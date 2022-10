La Cina ha un problema: il suo soft power sta precipitando

Il prossimo 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, che si aprirà il 16 ottobre, esaminerà il lavoro condotto dal partito negli ultimi cinque anni e traccerà il corso per lo sviluppo del Paese nei prossimi cinque. I vertici del partito, tra i tanti problemi che dovranno affrontare, c’è quello di un soft power in evidente crisi di tenuta, anzi, in‘caduta libera‘ secondo alcuni analisti.

Problema da non sottovalutare considerando che lo sviluppo del soft power è stato un pilastro della politica estera cinese, e rimane un obiettivo dichiarato dell’orientamento politico a lungo termine della Cina -da verificare nel corso del congresso.

«Cina, Russia e altri Paesi governati da regimi repressivi, hanno aumentato drasticamente i loro investimenti in strumenti comunemente associati al soft power. Nonostante le vaste risorse che questi autoritari trendsetter hanno riversato nei media,nell’istruzione, nella tecnologia enell’intrattenimento, i sondaggi dell’opinione pubblica suggeriscono che in gran parte non riescono a generare soft power», afferma ‘Foreign Policy‘, commentando i risultati del sondaggio del Pew Research Center.

Il sondaggio Pew Research Center segue e conferma la ricerca condotta da Freedom House. Ed entrambe vanno a confermare una tendenza già chiaramente rilevata lo scorso anno (dall’European Think-tank Network on China -ETNC), iniziata con la pandemia da Covid-19, e poi amplificata con lo scoppio della guerra in Ucraina.

Il rapporto dell’European Think-tank Network on China (ETNC), diffuso nell’aprile 2021, condotto su analisi separate in 17 Paesi e istituzioni della UE, rilevava che il soft power cinese in Europa stava attraversando tempi difficili.

Nel tentativo di sviluppare il proprio soft power in Europa, Pechino ha lavorato sulla promozione della lingua e della cultura cinese; sui media nel tentativo di plasmare l’immagine della Cina e utilizzando gli effetti secondari del potere morbido dell’abilità economica. «Di recente, e in particolare nell’ultimo anno, la Cina è diventata più decisa nel tentare di plasmare la propria immagine ampliando il proprio kit di strumenti, in particolare per migliorare il proprio messaggio politico. Ciò include l’uso sistematico dei social media.

Sull’importanza dell’economia cinese, i confini tra l’attrattiva della cooperazione economica e le pressioni della coercizione economica possono spesso essere confusi. Bloccare l’accesso al mercato per aziende e prodotti europei è stata a lungo una pratica osservata dalla diplomazia cinese reattiva, ma uno sviluppo sempre più formalizzato di meccanismi sanzionatori, inclusi ‘elenchi di entità inaffidabili’ e legislazione sul controllo delle esportazioni, è motivo di crescente preoccupazione. In altre parole, l’accesso al mercato, le opportunità commerciali e di investimento sono forse il principale fattore che determina l’attrattiva della Cina in Europa, ma anche una delle principali fonti del suo potere coercitivo.

Diversi modelli di proiezioni di soft power cinesi possono essere visti in quattro gruppi di Paesi analizzati in questo rapporto: «nel primo gruppo, costituito da Austria, Ungheria, Polonia, Portogalloe Slovacchia, la Cina non sembra obbligata a proiettare attivamente il suo soft power, soprattutto a causa della mancanza di interesse pubblico in questi Paesi. In Italia e Grecia, l’approccio soft power della Cina mira ad arrestare la tendenza al deterioramento dell’immagine ed è orientato al contenimento dei danni. In Germania, Lettonia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Regno Unito, la percezione della Cina sta chiaramente diventando meno favorevole e Pechino, sta lottando contro una vigilanza crescente. In Repubblica Ceca, Danimarca, Francia e Svezia, il soft power cinese è chiaramente in uno stato di caduta libera.

A loro volta, le istituzioni dell’UE sembrano seguire la tendenza descritta nel terzo gruppo, di crescente vigilanza, sottolineando sempre più i rischi posti dalle ambizioni geopolitiche della Cina.

