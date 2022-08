La Cina mira ad espandere la sua influenza nel ‘Triangolo del litio’ come componente di una campagna più ampia per costruire un quasi monopolio nel mercato globale del litio. Il triangolo del litio, che comprende Argentina, Bolivia e Cile, rappresenta circa il 56% per cento della fornitura mondiale di litio. L’acquisizione da parte di Pechino di molteplici attività minerarie di litio in Argentina, Cile e Bolivia consente alla Cina di dominare le operazioni regionali di litio. Dal 2018 al 2020, la Cina ha investito circa 16 miliardi di dollari in progetti minerari nel triangolo del litio e probabilmente continuerà a investire nella regione.

Il coinvolgimento economico della Cina nell’industria mineraria del litio argentina consente a Pechino di stabilire una posizione più forte nel mercato globale del litio che può minare le future operazioni minerarie statunitensi all’interno della regione. L’Argentina ospita il 21% delle riserve globali di litio. Il 17 maggio 2021, la cinese Ganfeng Lithium e il ministero minerario argentino hanno firmato un memorandum d’intesa, assicurando lo sviluppo sostenuto dalla Cina di un impianto di produzione di batterie al litio nella provincia di Jujuy. Il 4 febbraio 2022, il gruppo minerario cinese Zijin ha finanziato la costruzione di un impianto di raffineria di litio da 380 milioni di dollari nel progetto Tres Quebradas. L’11 luglio 2022, la cinese Ganfeng Lithium si è assicurata 964 milioni di dollari per l’acquisizione della società mineraria di litio argentina Lithea. Il 28 luglio 2022, la cinese Zangge Mining e la Miner Ultra argentina hanno iniziato una collaborazione di investimento, investendo 290 milioni di dollari per il progetto Laguna Verde. Questi sviluppi amplieranno l’influenza economica della Cina nel settore del litio argentino.

L’acquisizione da parte della Cina delle azioni e dei contratti minerari della società mineraria cilena Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) consente a Pechino di mantenere il dominio economico nell’industria mineraria cilena del litio. Il Cile detiene una quota del 20% della produzione mineraria globale di litio. Il 4 ottobre 2018, il tribunale antitrust cileno ‘Tribunal de la libre Competencia’ ha concesso alla società mineraria cinese Tanqui un’acquisizione del 24% in SQM. La SQM cilena gestisce una delle più grandi operazioni di produzione di litio al mondo. Il 14 gennaio 2022, il Ministero delle Miniere cileno ha concesso alla società cinese Build Your Dreams un contratto da 61 milioni di dollari. L’acquisizione del contratto minerario consente alla Cina lo sfruttamento di 80.000 tonnellate di litio; quest’ultima espansione, che rappresenta l’1,8% delle riserve di litio conosciute della Cina, rafforzerà ulteriormente il dominio delle risorse cinesi sui mercati globali del litio. Nel 2021, la Cina ha importato il 39% del litio dal Cile.

La cooperazione economica di Pechino all’interno dell’industria mineraria della Bolivia espande la presenza della Cina nello stato con le più grandi riserve di litio non sfruttate del mondo. La Bolivia contiene 21 milioni di tonnellate di ‘oro bianco’ non sfruttato. Il 18 settembre 2016, la Bolivia si è impegnata a esportare 10.000 tonnellate di litio trasformato in Cina entro il 2021. Il 17 maggio 2018, la Bolivia ha assegnato a una società di ingegneria cinese 96 milioni di dollari in fondi di costruzione per lo sviluppo di un impianto di carbonato di litio. Il 6 febbraio 2019, la società statale boliviana Yacimientos de Litio (YLB) ha avviato joint venture con il gruppo cinese Xinjiang TBEA. Il gruppo cinese TBEA ha acquisito una partecipazione del 49% in YLB per 2,3 miliardi di dollari. L’accordo ha assicurato lo sviluppo di diversi impianti di estrazione e lavorazione del litio, situati nella regione boliviana di Pastos Grandes e Coipasa. Lo sviluppo di impianti di produzione di litio cinese-boliviani può produrre 146.000 tonnellate di litio all’anno. L’investimento strategico della Cina consolida la cooperazione economica boliviana e assicura una presenza all’interno dei nove milioni di tonnellate stimate di riserve di litio non sfruttate nella salina Salar de Uyuni.

Il predominio economico di Pechino all’interno del triangolo del litio minaccia potenzialmente la base industriale della difesa degli Stati Uniti, influendo sulle forniture di litio per l’hardware militare. Dal 2016 al 2019, le esportazioni argentine e cilene hanno rappresentato il 90% della fornitura di litio degli Stati Uniti. La base industriale della difesa degli Stati Uniti fa affidamento su una fornitura costante di litio; ad esempio, la maggior parte degli armamenti, dei sistemi di navigazione e di comunicazione militari statunitensi utilizza batterie agli ioni di litio. Il dominio cinese sui mercati del litio potrebbe consentire alla Cina di manipolare la produzione di litio a scapito degli Stati Uniti e rafforzare ulteriormente Pechino in questo mercato cruciale. L’acquisto da parte delle società cinesi delle principali attività di estrazione di litio in Argentina, Bolivia e Cile potrebbe smantellare deliberatamente le future prospettive economiche e commerciali degli Stati Uniti all’interno del triangolo del litio. La Cina controlla già circa il 76% della produzione globale di batterie agli ioni di litio e gli investimenti futuri rafforzeranno ulteriormente il suo dominio sui mercati globali del litio.