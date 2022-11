La comunità internazionale deve prepararsi per una Russia post-Putin

Nove mesi sono sufficienti per far nascere un essere umano, ma a quanto pare non bastano perché il Presidente russo Vladimir Putin si renda conto della follia della sua guerra contro l’Ucraina. Invece, sta diventando sempre più chiaro che nessun accordo significativo sarà possibile finché Putin rimarrà al potere. La comunità internazionale deve quindi cercare strade per una pace duratura con una futura Russia post-Putin.

Per molti decenni, l’URSS e successivamente la Federazione Russa hanno svolto un ruolo importante nell’avanzamento del progresso dell’umanità. In netto contrasto con i suoi predecessori, Vladimir Putin sta ora allontanando la Russia da quell’eredità e sta trasformando il Paese in uno Stato paria. Gli atti di ostilità russi sono di portata globale e comprendono qualsiasi cosa, dalla guerra in Georgia alla sovversione della politica interna in tutto l’Occidente. Da quando l’attacco non provocato all’Ucraina è iniziato nel 2014, il regime di Putin ha intrapreso un’ulteriore frenesia diplomatica che ha sempre più alienato gli amici più stretti e i partner stranieri della Russia.

Eppure, solo quattro anni fa, la Russia era parte di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU sulla protezione dei civili nei conflitti armati che riconosceva per la prima volta il legame intrinseco tra fame e conflitto. La Russia ora si comporta in netto contrasto con questi principi. In quattro diverse occasioni quest’anno, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha clamorosamente rimproverato la Russia per la sua invasione dell’Ucraina e per le violazioni ingiustificate ed eclatanti delle norme delle Nazioni Unite. La Russia è stata sospesa dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa e ha perso il suo seggio nel Consiglio direttivo dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

In una risoluzione del marzo 2022, il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra ha deciso di istituire una commissione per indagare sulle violazioni commesse durante l’invasione russa dell’Ucraina. Una risoluzione successiva ha esaminato il deterioramento della situazione dei diritti umani in Ucraina a seguito dell’invasione. Ciò ha portato a un rapporto della Commissione internazionale d’inchiesta indipendente sull’Ucraina che ha affrontato gli eventi della fine di febbraio e marzo 2022 nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy dell’Ucraina settentrionale.

Le prove continuano ad aumentare indicando decine di migliaia di crimini di guerra commessi dalle forze russe che agiscono sotto la responsabilità del comando, distinti da elementi canaglia occasionali. Queste prove includono dichiarazioni ufficiali, azioni e campagne sistematiche guidate dalla politica con un chiaro intento genocida, inclusa una pulizia etnica diffusa, deportazioni e ripetuti attacchi missilistici e di artiglieria su larga scala alle popolazioni civili e alle infrastrutture civili vitali.

Per un guadagno territoriale relativamente minore, Putin ha sacrificato la reputazione e il benessere socioeconomico della Russia. Peggio ancora, gli effetti del rimbalzo sono aumentati anche in tutto il mondo creando insicurezza alimentare ed energetica, un’escalation dell’inflazione e un diffuso impoverimento. Non ci sarebbe mai stato un buon momento per una tale disavventura volontaria, ma sulla scia della pandemia di Covid, il tempismo non potrebbe essere peggiore.

La crescente falsità del regime di Putin è ora così grave che i membri dell’élite non possono nemmeno fidarsi l’uno dell’altro, con figure chiave vicine al Cremlino impegnate in attacchi pubblici alla leadership dell’esercito russo. Mentre il fallimento sul campo di battaglia e l’isolamento internazionale continuano a erodere l’autorità di Putin, il suo intero modello di governo è ora minacciato. Le prospettive della Russia oggi sono le più deboli possibili dalla seconda guerra mondiale, con una serie di possibili pericoli che ora emergono tra cui l’approfondimento delle divisioni interne e il potenziale collasso del Paese.

Sebbene sia importante escludere qualsiasi interferenza nella governance interna della Federazione Russa, l’Occidente può e deve chiedere il pieno rispetto degli obblighi internazionali della Russia di difendere i diritti umani e le legittime aspirazioni dei cittadini russi. In questa fase, l’inclusione dei governi locali e dei comuni russi nello sforzo globale per affrontare il cambiamento climatico e la ripresa dalla pandemia potrebbe aprire alla deconcentrazione o al livellamento del potere. Quando il presidente Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, diversi stati e comuni statunitensi hanno rafforzato il loro impegno in tal senso.

Potremmo già assistere ai primi segnali di allarme di un degrado nello Stato russo mentre le sanzioni e le sconfitte militari infliggono nuovi colpi e signori della guerra come il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin e il leader ceceno Ramzan Kadyrov mettono apertamente in discussione la guida della guerra di Putin. I membri dell’élite russa devono fare il punto su questo declino e andare oltre l’imperialismo fuorviato di oggi al fine di sfruttare le energie della società russa e riformare completamente le istituzioni del Paese.

La vera Russia è più profonda e più ricca dei miliardi rubati di oggi in beni e delle vite perse dalle guerre genocide di Putin contro i vicini del Paese. La vera Russia, compresa la sua società civile repressa e le comunità russe di talento in tutto il mondo, può sforzarsi di ottimizzare risultati su larga scala che elevano il popolo russo e migliorano le loro vite, ripristinando al contempo le partnership internazionali e il rispetto globale. Ciò sarà possibile solo attraverso l’apertura, la trasparenza e la responsabilità dei leader eletti separati dal potere del denaro, dei media e della mania. Molteplici reti di russi all’estero devono fondersi attorno a un programma di riforme che guardi a una Russia post-Putin e inauguri una nuova era di leadership benevola che anteponga il benessere del popolo russo agli angusti interessi predatori dell’attuale leadership cleptocratica del Paese .

La comunità internazionale dovrebbe quindi concentrare la propria attenzione e le proprie risorse non solo per consentire all’Ucraina di vincere la guerra, ma anche per incoraggiare un processo di riconciliazione e convergenza che unisca tutti i vari e spesso contrastanti elementi dell’opposizione russa sia internamente che nella diaspora. Questo non sarebbe senza precedenti. È stata l’unificazione dell’opposizione serba che ha portato al rovesciamento del regime di Milosevic.

Il riconoscimento dei dilemmi e delle tensioni interne che la Russia sta affrontando, in quanto distinto ma in aggiunta al danno causato all’Ucraina e al mondo in generale, merita attenzione al prossimo vertice del G20. Il soffocamento della società civile e del dissenso ha privato il popolo russo della sua legittima libertà di espressione. Nonostante vari sondaggi d’opinione russi indichino il sostegno della maggioranza all’invasione dell’Ucraina, ciò non può essere autenticato in modo credibile. Con il suo comportamento e le sue sole dichiarazioni, il Cremlino si è squalificato dalle relazioni internazionali. È tempo che i leader mondiali riconoscano che un cambio di rotta a Mosca è essenziale.

Per avanzare verso l’obiettivo della pace, la comunità internazionale deve agire per aiutare a rafforzare le voci russe alternative. Le reti, le istituzioni e i metodi globali che possono consentire capacità di mediazione e negoziazione nei conflitti in tutto il mondo, sono una risorsa vitale per promuovere l’impegno con la società civile russa, che è in gran parte messa a tacere internamente ma non all’estero, e può anche essere avvicinata virtualmente a il livello locale. Far convergere la società civile russa su alternative pacifiche e una narrativa diversa da quella del Cremlino è la chiave per deconcentrare il potere politico in Russia e incubare una vera riforma partecipativa. Potrebbe anche essere il modo migliore per raggiungere una pace sostenibile.