Una serie di fattori ha guidato queste tendenze, dalle ricadute del COVID-19 agli sviluppi interni cinesi (compresi nello Xinjiang e Hong Kong) e l’impatto della crescente rivalità USA-Cina. Questi fattori alla fine sembrano essere fattori più sostanziali delle percezioni e degli atteggiamenti europei nei confronti della Cina oggi rispetto alle tradizionali fonti di soft power.

In risposta, la messaggistica pubblica del governo cinese in Europa è diventata sempre più proattiva,persino aggressiva, anche attraverso l’imposizione di sanzioni. Questi nuovi metodi, sebbene applicati in modo diverso in tutto il continente e rivolti in parte a un pubblico politico cinese, indicano l’obiettivo di Pechino di aumentare la sua influenza sull’Europa influenzando il discorso correlato. Presumibilmente sono progettati per prevenire pubblicità e critiche negative, piuttosto che ottenere simpatia. Si può quindi porre una domanda aperta: la Cina è diventata meno interessata ad accrescere il proprio appeal che ad esercitare la propria influenza?». In effetti questo potrebbe essere l’interrogativo sul quale potrebbero ragionare i partecipanti al 20° Congresso del Partito Comunista Cinese. Posto le criticità evidenti -dal Covid, a Taiwan, alla guerra ucraina e annesse criticità nel rapporto con la Russia, fino alla guerra politico-economica-tecnologica con gli USA- conviene forse alla Cina sospendere qualsiasi tentativo di accrescere il proprio soft power in Occidente e concentrarsi su altre urgenze da risolvere prioritariamente? Potrebbe essere una decisione da non scartare a priori.

A distanza di un anno, Freedom House ha di fatto confermato le risultanze di ETNC del 2021, quando, nel suo rapporto ‘Beijing’s Global Media Influence 2022‘ ha messo in evidenza come il governo cinese ha ampliato la sua impronta mediatica globale ottenendo scarsi risultati.

«L’intensità degli sforzi di influenza dei media di Pechino è stata designata come Alta o Molto alta in 16 dei 30 Paesi esaminati in questo studio, che copre il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021. In 18 Paesi, gli sforzi del regime cinese sono aumentati nel corso del tempo di quei tre anni», si legge nella presentazione del rapporto. «Il Partito Comunista Cinese (PCC) e i suoi delegati stanno usando tattiche più sofisticate e coercitive per modellare le narrazioni dei media e sopprimere i resoconti critici. La distribuzione di massa di contenuti sostenuti da Pechino tramite i media mainstream, le molestie e le intimidazioni nei confronti dei media che pubblicano notizie o opinioni sfavorite dal governo cinese e l’uso di cyberbullismo, account di social media falsi e campagne di disinformazione mirate sono tra le tattiche impiegate più ampiamente dal 2019.

Il successo degli sforzi di Pechino è spesso limitato dai media indipendenti, dall’attività della società civile e dalle leggi locali a tutela della libertà di stampa. Giornalisti, studiosi e gruppi della società civile in tutti i 30 Paesi hanno risposto alle campagne di influenza in modo da aumentare la trasparenza, garantire una copertura diversificata», isolare gli ecosistemi dei media dall’influenza del PCC.

«La capacità delle democrazie di contrastare l’influenza dei media del PCC è preoccupantemente irregolare. Solo la metà dei Paesi esaminati in questo studio ha ottenuto una valutazione di resiliente, mentre la restante metà è stata designata come vulnerabile». «La resilienza democratica a lungo termine richiederà una risposta coordinata».

Pur sottolineando gli scarsi risultati, si afferma anche che: «l’investimento del regime ha già ottenuto alcuni risultati, stabilendo nuove strade attraverso le quali i contenuti dei media statali cinesi possono raggiungere un vasto pubblico, incentivando l’autocensura su argomenti sfavoriti dal Partito Comunista Cinese (PCC) e cooptando funzionari governativi e proprietari dei media in alcuni Paesi per aiutare a diffondere narrazioni di propaganda o sopprimere la copertura critica. Le azioni di Pechino hanno anche implicazioni a lungo termine, in particolare perché ottiene un effetto leva su porzioni chiave dell’infrastruttura dell’informazione in molti contesti. Il possibile impatto futuro di questi sviluppi non deve essere sottovalutato».

