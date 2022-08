L’’ambiguità strategica’ – la politica che ha sostenuto la difesa occidentale di Taiwan per mezzo secolo o più – si basa su un’altra ambiguità: lo status di Taiwan nel diritto internazionale. E questo stato è importante perché potrebbe aiutarci a rispondere a tre domande:

la Cina ha il diritto legale di ripristinare il controllo sul proprio territorio con la forza?

Taiwan e i suoi alleati hanno il diritto legale di resistere a un simile attacco?

Taiwan potrebbe anche avere il diritto di dichiarare l’indipendenza?

Le isole che conosciamo come Taiwan sono state abitate per 30.000 anni, anche da ondate successive di popoli provenienti dalla Cina continentale. Taiwan fu soggetta alla parziale colonizzazione olandese e spagnola dall’inizio del XVII secolo, fu in parte controllata dai resti della dinastia Ming della terraferma dal 1661, poi colonizzata dalla dinastia Qing della terraferma dal 1683. L’isola principale fu incorporata come provincia cinese nel 1887 .

Dopo la prima guerra sino-giapponese del 1894-95, Taiwan fu ceduta per trattato al Giappone. (All’epoca, e fino al 1928, un paese poteva acquisire legalmente la sovranità su un territorio straniero mediante la guerra o la colonizzazione.) Poi, dopo la sconfitta del Giappone nel 1945, le Nazioni Unite misero Taiwan sotto il controllo della Repubblica di Cina. La Repubblica Democratica del Congo, fondata nel 1912, era guidata dal nazionalista Kuomintang, alleato in tempo di guerra dei principali paesi occidentali.

Il Giappone rinunciò alla sua pretesa su Taiwan ai sensi del Trattato di pace di San Francisco del 1951, ma né quell’accordo né altri risolsero la futura sovranità di Taiwan. Tuttavia, nella non vincolante Dichiarazione del Cairo del 1943, le potenze alleate avevano concordato che Taiwan sarebbe stata restituita alla Repubblica Cinese.

Una Cina, due governi rivali

Il contesto cambiò di nuovo nel 1949, quando le forze comuniste vinsero la guerra civile cinese e proclamarono la Repubblica popolare cinese (RPC) come stato successore della sconfitta della Repubblica popolare cinese. Sia la Repubblica Democratica del Congo, che si era ritirata a Taiwan, sia la Repubblica popolare cinese affermavano di essere l’unico “stato” legale e quindi il governo legittimo di tutta la Cina.

La Repubblica Democratica del Congo fu accettata come membro fondatore delle Nazioni Unite nel 1945 e trattata come il rappresentante di tutta la Cina per il prossimo quarto di secolo. Nel 1971, tuttavia, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto la Repubblica popolare cinese come gli “unici rappresentanti legittimi” della Cina alle Nazioni Unite ed ha espulso i rappresentanti della Repubblica popolare cinese. La decisione delle Nazioni Unite ha stabilito quale entità era competente a rappresentare la Cina come stato membro delle Nazioni Unite ma non si occupava della sovranità su Taiwan.

Fin dall’inizio, sia la RPC che la Repubblica Democratica del Congo hanno affermato che Taiwan faceva parte della ‘loro’ Cina. Nonostante non abbia mai governato Taiwan, la RPC mantiene oggi lo stesso principio ‘una sola Cina’. Per molti decenni, la Repubblica Cinese ha anche rivendicato tutta la Cina, nonostante avesse perso il controllo della terraferma nel 1949 e fosse stata espulsa dalle Nazioni Unite nel 1971.

Dagli anni ’90, i leader taiwanesi hanno pragmaticamente accettato che la Cina continentale sia governata dalla RPC, ma la Costituzione di Taiwan rivendica ancora formalmente tutta la Cina. Taiwan si è sempre più vista anche come un paese de facto indipendente, separato dalla terraferma. In parte per paura di innescare una risposta militare, Taiwan non si è formalmente dichiarata un nuovo stato legalmente indipendente.

Opinione internazionale

Dopo il passaggio alle Nazioni Unite nel 1971, gli Stati Uniti e l’Australia hanno riconosciuto la RPC come l’unico governo legale di ‘una sola Cina’. Gli Stati Uniti inizialmente accettarono che Taiwan facesse parte della Cina, ma in seguito seguirono la posizione australiana di ‘riconoscere’ semplicemente la pretesa sovrana della RPC su Taiwan.

