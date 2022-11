La Cina sta abbandonando il bilanciamento tra Iran e Arabia Saudita?

Tra le notizie di agenzie di intelligence statunitensi che affermano che la Cina sta attivamente assistendo il programma di sviluppo di missili balistici dell’Arabia Saudita, mancano prove della struttura di sviluppo missilistico di Riyadh e del ruolo della Cina nella sua configurazione.

Molti si chiedono se questa presunta collaborazione segni uno spostamento nell’impegno della Cina con il Medio Oriente dall’Iran verso l’Arabia Saudita. Inoltre, non è chiaro se Pechino possa sostenere una strategia di equilibrio nei confronti di queste potenze regionali.

Riyad si sta spostando verso la produzione dei propri missili balistici per integrare i suoi acquisti sul mercato internazionale delle armi per tre motivi.

Il primo sono le tese relazioni saudite-statunitensi.

L’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito il re Salman, nel 2018, che il suo governo «non sarebbe durato due settimane» senza il sostegno degli Stati Uniti. Nel settembre 2021, gli Stati Uniti hanno rimosso il loro avanzato sistema di difesa missilistica e le batterie Patriot dall’Arabia Saudita, nonostante gli attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran.

Il Presidente Joe Biden ha rimproverato Riyad, nell’ottobre 2022, per il taglio della produzione di petrolio dell’OPEC+. Washington ha anche rifiutato di condividere missili balistici e tecnologia con Riyad per mantenere la supremazia militare di Israele.

In secondo luogo, nonostante abbia forze armate ben equipaggiate, Riyadh ha un debole sistema di difesa aerea che gli Houthi hanno smascheratocolpendo siti di alto profilo, come l’impianto petrolifero di Aramco, nel marzo 2022.

In terzo luogo, il principale rivale regionale dell’Arabia Saudita, l’Iran, ha acquisito una potente capacità missilistica.

Dal punto di vista dell’Arabia Saudita, la diversificazione dell’approvvigionamento di armi e l’acquisizione della tecnologia dei missili balistici è necessaria per rafforzare le capacità di deterrenza, ridurre la dipendenza esterna emantenere la parità con l’Iran.

È qui che la Cina diventa importante. Pechino ha consegnato per la prima volta i suoi missili DF-3A a propulsione liquida al regno nel 1988. L’Arabia Saudita ha riconosciuto pubblicamente il possesso di DF-3A solo nel 2014, quando una notizia ha rivelato che il regno aveva acquistato dozzine di missili a propellente solido DF-21 da Pechino nel 2007.

Questa crescente collaborazione militare potrebbe apparire come un cambio di alleanza tra la Cina e l’Arabia Saudita e l’Iran. Ma un cambiamento nella politica di bilanciamento della Cina sembra improbabile. Il trasferimento di tecnologia missilistica all’Arabia Saudita rimane in linea con la politica di sicurezza energetica della Cina.

Il trasferimento di tecnologia missilistica cinese a Riyad è isolato dal suo impegno con Teheran. Un attento esame della politica della Cina nella regione rivela che preferisce lo status quo tra i due Paesi.

In sostanza, Pechino rimane impegnata a sfruttare le aspirazioni dell’Arabia Saudita di diversificare i suoi portafogli di importazione ed esportazione lontano dai Paesi occidentali tra le richieste popolari di pre-condizionare il sostegno agli sforzi del regno per risolvere i problemi interni. Ma nulla suggerisce che i cinesi stiano scegliendo l’Arabia Saudita rispetto all’Iran poiché entrambi i Paesi hanno un significato per la Cina.

La spinta dell’Arabia Saudita a coltivare alleati asiatici deriva anche direttamente dalla sua ricerca di nuovi mercati per i suoi prodotti energetici. Essendo il più grande Stato manifatturiero affamato di energia, la Cina è il più grande acquirente dell’energia di Riyad. La Cina è il principale partner commerciale e cliente energetico dell’Arabia Saudita, con un volume di scambi bilaterali di 87 miliardi di dollari nel 2021. La vendita di armi da 245 milioni di dollari e il trasferimento di tecnologia sono piccoli chip in confronto.

Nonostante ciò, l’assistenza tecnologica missilistica cinese all’Arabia Saudita non ridurrà il ruolo dell’Iran come partner strategico più importante di Pechino nella regione. La cooperazione di Teheran è vitale per il successo della Belt and Road Initiative di Pechino. La posizione dell’Iran all’incrocio tra Asia centrale, Asia meridionale e Medio Oriente è fondamentale per accedere alla più vasta steppa dell’Asia centrale che Pechino mira a consolidare nella sua sfera di influenza.

Molti iraniani potrebbero considerare l’acquisizione di missili da parte dell’Arabia Saudita come un tradimento della Cina. Ma Teheran riconosce la preferenza di Pechino per relazioni non ostili, se non amichevoli, attraverso il Golfo Persico. La comunità strategica iraniana è anche pienamente consapevole della posizione geostrategica del Paese, rendendo altamente improbabile la sua irrilevanza per Pechino.

L’impegno della Cina a investire oltre 400 miliardidi dollari in Iran nei prossimi 25 anni è istruttivo. La ferma ideologia anti-occidentale di Teheran e la sfiducia negli Stati Uniti, assicurano a Pechino la sua affidabilità all’interno della più ampia competizione Cina-USA. L’Iran sosterrà Pechino se dovesse riunificare Taiwan con la Cina continentale, il che inevitabilmente coinvolgerebbe gli Stati Uniti.

D’altra parte, Riyad rimane saldamente sotto l’influenza degli Stati Uniti nonostante i recenti intoppi. Gli Stati Uniti hanno persino riconciliato l’Arabia Saudita e Israele sul programma nucleare iraniano, dimostrando ulteriormente la loro stretta cooperazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti. Qualsiasi riallineamento con la Cina sembra improbabile, in quanto significherebbe abbandonare l’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti.

Questo è stato un fattore di sostegno nella politica estera saudita sin dal suo accordo di partenariato strategico del 1945 con gli Stati Uniti. Sarebbe difficile per Riyad sostituire la sua dipendenza dall’hardware militare statunitense, poiché il riposizionamento significherebbe privare le sue forze armate di rifornimenti critici, in particolare per la sua forza aerea.

Finché Riyad dipenderà da Washington per la sua sicurezza, è improbabile che la Cina corteggi Riyad a spese di Teheran. Anche l’importanza strategica dell’Arabia Saudita per la Cina impallidisce rispetto a Teheran. Sebbene l’Arabia Saudita sia il più grande fornitore di energia di Pechino, questa è una catena di importazione da cui la Cina mira a diversificarsi.

Ciò che potrebbe interrompere l’equilibrio di Pechino tra Arabia Saudita e Iran è un cambiamento di politica statunitense dovuto alle ostinate politiche OPEC+ del regno. La percezione che gli Stati Uniti si stiano gradualmente disimpegnando dalla regione è imprecisa. Washington si impegna a ridurre i suoi impegni militari nella regione solo ritirandosi dall’Afghanistan, non cedendo del tutto la sua supremazia regionale.

Sembra che la Cina possa continuare la sua posizione economica nella regione tra la sua dipendenza dall’energia del Golfo e l’accesso al mercato