Ed eccoci a fine settembre 2022, quando Pew Research Center, ha diffuso i risultati della ricerca ‘How Global Public Opinion of China Has Shifted in the Xi Era‘.

«Da quando Xi è entrato in carica, nel 2013,l’opinione della Cina negli Stati Uniti e in altre economie avanzate è diventata precipitosamente più negativa», la ricerca ha provato indagare le motivazioni, mentre Xi si prepara al terzo mandato.

La ricerca illustra le tappe dell’evoluzione negativa dell’opinione della Cina negli States e negli altri Paesi sondati. Le opinioni sulla Cina «hanno subito lievi fluttuazioni negli anni precedenti la presidenza di Xi. Durante questo periodo, circa quattro o più persone su dieci avevano opinioni positive sulla Cina e solo una minoranza aveva opinioni negative». Il cambiamento in peggio è stato segnato da una serie di eventi nazionali e internazionali. Nel corso del secondo mandato del Presidente Barack Obama le opinioni negative sulla Cina erano leggermente più elevate. Hanno influito gli attriti nelle relazioni bilaterali, le vicende del Mar Cinese Meridionale, la negoziazione americana del partenariato transpacifico. A quel punto, «circa la metà o più che hanno affermato di avere una visione sfavorevole della superpotenza».

«Quando il Presidente Donald Trump è entrato in carica, le opinioni sulla Cina sono leggermente migliorate». Poi è arrivata la guerra commerciale USA-Cina. «Le opinioni sulla Cina si sono inasprite con l’affermarsi della guerra commerciale, in particolare tra i repubblicani. La guerra commerciale, iniziata nel luglio 2018 e sfociata in numerosi dazi tra Stati Uniti e Cina, è stata accompagnata da opinioni sempre più sfavorevolinei confronti della Cina. Tra il 2018 e il 2019, le opinioni negative tra i repubblicani sono aumentate di quasi 20 punti percentuali».

Il Covid ha peggiorato decisamente la situazione. Le opinioni sfavorevoli sulla Cina hanno continuato ad aumentare. «A marzo 2020, circa tre quarti degli americani avevano opinioni sfavorevoli sulla Cina, un’opinione particolarmente alta tra coloro che pensavano che la Cina stesse facendo un cattivo lavoro nel gestire il COVID-19».

Arriviamo al 2022. «La grande maggioranza degli americani vede la Cina in modo sfavorevole tra le preoccupazioni per le politiche cinesi in materia di diritti umani, la sua partnership con la Russia e altri fattori. Le opinioni sulla Cina continuano ad essere ampiamente negative poiché gli americani considerano molteplici questioni nelle relazioni bilaterali come problemi molto seri per gli Stati Uniti».

La ricerca sottolinea alcuni elementi importanti. In primo luogo: «le opinioni negative sulla Cina stavano già aumentando prima della pandemia». E questo non solo negli USA, anche «in altri Paesi, compresi alcuni dei vicini della Cina, come la Corea del Sud, il Giappone e l’Australia». Per esempio, in Corea del Sud sono aumentate pesantemente già a partire dal 2017 in seguito ad una ondata di sanzioni cinesi. In Giappone le opinioni negative sulla Cina «sono salite alle stelle all’inizio degli anni 2000 in mezzo a una miriade di tensioni bilaterali e negli ultimi 20 anni le opinioni giapponesi sulla Cina sono sempre state tra le più negative nei sondaggi del Centro, se non ‘le’ più negative». Anche in Australia le opinioni negative sono iniziate affermarsi nel 2017, sono poi peggiorate negli anni a venire. E stesso discorso vale per Canada e Svezia: «sebbene le opinioni negative sulla Cina siano aumentate in entrambi i Paesi tra il 2019 e il 2020, le opinioni sfavorevoli erano già cresciute notevolmente in entrambi i Paesi a causa delle tensioni bilaterali».

Anche in alcune economie emergenti, come Filippine, India, Turchia, piuttosto che Brasile, Messico, Argentina, Nigeria, Kenya e Sud Africa, le opinioni erano negative già prima del Covid.