Gli Stati Uniti, l’Australia e vari altri Stati chiesero che la disputa sulla statualità sia risolta pacificamente dai governi di Pechino e Taipei. Ma questa posizione è difficile da conciliare con la legislazione statunitense che consente la vendita di armi per Taiwan da utilizzare a sua difesa.

La maggior parte degli stati non ha riconosciuto Taiwan come stato indipendente o governo legale. Invece, hanno affrontato in modo pragmatico Taiwan – attraverso la diplomazia non ufficiale, la cooperazione commerciale e ambientale, o per altri scopi – come entità con uno status giuridico internazionale unico. Mentre 139 paesi riconoscono la Palestina, ad esempio, solo 15 riconoscono Taiwan come stato.

Parte della Cina?

Legalmente, Taiwan non è uno stato. Ma soddisfa molti dei criteri legali della statualità avendo una popolazione, un territorio definito e un governo indipendente ed efficace. Il quarto criterio, la capacità di entrare in rapporti legali con altri stati, è più problematico, proprio perché la maggior parte degli altri stati non accetta che Taiwan goda dei diritti legali di uno Stato.

I diritti che mancano a Taiwan includono la piena rappresentanza diplomatica, la capacità di stipulare trattati multilaterali e l’appartenenza a organizzazioni internazionali come l’ONU. Decisamente, tuttavia, un’entità non può essere uno Stato se l’entità stessa non afferma di essere uno Stato. Taiwan non fa tale affermazione.

Da dove viene questo Taiwan? Legalmente, cinque fattori pesano a favore del fatto che Taiwan faccia parte della Cina:

per più di 40 anni, sia la RPC che la RDC hanno concordato che Taiwan fa parte di “una Cina” (pur contestando il legittimo governo su di essa), e la Costituzione della RDC lo dice ancora

nessuno Stato estero (compreso il Giappone) ha affermato alcuna pretesa concorrente su Taiwan, per non parlare di uno migliore

le potenze alleate e l’ONU affidarono Taiwan all’allora governo cinese dopo la seconda guerra mondiale

l’ONU (forse opportunamente) non ha considerato Taiwan un territorio colonizzato, soggetto al diritto all’autodeterminazione, dopo il 1945

pochi Stati (incluso l’Occidente) negano esplicitamente che Taiwan faccia parte della Cina e la maggior parte ha acconsentito alla rivendicazione territoriale cinese.

Anche uno dei più illustri avvocati internazionali dell’Australia, il defunto James Crawford, ex giudice della Corte internazionale di giustizia, concluse che Taiwan era territorio cinese, con una governance contestata.

Se Taiwan è territorio cinese dal 1945, non importa che la Repubblica popolare cinese non l’abbia mai governato. La sovranità statale sul territorio è distinta dalla capacità di un particolare governo di controllare quel territorio in un dato momento. Nelle guerre civili, le forze ribelli spesso detengono il territorio senza intaccare la sovranità dello stato.

Reprimere la ribellione?

In effetti, questa è la base della pretesa della Cina di avere il diritto di riprendere Taiwan con la forza: che desidera ripristinare il controllo sul territorio cinese detenuto dagli insorti in una guerra civile incompiuta. I governi normalmente hanno il diritto, ai sensi del diritto internazionale, di sopprimere la ribellione nel loro territorio, anche da parte delle forze residue di un precedente governo sconfitto. In questa luce, il recente comportamento cinese non può essere visto come un’aggressione, come viene spesso descritto in Occidente, ma come una legittima applicazione dei propri diritti.

Inoltre, se Taiwan fa parte della Cina, gli altri Stati non hanno il diritto legittimo di interferire in quella che è una questione interna. Da questo punto di vista, Taiwan, non essendo uno stato, non ha diritto all’autodifesa contro gli sforzi della Cina per ristabilire l’ordine nel proprio territorio e altri Stati violerebbero il diritto internazionale aiutando Taiwan a resistere.

A contrastare questa visione ci sono diversi argomenti potenti:

controversie uniche come questa devono essere risolte pacificamente, non con la forza

Stati de facto come Taiwan beneficiano anche del divieto internazionale sull’uso della forza militare e godono de facto del diritto all’autodifesa

Il possibile diritto all’autodeterminazione di Taiwan, discusso di seguito, include la libertà dalla repressione militare.

