Gli Stati Uniti, Paese capofila nelle politiche riguardanti la produzione di canapa e -in successione- circa le politiche di liberalizzazione della cannabis, sospinti dai livelli di THC che -sulla carta lo consentirebbero- in realtà, oggi si ritrovano nuovamente ad arrancare in posizioni nelle retrovie su queste tematiche a livello mondiale.

La battuta d’arresto in tribunale lascia gli estrattori di canapa nella speranza che la DEA non faccia passi azzardati

Gli estrattori di canapa preoccupati da un giro di vite federale sui livelli di THC hanno scarse prospettive di ottenere aiuto dal sistema giudiziario.

Invece, si affidano alle parole della U.S. Drug Enforcement Administration, nella speranza che l’agenzia non si impegni più di tanto per far rispettare la sua regola del 2020 sugli estratti di canapa “caldi”, o che superano lo 0,3% di THC.

L’industria della canapa è in gran parte in silenzio sulla scia di una sentenza di giugno di una corte d’appello federale di Washington DC.

La corte si è schierata con la DEA e ha stabilito che i materiali di canapa diventano marijuana illegale nel momento in cui superano il limite federale di THC.

Questa interpretazione ha allarmato i trasformatori di CBD, perché i comuni metodi di estrazione del CBD producono materiale con quantità elevate di THC che vengono successivamente corrette per rispettare il limite legale.

La corte ha respinto le argomentazioni della Hemp Industries Association e del produttore di CBD RE Botanicals della Carolina del Sud, che sostenevano che la DEA stesse violando l’intento della legge agricola del 2018, che esentava la canapa e i suoi derivati dalla legge statunitense sulle sostanze controllate.

In realtà, i giudici sono sembrati a dir poco infastiditi dal fatto che gli attivisti della canapa abbiano contestato una norma che la DEA aveva promesso essere un semplice chiarimento della nuova legge.

Scrivendo per una giuria di tre giudici, il giudice del Circuito degli Stati Uniti Laurence Silberman ha detto che i querelanti della canapa non sono stati “assolutamente in grado di dimostrare il loro danno” e che le argomentazioni relative alla prescrizione di CBD erano “francamente ridicole“.

La decisione ha frustrato Jody McGinness, capo dell’Associazione delle Industrie della Canapa, che ha detto a MJBizDaily dopo la decisione che le argomentazioni sulla canapa “non sono state ascoltate veramente”.

«Siamo delusi dalla decisione della corte“, ha detto McGinness.

Un’azienda di canapa che non è stata coinvolta nel caso e che non effettua estrazioni ha detto che la decisione potrebbe danneggiare tutti gli operatori della canapa.

«Il risultato è negativo per gli affari e continuerà a frenare gli investimenti, la ricerca e l’innovazione nell’industria della canapa“, ha dichiarato via e-mail a MJBizDaily Cynthia Cabrera, responsabile della strategia del rivenditore di canapa Hometown Hero CBD, con sede in Texas.

L’attore Eastwood vince 2 milioni di dollari contro l’azienda di CBD che usa il suo nome

Il famoso attore e regista Clint Eastwood ha vinto la sua seconda causa per violazione del commercio contro aziende produttrici di CBD che hanno usato il suo nome o la sua immagine per promuovere prodotti senza il suo permesso.

Nella sua ultima vittoria, Eastwood ha ottenuto una sentenza di 2 milioni di dollari, oltre alle spese legali e ai costi, contro la Norok Innovation di Los Angeles per aver utilizzato il suo nome nei tag dei metadati per indirizzare il traffico verso un sito web che vende prodotti CBD, secondo quanto riportato dall’Hollywood Reportere dai documenti del tribunale.

Il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Cormac Carney, nella California centrale, ha stabilito che il risarcimento di 2 milioni di dollari rappresenta un ragionevole valore di mercato della violazione.

La testata ha dichiarato di non essere riuscita a contattare Norok Innovation per un commento.

Eastwood e Garrapata, che detiene i diritti sull’immagine di Eastwood, hanno precedentemente vinto una sentenza di 6,1 milioni di dollari l’anno scorso contro Mediatonas UAB per aver utilizzato il suo nome e la sua immagine per promuovere prodotti a base di CBD.

Il caso riguardava una falsa intervista a Eastwood su un set simile al “Today Show” della NBC-TV che conteneva link che indirizzavano i consumatori all’acquisto di prodotti a base di CBD.

Mayim Bialik di ‘Big Bang Theory’ vince l’assistenza giudiziaria contro la truffa del CBD

Un giudice federale della Florida è intervenuto per aiutare l’attrice di “Big Bang Theory” Mayim Bialik a togliere da internet le false sponsorizzazioni di CBD.

Un’ordinanza emessa venerdì consente agli avvocati della Bialikdi inviare mandati di comparizione a Google, Meta e altri siti web per ottenere la rimozione delle menzioni di aziende produttrici di CBD che pretendono di avere un’approvazione da parte dell’attuale conduttrice di “Jeopardy!”.

L’ordine arriva due settimane dopo la presentazione della causa da parte di Bialik.

Bialik sosteneva che una rete di aziende straniere sconosciute pubblicizzava erroneamente prodotti chiamati, tra l’altro, “Mayim Bialik CBD Gummies“.

All’inizio di quest’anno, la Bialik ha dichiarato ai suoi follower sui social media che i post online che pubblicizzavano i suoi prodotti a base di CBD erano falsi.

«Non sto vendendo nessun tipo di gomme al CBD e non ho intenzione di farlo in futuro», ha scritto su Instagram.

L’anno scorso, l’attore Clint Eastwood ha ottenuto un risarcimento di oltre 6 milioni di dollari dopo che i suoi avvocati avevano individuato tre aziende statunitensi produttrici di CBD che facevano false dichiarazioni di approvazione.