Il Covid ha peggiorato la situazione ovunque. «Ma le opinioni hanno continuato a peggiorare e oggi le opinioni sfavorevoli sulla Cina hanno raggiunto un massimo storico dell’80%».

Opinioni sulla Cina «relativamente più positive a Singapore, Malesia e Israele».

Il rapporto del Pew Research Center va ancora più nel dettaglio per esaminare le opinioni sul Presidente Xi Jinping. «Proprio come l’opinione sulla Cina, le opinioni su Xi -che erano già piuttosto negative nel 2014, appena un anno dopo il suo insediamento-sono diventate sempre più negative negli ultimi anni. Nella primavera del 2014, le persone nella maggior parte dei luoghi intervistati, si sentivano più negativamente che positivamente», predisposte «sul nuovo Presidente. Le principali eccezioni riguardavano le economie emergenti e in via di sviluppo dell’Africa subsahariana e della regione Asia-Pacifico».

«Le opinioni sul Presidente cinese sono diventate ancora più negative tra il 2019 e il 2020. Entro il 2022, le maggioranze in tutte le economie avanzate intervistate tranne due avevano poca o nessuna fiducia nel suo approccio agli affari mondiali. Circa quattro su dieci o più nella maggior parte dei luoghi intervistati affermano addirittura di non avere alcuna fiducia in Xi, compresa più della metà di quelli in Australia, Francia e Svezia.

Sia negli Stati Uniti che in Australia, quando agli intervistati è stata posta una domanda aperta su cosa pensano quando pensano alla Cina, alcuni hanno evidenziato in modo specifico la leadership cinese o Xi in particolare».

«La sensazione che il potere e l’influenza della Cina sulla scena mondiale stiano crescendo è sia diffusa che di lunga data. A partire da quest’anno, una media del 66% in 19 Paesi afferma che l’influenza della Cina nel mondo è diventata di recente più forte, di cui sette su dieci o più in Australia, Italia, Israele, Grecia e Paesi Bassi. Pochi, una media del 12%, affermano che l’influenza della Cina si è indebolita».

«Accanto alla sua crescente influenza c’è la sensazione che la Cina sia una minaccia crescente. Circa la metà o più in Corea del Sud, Giappone, Filippine, Australia e Stati Uniti hanno affermato che il potere e l’influenza della Cina sono stati una grave minaccia per il loro Paese nel 2018». «Negli Stati Uniti, dove la domanda sul potere e l’influenza della Cina come minaccia è stata posta più di recente (2022), la sensazione che la Cina sia una grave minaccia è aumentata di altri 19 punti percentuali al 67%. Allo stesso modo, la quota di americani che ha affermato che limitare il potere e l’influenza della Cina dovrebbe essere una priorità assoluta è cresciuta dal 32% nel 2018 al 48% nel 2021 (+16 punti). Questo lo ha anche reso una delle massime priorità citate dagli americani tra i 20 obiettivi di politica estera testati. Più americani hanno anche affermato che era importante limitare il potere e l’influenza della Cina piuttosto che limitare il potere di Russia, Corea del Nord o Iran».

«Già nel 2018, i Paesi che si sono distinti per aver visto la Cina come la più grande minaccia erano Stati Uniti, Australia, Giappone e Corea del Sud. Nel 2022, questi Paesi erano anche tra i più propensi a esprimere preoccupazioni per l’influenza della Cina in un altro modo: la sua interferenza nella loro politica interna. In Corea del Sud e in Australia, più della metà afferma che il coinvolgimento della Cina nella politica interna è un problema molto serio e quasi la metà afferma lo stesso negli Stati Uniti Al contrario, in Europa, Israele e altrove, circa un terzo o meno afferma che il coinvolgimento della Cina nelle loro la politica del proprio Paese è una preoccupazione molto seria».