Questi argomenti sono a disagio con la sovranità cinese sul proprio territorio e il Consiglio di sicurezza – dove la Cina ha un veto – non ha sostenuto questi argomenti (nonostante lo abbia fatto in altre situazioni). Ma in questo caso la pace è probabilmente un valore più alto dei diritti territoriali formali.

Tuttavia, secondo il diritto internazionale, non esiste alcun diritto di proteggere entità non statali semplicemente per “difendere la democrazia” o “difendere la libertà”. Non esiste alcun diritto di intervento umanitario per rispondere alle probabili atrocità cinesi. E non esiste il diritto di interferire nelle controversie territoriali estere per contenere un avversario, o per altri motivi geostrategici.

Non fa parte della Cina?

Alcuni fattori pesano sul fatto che Taiwan faccia parte della Cina.

La questione della sovranità non è stata formalmente risolta nella transizione del dopoguerra dal dominio giapponese e le preferenze strategiche alleate non sono necessariamente buone leggi. Le Nazioni Unite non consideravano Taiwan una colonia giapponese matura per essere decolonizzata attraverso l’autodeterminazione – anche se probabilmente avrebbe dovuto farlo – e invece hanno lasciato che gli alleati dessero Taiwan alla Cina per premiare il loro alleato in tempo di guerra della Repubblica Democratica del Congo. La maggior parte della popolazione non era quindi associata alla Repubblica Dominicana, comprese le popolazioni indigene austronesiane e milioni di discendenti dei primi coloni cinesi.

Un argomento legale più contemporaneo suggerisce che, anche se Taiwan è legalmente parte della Cina, il suo popolo ha ora un nuovo diritto di esercitare l’autodeterminazione ‘riparatrice’. Questo diritto risiede nella loro indipendenza de facto dalla terraferma per oltre 70 anni, nel loro apparente desiderio di essere governati separatamente e nella loro identità distintiva.

Da questo punto di vista, sarebbero liberi di scegliere una qualche forma di sistemazione con la Cina, incluso lo status quo, l’autonomia all’interno della Cina o la piena indipendenza, anche se la Cina probabilmente rifiuterebbe tutte queste cose. Da una prospettiva progressista e dei diritti umani, questo è un modo interessante per andare avanti. Tuttavia, è un’espansione legalmente controversa dell’autodeterminazione, che storicamente si applicava principalmente alle colonie. La legge non è sempre giusta.

Se Taiwan dovesse dichiarare l’indipendenza in futuro, il suo successo nel diventare uno stato dipende dal fatto che riesca a mantenere il controllo sul suo territorio e sulle sue persone, ad esclusione della Cina, ed essere accettato dalla comunità internazionale. Il Kosovo è un esempio di entità che sta ancora attraversando quel processo di separazione dall’ex Jugoslavia, con poco più della metà degli altri Paesi che lo riconosce.

I rischi dell’ambiguità

L’ambiguità strategica, progettata per mantenere lo status quo a Taiwan, è talvolta descritta come l’opzione meno peggiore (per Taiwan e l’Occidente, anche se non per la Cina). L’elusione della controversia legale ha consentito ai taiwanesi di prosperare e, tardivamente dagli anni ’80, di democratizzarsi. Ha servito l’imperativo strategico occidentale di contenere la Cina. E ha consentito la pace durante un lungo periodo postbellico di relativa debolezza militare cinese.

Non sorprende che la Cina sia diventata più assertiva sui suoi diritti rivendicati. Se Taiwan è legalmente parte della Cina, non sorprende nemmeno il desiderio dell’Occidente di evitare di risolvere la controversia secondo un diritto internazionale incerto e la sua insistenza nel mantenere l’ambiguità strategica e legale.

Il problema è che le controversie legali non possono essere lasciate a marcire indefinitamente senza conseguenze (in assenza di un miracoloso cambio di regime in Cina). Alla fine devono essere risolti o pacificamente – secondo la legge o mediante un’equa negoziazione – o ricorrendo a una guerra (possibilmente illegale). Nessuna delle due strade è garantita per produrre un risultato favorevole a Taiwan o all’Occidente.

L’ambiguità strategica può far guadagnare un po’ più di tempo per la pace, ma rischia anche di mettere in pericolo la pace a lungo termine.