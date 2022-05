I dati macroeconomici più recenti mostrano che il rallentamento cinese è molto più grave del previsto e non solo imputabile ai lockdown da covid-19.

I lockdown hanno un impatto enorme. Ventisei delle 31 province della Cina continentale hanno casi di covid in aumento e la paura di un blocco in stile Shanghai è enorme. Le informazioni provenienti da Shanghai dimostrano che questi drastici lockdown creano un danno enorme alla popolazione. Milioni di cittadini senza cibo o medicine e l’aumento dei suicidi hanno dimostrato che la famigerata politica “zero covid” spesso maschera il controllo e la repressione della popolazione di massa.

È facile usare i blocchi del covid-19 come motivo dell’indebolimento dell’economia cinese, ma sarebbe una grossolana semplificazione. Il problema è più profondo.

La Cina sta attraversando un forte rallentamento causato dallo scoppio dell’enorme bolla immobiliare e dalla repressione del settore privato, che ha portato a un taglio della crescita degli investimenti.

Secondo Nomura Research, la Cina sta affrontando il peggior rallentamento dall’epidemia di covid nel 2020 e il mondo dovrebbe essere preoccupato per un’ulteriore scivolata, poiché le sfide persistono. Le cifre ufficiali del prodotto interno lordo (PIL) possono essere manipolate per raggiungere l’obiettivo del governo, ma tutte le altre cifre macro indicano una crescita molto più debole.

Dobbiamo ricordare che ci sono due modi in cui il governo cinese “aumenta” il PIL reale: pubblicando una bassa inflazione e un deflatore del PIL e aumentando massicciamente la spesa per credito e infrastrutture. Tuttavia, quei due non possono nascondere l’importanza dell’indebolimento dell’economia cinese, perché ora è strutturale.

Il crollo della bolla immobiliare è il problema più grande. Un documento di ricerca di Kenneth Rogoff e Yuanchen Yang ha stimato che il settore immobiliare rappresenta circa il 29% del PIL cinese. È impossibile per il governo cinese compensare l’impatto di una parte così massiccia dell’economia con altri settori ad alta crescita. Inoltre, l’impatto degli immobili sul mercato del lavoro è difficile da sostituire. L’economista George Magnus ha avvertito che l’impatto del crollo immobiliare sarebbe durato per anni.

In aggiunta a un difficile problema immobiliare, la repressione del governo sul settore privato rende ancora più difficile stimolare la crescita in altri settori e imprese. Il timore di un costante intervento politico sta portando a un massiccio rallentamento della crescita degli investimenti diretti esteri, nonché al timore di dispiegare capitali e correre rischi nell’economia cinese solo per subire gravi sanzioni da parte delle autorità quando arrivano i profitti.

L’entità del deterioramento dell’economia cinese è evidente nei recenti indicatori anticipatori. Il Caixin China General Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) è crollato al minimo di venticinque mesi di 48,1 a marzo 2022, segnalando una contrazione. Il Caixin Services PMI è crollato a 42,0 a marzo da 50,2 di febbraio, scendendo al di sotto del livello che separa la crescita dalla contrazione. Questa lettura indica il calo di attività più netto da febbraio 2020.

L’intervento politico nel settore tecnologico, che è uno dei principali creatori di posti di lavoro in Cina, ha suscitato timori di congelamento degli organici e licenziamenti, secondo vari media. Inoltre, la decisione della banca centrale di tagliare i requisiti di riserva per le banche non ha evitato un calo significativo della crescita del credito, come riportato da JP Morgan.

A tutto questo bisogna aggiungere una valuta, lo yuan, che viene utilizzata in meno del 3 per cento delle transazioni globali, secondo Reuters, a causa degli estremi controlli sui capitali e della fissazione del tasso di cambio imposta dalla banca centrale. La fiducia nella valuta locale è bassa a causa dell’intervento estremo sul mercato valutario, che impedisce alla Cina di disporre di un mezzo di pagamento veramente internazionale.

Anche l’alto debito della Cina è un problema. Il debito totale supera il 300 per cento del PIL, secondo l’Institute of International Finance. La Banca centrale europea (BCE) sottolinea che il rapporto debito/PIL della Cina per l’intero settore privato supera ora il 250 per cento e la componente societaria di questo debito è la più alta al mondo. La BCE sottolinea anche il rischio creato dal fatto che “una quota significativa dei finanziamenti è fornita al settore aziendale da istituzioni finanziarie non bancarie” portando a una maggiore assunzione di rischi e a un sistema bancario ombra che porta a grandi inefficienze e problemi di solvibilità.

I blocchi aggressivi e fuorvianti stanno colpendo le catene di approvvigionamento e l’attività, ma è probabile che i problemi strutturali dell’aumento dell’intervento nella valuta e nelle industrie, nonché un’economia fortemente indebitata, trascineranno a lungo la crescita reale e l’occupazione.