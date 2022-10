La Cina è vecchia, e anche Xi Jinping. Basta guardare le fotografie di quel 15 novembre 2012 e quelle di oggi. Va bene i capelli tinti di allora (per dimostrare forza e vigore, dicevano), e poi ora un po’ meno tinti (per esprimere saggezza e frugalità, dicono), ma il profilo è invecchiato, e appesantito. Normale, anche i leader comunisti invecchiano. Ha 69 anni. E tutto sommato sono ben portati, se confrontati con i 69 anni di un qualsiasi cittadino delle aree rurali cinesi.

Probabilmente sarà Presidente a vita. Come capita agli ‘uomini soli al comando’. Quel che sarà dei vecchi cinesi, invece, non si sa. E sarà proprio Xi che quanto prima dovrà farsene carico. Un grattacapo non da poco, per lui, ma soprattutto per l’economia cinese, che già arranca (dopo gli anni splendidi) e che questi ‘vecchi’ appesantiscono, come appesantito è il volto di Xi.

La Cina da sola esprime più di un sesto della popolazione mondiale. E’ la Nazione più popolosa al mondo (il 18,11% della popolazione mondiale si trova all’interno dei confini della Cina), ma sta per ridursi, anzi, la riduzione è già iniziata. E sta invecchiando. Entro il 2050, i demografi prevedono che la popolazione di età superiore ai 60 anni potrebbe rappresentare un terzo del totale del Paese.

Lasciamo parlare i dati.

In quattro decenni la popolazione cinese è passata da 660 milioni a 1,4 miliardi, ora sta iniziando la discesa, per la prima volta dalla grande carestia del 1959-1961.

Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio nazionale di statistica cinese, sintetizzati dal World Economic Forum, la popolazione cinese è cresciuta da 1,41212 miliardi a soli 1,41260 miliardi nel 2021, un aumento di appena 480.000 unità. Un decennio fa la crescita annuale era di circa otto milioni di individui.

Secondo ‘Reuters‘, la crescita della popolazione cinese è scesa a un minimo storico nel 2022, scendendo sotto i 10 milioni dai 10,6 milioni di bambini dell’anno scorso. Questo è già in calo dell’11,5% rispetto al 2020. Il tasso di natalità del Paese (il numero di nati vivi per mille abitanti all’anno) è diminuito per cinque anni consecutivi.

Il tasso di fertilità della Cina (il numero totale di nascite in un anno per 1.000 donne in età riproduttiva in una popolazione) era di 1,16 nel 2021, al di sotto dello standard OCSE di 2,1 per una popolazione stabile. Il tasso di fertilità della Cina è tra i più bassi al mondo. Nel 2021 in Cina sono nati 10,62 milioni di bambini, un tasso di 7,52 per mille persone. Nello stesso periodo sono stati registrati 10,14 milioni di decessi, un tasso di mortalità del 7,18 per mille, producendo un tasso di crescita demografica di appena lo 0,34 per mille abitante. Ciò significa che il tasso di crescita della popolazione è stato il più basso dal 1960.

Questa pesante decrescita, malgrado la Cina abbia abbandonato la ‘politica del figlio unico‘, nel 2016, e malgrado l’anno scorso abbia introdotto la‘politica dei tre figli‘, sostenuta da molti incentivi alla procreazione.

La ‘politica del figlio unico’ aveva una sua motivazione, spiega Wang Feng, uno dei massimi esperti di demografia, invecchiamento e disuguaglianza, docente di sociologia all’Università della California, a Irvine, e già Senior Fellow del Brookings-Tsinghua Center for Public Policy. «La dimensione della popolazione cinese è quasi raddoppiata in tre decenni, da 550 milioni nel 1950 a quasi un miliardo nel 1980. All’inizio degli anni ’70, la popolazione cinese ha registrato un tasso di crescita annuale del 2,2% e si prevedeva che raddoppiasse nuovamente nei prossimi 30 anni circa. I timori malthusiani di una crescita della popolazione in fuga, hanno portato la Cina a imporre il controllo delle nascite più severo al mondo. A partire dalla fine degli anni ’70, per più di tre decenni e mezzo, la maggior parte delle coppie cinesi si è limitata ad avere un solo figlio. Quel quadro della Cina di rapida crescita demografica e peggioramento materiale è stato completamente capovolto nell’ultimo mezzo secolo. La Cina è ora una terra di abbondanza. Invece di raddoppiare le sue dimensioni, è entrata in un’era estesa di declino della popolazione». Da qui la conseguente decisione, lo scorso anno, di capovolgere le politiche della famiglia.

