La Cina punta i piedi nel Golfo, mettendo l’Iran sulla difensiva

Il Presidente cinese Xi ha recentemente concluso una visita di tre giorni in Arabia Saudita, dove ha incontrato funzionari sauditi, tra cui il Principe ereditario Mohmmad Bin Salman, sovrano de facto del regno. Durante il viaggio, i due Paesi hanno firmato un “accordo di partenariato strategico globale” che segnala l’approfondimento dei legami tra Riyadh e Pechino, che in parte cerca di minare la posizione degli Stati Uniti come egemone della regione.

Ma è riuscito anche a mettere sul chi vive l’Iran.

Il viaggio si è concluso con un comunicato congiunto in cui, tra le altre misure, Arabia Saudita e Cina hanno annunciato il loro accordo per rafforzare la cooperazione per “mantenere il regime di non proliferazione”, nei confronti dell’Iran, e “sottolineare il rispetto dei principi di buon vicinato e non ingerenza negli affari interni degli Stati”.

Come ulteriore segno del crescente interesse della Cina per gli affari della regione del Golfo Persico, si è tenuto a Riyad anche il primo vertice Cina-CCG. La dichiarazione congiunta ha sottolineato la necessità di affrontare le “attività regionali destabilizzanti” dell’Iran e il “sostegno a gruppi terroristici e settari e organizzazioni armate illegali”. La dichiarazione ha inoltre chiesto una risoluzione pacifica della questione delle tre isole nel Golfo Persico dove l’Iran e gli Emirati Arabi Uniti hanno dispute territoriali. La questione delle isole è un tema delicato che sia la Repubblica islamica che Pahlavi Iran hanno sottolineato come territorio inscindibile del Paese.

Secondo i rapporti, i funzionari iraniani hanno reagito alla rappresentazione di Teheran e delle controversie sull’isola nelle due dichiarazioni. Di fronte alle crescenti critiche dei media iraniani, il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian ha twittato che “le tre isole di Abu Musa, Lesser Tunb e Greater Tunb nel Golfo Persico sono parti inseparabili della pura terra dell’Iran e appartengono a questa madrepatria per sempre. Per quanto riguarda il rispetto dell’integrità territoriale dell’Iran, non mostriamo compiacimento con nessuna delle parti”. Non ha menzionato esplicitamente la Cina.

In un successivo “incontro” con l’ambasciatore cinese a Teheran, il deputato di Amirabdollahian per gli affari asiatici ha espresso la “forte insoddisfazione” dell’Iran per la dichiarazione (sebbene il ministero abbia rifiutato di confermare che l’inviato cinese sia stato “convocato”. Il premier Hu Chunhua, in visita in Iran, ha affermato che “alcune delle osservazioni fatte durante il viaggio del presidente Xi nella regione hanno causato insoddisfazione da parte del popolo e del governo dell’Iran”.

Nel frattempo, Kamal Kharrazi, ex ministro degli Esteri iraniano e capo del Consiglio strategico per le relazioni estere, nominato dall’Ayatollah Khamenei, ha annunciato che la posizione della Cina sull’integrità territoriale dell’Iran è stata un errore, e che “era come se prendessimo una decisione posizione simile su Taiwan, che fa parte della Cina”.

Da parte sua, il ministero degli Esteri cinese ha risposto affermando che “i paesi del CCG e l’Iran sono tutti amici della Cina, e né le relazioni Cina-CCG né le relazioni Cina-Iran sono prese di mira da terzi”, e che la Cina rispetta l’integrità territoriale dell’Iran.

Le relazioni amichevoli tra Iran e Cina risalgono alla Persia preislamica, quando la dinastia dei Parti entrò in contatto per la prima volta con i rappresentanti della Cina Han intorno al 140 a.C., quando i cinesi furono accolti dai persiani con grande onore e rispetto.

Durante la Guerra Fredda, tuttavia, le relazioni bilaterali furono controverse fino alla scissione sino-sovietica e alla distensione di Nixon con la Cina, quando lo Scià iniziò a considerare i cinesi come un potenziale bilanciatore che poteva offrire all’Iran ulteriore leva di sicurezza contro l’Unione Sovietica. Vale la pena notare qui che i cinesi furono tra gli ultimi leader stranieri che visitarono lo Scià nell’agosto 1978 e lo esortarono a reprimere i manifestanti.

