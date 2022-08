La statunitense Redwire Corporation si sta preparando per consentire la coltivazione della canapa nella Stazione Spaziale Internazionale. Secondo l’azienda, la serra Redwire potrebbe essere lanciata nella primavera del prossimo anno, in quanto è l’unica piattaforma di crescita di piante di proprietà e gestita commercialmente in grado di crescere dai semi alla maturità nello spazio. I legislatori della piccola Nazione sudamericana della Guyana hanno approvato una legge sulla canapa industriale che depenalizza la coltivazione della canapa e apre la strada a un’industria autorizzata. I due fornitori di marijuana medica del Minnesota si trovano improvvisamente ad affrontare frotte di nuovi rivali grazie a una legge statale innovativa che permette la vendita di edibili di THC derivati dalla canapa in punti vendita tradizionali come drogherie e minimarket.Nel Nuovo Messico sta entrando in funzione una maggiore produzione di cannabis a scopo ricreativo e nuovi rivenditori stanno stabilendo le connessioni necessarie per assicurarsi l’approvvigionamento. Il produttore e rivenditore di cannabis SNDL ha accettato di acquistare le azioni che non possiede ancora del produttore The Valens Co. in un accordo che, secondo l’azienda di Alberta, creerà «un operatore dominante» integrato verticalmente in Canada.

Stati Uniti

Più canapa nello spazio

La statunitense Redwire Corporation si sta preparando per consentire la coltivazione della canapa nella Stazione Spaziale Internazionale.

Secondo l’azienda, la serra Redwire potrebbe essere lanciata nella primavera del prossimo anno, in quanto è l’unica piattaforma di crescita di piante di proprietà e gestita commercialmente in grado di crescere dai semi alla maturità nello spazio.

Durante questa missione, il cliente di Redwire, Dewey Scientific, coltiverà canapa industriale nella serra durante un esperimento di 60 giorni per uno studio sull’espressione genica. Dewey Scientificè un’azienda focalizzata sulla cannabis che cerca di aumentare l’efficienza e la resa delle colture riducendo al contempo i fattori di produzione.

«Lavoriamo all’intersezione tra l’allevamento classico e la biologia molecolare», afferma l’azienda.

L’esperimento sulla canapa è solo il primo passo, dice Redwire.

«La serra Redwire amplierà le opportunità di scoperta scientifica per migliorare la produzione di colture sulla Terra e consentirà una ricerca critica per la produzione di colture nello spazio, a beneficio dei futuri voli umani di lunga durata», ha dichiarato Dave Reed di Redwire.

Oltre a migliorare le colture sul nostro pianeta, si tratta di qualcosa che sarà fondamentale anche nello spazio, quando l’umanità raggiungerà le stelle, non solo per il cibo, ma anche per l’ossigeno e il recupero dell’acqua.

«Aumentare la produttività della ricerca sulla produzione di colture nello spazio, grazie a capacità sviluppate commercialmente, sarà importante per fornire conoscenze critiche per le missioni Artemis della NASA e oltre», ha dichiarato Reed.

Nell’ambito del programma Artemis, la NASA sta collaborando con partner commerciali e internazionali per stabilire una presenza sostenibile a lungo termine sulla Luna per preparare le missioni su Marte.

Questa non sarà la prima volta di Redwire sulla ISS. I suoi dispositivi Passive Orbital Nutrient Delivery System (PONDS), sviluppati in collaborazione con Tupperware Brands, sono già in funzione sulla stazione spaziale. Il PONDS è stato sviluppato per il Sistema di Produzione Vegetale (Veggie) della NASA.

Questa non sarà nemmeno la prima volta che la canapa industriale viene portata nello spazio. Ufficialmente, ciò è avvenuto nel 2019, quando i semi di canapa coltivati nel Kentucky sono stati portati sulla ISS per valutare la stabilità dei semi dopo un’esposizione prolungata a condizioni di microgravità.