Con la ‘politica dei tre figli’, il governo ha istituito detrazioni fiscali, un congedo di maternità più lungo, un’assicurazione medica rafforzata, sussidi per l’alloggio, soldi extra per un terzo figlio,espansione dei servizi di assistenza all’infanzia. Obiettivo: aumentare le nascite e affrontare lo squilibrio demografico del Paese. Contestualmente Pechino si è detta impegnata alla tutela dei diritti delle donne nel mondo del lavoro, elemento non da poco considerato il permanere delle discriminazioni nei confronti delle donne in età fertile sui luoghi di lavoro.

Le teorie sul motivo per cui le donne cinesi rimangono riluttanti ad avere figli anche di fronte agli incentivi statali divergono. Uno dei motivi indicati è l’abituarsi alle piccole famiglie, un altro riguarda l’aumento del costo della vita, un altro riguardal’aumento dell’età matrimoniale, che ritarda le nascite e smorza il desiderio di avere figli.

Secondo dati diffusi da ‘CNN‘, l’anno scorso la Cina ha registrato il minor numero di matrimoni da quando sono iniziati i rilevamenti, più di tre decenni fa. Ci sono state 7,6 milioni di registrazioni di matrimoni nel 2021, secondo i dati diffusi dal Ministero degli Affari Civili cinese. Si tratta di una diminuzione del 6,1% rispetto all’anno precedente e il tasso di matrimonio per l’ottavo anno consecutivo è diminuito. Allo stesso tempo, l’età media degli sposi è in aumento, con quasi la metà di quelli sposati l’anno scorso di età pari o superiore a 30 anni. I giovani, soprattutto i millennial, scelgono sempre di più di non sposarsi o di non avere figli, e quando lo fanno accade sempre più avanti negli anni. In soli sei anni, il numero di cinesi che si sposano per la prima volta è diminuito del 41%.

Altri elementi che incidono sulla riluttanza delle donne ad avere figli sono l’alto costo della vita, la necessità di prendersi cura di una popolazione anziana con pensioni basse, una forza lavoro sempre più competitiva e la disparità di genere nella forza lavoro che dissuadono molte donne dall’avere figli. La Cina è attualmente 107 su 156 nell’indice Global Gender Gap del World Economic Forum.

Altro elemento che incide sulla riduzione della popolazione è il fatto che la Cina ha meno donne in età fertile di quanto ci si potrebbe aspettare. Limitate ad avere un solo figlio dal 1980, molte coppie hanno optato per un maschio, portando il rapporto tra i sessi alla nascita da 106 maschi ogni 100 femmine (il rapporto nella maggior parte del resto del mondo) a 120, e in alcune province a 130. Gli aborti selettivi basati sul sesso, hanno dunque determinato, nel tempo, la formazione di uno squilibrio sessuale. Nel 2020, la Cina aveva 723,34 milioni di uomini, rispetto a 688,44 milioni di donne.

Tutto ciò è alla base del fatto che la popolazione totale della Cina è cresciuta di un minimo post-carestia di appena 0,34 su 1.000 lo scorso anno.

La svolta è arrivata un decennio prima del previsto.

Nel 2019, l’Accademia cinese delle scienze sociali prevedeva che la popolazione raggiungesse il picco nel 2029, a 1,44 miliardi. Il rapporto sulle prospettive demografiche delle Nazioni Unite del 2019 prevedeva il picco più tardi ancora, nel 2031-32, a 1,46 miliardi.

Il team dell’Accademia delle scienze sociali di Shanghai prevede un calo medio annuo dell’1,1% dopo il 2021, portando la popolazione cinese a 587 milioni nel 2100, meno della metà di quella odierna.

Le ipotesi ragionevoli alla base di questa previsione sono che il tasso di fertilità totale della Cina scenda da 1,15 a 1,1 da qui al 2030 e vi rimanga fino al 2100.

La struttura per età della popolazione, precisa Wang Feng «si è spostata da una fascia più bassa con numerosi giovani e meno anziani, a una fascia più alta con una quota sempre più ampia della popolazione di età superiore ai 65 anni. All’inizio degli anni ’80, nemmeno il 5 per cento della popolazione totale aveva 65 anni e oltre, ma questa cifra è più che raddoppiata entro il 2020, raggiungendo quasi il 12%, e si prevede che salirà al 30% nei prossimi 30 anni, entro il 2050».

Il rapido declino della popolazione cinese avrà un profondo impatto sull’economia del Paese.