Germania

Un altro accordo con la cannabis medica in Germania per Little Green Pharma

L’australiana Little Green Pharma ha concluso un altro accordo di fornitura di cannabis medica con un’azienda in Germania.

La LGP, con sede a Perth, ha annunciato l’accordo con il grossista farmaceutico Ilios Santé GmbH, con sede a Francoforte, che è una sussidiaria interamente controllata dall’azienda tedesca di cannabis medica, The Bloomwell Group.

L’accordo prevede la fornitura di un prodotto a marchio bianco di LGP a base di cannabis terapeutica per un periodo iniziale di due anni; il termine decorre dalla consegna della prima spedizione. Little Green Pharma afferma che, date le quantità minime annuali che devono essere acquistate da Ilios Santé, l’accordo ha un valore di 2 milioni di dollari e Ilios Santé deve effettuare ordini minimi di 20 kg per spedizione dopo i primi 6 mesi.

«Non vediamo l’ora di collaborare con Ilios Santé per aiutare a servire il nostro numero in rapida crescita di pazienti affetti da cannabis terapeutica in Germania», ha dichiarato Fleta Solomon, CEO di Little Green Pharma.

La fornitura del prodotto white-label non esclusivo ad alto tenore di THC avverrà dagli impianti della LGP in Danimarca, che l’azienda ha acquisito nel giugno dello scorso anno.

Un altro accordo tedesco relativamente recente risale ad aprile, quando LGP ha annunciato un accordo con Demecan, che prevede l’acquisto da parte di quest’ultima di almeno 450 kg all’anno di ciascuno dei tre ceppi, dopo un periodo di avviamento di 6-12 mesi.

Le vendite internazionali di Little Green Pharma, escluse quelle locali in Australia e Danimarca, hanno registrato un’ottima crescita. Nella relazione annuale pubblicata all’inizio del mese e relativa alla fine di marzo di quest’anno, la società ha rilevato che le vendite internazionali di LGP sono aumentate del 72% rispetto all’anno finanziario precedente e del 114% rispetto al precedente periodo comparativo di 9 mesi, 1° luglio 2020 – 31 marzo 2021.

In patria, LGP ha registrato un aumento dei prescrittori australiani del 21% rispetto all’anno finanziario precedente di 12 mesi e del 64% rispetto all’anno finanziario comparativo di 9 mesi. Il numero di pazienti locali è aumentato del 12% rispetto al precedente esercizio finanziario di 12 mesi e del 63% rispetto a un esercizio finanziario comparativo di 9 mesi.

Nel suo messaggio agli azionisti, la signora Solomon ha affermato che:

«Sappiamo dove dobbiamo arrivare e voi – i nostri azionisti – potete essere certi che abbiamo gli strumenti, l’ambizione e le competenze per arrivarci il prima possibile».

Un altro colpo per la spinta al voto della marijuana medica in Nebraska

L’obiettivo di raccogliere le firme per portare la marijuana medica al voto di novembre in Nebraska è stato raggiunto, ma è riemersa un’altra sfida.

La strada per arrivare a questo punto è stata lunga e accidentata – ecco la situazione ad oggi.

Attualmente il Nebraska non ha un programma di marijuana medica. La situazione sarebbe potuta cambiare nel 2020, dopo che i Nebraskans for Medical Marijuana (NMM) avevano raccolto un numero sufficiente di firme per far apparire un emendamento costituzionale sul voto di quell’anno. Tuttavia, la Corte Suprema del Nebraska ha stabilito che la petizione violava un requisito per le proposte di iniziativa.

L’NMM ha quindi puntato sul voto di quest’anno, ma ha dovuto affrontare una battuta d’arresto significativa quando un importante donatore è morto, lasciando la campagna a corto di fondi essenziali. L’NMM ha continuato a lavorare con un approccio di base e ha intentato una causa in collaborazione con l’ACLU per porre fine a un requisito che viola i diritti degli elettori del Nebraska. La norma in questione stabilisce che per inserire le questioni nelle schede elettorali è necessario ottenere firme valide da almeno il 5% degli elettori registrati in 38 contee.

A giugno, il giudice distrettuale Joh Gerrard ha emesso un’ingiunzione preliminare, impedendo ai funzionari di applicare il requisito. Una parte della sentenza affermava che:

«Il fatto che lo Stato sostenga che il bambino deve andare via con l’acqua sporca fa sorgere il dubbio».

L’NMM e l’ACLU sono stati molto soddisfatti del risultato, ma senza fondi sufficienti è stata ancora una dura battaglia per raccogliere un numero sufficiente di firme. Anche di recente sembrava che l’NMM non avrebbe avuto successo. Ma mercoledì la senatrice Anna Wishart, che guida la petizione, ha dichiarato che l’impegno era «vicino alle 87.000 firme necessarie per qualificarsi», con un solo giorno di tempo a disposizione.

Tuttavia, secondo quanto riportato da KETV, mercoledì la Corte d’Appello dell’8° Circuito degli Stati Uniti ha ribaltato la precedente decisione del giudice Gerrard, reintroducendo temporaneamente il requisito contestato mentre è in corso il contenzioso.

«La decisione di oggi è deludente. Dal nostro punto di vista, questa sospensione aggiunge un’inutile confusione in un momento critico“, ha dichiarato la coordinatrice della campagna per la marijuana medica in Nebraskans Crista Eggers. «Continueremo ad andare avanti in modo da poter legalizzare la cannabis medica e aiutare i nebrascani che soffrono».

Circa 12 ore fa, la senatrice Wishart ha detto che la campagna era vicina alle contee e aveva ancora una possibilità. La scadenza per le firme era alle 16:00 ora del Nebraska del 7 luglio.