L’ultimo Libro bianco su Taiwan pubblicato dall’Ufficio cinese per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato nell’agosto 2022 espone la questione intrattabile al centro delle difficili relazioni della Cina continentale con Taiwan: le identità divergenti delle persone attraverso lo Stretto.

Pechino vede Taiwan come una provincia rinnegata, una sbornia politica inquadrata nel contesto del Secolo dell’Umiliazione e affari incompiuti della Guerra Civile Cinese. Questo spiega perché la Cina vede l’identità come la chiave per la riunificazione, un modo per ripristinare una comunità comune per tutti i “compatrioti” cinesi. Il Libro bianco sostiene che “Taiwan appartiene a tutto il popolo cinese”.

Il documento fa riferimento a un processo di “desinizzazione” mediante il quale Taiwan ha adottato le proprie norme culturali e politiche. Accusa le attuali autorità politiche di Taiwan di incitamento al separatismo in collusione con forze straniere ostili – principalmente gli Stati Uniti – che cercano di minare “l’aspirazione comune di coloro che si trovano su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan”.

Questa interpretazione vede le identità divergenti attraverso lo Stretto come centrali per gli “interessi di sovranità, sicurezza e sviluppo” della Cina e nel fomentare le attuali tensioni attraverso lo Stretto. Il Libro bianco chiarisce che mentre si preferisce la riunificazione pacifica, la Cina “sarà sempre pronta a rispondere con l’uso della forza”. Ma l’idea cinese di Taiwan come parte di una comunità omogenea attraverso lo Stretto non è una rappresentazione accurata della realtà: un’identità taiwanese distinta si è evoluta da sola.

Ci sono prove evidenti che il pubblico taiwanese detenga valori socialmente liberali. Un media libero, un discorso pubblico critico sulle decisioni politiche e un forte sostegno alla democrazia multipartitica sono diventati segni distintivi della sua società contemporanea. Taiwan si colloca tra le prime 10 nell’indice della democrazia, con un punteggio più alto di Paesi Bassi, Svizzera e Australia. Questa identità democratica abbraccia tutte le fasce d’età, i redditi e le alleanze politiche a Taiwan.

Circa il 5% dei taiwanesi sostiene la riunificazione con la terraferma. Ciò non equivale a un vero e proprio sostegno all’indipendenza, ma mostra che esiste un sostegno per una versione più stabile di ciò che viene spesso definito status quo, anche se Taiwan ha una propria interpretazione di cosa significhi effettivamente lo status quo.

La Cina continentale considera inaccettabile qualsiasi formulazione dello status quo, poiché perpetua la separazione delle due comunità sotto diverse autorità di governo. Pur promuovendo l’auspicato traguardo della riunificazione pacifica, il Libro bianco afferma che “le persone su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan sono della stessa famiglia” e che “è necessario combattere qualsiasi forza che tenti di minare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina o resista sulla via della sua riunificazione».

Sebbene il Libro bianco riconosca la società distinta di Taiwan e prometta che “i due sistemi sociali si svilupperanno fianco a fianco”, la terraferma offre il modello di un paese, due sistemi come soluzione proposta. Ma il Documento pone maggiore enfasi su “un paese” sotto la guida del Partito Comunista Cinese che sul mantenimento di “due sistemi”.

Il documento suggerisce che Taipei e la terraferma dovrebbero formare una relazione basata sulla fiducia in cui Pechino manterrebbe la sua parola e manterrebbe l’attuale società di Taiwan. Mentre i recenti eventi a Hong Kong incombono sull’interpretazione di Taiwan di questa relazione proposta, il Libro bianco sostiene esplicitamente che “[l]a pratica di un paese, due sistemi è stata un clamoroso successo”.

I funzionari della Cina continentale ignorano deliberatamente la realtà che Taiwan è una società in cui gli individui possono osservare i recenti eventi a Hong Kong e decidere se il Partito Comunista Cinese ha mantenuto le promesse fatte prima del 1997. Questa mentalità di libero pensiero potrebbe spiegare perché un alto diplomatico della terraferma ha affermato la necessità di una rieducazione a Taiwan dopo la riunificazione “per eliminare il pensiero separatista e la teoria secessionista”.

Le autorità taiwanesi si sono affrettate a condannare il modello “un paese, due sistemi” come soluzione alla riunificazione. Il Consiglio per gli affari continentali sostiene che la pretesa giurisdizione della Cina si basa su una “interpretazione errata di una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite”, un punto di vista ampiamente riflesso nell’opinione pubblica.

Le identità divergenti nello Stretto rappresentano una sfida per il presidente cinese Xi Jinping perché la riunificazione di Taiwan è radicata nel suo discorso di ringiovanimento nazionale. Il Libro bianco chiarisce che i politici di entrambe le sponde dello Stretto “non dovrebbero permettere che questo problema venga tramandato da una generazione all’altra”.

Il sogno cinese di Xi inquadra la riunificazione con i “compatrioti” attraverso lo Stretto di Taiwan come un tema centrale della politica estera cinese. Xi è visto come un leader in grado di realizzare questo sacro obiettivo, ma tale agenzia è dotata di responsabilità, alimentando un filone crescente di palese nazionalismo continentale che aggiunge pressione per soddisfare le aspettative.

Il Libro bianco mostra la determinazione della leadership cinese nel risolvere le relazioni attraverso lo Stretto, ma sottolinea anche la natura intrattabile delle relazioni di Pechino con Taiwan. La terraferma non ha mai accettato completamente lo status quo e ora sembra non accettare più la sua continuazione sulla base del fatto che si tratta di un’opzione sgradevole e meno peggiore necessaria per mantenere la pace.

I “compatrioti” cinesi a Taiwan hanno costruito la propria identità e ora sono sempre più fiduciosi che la società taiwanese possa esistere senza interferenze da parte di Pechino. Nessuna singola politica può risolvere le tensioni sulla sicurezza, ma una migliore comprensione delle posizioni su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan è almeno un punto di partenza da cui partire per aiutare a elaborare una soluzione più sfumata.