Quasi un quinto della popolazione nel 2020 aveva 60 anni e oltre, 5,4 punti percentuali in più rispetto a un decennio prima. Allo stesso tempo, la quota della popolazione in età lavorativa, quella tra i 15 e i 59 anni, continua a ridursi.

La popolazione in età lavorativa della Cina ha raggiunto il picco nel 2014, e si prevede che si ridurrà a meno di un terzo di quel picco entro il 2100. Si prevede che la popolazione anziana cinese (di età pari o superiore a 65 anni) continuerà ad aumentare per la maggior parte del tempo, superando la popolazione cinese in età lavorativa verso il 2080.

Ciò significa che mentre attualmente ci sono 100 persone in età lavorativa disponibili per sostenere ogni 20 anziani, entro il 2100, 100 cinesi in età lavorativa dovranno sostenere fino a 120 cinesi anziani.

Una diminuzione della popolazione in età lavorativa e una crescente popolazione in pensione ostacolerà la crescita economica della Cina e metterà a dura prova i servizi sociali. «Il dividendo demografico che ha spinto la crescita economica del Paese negli ultimi decenni è destinato a dissiparsi rapidamente», ha affermato Yue Su, economista presso l’Economist Intelligence Unit di Londra.

Il calo medio annuo dell’1,73% della popolazione in età lavorativa cinese pone le basi per una crescita economica molto più bassa, a meno che la produttività non avanzi rapidamente.

Secondo gli economisti, l’aumento del costo del lavoro, determinato dalla rapida contrazione della forza lavoro, spingerà la produzione a basso margine e ad alta intensità di manodopera fuori dalla Cina, verso Paesi ricchi di manodopera come Vietnam, Bangladesh e India. Il costo del lavoro di produzione in Cina è già il doppio rispetto al Vietnam.

Allo stesso tempo, la Cina dovrà indirizzare una maggior parte delle sue risorse produttive alla fornitura di servizi sanitari, medici e di assistenza agli anziani per soddisfare le richieste di una popolazione sempre più anziana.

Il modello del Center of Policy Studies della Victoria University suggerisce che senza modifiche al sistema pensionistico cinese, i suoi pagamenti pensionistici aumenteranno di cinque volte, dal 4% del PIL nel 2020 al 20% del PIL nel 2100.

Nel 2019, l’Accademia cinese delle scienze sociali ha pubblicato un rapporto in cui si prevede che i fondi pensione urbani potrebbero esaurirsi entro il 2035a causa principalmente delle sfide demografiche.

Per le Nazioni esportatrici di risorse come l’Australia, è probabile che questi cambiamenti richiedano un riorientamento delle esportazioni verso i produttori al di fuori della Cina.

Per gli importatori di merci, compresi gli Stati Uniti, la fonte delle merci è destinata a spostarsi gradualmente verso centri di produzione nuovi ed emergenti.

Nonostante le previsioni che questo sarà il ‘secolo cinese’, affermano gli osservatori internazionali, le proiezioni sulla popolazione cinese suggeriscono che l’influenza potrebbe spostarsi altrove, inclusa la vicina India, la cui popolazione dovrebbe superare la Cina entro il prossimo decennio..

Economia a parte, il problema è prima ancora sociale, ed è collegato all’aspettativa di vita e a quel che ne deriva.

«Una popolazione in rapido invecchiamento, in un Paese che solo di recente è salito allo status di reddito medio-alto, ha fatto guadagnare alla Cina la caratterizzazione di ‘invecchiare prima di arricchirsi’. Ma sarebbe più corretto dire che la Cina sta invecchiando diventando ricca. Grazie soprattutto al miglioramento nutrizionale, un bambino di sette anni che vive oggi nella Cina rurale è di circa otto centimetri più alto di quanto sarebbe stato nel 1990, un ritmo di miglioramento che è il doppio (storicamente) dell’Occidente e del Giappone. L’aspettativa di vita alla nascita in Cina è ora salita a un livello pari a quello degli Stati Uniti, Paese che ha un livello di reddito pro capite parecchie volte superiore», afferma Wang Feng.