L’esercito cinese, è il più grande al mondo con circa 2,8 milioni di membri. Da quando è entrato in carica, nel 2013, Xi lo ha molto rafforzato. Dunque «permangono preoccupazioni diffuse sull’esercito. Nel 2022, una media del 72% in 19 Paesi intervistati descrive la potenza militare cinese come un problema serio, incluso il 37% che lo definisce un problema molto serio per il proprio paese. Le preoccupazioni sono maggiori in Giappone e Australia, dove circa sei su dieci affermano che l’esercito cinese è un problema molto serio. Singapore, Grecia e Israele si distinguono come luoghi meno preoccupati per l’esercito cinese»

Dal punto di vista economico, «la maggioranza in tutti i Paesi europei intervistati tranne uno afferma anche che la concorrenza economica con la Cina è un problema serio, di cui almeno un terzo in Francia, Grecia, Spagna e Italia che lo vedono come un problema molto serio. Nel 2019 l’Unione Europea ha pubblicato una comunicazione ufficiale che etichetta la Cina come ‘rivale sistemico’ e ‘concorrente economico’».

La ricerca Pew Research Center, sorprendentemente dettagliata e comprensiva di una serie di Paesi davvero globale, è la conferma di quanto analizzato già nei mesi scorsi dallo studioso Joshua Kurlantzick. «Negli ultimi quattro anni, l’immagine globale della Cina, che era stata positiva o almeno neutrale in molte parti del globo negli ultimi due decenni, si è notevolmente deteriorata. Questo deterioramento si è verificato non solo tra le principali democraziecome Stati Uniti e Giappone, con cui la Cina aveva già relazioni spinose, ma anche tra i Paesi in via di sviluppo in Africa, Asia ed Europa orientale. La Cina ha intrattenuto relazioni positive con gli Stati di queste regioni tra gli anni ’90 e la fine degli anni 2010. In alcune parti del mondo, la Cina ha ora la sua peggiore immagine pubblica da molti decenni». Il «soft power cinese -la sua capacità di persuadere e fare appello ad altri stati attraverso i media, la diplomazia culturale e gli aiuti all’estero- è diminuito negli ultimi anni» in maniera impressionante.

Molte energie sono spese dagli analisti e studiosi per identificare i motivi per cui il massiccio lavoro condotto dalla Cina per sostenere il suo soft power non stia dando risultati. Secondo Christopher Walker, vicepresidente per gli studi e l’analisi presso il National Endowment for Democracy «i dirigenti di Pechino potrebbero rafforzare il loro soft power allentando la presa sulla società civile e allentando la repressione sistematica dei media indipendenti e delle figure dell’opposizione». Ma molto più importante: «le metriche comunemente utilizzate per identificare il soft power non sono adatte al compito di valutare la natura dell’influenza straniera della Cina e della Russia. I sondaggi sull’opinione pubblica, che sono serviti come misura di riferimento per il successo del soft power, possono essere in grado di rivelare la preferenza di un determinato Paese tra un determinato pubblico. Non sono, tuttavia, uno strumento appropriato per misurare fino a che punto una potenza straniera stia cooptando le élite locali, inducendo forme di censura politica o sia coinvolta in una corruzione strategica che può compromettere l’integrità delle istituzioni locali».

Mentre «il pubblico straniero ora vede la Cina in modo più negativo di quanto non facesse una volta, crede anche ampiamente che l’influenza di Pechino sia diventata più forte negli ultimi anni. Ciò suggerisce che non è necessariamente vero che se l’immagine pubblica della Cina sta vacillando, come compreso attraverso i sondaggi di opinione, la sua influenza stia svanendo. Piuttosto, Pechino sta proiettando un’influenza al di fuori del contesto del soft power».

Da queste tre ricerche, che coprono archi temporali simili e lunghi, e un vasto bacino di pubblico, si possono trarre due conclusioni, che probabilmente saranno oggetto di studio da parte del congresso che si sta per aprire a Pechino.

Primo: dall’Europa, al Nord e Sud America, fino all’Asia e Africa, Oceania, negli ultimi anni è cresciuta l’immagine negativa della Cina. Gli investimenti condotti da Pechino per costruire un sentiment positivo nell’opinione pubblica di questi Paesi non hanno prodotto risultati. La situazione è solo peggiorata.

Secondo: l’influenza sulle élite politiche locali probabilmente è ancora ben radicata.

Dunque: l’influenza tiene, l’immagine no.

Pechino, abbiamo un problema.