Curiosità: le prime piante coltivate nello spazio sono state l’Arabidopsis (crescione) dall’equipaggio della stazione spaziale sovietica Salyut 7 nel 1982. Prima di allora erano stati portati nello spazio dei semi.

Guyana

Il Parlamento della Guyana approva la legislazione sulla canapa industriale

I legislatori della piccola Nazione sudamericana della Guyana hanno approvato una legge sulla canapa industriale che depenalizza la coltivazione della canapa e apre la strada a un’industria autorizzata.

La legge sulla canapa industriale è stata introdotta nell’Assemblea Nazionale del Parlamento della Guyana a maggio ed è stata approvata l’8 agosto.

La nuova legge consentirà alla Guyana di creare un’autorità di regolamentazione della canapa industriale, la Guyana Industrial Hemp Regulatory Authority, con un consiglio direttivo.

L’ente regolatore potrà rilasciare licenze a individui o aziende per la coltivazione della canapa e la fabbricazione di prodotti a base di canapa, «compresi alimenti, tessuti, mobili, medicinali e cosmetici», secondo la legge.

Saranno consentite anche licenze di ricerca.

La canapa industriale è definita come cannabis e derivati con una concentrazione di THC inferiore allo 0,3% in peso secco.

Il Ministro dell’Agricoltura Mustapha Zulfikar ha detto che si aspetta che la produzione di canapa sia una manna economica e «una preziosa fonte di valuta estera», secondo il Caribbean National Weekly.

Il presidente della Guyana Mohamed Irfaan Ali vede l’opportunità di convertire i coltivatori di marijuana alla canapa, secondo quanto riportato da Stabroek News.

Stati Uniti

La legge sugli edibili di canapa del Minnesota introduce nuovi rivali, sconvolgendo il mercato della marijuana

I due fornitori di marijuana medica del Minnesota si trovano improvvisamente ad affrontare frotte di nuovi rivali grazie a una legge statale innovativa che permette la vendita di edibili di THC derivati dalla canapa in punti vendita tradizionali come drogherie e minimarket.

La legge – approvata dai legislatori statali a maggio – ha scatenato un boom della cannabis quando è entrata in vigore il 1° luglio e ha rimodellato il mercato del Minnesota in quello che probabilmente è l’unico del suo genere nella nazione.

In effetti, la vendita di cibi e bevande a base di canapa e infusi di THC equivale a un mercato della marijuana per uso adulto.

Allo stesso tempo, i due fornitori di marijuana medica autorizzati dal Minnesota devono ora confrontarsi con un numero sconosciuto e illimitato di rivenditori che vendono inebrianti edibili derivati dalla canapa.

Inoltre, il mercato rinvigorito sta attirando l’interesse di coltivatori e produttori di canapa di altri Stati.

Con la nuova legge, chiunque abbia i soldi può aprire un negozio e vendere prodotti derivati dalla canapa.

«La cosa strana della nostra nuova legge è che non c’è alcun obbligo di licenza, quindi non c’è bisogno del permesso di nessuno per iniziare a vendere», ha detto Jason Tarasek, fondatore dello studio legale Minnesota Cannabis Law.

«Se potete permettervi di affittare un negozio, siete pronti per gli affari».

Al contrario, Goodness Growth Holdings, la società madre dei dispensari a marchio Green Goods che è stata acquistata da Verano Holdings, con sede a Chicago, e Green Thumb Industries, che gestisce i negozi Rise, insieme gestiscono solo 14 punti vendita di MMJ in tutto lo Stato.

Inoltre, le due società di MMJ autorizzate sono un mese indietro rispetto ai rivenditori di canapa nella vendita di prodotti commestibili.

Mentre gli edibili derivati dalla canapa sono stati messi in vendita il 1° luglio, Goodness Growth e GTI non hanno potuto iniziare a vendere edibili a base di marijuana fino al 1° agosto.

