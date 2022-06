«I governi occidentali avvertono che Pechino taglierà il nastro di una nuova base navale in Cambogia questa settimana, malgrado che per anni abbia negato che stesse costruendo strutture militari nel Paese del sud-est asiatico», recita una nota di ‘GZERO Media‘ di Eurasia Group, società di analisi del rischio politico.

Il ‘Wall Street Journal‘, sottolinea il rapporto di ‘Washington Post‘, che ha dato la notizia in esclusiva, aveva riferito nel 2019 che la Cina aveva firmato un accordo segreto per consentire ai suoi militari di utilizzare la base, citando funzionari statunitensi e alleati che avevano familiarità con la questione. Pechino e Phnom Penh hanno sempre negato.

«Se il rapporto del ‘Washington Post‘ fosse vero, sarebbe la seconda base militare cinese all’estero conosciuta, insieme a una struttura a Gibuti», afferma ‘GZERO Media‘. «Un avamposto cambogiano consentirebbe alla Cina di tenere d’occhio più facilmente le rotte marittime che confluiscono nello Stretto di Malacca, uno dei passaggi commerciali più trafficati del mondo.Ma aumenterebbe anche le preoccupazioni per le affermazioni di Pechino sul Mar Cinese Meridionale. La Cina insiste sul fatto che vaste distese di mare le appartengano, nonostante le controdeduzioni sostenute a livello internazionale da cinque Paesi vicini.

La Cambogia, come la maggior parte dei Paesi del sud-est asiatico, sta cercando di bilanciare la necessità di strette relazioni con la Cina con le preoccupazioni per una reazione popolare contro Pechino, nonché con l’interesse a preservare buoni legami con gli Stati Uniti», conclude la nota di ‘GZERO Media‘.

L’esclusiva del ‘Washington Post‘ informa che la base sarebbe localizzata «nella parte settentrionale della base navale cambogiana Ream, nel Golfo di Thailandia», e l’inaugurazione è prevista per domani 9 giugno.

La costruzione di questa base, secondo il quotidiano americano, farebbe «parte della strategia di Pechino di costruire una rete di strutture militari in tutto il mondo a sostegno delle sue aspirazioni a diventare una vera potenza globale, hanno detto i funzionari» americani, che, in condizione di anonimato, hanno parlato il ‘Washington Post‘. Pechino sta cercando strutture militari per supportare «la proiezione di potenza navale, aerea, terrestre, informatica e spaziale», afferma un rapporto del Pentagono. Ha «probabilmente preso in considerazione un certo numero di Paesi», tra cui Cambogia, Thailandia, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania ed Emirati Arabi Uniti. Una rete globale potrebbe «entrambi interferire con le operazioni militari statunitensi e supportare operazioni offensive contro gli Stati Uniti», afferma il rapporto.

Avere «una struttura in grado di ospitare grandi navi da guerra a ovest del Mar Cinese Meridionale sarebbe un elemento importante dell’ambizione della Cina di espandere la sua influenza nella regione e rafforzerebbe la sua presenza vicino alle principali rotte marittime del sud-est asiatico, hanno affermato funzionari e analisti».

I funzionari occidentali hanno detto di considerare che l’Indo-Pacifico «è un pezzo importante per i leader cinesi, che vedono l’Indo-Pacifico come la legittima e storica sfera di influenza della Cina», ha affermato un funzionario occidentale. «Vedono l’ascesa della Cina lì come parte di una tendenza globale verso un mondo multipolare in cui le grandi potenze affermano con maggiore forza i loro interessi nella loro sfera di influenza percepita».

Queste costruzioni di basi militari all’estero sembrerebbero destinate aumentare. Una di queste potrebbe essere nelle Isole Salomone, la Nazione del Pacifico meridionale che ha recentemente firmato un accordo di sicurezza con la Cina.

«Pechino, ha detto il funzionario, fa affidamento sul fatto che la regione “non vuole o non è in grado di sfidare gli interessi fondamentali della Cina” e, attraverso una combinazione di coercizione, punizione e incentivi nei regni diplomatici, economici e militari, crede di poter indurre i Paesi a piegarsi a i suoi interessi. “Essenzialmente, la Cina vuole diventare così potente che la regione cederà alla leadership cinese piuttosto che affrontare le conseguenze” per non averlo fatto, ha affermato il funzionario».

Si sottolinea altresì che «l’influenza cinese in Cambogia è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, con la Cina che ha fornito sostanziali aiuti e investimenti, una tendenza che ha anche causato qualche preoccupazione a Phnom Penh per l’eccessiva dipendenza da Pechino». Preoccupazione che Phnom Penh ha cercato di affrontare mantenendosi su di «una linea sottile tra l’accomodarsi e l’allontanarsi da Pechino. È stato un sostenitore entusiasta del vertice speciale USA-ASEAN a Washington il mese scorso, ha affermato il secondo funzionario. A marzo, si è unito ad altri 140 Paesi nel votare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per condannare l’invasione russa dell’Ucraina», mentre la Cina votava contro. Questa ambiguità potrebbe trovare fine nei prossimi mesi di mano in mano che l’attività nella base sarà implementata.