Quasi subito dopo la rivoluzione islamica, i cinesi hanno espresso interesse a stabilire relazioni amichevoli con il nuovo regime, spingendosi fino a scusarsi per la visita del premier Guofeng allo Scià l’anno precedente. Nell’avvicinarsi ai leader rivoluzionari, i funzionari cinesi hanno sottolineato le affinità di civiltà e la lunga storia del rapporto, e hanno offerto commenti lusinghieri sull’importanza regionale e globale dell’Iran, un approccio che è durato da allora.

Da parte loro, l’interesse dei nuovi leader di Teheran a coltivare forti relazioni era guidato da necessità strategiche, in particolare dal loro interesse a procurarsi armi per difendere il paese durante la guerra Iran-Iraq (1980-1988). La componente più critica degli acquisti di armi dell’Iran durante il periodo è stato l’acquisto di missili anti-nave HY-2 Silkworm per un valore di 1 miliardo di dollari, che hanno dato all’Iran la possibilità di reagire contro gli attacchi dell’Iraq alle sue petroliere.

Questo alla fine ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di un’industria della difesa indigena in Iran. Pechino, però, ha venduto armi per miliardi di dollari anche all’Iraq, giocando così su entrambi i fronti del conflitto.

Anche a livello internazionale la Cina ha usato l’Iran per strappare concessioni agli Stati Uniti. Ad esempio, quando l’ex presidente George H.W. Bush ha accettato di vendere 150 F-16 a Taiwan nel 1992, Pechino ha usato la sua cooperazione nucleare e missilistica con l’Iran per fare pressione sugli Stati Uniti affinché revocassero la vendita. È stato solo dopo il suo “grande patto” con l’amministrazione Clinton sui diritti umani e Taiwan che la Cina ha accettato di sospendere la sua cooperazione su queste due delicate questioni.

La Cina si è anche dimostrata un alleato inaffidabile alle Nazioni Unite votando a favore di tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul programma nucleare iraniano, mentre utilizzava il suo potere di veto per proteggere il Paese da una potenziale azione militare, che avrebbe effetti devastanti sulla sua stessa economia , che dipende dal libero flusso di petrolio dalla regione del Golfo Persico.

Mentre Pechino ha continuato a partecipare all’accordo del 2015 sul programma nucleare iraniano, il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), e ha ufficialmente condannato il ritiro dell’amministrazione Trump dall’accordo e la sua reimposizione delle sanzioni statunitensi contro l’Iran, le importazioni cinesi dall’Iran sono diminuite dal $ 1,2 miliardi nell’ottobre 2018 a $ 428 milioni nel febbraio 2019.

Inoltre, secondo quanto riferito, le navi cinesi hanno evitato i porti iraniani, mentre Pechino ha negato l’accesso alle navi iraniane ai porti cinesi, presumibilmente per preoccupazione per la minaccia di sanzioni statunitensi, anche se da allora il commercio indiretto tra i paesi si è parzialmente ripreso, secondo vari rapporti. In effetti, la Cina ha fornito un’ancora di salvezza a Teheran acquistando petrolio iraniano, anche se a prezzo scontato. Dall’invasione russa dell’Ucraina, tuttavia, l’Iran è stato costretto a competere con le esportazioni di petrolio fortemente scontate di Mosca, sottolineando la natura opportunistica delle relazioni di Pechino con Teheran.

Nonostante i commenti lusinghieri spesso scambiati tra Iran e Cina e l’enfasi sulle loro “relazioni amichevoli”, i legami tra Teheran e Pechino sembrano essere più correttamente caratterizzati come un matrimonio di convenienza piuttosto che come una partnership strategica.

Mentre Pechino cerca di espandere la sua influenza in Medio Oriente, sembra avere ben poco interesse a farsi coinvolgere nei conflitti regionali dell’Iran con stati come Israele e Arabia Saudita, con i quali preferisce mantenere legami amichevoli. Inoltre, è probabile che il rapporto ostile dell’Iran con gli Stati Uniti spinga la Cina a mantenere la sua tradizionale strategia di copertura, in cui coopera con Teheran quando è chiaramente vantaggiosa, ma fa concessioni significative agli avversari dell’Iran, inclusi gli Stati Uniti quando appare necessario. Insomma, l’Iran continua a rimanere solo e privo di qualsiasi alleato affidabile.