«Questo potrebbe essere un ostacolo competitivo per loro nel breve periodo», ha detto Tarasek, aggiungendo che è probabile che una varietà di nuovi fornitori di commestibili derivati dalla canapa entrino nel mercato.

«Si vedranno saloni di consumo. I bar… inizieranno a offrire prodotti a base di THC proprio nella loro area principale o forse avranno una piccola area THC satellite».

Opportunità infinite?

La nuova legge consente sia prodotti a base di THC delta-8 che di THC delta-9, nonché altri intossicanti derivati dalla canapa.

Limita inoltre gli intossicanti derivati dalla canapa a 5 milligrammi di THC per dose, con un massimo di 50 milligrammi di THC per confezione.

Altre restrizioni includono:

Gli edibili devono essere contenuti in confezioni a prova di bambino e di manomissione e devono riportare l’etichetta “Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini”.

I prodotti non possono essere «modellati su una marca di prodotti consumati principalmente dai bambini o commercializzati per loro” o “confezionati in modo da assomigliare alla confezione di un marchio, di una caratteristica o di un prodotto specifico di qualsiasi prodotto alimentare disponibile in commercio».

I prodotti devono essere testati per verificare la presenza di muffe, metalli pesanti, pesticidi, fertilizzanti e solventi.

Da quando sono iniziate le vendite degli edibili infusi di THC, c’è stata una forte domanda da parte dei consumatori, ha detto Steven Brown, amministratore delegato del rivenditore Nothing But Hemp e cofondatore della Minnesota Cannabis Association(MCA).

Questo, a sua volta, ha fatto nascere immediatamente una serie di imprenditori che cercano di capitalizzare l’ondata di cittadini del Minnesota affamati di edibili.

«C’è sicuramente una corsa al verde in miniatura», ha detto Brown, che è diventato sia rivenditore che grossista di edibili a base di canapa e infusi di THC.

«L’opportunità è infinita in questo momento».

Se a questo si aggiunge una bassa soglia d’ingresso e un’impennata della domanda da parte degli abitanti del Minnesota, lo Stato sta vivendo una rivoluzione della cannabis, secondo Brown.

«L’aspetto davvero positivo è che dà la possibilità alle minoranze e alle persone a basso reddito di avere un’opportunità nell’industria della cannabis», ha aggiunto.

Tuttavia, queste opportunità stanno già incontrando dei limiti.

Diversi comuni del Minnesota hanno imposto moratorie sugli edibili di cannabis e altri stanno considerando di vietarli.

Anche gli edibili di marijuana

I prodotti commestibili che Goodness Growth e GTI hanno potuto iniziare a vendere il 1° agosto sono derivati dalla marijuana e non dalla canapa.

Questo cambiamento, attuato dalle autorità di regolamentazione, è stato annunciato lo scorso dicembre.

Goodness Growth e GTI hanno un vantaggio rispetto alle loro controparti di canapa almeno sotto un aspetto: La potenza del THC.

I due operatori multistatali sono autorizzati a vendere fino a 100 milligrammi di THC per confezione di edibles, con 10 milligrammi per porzione.

Si tratta del doppio dei limiti di potenza degli edibles derivati dalla canapa.

I portavoce di Verano e Goodness Growth non hanno risposto alle richieste di commento di MJBizDaily.

Un portavoce della GTI ha rifiutato di commentare con MJBizDaily.

Ma un portavoce di GTI ha detto all’emittente televisiva KIMT che un vantaggio degli edibili di marijuana medica regolamentati è la loro comprovata garanzia di qualità testata in laboratorio, che significa che i consumatori sanno che i loro prodotti sono privi di contaminanti.

Secondo il Factbook MJBiz del 2022, il mercato della marijuana medica del Minnesota dovrebbe raggiungere i 70-90 milioni di dollari di vendite quest’anno, esclusi gli edibili a base di canapa.

Si tratta di un aumento rispetto ai 60-75 milioni di dollari stimati per il 2021.

