errore nello Stretto di Taiwan. Gli Stati Uniti ritengono di dover aumentare la deterrenza per impedire alla Cina di invadere Taiwan e che la Cina continentale abbia una tempistica per risolvere la questione di Taiwan.

Secondo la Cina, sono le autorità taiwanesi a cambiare lo status quo nello Stretto di Taiwan con il sostegno degli Stati Uniti. Le operazioni militari della Cina nello Stretto di Taiwan sono progettate per scoraggiare tali cambiamenti. Negli ultimi anni Pechino ha promosso con forza l’integrazione e lo sviluppo attraverso lo Stretto e ha fatto della provincia del Fujian, la provincia continentale più vicina a Taiwan, una zona dimostrativa per questo obiettivo. Alcuni sostengono che se la Cina si preparasse al conflitto, non promuoverebbe lo sviluppo economico nel Fujian. Tuttavia, il National Defense Authorization Act per l’anno fiscale 2022 ha aumentato significativamente la spesa militare statunitense a Taiwan.

La Cina ritiene che la deterrenza statunitense in nome dell’“ambiguità strategica” stia aumentando, mentre le assicurazioni statunitensi che non sosterranno un cambiamento unilaterale dello status quo da parte di Taiwan stanno diventando meno credibili. Alcuni nella comunità strategica degli Stati Uniti ritengono che l’“ambiguità strategica” debba essere sostituita con la “chiarezza strategica”. Ciò sta rafforzando la convinzione della Cina che gli Stati Uniti cercheranno di mantenere Taiwan separata dalla Cina continentale per evitare che l’influenza geostrategica della Cina superi quella degli Stati Uniti.

Taiwan ha un ruolo importante nella competizione strategica degli Stati Uniti con la Cina nei domini della tecnologia critica e dell’ideologia. Nell’ottobre 2021 l’amministrazione Biden ha lanciato ampi controlli sulle esportazioni di chip per computer in Cina, tentando nel contempo di creare una “catena di fornitura di semiconduttori democratica” che includesse Taiwan. Per la Cina, questa politica ha due implicazioni. Significa che gli Stati Uniti impediranno alla Cina di trasformarsi in una potenza di prima classe. Inoltre offusca la natura della questione taiwanese includendo Taiwan nel regno della competizione ideologica USA-Cina.

Le recenti elezioni di leadership per il Partito Democratico Progressista al governo in vista delle elezioni presidenziali di Taiwan del 2024, le imminenti elezioni presidenziali statunitensi del 2024 e una possibile visita a Taiwan del presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy hanno aumentato l’incertezza sulle relazioni Cina-USA e attraverso lo Stretto. In questo contesto c’è meno spazio per cercare un terreno comune preservando le differenze. L'”incidente del pallone” del febbraio 2023 e il successivo rinvio del viaggio programmato del Segretario di Stato americano Antony Blinken a Pechino rivelano che gli attuali meccanismi di prevenzione e gestione delle crisi sono insufficienti quando il deficit di fiducia reciproca è così ampio.

Data l’importanza della questione di Taiwan, Cina e Stati Uniti dovrebbero condurre un dialogo strategico sulla stabilità e un dialogo sulla prevenzione e la gestione delle crisi. Se la politica di avviare tali dialoghi ufficiali si rivela difficile, entrambe le nazioni dovrebbero promuovere attivamente dialoghi di “seconda pista” per eliminare incomprensioni, evitare calcoli errati e informare meglio il processo decisionale del governo.