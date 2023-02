La Cina è pronta ad aiutare altre potenze ad usurpare il dollaro?

Al recente raduno annuale delle élite globali a Davos, il Ministro degli Esteri saudita Mohammad Al-Jaddan ha suggerito che il regno è disposto a vendere le sue esportazioni di energia alla Cina in renminbi.

Ciò ha attirato l’attenzione sia degli economisti del petrolio che dei banchieri centrali poiché entrambi sanno che, negli ultimi 48 anni, l’Arabia Saudita e gli altri Stati arabi del Golfo Persico hanno valutato e venduto le loro esportazioni di greggio esclusivamente in dollari USA.

In effetti, fu il Segretario al Tesoro di Richard Nixon, William Simon, a mettere a punto quello che allora era un piano segreto con i sauditi per finanziare essenzialmente l’aumento del deficit commerciale americano, prezzando le loro vendite di petrolio in biglietti verdi e quindi aumentando la quantità di dollari in circolazione e rafforzando la posizione del dollaro come la valuta di riserva globale. In cambio, l’Arabia Saudita avrebbe avuto un accesso unico all’assistenza e alle attrezzature militari statunitensi.

Questo affare aveva molto senso quando gli Stati Uniti erano il più grande importatore mondiale di greggio saudita. Tuttavia, oggi non è più così, poiché è stato soppiantato dalla Cina. La Cina, infatti, non è solo il maggior importatore di greggio e prodotti petrolchimici dal regno, ma è anche il maggior acquirente di greggio e prodotti petroliferi da tutti i Paesi del Golfo Persico.

Quindi, non dovrebbe sorprendere se ad un certo punto in futuro l’Arabia Saudita e la Cina si allontaneranno dal dollaro e scambieranno una valuta più in linea con i loro interessi nazionali.

La Cina e l’Arabia Saudita, come nel caso di molti paesi esportatori di petrolio, condividono somiglianze nel modo in cui governano. Stanno guardando da anni come gli Stati Uniti usano come arma il dollaro e lo maneggiano come uno strumento contundente di governo internazionale. L’invasione russa dell’Ucraina e la capacità dell’alleanza occidentale di congelare virtualmente dall’oggi al domani le riserve di valuta estera della Russia, stimate in 300 miliardi di dollari, farebbero prendere atto a qualsiasi governo le cui politiche non siano sempre in linea con quelle degli Stati Uniti.

Nell’ultimo anno, la Russia ha iniziato a prezzare le sue esportazioni di greggio in rubli verso Paesi che considera ‘ostili’ (ovvero l’Europa) e in renminbi per i clienti cinesi. Sta anche cercando di persuadere gli altri membri dei BRICS (Brasile, India, Cina e Sud Africa) a svilupparsi e commerciare tra loro utilizzando una valuta comune . Proprio la scorsa settimana la Russia e l’Iran hanno ampliato le loro relazioni bancarie mentre continuano a aggirare le sanzioni guidate dall’Occidente su entrambi i paesi

La Cina ha più da guadagnare dalla detronizzazione del dollaro. Finché il dollaro regnerà sovrano, le sanzioni unilaterali degli Stati Uniti contro le società e le banche cinesi inibiranno l’ascesa di Pechino. La Cina ha lavorato per anni cercando di sviluppare una propria versione di SWIFT, il servizio di messaggistica basato in Belgio che consente alle banche di tutto il mondo di parlare tra loro e confermare le transazioni transfrontaliere. SWIFT ha rinviato a lungo negli Stati Uniti e generalmente rispetta le sanzioni statunitensi secondarie contro entità e paesi commerciali stranieri. La Cina chiama il suo nuovo sistema CIPS, che sta per Cross-Border Interbank Payment System.

Se la Cina vuole fare dello Yuan una valuta di riserva, potrebbe insistere affinché i Paesi e le banche con cui effettua grandi volumi di scambi risolvano tali transazioni attraverso il CIPS. La Cina è attualmente il principale partner commerciale della maggior parte delle nazioni del mondo.

La fine del dollaro è stata predetta spesso in passato, eppure la valuta ha quasi sempre smentito gli oppositori. Ha diversi vantaggi strutturali di cui attualmente altre valute non godono.

Prima di tutto, secondo il Fondo monetario internazionale, il biglietto verde rappresenta ancora il 60% della valuta di riserva globale (anche se è sceso dal 70% nel 2000). In secondo luogo, la Cina controlla strettamente lo yuan e non gli consente di essere completamente convertibile in tutte le valute. In terzo luogo, i mercati del credito statunitensi e le obbligazioni (o buoni del Tesoro) garantiti dal governo sono più profondi e più liquidi di qualsiasi altra obbligazione garantita dal governo al mondo.

Infine, ha alle spalle la piena fiducia e il credito del governo degli Stati Uniti, uno status che le conferisce credibilità e affidabilità su cui contano altre banche centrali e gestori patrimoniali di tutto il mondo.

Ma quella credibilità è ora minacciata a causa di una confluenza di forze. In primo luogo, il debito degli Stati Uniti è ora di 31 trilioni di dollari ed è in aumento. Dopo aver evitato un disastroso default nel 2011, i repubblicani al Congresso stanno flirtando con l’idea di non alzare il tetto del debito. Ciò rischierebbe di non rispettare gli obblighi finanziari del governo e quindi di invalidare la ‘piena fiducia e credito’ di Washington.

Ciò potrebbe avere un effetto a catena le cui conseguenze ultime sono sconosciute, ma molto probabilmente disastrose per il futuro del dollaro come valuta di riserva mondiale, poiché scuoterebbe la fiducia degli investitori e dei banchieri centrali nell’economia statunitense a un livello senza precedenti.

La continua polarizzazione nel corpo politico degli Stati Uniti e l’instabilità politica a Washington indurranno anche le banche centrali di tutto il mondo a dubitare della fattibilità a lungo termine del dollaro come valuta di riserva per il semplice motivo che Democratici e Repubblicani non saranno considerati in grado di mettere da parte le loro differenze politiche nel migliore interesse del paese.

La continua utilizzazione come arma del dollaro come strumento contundente dell’arte di governo sta dando agli avversari degli Stati Uniti un’apertura per cercare meccanismi di pagamento e regolamento alternativi. Ciò accelererà solo un mondo bipolare o multipolare in cui le valute di riserva come il dollaro sono utilizzate solo dagli alleati di Washington e le potenze medie come la Turchia, l’Arabia Saudita e il Sudafrica avranno più scelte su quali valute di riserva detenere. Ciò ridurrà solo un’enorme fonte di potere economico e soft degli Stati Uniti e renderà il mondo più instabile.