L’inizio delle vendite degli edibles a base di canapa ha messo in ombra il lancio degli edibles a base di marijuana, in parte perché è iniziato un mese prima.

Questo avrebbe potuto dare alle aziende incentrate sulla canapa come la Brown’s un vantaggio sui consumatori, ha detto Tarasek, l’avvocato del Minnesota.

Ma, ha aggiunto, «non credo che sia un segreto che i nostri due produttori di marijuana medica siano qui, aspettando che il mercato della marijuana per uso adulto si apra».

Tuttavia, non è chiaro se e quando lo Stato potrebbe approvare la vendita per uso adulto.

Finora i legislatori non sono riusciti a trovare un accordo sulla legislazione e gli addetti ai lavori sono divisi sul fatto che la piena legalizzazione avverrà nel prossimo futuro.

Tarasek ritiene che, una volta che ciò avverrà, saranno le due società di MMJ ad avere la possibilità di essere i grandi vincitori.

In ogni caso, Tarasek e Brown concordano sul fatto che il futuro riserverà ulteriori modifiche alla regolamentazione della cannabis.

«Dagli altri sei mesi. Ci sarà una vera regolamentazione dietro il THC derivato dalla canapa», ha previsto Brown.

Quando i legislatori torneranno al Campidoglio l’anno prossimo, Tarasek ha detto che potrebbero semplicemente prendere spunto dai loro elettori e decidere di legalizzare completamente la marijuana a scopo ricreativo: Ma questo comporterà l’emanazione di nuove regole – e probabilmente tasse – per la filiera della canapa.

«La legislatura dovrà occuparsi di questo aspetto», ha detto, «e quando lo riesaminerà a gennaio, potrebbe decidere di legalizzare tutto e assicurarsi che ci sia un mercato regolamentato, che i bambini non possano metterci le mani sopra e che noi catturiamo parte delle entrate fiscali».

Partecipanti dall’estero?

Un altro vincitore del nuovo mercato della cannabis del Minnesota sono i coltivatori di canapa e i produttori di edibili provenienti da altri Stati, che sono ben posizionati per rifornire i negozi di CBD e altri rivenditori con i nuovi tipi di edibili a base di canapa, dato che tutta la canapa è legale a livello federale e può essere spedita ovunque nella nazione.

Sia Brown che Tarasek hanno detto di aver sentito interessi commerciali di altri Stati che si sono offerti di aiutare a rifornire i negozi che hanno esaurito i prodotti commestibili a base di canapa.

«Hanno esaurito le scorte nel giro di poche ore», ha detto Taraseka proposito dei negozi di CBD dell’area delle Twin Cities che vendevano gummies alla canapa il 1° luglio.

“Si tratta di metterli in contatto con altre scorte».

Brown ha detto di aver avuto conversazioni con produttori di marijuana di altri Stati che stanno esplorando la possibilità di entrare nel mercato del Minnesota, in parte perché non ci sono molte aziende esistenti in grado di gestire la nuova domanda.

«Quello che ho sentito è che ci sono molte aziende di marijuana fuori dallo Stato che sono interessate a venire nello Stato e a lavorare nell’industria della canapa», ha detto Brown.

«Ci sono così tante aziende interessate a vendere questi prodotti».

Stati Uniti

I problemi di approvvigionamento di cannabis ricreativa del Nuovo Messico si attenuano con l’aumento della produzione

Nel Nuovo Messico sta entrando in funzione una maggiore produzione di cannabis a scopo ricreativo e nuovi rivenditori stanno stabilendo le connessioni necessarie per assicurarsi l’approvvigionamento.

Allo stesso tempo, alcuni avvertono che la produzione potrebbe presto superare la domanda e che il prossimo raccolto autunnale “Croptober” all’aperto potrebbe inondare il mercato e deprimere i prezzi.

Ben Lewinger, direttore esecutivo della Camera di Commercio della Cannabis del New Mexico, un’organizzazione di 140 membri con sede ad Albuquerque, ha detto che il mercato è cambiato radicalmente nelle ultime quattro o sei settimane.

