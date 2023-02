La Cina spia e gli americani sparano

La notizia da ridicola sta travasando nel drammatico perché alla fine, dopo le minacce è intervenuta la forza: quando diversi gruppi di avvistamento la scorsa settimana avevano individuato un pallone bianco con appesi grandi pannelli solari a 20.000 metri di quota dall’Idaho al North Carolina, nessuno aveva pensato a un anticipo di un campionato spaziale di calcio. Proprio no.

Peggio ancora poi il generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono che ha ammesso a un canale televisivo:«Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone cinese è in transito sui cieli dell’America latina». A quel punto in molti hanno chiesto se quella specie di luna piena non fosse uno “spy balloon” del nemico più nemico di tutti. Per gli americani, almeno.

Dalla diplomazia cinese, interpellata sull’accaduto, si è giustificato che si trattava di un mezzo scientifico che aveva virato la rotta concludendo poi con una scusante non senza arroganza: «Si devono evitare giudizi errati»ingiungendo alla Casa Bianca di evitare ogni pretesto di diffamazione. «In quanto Paese responsabile -seguitava il comunicato- la Cina si attiene rigorosamente al diritto internazionale. Non accettiamo alcuna speculazione o propaganda infondata». Come dire: è capitata l’intrusione ma non rompete le palle! Beh sì. Perché queste sarebbero proprio delle palle in materiale sintetico nell’aria rarefatta in cui stavano navigando.

Si è atteso un po’ a reagire, nonostante le frange più estreme chiedessero un’azione immediata.«Il presidente Trump non avrebbe mai tollerato tutto questo» aveva sbraitato la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene e sulla stessa linea il senatore Tom Cotton, domandando perché il presidente non avesse messo subito in sicurezza lo spazio aereo statunitense. Ma Ryder aveva assicurato: «Il pallone non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra». Le sue parole non sono state sufficienti a placare il senso del possesso del popolo americano.

Sabato mattina, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dichiarava alla stampa: «Ce neoccuperemo noi». Alle nostre 20:39, mentre l’infiltrato fluttuava -non sappiamo se pacificamente!- un Sidewinder con testata esplosiva ha risolto la storia: uno dei due stealth F-22 Raptor -i più sofisticati caccia americani- alzatisi a 19.000 metri dalla Langley Air Force Base in Virginia si è avventato sul bersaglio a Myrtle Beach, al largo della costa del South Carolina con un missile aria-aria AIM-9X. La missione è stata molto veloce e da quanto apprendiamo, il Northern Command -uno degli 11 centri di comando congiunti del Dipartimento della difesa statunitense- ha pianificato l’attacco dopo essersi consultato con la Nasa per delimitare i danni che avrebbe causato l’abbattimento. I resti dunque sono finiti in acqua su un raggio di 11 km. del SouthCarolina, appena fuori Myrtle Beach, un’area conosciuta come Grand Strand popolata da pensionati e vacanzieri.

Il laboratorio dell’Fbi di Quantico dovrà analizzare tutti i detriti che hanno valore di intelligence e sarà compito dei politici raccontare la loro verità.

Cosa ha scatenato una furia così aggressiva?

I cinesi nella loro linea informativa hanno lamentato grande insoddisfazione all’abbattimento di semplici sonde metereologiche sfuggite al controllo da terra. E come è immaginabile, hanno minacciato serie ritorsioni. Che speriamo non si traducano in escalation.

Probabilmente l’intrattenimento della ammissibile spia sugli spazi aerei sovrastanti la base Malmstrom di Billings nel Montana dove ha sede il quartier generale del 341st Missile Wing con rampe intercontinentali è stato il più significativo degli allarmi.

Un pallone meteo -val la pena dirlo- è un involucro pieno di elio, con una trasmittente per rilevare e misurare la pressione atmosferica, la temperatura e l’umidità dell’aria e trasferire i dati a una stazione di terra. Generalmente gli strumenti di rilevazione si trovano all’interno della sfera e la quota operativa può arrivare fino a 35.000 metri di altezza, lontano quindi dall’interferenza dei voli commerciali che di media non superano i 12.000 metri di quota. Per le loro conformazioni, si tratta di apparecchi che possono assicurare informazioni di bassa qualità dei dati da raccogliere. Pertanto, mandare dei palloni assolutamente visibili su aree “no fly zone” ovvero interdette al volo di ogni aeroplano, è veramente un po’ bizzarro. Quanto poi alla qualità delle ricognizioni, sarebbe come fotografare con una macchina a fuoco fisso una pulce che è stata già ripresa e sezionata da una fotocamera digitale ad alta risoluzione perché da decenni orbitano satelliti su tutto il mondo per osservare ogni mosca che vola sui cieli più classificati e imprevedibili. Solo la Cina ne ha circa 300 in orbita. Per cui, cerchiamo di comprendere che quest’azione, a prima vista ingenua, potrebbe essere una provocazione. Credibilmente, all’accordo che gli Stati Uniti hanno appena stretto con le Filippine, il cui presidenteFerdinand Marcos Jr. ha aperto le sue isole allo stazionamento di soldati americani e alla dislocazione di equipaggiamenti armati raddoppiando quasi i cinque perimetri dove sono già presenti. A terra e a mare, per dissuadere ogni volontà di aggressione della vicina Taiwan, da tempo sotto la pressione delle massicce esercitazioni militari ma anche delle sfere economiche e diplomatiche da parte di Pechino.

Una prima conseguenza dell’incognita -voluta o meno ancora è da chiarire- è stata la posposizione o forse la cancellazione della missione del segretario di stato Antony Blinkennella capitale cinese rinunciando, almeno per ora, ad un incontro con il presidente Xi Jinping. Un vero peccato perché erano previsti colloqui operativi con il neo ministro degli Esteri Qin Gang eil potentissimo capo diplomatico del Partito Comunista Wang Yi che si sperava servissero a stemperare le tensioni che avvolgono i mercati internazionali e i teatri di guerra in corso, ma erano in agenda anche la catena di fornitura dei semiconduttori necessari per l’industria elettronica e i temi più acuti della transizione energetica.

Non una pettinata di bambole, come avrebbe detto un vecchio politico di casa nostra.

Cosa non da poco, dunque! Perché in Ucraina si continua a morire, l’economia dell’alta tecnologia mostra segnali di sofferenza e la diplomazia resta imbambolata a guardare un documentario che evidentemente non la riguarda.

A questo punto, sul tavolo di oggi abbiamo una presunta indiscutibile violazione di spazio aereo senza una presentazione di scuse formali e come risposta un’azione di guerra effettuata senza dar avvertimenti, con un micidiale missile di corto raggio per abbattere un sottile strato innylon. Si sono infrante da ambo le parti regole non scritte di una cortesia diplomatica necessaria nelle relazioni internazionali. Tutto forse spropositato per una sonda sferica che data la sua conformazione non sappiamo se sia stata una provocazione o una spia. Alla fine, detto proprio tra noi: che palle!