Primo problema: la salute. «La Cina si trova ora di fronte a nuovi rischi per la salute e malattie mai visti nella sua storia, in parte a causa della sua ‘età dell’abbondanza’, un boom economico di tre decenni che ha portato con sé cibi e merci occidentali. Il decennio successivo alla morte di Mao ha registrato forti aumenti nel consumo di tabacco, alcol e zucchero. Dalla metà degli anni ’70 alla metà degli anni ’80, la Cina ha visto un aumento del 60% del consumo pro capite di carne di maiale. Nel decennio successivo al 1978, il Paese ha assistito a un aumento del 151% del consumo di olio vegetale, il consumo pro capite di liquori è aumentato del 344% e il consumo pro capite di zucchero è aumentato del 55%. Il consumo pro capite di sigarette è più che raddoppiato. Consumo eccessivo di tabacco e alcol, reso possibile dall’aumento del reddito, ha provocato un aumento delle malattie polmonari ed epatiche e dei decessi dovuti a tumori ai polmoni. La cattiva alimentazione durante gli anni dell’infanzia e poi l’improvvisa disponibilità di cibi abbondanti e vari portarono ad un rapido aumento di obesità, ipertensione e diabete. All’inizio degli anni 2010, 244,5 milioni o il 23,2% degli adulti cinesi di età pari o superiore a 18 anni dichiaravano di avere ipertensione, con altri 435 milioni, o 41,4 per cento, che hanno pre-ipertensione per gli standard cinesi», prosegue Wang Feng.

«La percentuale di bambini in sovrappeso in età scolare tra i 7 e i 18 anni è aumentata di 28 volte tra il 1985 e il 2000, con l’obesità in aumento di quattro volte. L’aumento dell’obesità è stato particolarmente pronunciato tra i ragazzi, probabilmente attribuibile alla prevalente preferenza del figlio maschio, combinata con un gran numero di bambini che erano figli unici. I ragazzi erano privilegiati rispetto alle ragazze per il cibo quando era limitato, e per l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Con un solo figlio in famiglia e il reddito recentemente aumentato, è stato difficile per i genitori resistere alla tentazione di assecondare i propri figli con snack, fast food e giochi per computer».

«All’inizio degli anni 2000, i tassi di obesità nelle città cinesi hanno raggiunto il 12,9% tra i ragazzi dai 7 ai 9 anni e il 9,1% tra i ragazzi dai 10 ai 12 anni. A metà degli anni ’80, questi tassi erano rispettivamente solo tra l’1 e il 2%. Alla giovane età tra i 7 e i 9 anni, il 25,4% dei ragazzi e il 17% delle ragazze erano considerati in sovrappeso o obesi».

«I cambiamenti nelle cause di morte predicono sfide per l’assistenza sanitaria e l’inevitabile aumento dei costi associati all’assistenza sanitaria. Nel 1990, cancro, malattie cardiovascolari e malattie cerebrovascolari, tutte malattie non trasmissibili (NCD), rappresentavano circa il 60% di tutti i decessi tra la popolazione urbana e il 45% tra la popolazione rurale. Nel 2018, queste cause combinate rappresentavano circa il 70% di tutti i decessi, sia per le popolazioni urbane che rurali. L’aumento delle malattie non trasmissibili è il risultato di maggiori rischi per la salute associati ai cambiamenti dello stile di vita e al peggioramento del degrado ambientale, entrambi accompagnando l’aumento dell’abbondanza della Cina. Riflettono anche i cambiamenti nella struttura dell’età della popolazione, con un numero maggiore di anziani nella popolazione. Poiché la popolazione cinese continua a invecchiare, senza dubbio continuerà ad esserci un aumento delle malattie non trasmissibili».

E alla salute si aggiunge il problema dell’assistenza. «Gli anziani in Cina, molti dei quali hanno avuto un solo figlio, ora si aspettano benefici e servizi sociali forniti dal governo, come l’assistenza sanitaria e una pensione. La spesa pubblica per l’assistenza sanitaria e le pensioni è già aumentata notevolmente dall’inizio del secolo, nel 2020 ha rappresentato il 9,4% del PIL del Paese. La quota era solo del 3,5% nel 2007. Con l’invecchiamento della popolazione cinese e l’aumento dei livelli di benefici, tale spesa potrebbe aumentare fino a un quarto del PIL cinese entro la metà del ventunesimo secolo» conclude Wang Feng.

Nel discorso di apertura del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping ha detto: «Istituiremo un sistema politico per aumentare i tassi di natalità e perseguire una strategia nazionale proattiva in risposta all’invecchiamentodella popolazione». Il desiderio delle donne cinesi di avere figli è il più basso al mondo, secondo un sondaggio pubblicato a febbraio dal gruppo di esperti di YuWa Population Research Institute. Xi dovrà agire su più fronti contemporaneamente -economia, assistenza sociale, cultura-, sarà la sfida del ‘secolo cinese’. Altro che accompagnare alla porta un 79enne in confusione!