Il prezzo all’ingrosso per libbra ne è la prova, ha detto Lewinger, dove sei-otto settimane fa una libbra di fiori all’ingrosso era nell’ordine dei 4.000 dollari.

«Ora si aggira tra i 2.200 e i 2.500 dollari, perché c’è più disponibilità e le persone hanno contatti per sostenere un mercato all’ingrosso vivace», ha detto. «Credo che la situazione sia destinata a migliorare».

I dati di vendita più recenti mostrano che il mercato sta guadagnando slancio, con vendite per 40,3 milioni di dollari a luglio, le più forti da quando il programma per l’uso da parte degli adulti è stato lanciato in aprile.

Nonostante una popolazione relativamente piccola di 2,1 milioni di abitanti, si prevede che il mercato della marijuana per uso ricreativo del Nuovo Messico raggiungerà vendite annuali fino a 125 milioni di dollari nel 2022, crescendo fino a 400 milioni di dollari entro il 2025, secondo le proiezioni del MJBiz Factbook2022.

Lo Stato chiama “produttori storici” le aziende di cannabis che sono passate dal mercato medico.

Questi produttori hanno contribuito a facilitare la transizione dal mercato medico a quello ricreativo e a mantenere l’offerta relativamente stabile, ha detto Lewinger.

Un altro fattore è l’aumento del numero di piante consentito da 1.750 piante di marijuana per licenza di coltivazione a 20.000 piante mature per permesso a partire da gennaio.

Una dinamica chiave è quella delle zone di confine – in particolare il sud e l’est – dove il Nuovo Messico confina con il Texas, che ha un mercato della marijuana medica molto limitato.

«Nella parte meridionale dello Stato, in luoghi come SunlandPark e Las Cruces, vedo sicuramente molte targhe texane in quei dispensari», ha detto Lewinger.

«Quelle comunità vicine al confine stanno lavorando duramente per fare leva su questo».

Ampia offerta

Quando il mercato del consumo per adulti del Nuovo Messico è iniziato in aprile, alcuni rivenditori di cannabis hanno aperto il negozio con pochi o nessun prodotto da vendere.

Ma l’offerta sta cominciando a raggiungere la domanda e i rivenditori chiedono offerte migliori per la cannabis all’ingrosso, ha detto Tony Martinez, co-proprietario di Lava Leaf, un’azienda di coltivazione di marijuana ad Aztec, New Mexico.

I chili di fiori all’ingrosso sono venduti a circa 2.750 dollari, in calo rispetto ai 3.500 dollari di aprile, secondo Martinez.

«C’è sicuramente un’ampia disponibilità di fiori», ha detto Martinez, aggiungendo di aver fatto un giro all’ingrosso la scorsa settimana e di aver visto scaffali pieni ovunque.

«La varietà minima che ho visto era probabilmente di 15 varietà», ha detto.

E questo senza il raccolto autunnale che arriverà a ottobre.

Martinez coltiva cannabis autorizzata nello Stato da sette anni. Lava Leaf coltiva circa 2.500 piante, sia all’aperto che in una serra a clima controllato.

Per quanto riguarda l’accesso, Martinez ha detto che «il mercato non ha bisogno di altri negozi. È come se non si potesse lanciare un sasso senza colpire un dispensario».

I rivenditori stanno creando più connessioni con i produttori di fiori e stanno diversificando la loro catena di approvvigionamento.

Nell’area di Farmington, nella parte nord-occidentale del New Mexico, un grammo di marijuana viene venduto a circa 13-15 dollari in un negozio al dettaglio, secondo Martinez.

Questo prezzo relativamente alto significa che alcune persone continuano a guidare oltre il confine fino a Durango, in Colorado, per ottenere cannabis più economica.

In definitiva, secondo Martinez, i produttori storici hanno un vantaggio sulle compagnie di marijuana che stanno cercando di entrare nel mercato.

Le nuove aziende stanno costruendo strutture, stabilendo connessioni, «tutto da zero, mentre i produttori storici sono riusciti a entrare in questo programma con un enorme vantaggio», ha aggiunto.

Ma questo non è un motivo per essere troppo fiduciosi, secondo Martinez.

«Molti dei legacy si bruceranno“, ha detto. «Perché hanno sottovalutato la concorrenza.

«Hanno pensato: ‘Siamo così avanti che non possiamo perdere’».

Domanda soddisfatta

Nonostante le preoccupazioni iniziali per le lunghe file nei negozi al dettaglio e per l’insufficienza dell’offerta quando sono iniziate le vendite per uso adulto, questo non è stato vero per tutti.

Così dice Robert Jackson, direttore esecutivo di Seven Point Farms, un operatore storico con un impianto di coltivazione a Socorro e punti vendita al dettaglio ad Albuquerque, Cedar Crest e Socorro.

«Le licenze esistenti sono state in grado di scalare abbastanza per soddisfare la domanda», ha detto. «Ma direi a malapena».

La varietà dei prodotti e la disponibilità di varietà diverse hanno sofferto un po’ a causa della mancanza di offerta, ha detto Jackson, ma la situazione è migliorata.

Per quanto riguarda il mercato all’ingrosso, Jackson ha detto che vede chili di fiori venduti tra i 2.500 e i 3.400 dollari, a seconda della qualità. Nei negozi al dettaglio della sua zona i fiori si vendono a 7-20 dollari al grammo.

Il cliente medio spende circa 60 dollari per transazione nel suo negozio, con un aumento di circa 12 dollari per transazione rispetto ad aprile.

Il Croptober incombe

Secondo uno dei principali attori del mercato del New Mexico, Duke Rodriquez, amministratore delegato e presidente della Ultra Health, con sede a Bernalillo, i consumatori di marijuana stanno sentendo il peso di fattori economici macroeconomici come l’aumento dell’inflazione.

Questo sta portando a un “deterioramento” del mercato, in quanto i clienti non sono più disposti a spendere tanto al dettaglio.

«Stiamo assistendo a un’accelerazione del deterioramento», ha detto Rodriquez. «Questo dovrebbe spaventare la gente».

Anche con l’aumento del numero di piante, i coltivatori di cannabis del Nuovo Messico non sono ancora completamente operativi, secondo Rodriquez.

«La realtà è che ci vuole tempo, denaro e sforzi per distribuire quelle piante», ha detto. «Questo tetto massimo di piante è stato ridicolo e ci ha fatto finire in un buco profondo».

Anche se non c’è alcun problema di accesso per i clienti nello Stato – ci sono molti rivenditori, secondo Rodriquez – il prezzo relativamente alto per grammo, almeno 10 dollari, di solito di più, per i fiori, sta impedendo al mercato di decollare davvero.

Il prezzo al dettaglio così alto sta anche contribuendo ad alimentare un robusto mercato illegale che può offrire fiori a prezzi molto più bassi, ha detto Rodriquez.

«Abbiamo assistito a un vero e proprio potenziamento del mercato illegale», ha aggiunto. «Stanno portando prodotti di qualità».

Secondo Rodriquez, il mercato legale sarà nuovamente messo alla prova in ottobre, quando il raccolto autunnale all’aperto colpirà e i prezzi scenderanno. Prevede che sarà in grado di acquistare fiori coltivati all’aperto a un prezzo inferiore agli 80 dollari al chilo.

«La realtà non è ancora arrivata», ha detto. «La cannabis non è un amante molto gentile.

«In autunno spezzeremo molti cuori».

Canada

SNDL acquista il produttore canadese di prodotti di cannabis Valens per 138 milioni di dollari canadesi

Il produttore e rivenditore di cannabis SNDL ha accettato di acquistare le azioni che non possiede ancora del produttore The Valens Co. in un accordo che, secondo l’azienda di Alberta, creerà «un operatore dominante» integrato verticalmente in Canada.

L’accordo proposto, interamente in azioni, ha un valore di circa 138 milioni di dollari canadesi (106 milioni di dollari), hanno annunciato le società in un comunicato stampa di lunedì.

SNDL, che ha cambiato nome da Sundial in luglio, pagherà agli azionisti di Valens 0,3334 azioni ordinarie di SNDL per ogni azione Valens in loro possesso.

Non è la prima volta che le due società si uniscono per un accordo.

All’inizio del 2021, SNDL ha acquisito 16 milioni di azioni ordinarie di Valens, ottenendo una partecipazione del 10,1% nella società con sede nella Columbia Britannica.

In un documento finanziario del 2021, SNDL aveva dichiarato di aver «acquisito i titoli a scopo di investimento».

Secondo il comunicato di SNDL, l’accordo per l’acquisto totale di Valens catapulterebbe la società tra i primi 10 operatori del mercato canadese complessivo della cannabis (quota complessiva del 4,5%) e del mercato dei cosiddetti prodotti Cannabis 2.0 (quota complessiva del 5,2%).

La cannabis 2.0 si riferisce a categorie come gli edibles, le sigarette elettroniche e i prodotti topici infusi di cannabis.

Ma la transazione comporta dei rischi, dato che i concorrenti hanno per lo più abbandonato l’integrazione verticale dopo aver subito perdite significative.

Aurora Cannabis, per esempio, nel 2020 ha venduto la sua grande partecipazione in Alcanna, all’epoca uno dei maggiori rivenditori di alcol e cannabis del Nord America.

Secondo il comunicato, SNDL ha già 555.500 piedi quadrati di spazio per la coltivazione e la produzione, oltre a 185 negozi di cannabis con i marchi Spiritleaf e Value Buds.

Alla fine del 2021, Valens impiegava 445 lavoratori e SNDL ne impiegava 580, secondo le dichiarazioni annuali dei titoli.

Si prevede che la combinazione porterà più di 10 milioni di dollari australiani di sinergie annuali sui costi, oltre a 15 milioni di dollari australiani di utili aggiuntivi prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell’ammortamento (EBITDA) all’anno.

«Grazie alla combinazione di (un) portafoglio di marchi diversificati, un’ampia presenza al dettaglio, l’approvvigionamento di biomassa a basso costo, la coltivazione indoor di alta qualità e gli impianti di produzione a basso costo, SNDL diventerà uno dei maggiori produttori e rivenditori di cannabis per uso adulto», ha dichiarato la società.

«Grazie alla sua esperienza nel settore della vendita al dettaglio e alla sua solidità finanziaria, SNDL sarà in grado di adattarsi rapidamente alle tendenze emergenti dei consumatori».

In un recente deposito della Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti, SNDL ha ammesso di «non aver ancora generato un profitto annuale“, anche se coltiva cannabis dal 2012 e la marijuana per uso ricreativo è stata legalizzata in Canada nel 2018.

Le perdite cumulative della società ammontano a 788,5 milioni di dollari canadesi al 31 dicembre 2021.

La transazione proposta richiede l’approvazione degli azionisti di Valens. L’assemblea dovrebbe essere convocata entro la fine di novembre.

Valens ha dichiarato che il suo consiglio di amministrazione «ha approvato all’unanimità la transazione dopo aver ricevuto la raccomandazione unanime di un comitato speciale di amministratori di Valens».

L’accordo, che dovrebbe concludersi nel gennaio 2023, prevede una commissione di risoluzione di 8 milioni di dollari australiani da versare a SNDL nel caso in cui l’operazione venga annullata in determinate circostanze.

SNDL ha dichiarato di avere circa 314 milioni di dollari australiani in contanti e nessun debito.

Le sue azioni sono quotate al Nasdaq come SNDL.